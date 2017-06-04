|Всё как у людей
|Пятница, 02 Июнь 2017
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Два года условно за шестнадцать лимонов - это приемлемо.
Следователи доказали вину предпринимателя
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследовании и направили в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
Как установили сотрудники полиции, 54-летний житель Железногорска зарегистрировал несколько юридических фирм на различных знакомых и осуществлял операции по перечислению денежных средств физических и юридических лиц по указанным клиентами реквизитам. Кроме того, мужчина обналичивал денежные средства с последующей передачей клиентам, что в соответствии с действующим законодательством РФ является банковскими операциями, и требует получения государственной лицензии для их осуществления. В результате осуществления незаконной банковской деятельности мужчина получил незаконный доход в сумме более 16 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и частью 1 статьи 173.1 «Незаконное образование юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд приговорил злоумышленника к 2 годам лишения свободы условно.
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