Проекту "Цветущий Железногорск" требуется сакральная жертва. МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ: В ОЖИДАНИИ КАРАТЕЛЯ Зачем жить в одной из самых больших стран мира, если всё равно надо сидеть друг у друга на голове? Обнаруживши на одной из интернет-страничек данные опроса, из коих следует, что практически половина заколючинских автовладельцев считает нормой парковать свои вёдра с гайками в любом удобном для себя месте, «Уран-Батор» несколько приуныл, если честно. Зелёные красота и уют бывшего Соцгорода обречены, если так. Ведь у властей нет ни малейшего желания отыгрывать ситуацию взад и требовать порядка от жителей. Разбудить грезящих обокластерами и цветущими бульварами чиновников может только звучное ЧП. И оно где-то на подходе, если судить по диспозиции и настроениям противоборствующих сторон в обществе. Противоборствующих уже практически в открытую, между прочим. Всё чаще в комментариям к подобным фото появляются советы свинтить ниппеля, кинуть на капот или на крышу пару-другую куриных яиц, а то и даже более радикальные предложения. На последних новогодних каникулах, если помните, в первом микрорайоне поставленную возле мусорных баков машинку аборигены заложили всякой дрянью, каковой факт привёл публику частично в педагогический восторг и частично – в тревожное негодование. Когда дело всё же дойдёт до поджогов (а оно таки до них дойдёт рано или поздно), мы обязательно получим на выходе и взаимное членовредительство. Тут-то в Сером доме и спохватятся, но вести просветительские беседы будет уже поздно. Власть и законы придуманы для того, чтобы каждый не лупил каждого каменным топором по голове при малейшем конфликте интересов. А когда они не работают… Из последних сценок на заданную тему: «Настоящая битва за благоустроенную и зеленую территорию развернулась во дворе жилого дома по адресу Ленина, 44. Вдохновленные призывами городской администрации создать цветущий Железногорск, собственники приобрели несколько саженцев березы, рябины и сосны. Молоденькие деревца решили посадить на газонах, варварски укатанных колесами машин. В мероприятии по озеленению участвовали даже пожилые жители и мамы с детьми. Радость у добропорядочных граждан улетучилась с приездом первого автохама. По словам очевидцев, старший прапорщик воинской части №3377, увидев, что ему некуда поставить машину, обложил «трехэтажным» матом женщину с ребятишками, которые в этот момент вкапывали на газоне вишню. Один из жильцов дома, возмущенный поведением автохама, сделал ему замечание, сфотографировал военного и его припаркованный автомобиль. На что служивый пригрозил оторвать мужчине голову. Несмотря на такое противостояние, инициативные граждане не собираются опускать руки. Газоны для травы и цветов, а не для машин - убеждены собственники домов. А на автохама будет написано заявление в полицию» ( отсюда ). Насколько я понимаю, писать надо сразу Путину и кровью. Другие варианты больше не канают. Этот тоже не панацея, разумеется, но чисто случайно может прокатить, особенно перед президентскими выборами. Р.S. Не успел ваш корреспондент представить себе во всех красках народные эмоции при виде вот такого микротанка, обосновавшегося на месте бывшей детской песочницы, как выяснилось, что применительно к заколючинским реалиям это пока мечты и провокации. И слава богу. Ведь следующий прапор может оказаться пьяным или под дозой и применить к озеленителям газонов те методики и вооружение, коими его щедро снабдила Родина для сохранения status quo новой Золотой Орды. ***