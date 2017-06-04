Железногорец предотвратил ДТП в Берёзовском районе. ЗА «АВТОЛЕДИ» НУЖНО ПРИЛЮДНО ПОРОТЬ. И НЕ ТОЛЬКО Железногорец предотвратил, наверняка, жуткую ночную аварию в Берёзовском районе. Но дело даже не в этом. Поскольку чётко выверенной официальной версии произошедшего до сих пор нет, краевые СМИ кудахчут, кто во что горазд. «Водитель задержал выехавшую на «встречку» пьяную женщину на «Солярисе», - указывает, к примеру, ngs24.ru . - Житель Железногорска задержал пьяную женщину на «Хёндэ Солярис», подрезавшую его на трассе возле Путинского моста. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, сообщение в дежурную часть Берёзовки поступило ночью 29 мая, около 1:20. Позже выяснилось, что за рулём «Соляриса» сидела 45-летняя жительница Сосновоборска. Судя по видеозаписи в группе «ЧП Красноярск», владелец регистратора после того, как автоледи выехала на «встречку», развернулся и поехал в её сторону. Водитель, выложивший запись, добавляет: догонять авто и открывать дверь пришлось на ходу. Между автором видео и воителем происходит следующий диалог: — Понимаете, вы выскочили в лобовое. Если бы поехали дальше, я не знаю, что вас ожидало бы дальше. — Простите меня, мальчишки. — Меня до сих пор трясёт. — Что мне делать-то, а? — Сейчас поедете домой, только уже не на своей машине. — Ну зачем? Ребят, давайте решим как-то. — Мы уже всё решили, мы ждём наряд. Уже по приезде инспекторов женщина кричала, что у неё украли телефон и деньги. После она уснула в машине ГИБДД. А инспекторы выражают свою благодарность неравнодушному водителю, «который помог предотвратить случай нарушения ПДД». Женщину отстранили от управления — она отказалась от медицинского освидетельствования. По этому поводу составлен протокол, материалы переданы мировому судье, который и решит судьбу водителя «Соляриса». Машину забрали на штрафстоянку». *** «Автоледи каталась в темноте по встречке: задержали очевидцы», - раздувает щёки newslab.ru , нимало не утруждаясь вопросом, следовало ли называть автоджентльменом, например, олимпийца Хренкова, фактически убившего на объездной дороге в 2014 году сосновоборского пенсионера. Что это вообще за бессмыслица такая: «автоледи»? Графиня с дизельным двигателем? В трёх из пяти просмотренных материалов используется это дикое и нелепое наименование! Моднявость одолела? «Женщина-водитель с признаками опьянения «выскочила» на встречку и едва не устроила ДТП под Красноярском. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошел в ночь на 29 мая в районе Березовки, на федеральной трассе М-53. Водитель-мужчина и его пассажир рассказали, что на ночной трассе им навстречу резко выехал автомобиль Hyundai Solaris. Они решили его догнать и проверить состояние водителя — им оказалась женщина. «Догнали, на ходу открыли дверь, остановили машину. Вызвали и дождались приезда ГИБДД, оформили ее. Она стала орать, что мы у нее телефон украли, деньги, по итогу в машине инспекторов уснула», — рассказал автомобилист. Автоледи настоятельно просила простить ее и отпустить, но молодые люди отказались. Они заявили, что решили сдать ее полиции ради ее же блага: «Чтобы вы живы остались и чтобы больше таких преступников не дороге не было». В ГИБДД рассказали, что у 45-летней жительницы Сосновоборска действительно имелись признаки опьянения, но она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. При этом у нее с собой вообще не было никаких документов. Про задержавшего ее водителя известно только одно — он житель Железногорска. Интернет-пользователи похвалили его за хорошую реакцию и неравнодушие». Ну, правильно. Если пьяная дура за рулём – автоледи, то этот чувак, получается, просто ночной налётчик. На фига ему лишний раз светиться в СМИ? «Добавим, что теперь нарушительнице грозит штраф до 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до 2-х лет». Ой-ой-ой. Какой ужас. *** «В Железногорске разъезжает пьяная женщина, соответсвующий звонок об этом поступил ночью 29 мая в дежурную часть МО МВД России «Берёзовский». Мужчина также рассказал, что уже самостоятельно задержал автоледи в алкогольном опьянении. Прибыв на место происшествия, инспекторы отдельного взвода ДПС установили, что автомобилем «Хендай Солярис» управляла 45-летняя жительница Сосновоборска» ( отсюда ). «Путинский мост» у нас в Железногорск переместился в рамках развития инновационного ядерно-космического кластера, понятно вам? Взамен разбомблённой властями паромной переправы через Енисей. И это самое приятное в данной истории. Остальное повергает в уныние. Очевидно, что нынешние санкции алкашню за рулём совершенно не пугают. Здесь нужно либо навсегда отбирать права, либо сразу отправлять правонарушителя за решётку. Иначе контроль за ситуацией будет безвозвратно упущен, как упустили его власти и полимилиция в истории с парковками на газонах. Но если во втором случае страдают только эстетические воззрения населения, то в первом налицо довольно недорого стоящие убийства. На каждого ночного идиота ведь никаких везунчиков не напасёшься. Догнать, на ходу открыть дверь… Парня случайно не Аркадием Паровозовым кличут?