Железногорск

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Поуехавшие: аллах акбар Печатать E-mail
Пятница, 02 Июнь 2017

Объединённые Арабские Эмираты - это вам не Заколючинск.

Поуехавшие: Объединенные Арабские Эмираты

Newslab.ru продолжает искать красноярцев, которые решили круто изменить свою жизнь и уехать в другую страну.

Сегодня у нас в гостях Ольга Дурова — еще девочкой она влюбилась в Объединенные Арабские Эмираты и 20 лет мечтала о переезде. Недавно её мечта исполнилась — и смотрите, как она счастлива!

Расскажите о себе — где вы родились, где учились, кем работали до переезда?

Я родилась в Железногорске (тогда это был Красноярск-26), училась в СФУ на факультете журналистики, потом получила второе образование — переводчик. Работала PR-менеджером в сети салон-магазинов в Красноярске.

Нужно ли готовиться к переезду? И как было в вашем случае?

Я очень долго все планировала, узнавала, посещала Объединенные Арабские Эмираты десятки раз до того, как окончательно переехала. И в моменты визитов в качестве туриста уже примеряла на себя роль резидента, представляла, что и как будет, когда я перееду. По визе я была турист, но в душе — уже резидент. Новые знакомые говорили, что я не похожа на туриста, знаю город вдоль и поперёк, веду себя, как рыба в воде (точнее, как верблюд в пустыне).

Кстати, своих родителей я заранее начала готовить к тому, что вскоре перееду в ОАЭ. У нас были вечные споры из-за этого, мама очень боялась и не хотела меня отпускать, ведь это мусульманская страна. Но я продолжаю всем говорить, что все это стереотипы и пережитки прошлого. Дубай сейчас очень европеизировался. Порой приходишь отдохнуть в какое-нибудь место и совершенно не чувствуешь, что ты в мусульманской стране! Сейчас с этим все гораздо проще. Дубай стал очень открытый и более адаптированный под все национальности и культуры. Ещё его называют Майами Ближнего Востока.

Переезд за рубеж в вашем случае — это уехать туда? Или уехать отсюда?

В моем случае — это уехать туда. У меня была прекрасная жизнь на родине, я ни в чем не нуждалась и ни на что не жаловалась. Но когда я посетила Эмираты впервые в 6 лет, они мне настолько понравились, что я уже тогда решила — буду жить в этой стране :) После первых визитов был перерыв, я несколько лет не приезжала в ОАЭ. И вот когда я вернулась сюда снова после длительной паузы, я вспомнила те ощущения, то чувство, будто я снова дома, по которому безумно скучала... И именно тогда окончательно решила, что я буду здесь жить.

Во все мои последующие визиты, когда наступало время возвращаться обратно в Россию — мне было безумно больно, сердце страдало, я не находила себе места, долгие дни была жуткая депрессия... и с каждым моим возвращением это становилось всё сильнее, хуже и невыносимее. Однажды я просто сказала своей семье, что больше не полечу в Эмираты как гость — не хочу снова все это переживать. Я хочу приехать и жить с чувством, что всё: ты дома, никуда не нужно торопиться, обратного билета нет, ты в любимой стране, ни о чем не беспокойся.

Почему именно эта страна?

Сколько раз мне задавали этот вопрос! :) И это действительно очень интересно, ведь это совершенно не похожая на Россию страна! Кто-то влюбляется в Эмираты с первого визита, а некоторые наоборот, говорят, что больше бы не приехали. Я фанат ОАЭ и арабской культуры в самом прямом смысле слова! Дома у меня все с Эмиратами и Дубаем — футболки, кружки, блокноты, календари, открытки, даже чехол на телефоне с флагом ОАЭ, ну и много всего прочего. А вообще для меня самый главный и решающий фактор переезда — погода. Я очень люблю тепло и жару. Это определено моё.

Второе: Дубай — это современный красивый город, в котором всё «самое-самое» в мире: самый большой торговый центр, самое высокое здание в мире, самый дорогой отель, первый искусственный остров, самые грандиозные поющие фонтаны — и этот список можно продолжать ещё долго! Это мегаполис, населенный людьми со всего мира, сумасшедший микс национальностей, и мне это безумно нравится! Все коммуникации проходят на английском языке — а я его очень люблю.

Самые большие различия России и ОАЭ?

Вероисповедание. В России христианство, в ОАЭ — ислам. Климат. В России по кругу повторяются 4 сезона: весна, лето, зима, осень; в ОАЭ же весь год лето, лето, лето и еще раз лето. Состояние дорог. В России это одна из двух главных бед, в ОАЭ же все дороги в идеальном состоянии. Разнообразие населения. В России преобладающее большинство — русские. Иностранцы всё же есть, но их не так много и они не такие разные. В ОАЭ живут сотни наций со всего света, а местных жителей лишь малая доля. Алкоголь не продаётся в свободном доступе и для его покупки нужна лицензия.

Вы чувствуете себя чужой в Эмиратах? Как там живется русским?

Я себя чувствую совершенно как дома! За столько лет я выучила эту страну и город лучше, чем родной Красноярск. Русским здесь живётся довольно хорошо. Конечно, зависит от того, кто и где работает, но в целом, люди очень довольны жизнью. Русских здесь очень уважают. Все знают нашего президента и любят его, говорят, что он очень умный, мудрый и властный. Боятся, одним словом. Когда слышат, что я из России, тем более — из Сибири, очень долго вот так тянут: «а-а-а, Сиби-и-и-ирь, минус 45!» И говорят, что это очень забавно — переехать из −45 в +45.

Трудно ли найти работу/жилье? Чем вы занимаетесь сейчас?

Мне было не трудно найти. И даже сейчас, когда я работаю в сети пятизвездочных отелей, мне постоянно поступают различные предложения по работе. Я агент по бронированию столиков во всех ресторанах в отеле, то есть я ответственна за бронь, слежу за тем, чтобы рестораны всегда были наполнены людьми, занимаюсь продвижением, привлечением новых гостей, плюс на мне все входящие звонки и мейлы. Работы очень много.

Начинала я в этом отеле как хостес. Сейчас у меня начнётся тренинг в другой отдел — это отличная возможность получить глобальное продвижение по карьерной лестнице. Я хочу развиваться именно внутри этой компании — начинала с нуля и очень горжусь своими достижениями. Я ценю свою компанию, а она ценит меня.

В основном же большинство людей говорит, что работу найти трудно. Везде сокращения, увольнения, с местами напряженка. Многие, кто попал под сокращение, и так и не нашёл работу — вернулись домой. Но я считаю, что если хорошо искать, обязательно найдёшь то, что ищешь. Просто нужно быть терпеливым, упёртым и верить в свои силы.

Уезжая из России, с чем/кем было тяжелее всего расставаться?

Конечно, с семьёй! С родителями, сестрой и собачками. И машиной своей. И пришлось ещё большую часть вещей оставить дома. С ними тоже было очень сложно расставаться.

Экономика вашей жизни: больше/меньше зарплата, больше/меньше траты?

Зарплата здесь выше, но и цены на все здесь в разы больше! К примеру: одно занятие в фитнес-клубе здесь стоит как месячный абонемент в Красноярске! Вместо одного ужина в дубайском ресторане можно купить продуктов на месяц в Красноярске. Конечно, все это зависит от курса (за один дирхам сейчас дают 15,5 рублей). Из-за случившегося кризиса и падения рубля разница получается огромная. А курс доллар-дирхам всегда стабилен, уже 20 лет не меняется.

У меня преимущества в том плане, что компания мне предоставляет жильё, питание, транспорт, медицинскую страховку — об этом можно не беспокоиться. Но в целом все очень дорого, особенно жильё. Медицина баснословно дорогая. При этом качество медицинских услуг оставляет желать лучшего. Я обычно говорю, что ОАЭ — страна панадола. Здесь на все болезни одно решение — панадол. Это прямо-таки панацея. Болеть здесь обходится очень дорого. Вызвать врача на дом вообще роскошь. В среднем, один визит к врачу (если у вас нет страховки) обойдётся в 700-1000 дирхам (10-15 тыс. рублей). В это будет входить: приём, консультация и рецепт на лекарства. Врач даст больничный, если необходимо — сделает обезболивающий укол, но обычно всех пациентов на всякий случай кладут под капельницу. В общем, в больницу здесь лучше не попадать. Дорого, долго и бессмысленно.

Транспорт. Можно пользоваться метро, это долго, зато не дорого. Цена зависит от того, на какое расстояние вы едете. Всё метро делится на несколько зон, чем дальше ваша зона — тем дороже обойдётся поездка. В целом, метро — вполне экономичный вид транспорта. А вот на такси можно разориться. С одного конца города на другой поездка будет стоить около 100 дирхам (это примерно 40 минут езды). Лучше всего брать машину в аренду или покупать свою. Кстати, недавно я получила местные водительские права. Меня все так поздравляли, как будто я замуж вышла!

Для меня это было очень легко, ведь я имею стаж вождения с 18 лет, поэтому все экзамены сдала с первого раза (всего их 5). Все так удивлялись, потому что это на самом деле большая редкость, когда все сдаёшь с первого раза. Европейцам проще: водительское удостоверение многих стран Европы в ОАЭ просто обменивают на местное, без всяких экзаменов. Русским же нужно учиться заново. Слушать 9-часовой курс теории, а потом брать уроки вождения. Стоит всё это «удовольствие» в среднем 5 тысяч дирхам (77 тыс. рублей). Если не сдал с одного раза — платишь и пробуешь пройти повторно. Но водительское удостоверение в Эмиратах очень ценится и сильно влияет на работу, позицию и зарплату.

Еда здесь тоже дорогая. Обед или ужин с безалкогольным напитком одного взрослого человека в заведении среднего уровня выйдет примерно 100 дирхам (1500 рублей). Раньше, когда курс был 7 рублей за дирхам, цены казались абсолютно приемлемыми, местами даже было дёшево.

Недвижимость в ОАЭ одна из самых дорогих в мире. Конечно, это ещё зависит от того, какой именно эмират вы выбираете — цены могут варьироваться значительно. Но в целом можете ориентироваться на цены Москвы, чтобы иметь примерное представление о том, какова здесь стоимость жилья.

Сколько вы уже живете в Эмиратах? Были ли мысли вернуться в Россию?

В стране я была десятки раз за последние 20 лет, а окончательно переехала относительно недавно, в октябре 2016 года. Но, как я уже говорила, у меня давно было ощущение, что это мой дом и что я здесь живу. Друзья в Красноярске последние годы постоянно спрашивали: «А почему ты здесь? Когда ты обратно? Ты же в Дубае живёшь?»...

Вернуться в Россию мыслей не было и нет, просто я безумно хочу провести отпуск дома и отсчитываю дни, когда я приеду на каникулы домой. Очень соскучилась по семье, по дому, по нашей домашней русской еде. А так меня всё устраивает, я по-настоящему счастлива, что живу здесь, ведь я так долго к этому шла.

newslab.ru.

От «Уран-Батора»: а ещё можно поручиться за то, что у арабов имеется острый недостаток повседневного, бытового драйва, в отличие от Нашгорода.

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