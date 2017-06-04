Апгрейд почётного горожанства ЗАТО откроет Николай Тестоедов. ЗАСЛУЖЕННО И ПОЧЕТНО На соискание звания «Почетный гражданин Железногорска» выдвинута кандидатура генерального директора ИСС. 8 июня состоится заседание комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Железногорска» в 2017 году. В этом году на соискание почетного звания выдвинута кандидатура генерального директора ИСС Николая Тестоедова, другие заявки на сегодняшний день в канцелярию администрации пока не поступали. 13 июня сессия рассмотрит этот вопрос. Напомним, в Железногорске звание Почетного гражданина было учреждено решением городского Совета депутатов трудящихся 21 декабря 1979 года - звание «присваивается лицам, внесшим большой вклад в развитие города, его хозяйства и культуры, прославившим город своим трудом и подвигом». Первым Почетным гражданином Красноярска-26 стал Ефим Славский. Всего за 38 лет в почетный список внесены 40 человек, большинство из них скончались в разные годы. Действующих обладателей звания, принимающих участие в жизни города, - 11 человек. По информации муниципального сайта, самой младшей из них, директору МВЦ Валентине Поповой - 68 лет, старшему - бывшему секретарю ГК КПСС Алексею Крылову - 81 год. tv.k26.ru . От «Уран-Батора»: вот это фортель, граждане. Это же просто прямо позор какой-то. Получается, что все четыре градообразующих директора у нас до сих пор не почётные граждане? Не-по-нят-но. Если не они, то кто ж тогда? И вообще. В тяжёлые годы «честной власти», помнится, даже депутаты от «Единой России» регулярно голосовали против ежегодного прироста почётников. Типа, надо же хоть какие-то реальные заслуги кандидатам иметь перед городом, кроме занимаемой должности. Но потом деструктивное поветрие это закончилось, слава богу, и процесс раздачи почётных званий рванул с места в карьер. Правда, и тут без негатива не обошлось. Системная ошибка заключалась в том, что награждению подвергались люди сильно не молодые, мягко скажем. Так что некоторые не успевали даже прицепить специальный значок на парадную одежду. Был такой ветеран Олег Фролов , например. Его страничку Серый дом своевременно не успел ещё на своём сайте разместить, как пришлось некролог публиковать. Девяносто два года, чего вы хочете… А между тем у нас прямо под носом имеются четыре бесспорных кандидатуры, причём все четверо в рабочем состоянии и непременно обязаны быть награждены всеми муниципальными наградами, что есть в наличии, плюс пару-тройку специальных хорошо бы досочинить. Так что Тестоедов – это только начало нового этапа большого парадного пути. Ближайшие три года очередь просят не занимать. Блин, я бы поставил в опросы тотализатор по теме «Кто из градообразующих директоров станет следующим почётным гражданином?», но вот беда: если насчёт Петра Гаврилова всё кристально ясно, то кто рулит сейчас Химзаводом и бывшим «Спецстроем», придётся специально уточнять. А мне лень, честно говоря. То есть, головой-то я понимаю, что стыдно не знать по имени людей, однозначно «внесших большой вклад в развитие города, его хозяйства и культуры, прославивших город своим трудом и подвигом». Но никакого чувства стыда в себе не ощущаю. Никто ведь мнения ширнармасс в данном вопросе не спрашивает. Типичный междусобойчик! Вот если бы мы присуждали звание «Любимый Руководитель»… Ой, нет. Тогда пришлось бы начинать с Вадима Викторовича и Сергея Евгеньевича. Они ведь у нас тоже до сих пор не возвеличены должным образом, так? Не-по-ря-док. Стыдно, девушки. Где ваша благодарность?