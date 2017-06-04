Железногорск

От опломбированного вагона в профайле никуда не деться. Добрые злые люди подсказали, что мы пропустили в понедельничной публикации про местные кабаки пару чудесных фотографий. Каюсь: так и было. Но теперь мы немедленно исправляемся и открываем, похоже, собственную картинную галерею для слуг народных. Стартует в ней комсомолец Иван Мартынов, неожиданно проявивший генетическую склонность к ленинским местам за границей. Хотя бы в мечтах. Надо будет ещё сюда отыскать картинки его автопробега на иномарках по бывшему Соцгороду с красными флагами. Может, за диагноз сойдёт?