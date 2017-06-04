Воспитание нищетой Кто сказал, что в ЖЭКах одни тунеядцы работают? Враньё! ЗАТО Железногорск, утро 31 мая 2017 года. Дождь. Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий < Пред. След. > [Назад]