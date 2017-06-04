За ссылку спасибо, конечно, но мне бы ещё название для галереи)))

Нет, правда. Давайте, граждане, напряжём мозги и быстренько придумаем качественное название для картинной галереи железногорских властителей дум. Что-то мне подсказывает, что недостатка экспонатов в ней не будет. Сегодня, например, мы вам представляем депутата Разумника, который втайне мечтает, оказывается, не о замыкании ядерного топливного цикла, а о пампасах, бизонах и скальпах бледнолицых скво (не в смысле "свободно конвертируемой валюты"). Оказывается, и от гламурных недожурнальчиков может быть некоторая антропологическая польза.