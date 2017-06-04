|Опустите мне веки
|Четверг, 01 Июнь 2017
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Апгрейд почётного горожанства ЗАТО откроет Николай Тестоедов.
ЗАСЛУЖЕННО И ПОЧЕТНО
На соискание звания «Почетный гражданин Железногорска» выдвинута кандидатура генерального директора ИСС.
8 июня состоится заседание комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Железногорска» в 2017 году. В этом году на соискание почетного звания выдвинута кандидатура генерального директора ИСС Николая Тестоедова, другие заявки на сегодняшний день в канцелярию администрации пока не поступали. 13 июня сессия рассмотрит этот вопрос.
Напомним, в Железногорске звание Почетного гражданина было учреждено решением городского Совета депутатов трудящихся 21 декабря 1979 года - звание «присваивается лицам, внесшим большой вклад в развитие города, его хозяйства и культуры, прославившим город своим трудом и подвигом». Первым Почетным гражданином Красноярска-26 стал Ефим Славский.
Всего за 38 лет в почетный список внесены 40 человек, большинство из них скончались в разные годы. Действующих обладателей звания, принимающих участие в жизни города, - 11 человек. По информации муниципального сайта, самой младшей из них, директору МВЦ Валентине Поповой - 68 лет, старшему - бывшему секретарю ГК КПСС Алексею Крылову - 81 год.
От «Уран-Батора»: вот это фортель, граждане. Это же просто прямо позор какой-то. Получается, что все четыре градообразующих директора у нас до сих пор не почётные граждане? Не-по-нят-но. Если не они, то кто ж тогда?
И вообще. В тяжёлые годы «честной власти», помнится, даже депутаты от «Единой России» регулярно голосовали против ежегодного прироста почётников. Типа, надо же хоть какие-то реальные заслуги кандидатам иметь перед городом, кроме занимаемой должности. Но потом деструктивное поветрие это закончилось, слава богу, и процесс раздачи почётных званий рванул с места в карьер.
Правда, и тут без негатива не обошлось. Системная ошибка заключалась в том, что награждению подвергались люди сильно не молодые, мягко скажем. Так что некоторые не успевали даже прицепить специальный значок на парадную одежду. Был такой ветеран Олег Фролов, например. Его страничку Серый дом своевременно не успел ещё на своём сайте разместить, как пришлось некролог публиковать. Девяносто два года, чего вы хочете…
А между тем у нас прямо под носом имеются четыре бесспорных кандидатуры, причём все четверо в рабочем состоянии и непременно обязаны быть награждены всеми муниципальными наградами, что есть в наличии, плюс пару-тройку специальных хорошо бы досочинить. Так что Тестоедов – это только начало нового этапа большого парадного пути. Ближайшие три года очередь просят не занимать.
Блин, я бы поставил в опросы тотализатор по теме «Кто из градообразующих директоров станет следующим почётным гражданином?», но вот беда: если насчёт Петра Гаврилова всё кристально ясно, то кто рулит сейчас Химзаводом и бывшим «Спецстроем», придётся специально уточнять. А мне лень, честно говоря.
То есть, головой-то я понимаю, что стыдно не знать по имени людей, однозначно «внесших большой вклад в развитие города, его хозяйства и культуры, прославивших город своим трудом и подвигом». Но никакого чувства стыда в себе не ощущаю. Никто ведь мнения ширнармасс в данном вопросе не спрашивает. Типичный междусобойчик!
Вот если бы мы присуждали звание «Любимый Руководитель»… Ой, нет. Тогда пришлось бы начинать с Вадима Викторовича и Сергея Евгеньевича. Они ведь у нас тоже до сих пор не возвеличены должным образом, так? Не-по-ря-док. Стыдно, девушки. Где ваша благодарность?
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