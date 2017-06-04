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О пользе огурцов Печатать E-mail
Четверг, 01 Июнь 2017

Сегодня у Русского Богатыря Феди Марьясова большой праздник.

ГХК информирует: работник РХЗ направлен в клинику им. А.И.Бурназяна при ФМБА для дополнительного обследования

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В связи с выявлением повышенного содержания радионуклидов в результате планового регламентного обследования, работник МОКС-производства радиохимического завода Горно-химического завода направлен для дополнительного обследования в специализированный Государственный научный центр Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна рейсовым самолетом. Самочувствие обследуемого хорошее, ожидается, что в ближайшее время, после проведения уточняющего обследования, сотрудник вернётся к исполнению своих служебных обязанностей.

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Ситуация отработана по штатным регламентам, установлено, что случившееся произошло в результате личной неосторожности работника и нарушения им требований техники безопасности. Нарушений в работе промышленного оборудования не выявлено, проводится работа по ужесточению контроля за соблюдением работниками норм и правил радиационной безопасности.

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Для справки: Горно-химический комбинат - Федеральная ядерная организация, Федеральное государственное унитарное предприятие, (ФЯО ФГУП «ГХК»), предприятие Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», дивизион ЗСЖЦ. Расположено в ЗАТО Железногорск Красноярского края. ФЯО ФГУП «ГХК» является ключевым предприятием Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на основе инновационных технологий нового поколения.

sibghk.ru.

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Пострадавший от радиации доставлен самолетом в Москву

ЗАТО "Железногорск" - закрытый город Красноярского края - взбудоражен и полнится нехорошими слухами.

"На Горно-химическом комбинате (ЗАТО Железногорск Красноярского края) на производстве уран-плутониевого топлива (мокс-топлива), предназначенного для реакторов на быстрых нейтронах, произошла нештатная ситуация, в результате которой пострадали люди" - сообщается в обновлении, разосланным подписчикам петиции против строительства хранилища радиоактивных отходов под Красноярском. Якобы на Горно-химическом комбинате (ГХК) произошла серьезная авария с выбросом радиации и в связи с этим госпитализированы около 30 человек, получившие высокую дозу облучения. Есть отчего встревожиться, зная, насколько неохотно делится подобной информацией Росатом. А ведь ГХК - одно из его предприятий.

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Через некоторое время на сайте комбината появилась официальная информация - действительно, один из работников облучен и отправлен в Москву на дополнительное обследование. Но состояние его "хорошее". Что случилось - не уточняется, говорится лишь о его личной "неосторожности" и нарушении правил безопасности. Сведений о других пострадавших в официальном сообщении нет. Активатика связалась с автором вызвавшего тревогу обновления петиции с целью выяснить - что же все-таки произошло? И вот что он рассказал:

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"Официальная информация отсутствует. Все молчат, словно воды в рот набрали. Но это может означать лишь то, что серьезных последствий нет и инцидент не вышел за рамки производственной площадки. В противном случае город бы уже стоял на ушах. По слухам, была нарушена технология на линии мокс-производства. Какие-то процедуры поменяли местами и при этом персонал не воспользовался защитными средствами. И в результате постепенно набрали дозы. Выявили только при обследовании. Один работник набрал столько, что отправили в Москву. Официально для дополнительного обследования, а неофициально - на лечение. Но это все слухи. Доподлинно ничего неизвестно. Гробовое молчание".

m.activatica.org.

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P.S.

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Странная история. Хотел для пущего оживляжа поставить картинку, и точно помню, что шуточка эта ни с каким Ираном прежде связана не была, а напротив – изображала русскую красавицу с коромыслом. Однако в базе поисковика «Яндекса» кто-то основательно прогулялся с веником и совочком, похоже. Впрочем, нет худа без добра. Вот вам хороший кулинарный совет по случаю, из комбинатского «ВКонтактика», аккурат к выходным. Там и предыстория очень хороша, и вывод. Всё, что нас не убивает… ну вы знаете, да?

Р.P.S.

ВОПРОС ОТ ПОДПИСЧИКА

«Я опять хочу написать на тему питания в подгорной части! Да, меню немного изменилось, появилась тушёная капуста, один раз на гарнир была перловка, пару раз гречка, а вот про салаты никто и не подумал добавить разнообразия! Ведь все салаты у нас в столовой подгорной части состоят из капусты, свеклы и моркови, да и картошки! Неужели нет возможности закупать помидоры, огурцы, зелень, и не секрет, что цены сейчас на них небольшие! Хотелось, чтобы наша просьба не осталась в стороне. Подгорная часть».

Мы, естественно, удивились: в чём проблема? И позвонили директору ООО «Комбинат питания» Николаю Овечкину. Николай Васильевич пояснил, что в столовой №3 в подгорной части рацион такой же, как столовой «Арктика», а огурцы и помидоры не присутствуют в рационе, т.к. не указаны в приказе Минздрава, по которому строится работа. Сказал, что рацион согласован с социальным отделом ГХК.

Мы связались с начальником социального отдела Аркадием Бабушниковым и адресовали ему тот же вопрос: почему в рационе столовой в подгорной части отсутствуют свежие огурцы и помидоры. Заодно и раздобыли у Аркадия Васильевича вот этот документ. Вот, оказывается, какие продукты должны присутствовать в меню атомщиков, дабы те восстановили потраченные на производстве силы и здоровье. И вы посмотрите – во вложении этому посту он есть.

Вот как прокомментировал наш вопрос Аркадий Бабушников: «Помидоры – томат-пюре, а в огурцах, кроме воды и клетчатки, полезного особенно ничего нет, капуста как раз по клетчатке превосходит огурцы. Также надо понимать, что фрукты и ягоды по пищевым технологиям – это сухофрукты в том же компоте. И т.д. Если человек, мягко говоря, дилетант в кухне, то такие вопросы он будет задавать вечно, причём неоднократно ему это всё объясняли. (…) У нас не ресторанное питание, а именно ЛПП, но он этого понимать не хочет».

Попробуем отбросить эмоции в сторону и посмотреть, что получается в сухом остатке. На самом деле, автор письма (между прочим - дама, которая отлично разбирается в кухне, продуктах и готовке) настроен вполне миролюбиво. Он даже отмечает, что меню в столовой в подгорной части улучшилось. Ну, просто хочется свежих огурцов! А что в этом плохого? Как видим в таблице, огурцы в рационе действительно не указаны. Но зато там прописаны овощи. А огурец, что, не овощ? Опять-таки, нет указания, что атомщикам огурчики противопоказаны. А всё, что не запрещено, следуя логике, разрешено. Так ведь? Не капустой единой жив работник ГХК!

... И в этот момент Николай Васильевич Овечкин появился в кабинете админов. И пояснил, что огурцы уже закуплены и с началом летнего сезона обязательно появятся в меню столовых комбината. А потом и до помидоров очередь дойдёт. Ну вот, огуречная история, похоже, окончилась счастливо. Так что хрустите на здоровье! А напоследок вам бонус:

О ПОЛЬЗЕ ОГУРЦОВ

Многим кажется, что огурцы состоят только из воды. Это не так! Этот овощ действительно состоит из воды на 95%, а остальное занимают клетчатка и полезные вещества: витамины, минералы, соли. Вода в огурцах насыщена калием, а это способствует выводу из организма токсинов. Йод, содержащийся в огурчиках, усваивается почти на 100%. Также там содержатся фосфор, железо, магний, хром и хлор. А по содержанию витамина С огурцы занимают одну из лидирующих позиций в мире овощей! Понижают кровяное давление, помогают при сердечной аритмии. Вдобавок ещё и низкокалорийные: всего 15 ккал на 100 грамм овоща!

vk.com.

 
 
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