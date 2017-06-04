Любопытный психологический эксперимент вам предлагается. К ВИСЕЛИЦЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ Приятно видеть, что снова не ошибся в прогнозах. Горько видеть, что город продолжают бомбить… Если вдруг кто позабыл, в мае краевые депутаты обещали приехать на железногорский «промпарк», посмотреть на тамошние нанотехнологические прорывы и дать им трезвую экономическую оценку. Но поскольку прорывов нет, а оценка давно известна, визит потихонечку похерили (до полуночи ещё есть время, но я думаю, что месяц можно смело считать закончившимся), т.к. охреневшая чиновная гопота немножечко стесняется покуда. Вместо публичных разборок с кластеростроителями насчёт щедро пущенных по ветру бюджетных средств региональное «правительство» сегодня призвало население ЗАТО Железногорск и соседнего Сосновоборска поднять на вилы Сергея Пешкова. Причину такого резкого охлаждения взаимоотношений мы вам формулировали несколько месяцев назад. Она проста: скушавши городские электрические сети, сиятельный рейдер положил глаз на сети тепловые. Там возможность накосить бабла куда больше. До поры, до времени «сити-менеджер» мило улыбался хозяевам «КРЭКа», выслушивая их стратегические планы, но когда дело дошло до реальных действий, Пешков резко сдал взад и, что характерно, даже г-н Чебурашкин то ли не способен пробить пока его оборону, то ли – и это уже совсем интересно – не делает этого, т.к. понимает, какое дополнительное ярмо предложено Нашгороду повесить себе на шею. А главное - кто будет отвечать, случись что, не дай бог. Собственно, это даже не ярмо, а петля. Или, с учётом инновационных времён, металлический ошейник, который взрывается и отрывает пассажиру голову и при попытке его снять, и вследствие долгого ношения. В краевой администрации прекрасно осведомлены об истинном характере предлагаемых Нашгороду решений, поэтому на роль дежурных дурачков для их официального озвучивания пока желающих отыскать не удаётся. Зампреда Заксобрания Алексея Кулеша таковым считать нельзя, ибо он хоть и крупный коллаборационист, но всего лишь депутат. То есть, никакой персональной ответственности не несет в случае чего. А чиновники своею ж*пой рисковать не намерены даже за очень большие деньги. Поэтому позицию гауляйтера Толоконского сегодня поручено было огласить губернаторскому советнику Анатолию Матюшенко. Он как бы, с одной стороны, бывший вице-губеранатор и видный хозяйственник, а с другой – ну кто такой «советник», сами посудите? Даже у «помощника» прав и обязанностей больше. Заметка называется с дальним прицелом и не без чёрного юморка: «Связанные одной цепью». Заткните нос и прошу к столу – в ближайшее время этим продуктом вас будут пичкать регулярно. Интересно даже, кто из бюджетных заколючинских СМИ первым осмелиться залимонить грязью в любимых руководителей. Итак… «Сегодня, 31 мая, в правительстве Красноярского края обсудили развитие топливно-энергетического комплекса региона, повышения его энергетической и экологической эффективности. Одним из ключевых вопросов повестки было создание единого теплового узла Железногорск-Сосновоборск. - Почему появилась необходимость создания узла? - Федеральный закон о теплоснабжении устанавливает нормы взаимодействия местных властей, ресурсоснабжающих организаций и потребителей. Закон требует максимально сократить расходы и оптимизировать тариф — для обычных граждан и бизнеса. В Сибири отопительный период длинный, а затраты на теплоснабжение — очень высокие. Почему остановились заводы и фабрики, которые раньше работали в Красноярске? Одна из причин — большие энергозатраты на отопление производственных корпусов. Ранее Железногорск получал электроэнергию и тепло от вторичных ресурсов, которые появлялись в результате работы ядерных реакторов. Также была мазутная котельная на случай сверхнормативных нагрузок. Позже появилась угольная ТЭЦ. Сосновоборск — город-спутник, который строился под крупное машиностроительное предприятие — обеспечивала теплом большая мазутная котельная. В те годы нужно было быстро решить проблему, как обеспечить жителей теплом, вопрос стоимости энергоресурсов отходил на второй план. Но позже, когда все в стране начали считать деньги, выяснилось, что отопление мазутом — очень дорогое. Каждый год из краевого бюджета выделяется около 5 миллиардов рублей в качестве субсидий населению на оплату за тепло и другие услуги. Дотации на Железногорск и Сосновоборск составляют 500 миллионов. А ведь на эти деньги можно было построить школу, больницу, детский сад». Вынужденная пауза, извините. Что за чудовищные «те годы» имеются в виду, понять невозможно. Железногорская ТЭЦ как бы достроена буквально четыре года назад. Губернатор у нас был тогда другой, это правда. Но добрая половина депутатов Заксобрания и процентов семьдесят чиновников по-прежнему заботятся о вверенном им электорате, не закрывая рта ни на секунду. К слову. О перспективах двукратного роста теплового тарифа после запуска усечённой ЖТЭЦ в Сером доме впервые заговорили, дай бог памяти, в 2006-м. Если бы хоть кто-то в краевом или федеральном «правительствах» озаботился всерьёз данной проблемой, никаких субсидий и дотаций сегодня не понадобилось бы. Или понадобились – но в гомеопатических дозах по сравнению с сегодняшними. В утверждённом недавно отчёте администрации ЗАТО по исполнению муниципального бюджета за 2016 год расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляют 875 млн рублей. Много? На первый взгляд, да. Но если присмотреться, сумма эта сформирована, в основном, тепловыми «субсидиями юридическим лицам». Это ШЕСТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. По хорошему мы должны были бы разделить эти денежки поровну на всех ответработников… Читаем дацзыбао дальше: «Губернатор края поставил правительству задачу оптимизировать выработку тепловой энергии для того, чтобы сократить бюджетные расходы. Железногорск-Сосновоборск как раз является одним из важных тепловых узлов в крае. Специалисты «КРАСЭКО» разработали схему оптимизации расходов по теплу с исключением из технологической цепочки дополнительных ненужных звеньев. - Что это даст горожанам? - Создание единого узла приведет если не к снижению, то к замораживанию роста тарифов на тепло, что позволит жителям сэкономить до 30% от того, что они платят сейчас. Но пока схема такая: теплоэнергия от железногорской ТЭЦ попадает в сети одного юридического лица, от него — к другому. Для каждого юрлица Региональная энергетическая комиссия устанавливает тариф. Чем больше звеньев, тем выше конечный тариф для потребителя. Почему? Ведь у каждой компании есть непроизводственные затраты: нужно платить зарплату директору, секретарю, водителю и так далее. В скандинавских странах, где зимы тоже длинные и холодные, крупные ресурсоснабжающие компании обеспечивают теплом целые регионы, максимально оптимизируя производственные затраты. Мы тоже должны пойти по этому пути». Ещё одна вынужденная пауза. Не стану здесь напоминать, что мы по-прежнему не знаем, на сколько процентов в реале снизил нам «КРЭК» тепловой тариф в прошлый раз. Имеется, напомню, сразу три версии, разница между которыми исчисляется, минимум, десятками миллионов рублей. Если бы хоть кто-то в Красноярском крае действительно озабочен был экономией бюджетных средств, в первую очередь следовало бы проверить этот загадочный «тепловой узел». Но на нет и суда нет, ладно. Обратите внимание на политкорректный тезис «если не к снижению, то к замораживанию». Это замечательно. Экономить, граждане, вы в перспективе будете до тридцати процентов. Чем не праздник?! А если поднять тарифы ещё вдвое, а потом заморозить на пару лет, то цифры экономии заставят сжевать по колено свитера любых скандинавских предпринимателей с их крупными ресурсоснабжающими компаниями и оптимизационными мероприятиями. Стоит уволить пару бухгалтеров и секретарш в одном месте и нанять – в другом, как жизнь мгновенно наладится. Останется в стране один большой детский сад, одна всероссийская школа, один магазин, одна автозаправка… Собственно, это даже не Советский Союз, а что-то абсолютно невообразимое валится прямо сейчас вам на голову, граждане, под ваши несмолкаемые аплодисменты. «Поплавский, - тихо прогнусил вошедший, - надеюсь, уже всё понятно?» Киевский дядя некомпозитора Берлиоза был мужчинка сообразительный, если помните. Жители ЗАТО Железногорск – совсем другое дело. Поэтому г-н Матюшенко вынужден им буквально разжёвывать поставленную Партией и Правительством задачу: «Схему, как соединить тепловые сети Железногорска и Сосновоборска, «КРАСЭКО» предложило руководству обоих городов. Казалось бы, выгоды лежат на поверхности. Для жителей — это экономия. Для властей — избавление от лишней головной боли, когда не нужно вмешиваться и контролировать работу каждой котельной, поскольку теперь за обеспечение теплом будет отвечать одна организация. Но местные власти против — не хотят терять сферу влияния. По закону, все тепловые сети — это муниципальная собственность и без согласия властей нельзя начать реализацию предложенной схемы. Думаю, правительство региона обязано найти правильные рычаги влияния ». Хм. Это странно. Что значит «найти»? Эти рычаги давно известны. Софт-вариант: перекрыть Нашгороду поступления тех самых компенсаций, о которых мы бесперечь рассуждаем с начала сказочной эпопеи ЖТЭЦ. Хард-вариант: завести на Пешкова уголовное дело за, скажем, злонамеренный распил электросетевого комплекса ЗАТО Железногорск. Ну, или за хищение теннисных шариков в особо крупном размере. За аферы с жильём. За шпионаж в пользу Украины. За изготовление порнографии... Какие проблемы по нынешним-то временам, братцы? - Если руководители Железногорска и Сосновоборска согласятся, как будет проходить процесс формирования узла? – продолжают удовлетворять своё любопытство как бы журналисты. Советник Матюшенко ответствует: - Если наглядно, то это будет тепловая цепочка «Железногорск — ТЭЦ — Сосновоборск». Первоначальный этап займет пару месяцев. Небольших мазутных котельных станет меньше, оставшиеся передадут на обслуживание железногорской ТЭЦ. Трудовые коллективы ресурсоснабжающих организаций нужно будет объединить. Часть работников попадает под сокращение, это неизбежно . Главным образом, это административно-управленческий персонал. Понятно, что управленцев не радует такая перспектива. Но интересы сотен тысяч жителей мы ставим выше. В перспективе будут увеличены мощности ТЭЦ, от нее пройдут новые теплотрассы к малым поселкам. Через три года можно будет полностью избавиться от чадящих мазутных котельных, что значительно улучшит экологию. Инвестиции в проект составят около 1 миллиарда рублей. Правильнее было бы начать работу сейчас, чтобы успеть до начала отопительного сезона. Но пока мы вынуждены бороться с административными барьерами» ( отсюда ). Короче говоря, если бы на кону не стояло благополучие целого города, то ваш корреспондент наблюдал бы за последующей административно-кадровой резнёй с нескрываемым удовольствием. Тот самый случай, когда «Никого не жалко, никого», «Сожрите друг друга» и так далее. В этой ситуации я бы даже Пешкову посильную помощь предложил ради Сохранения Сфер Влияния, если б не уверенность в том, что сопротивление его долгим не будет. Краснодарский край всех примет, кроме нищебродов, бегающих со своими квитанциями по квартплате жаловаться то на телевидение, то в прокуратуру. Этих ждёт неумолимо светлое будущее. Лет через пятьсот. «Ты этого хотел, Жорж Данден» (с). Продолжение следует.