Железногорск

Экономить на охране нельзя даже в раю, учит нас библия... В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ Я что-то не пойму: праздники в Нашгороде проводятся для галочки или для публики? Ничего писать о сегодняшнем празднике имени защиты детей ваш корреспондент не собирался. К чему? Если ты видел одно датское мероприятие в ЗАТО, можешь считать, что видел все. Однако пару слов сказать всё же придётся. Во-первых, очень живо и отрезвляюще смотрятся, конечно, средь бела дня объявления по громкой связи: «Уважаемые родители! Кто потерял девочку, пройдите к сцене у фонтана», но куда больше драматизма приобретает вся эта сценография, когда текст звучит уже в третий раз, а ребёнка неторопливо берут под контроль полимилиционеры. Сочетание уж очень символичное получается, да. А мамашка-растеряшка прибегает сильно опосля. *** Второе: либо с целевой аудиторией, либо со временем проведения подобных шоу нужно что-то делать. Очевидно, что участников концертной программы в численном отношении заметно больше, чем зрителей. И это полбеды. Пока детишки выплясывают свои номера на центральной аллее парка, железные горцы с невозмутимостью стада баранов прутся едва ли не через центр танцевального рисунка. Блин, если в театре перед началом представления предлагают отключить мобилки, то почему к маленьким артистам можно проявлять демонстративное неуважение? Неужто нельзя тормознуться хотя бы на пару минут? Что за срочность такая, что даже с велика сойти некогда? И третье. Точечные украшательства ПКиО им. Кирова благотворно сказываются на его внешнем облике, это факт. Он меньше похож на тайгу и более соответствует своему наименованию. Но отсутствие средств на охрану в бюджете учреждения, на мой взгляд, ставит под серьёзное сомнение долговечность самых удачных новинок. Директор Кислова уверяет, конечно, что народонаселение Нашгорода сильно изменилось за последнее время. Мусора с «Парковок» стали, мол, вывозить значительно меньше, и вообще... Однако ваш корреспондент, всякий раз проходя мимо того места, где безвестно канул в Лету пресловутый «памятник доброте», упорно вспоминает завет Альфонса Капоне про пистолет и доброе слово. Правило сие ещё никогда и никого не подводило. Экономия на поддержании порядка таковой на самом деле не является, хоть у кого спросите. Очень жалко будет, если дикие заколючинские аборигены вновь внесут на аллеи парка свою разрушительную лепту. Ирина Кислова уверена, что этого не будет. Ваш корреспондент, как бывший советский сторож, убеждён в обратном. Поживём – увидим, разумеется, хотя лучше бы всё-таки эдаких экспериментов не проводить вовсе. Бережёного бог бережёт.