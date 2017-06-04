Два года условно за шестнадцать лимонов - это приемлемо. Следователи доказали вину предпринимателя Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследовании и направили в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Как установили сотрудники полиции, 54-летний житель Железногорска зарегистрировал несколько юридических фирм на различных знакомых и осуществлял операции по перечислению денежных средств физических и юридических лиц по указанным клиентами реквизитам. Кроме того, мужчина обналичивал денежные средства с последующей передачей клиентам, что в соответствии с действующим законодательством РФ является банковскими операциями, и требует получения государственной лицензии для их осуществления. В результате осуществления незаконной банковской деятельности мужчина получил незаконный доход в сумме более 16 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и частью 1 статьи 173.1 «Незаконное образование юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд приговорил злоумышленника к 2 годам лишения свободы условно. 24.мвд.рф .