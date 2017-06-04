Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. ВРАГ ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ Сегодня г-н Чебурашкин учинил в Сером доме заседание муниципальной антитеррористической группы (есть у него и такая, да). «Главный вопрос, - указывает gig26.ru , - меры безопасности в детских оздоровительных учреждениях. Участники группы обсудили вопросы охраны территорий лагерей, работу систем видеонаблюдения, условия доставки детей в лагеря». Даже и не знаю, почему такого рода мероприятия кажутся мне заведомо бессмысленными. Если однажды сбудется вековая мечта Феди Марьясова и в Нашгород прибудут два-три десятка профессионально подготовленных бойцов, кому помогут сторожа-вахтёры и камеры видеонаблюдения? В относительной безопасности пребывают разве только оружейные комнаты «компетентных органов». Да и то – как сказать… А впрочем, читайте обзор дальше. Набирайтесь позитива. ЧТО НЕ СГОРИТ, ТО СГНИЁТ Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, подозреваемого в попытке повреждения имущества, путем поджога. В дежурную часть обратилась 29-летняя жительница поселка Подгорный и сообщила о том, что мужчина намеревается кинуть ей в окно горящую бутылку. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Стражи порядка установили, что бывший сожитель заявительницы пришел к ней с целью выяснения отношений и попытался поджечь ее жилье. Действия злоумышленника были пресечены мимо проходившим мужчиной. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого и доставили его отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 30, частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В настоящее время решается вопрос о поощрении гражданина, который помог задержать злоумышленника. 24.мвд.рф . СВОИ ДОМА СИДЯТ Одной из, пожалуй, самых трогательных баек по истории Красноярска-26 является рассказ о том, как выявлен был в стройных рядах советских заключённых-строителей ЗАТО бывший гитлеровский полицай. Хорошо ещё, впрочем, что не сам Адольф Алоизыч. «Оперуполномоченные уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали 29-летнего местного жителя. Полицейскими установлено, что в конце 2016 года около въезда в город стражи порядка обнаружили у мужчины пакет с наркотиками общей массой 13,638 грамма. В отношении ранее судимого за сбыт наркотических средств мужчины было возбуждено уголовное дело /…/ Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Сотрудниками полиции уголовное дело было направлено в Железногорский городской суд. Однако мужчина скрылся от суда и был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Также установлена его причастность к краже денежных средств с банковской карты на сумму более 250 тысяч рублей» ( отсюда ). Такое ощущение, что случайно пассажир попался, уж извините))) КАДРЫ НА ПОТОКЕ Всё время забываю вам вот эту непритязательную историю поведать. В смертельно больной стране криминал самовоспроизводится постоянно и автоматически. Особо позвольте отметить чудесное «Похож на нерусского». Террористов ждём, не дождёмся? НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков на дворовой территории по улице Саянская был задержан безработный судимый абориген 1994 года рождения, у которого обнаружили и изъяли синтетический наркотик массой 0,525 грамма. В перспективе у клиента – тоже принудительный отдых на срок до десяти лет. «НЕТ ТЕЛА – НЕТ ДЕЛА»? Ещё восемнадцатого мая муниципальные СМИ оповестили Нашгород о том, что похитители предпринимателя Галатенко-Маркина задержаны. «Нехорошие слухи по Железногорску разлетелись на днях - якобы мужчина был найден мертвым. Скорее всего, горожане узнали об этом из паблика «Поиск пропавших детей. Красноярск»… Версия исчезновения мужчины по собственной воле (сбежал от кредиторов) муссировалась до тех пор, пока в начале мая на стенах домов не появилось объявление: «Ищем свидетелей, которые видели, как 10.04 2017 года (понедельник) примерно в 21.40 -22.00 с крыльца дома по ул. Школьная, 54 был насильно закинут мужчина в багажник автомобиля темного цвета хонда одиссей или хонда стрим». Мы связались со Светланой. Она сказала, что вечером 15 мая должна получить от правоохранителей новые известия о судьбе отца, которого действительно похитили. Именно поэтому делом занимается следственным отдел СК. По ее словам, злоумышленники уже задержаны. Вечером тех же суток Светлана опубликовала на своей страничке «ВКонтакте» пост со словами «Убийство не подтверждено, ищем дальше!». Андрей Аннушкин, руководитель СО СК, также опроверг слухи о том, что Галатенко найден. Его поиски продолжаются, сказал следователь. Но подтвердил, что четверо мужчин, причастных к похищению, действительно задержаны. Аннушкин пообещал также проинформировать СМИ о результатах этого дела через две недели». Ну, и? «И ДЕЛАЙ С НИМ, ЧТО ХОШЬ» Небольшой тест на внимательность. Полимилиция публикует несколько алармистских пресс-релизов, сопровождая их стандартными призывами провести разъяснительную работу среди стариков и вообще чересчур доверчивых граждан. Попробуйте отыскать в них кое-что принципиально общее. «Местный житель нашел на одном из сайтов в сети объявление о продаже телевизора. Созвонившись с продавцом, мужчина договорился о покупке техники и перевел ему 24 тысячи рублей. Однако товар железногорец так и не получил. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы». «Местная жительница на одном из сайтов в сети интернет приобрела страховой полис ОСАГО. Получив документ оказалось, что данные полиса зарегистрированы на другого человека, в другой страховой компании. Сумма ущерба составила около 4 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы». Ну-с, какие будут ваши выводы? Нет-нет, я не о форме подачи материала. Калька в данном случае приемлема – мы ведь не Фёдора Достоевского читаем, а обычного чиновника в погонах. Я о другим говорю. Если милиполиции действительно хочется снизить число мошеннических акций в интернете, то начинать просвещение стоило бы, возможно, не округлыми словами «на одном из сайтов»? Основная ведь её задача на сегодня – хорошенечко напугать потенциальных терпил. А разве можно кого-то напугать ветхозаветной песенкой про «Кто-то кое-где у нас порой…»? *** Ещё две старушки за отчётный период попытались дать взятку офицерам МВД. Схема побита молью, но функционирует бесперебойно. «Злоумышленники звонили потерпевшим на городские стационарные телефонные номера. В обоих случаях пенсионерам позвонили неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов и сообщили о том, что якобы их родственники попали в беду. Для того, чтобы помочь внуку и сыну, мошенники потребовали передать определенную сумму денег. 80-летняя женщина перевела по указанному номеру 250 тысяч рублей, а 75-летняя пенсионерка передала 50 тысяч рублей неизвестному мужчине, который приехал к ней якобы по просьбе ее внука». С одной стороны, раскрученных на бабло пенсионерок жалко, конечно. А с другой – они ложку-то мимо рта не проносят, надо полагать, т.е. прекрасно понимали, что именно взятку дают и именно за то, чтобы отмазать родственника-преступника от ответственности? По труду и награда, стало быть. *** А вот это уже интереснее: «В Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю поступают обращения граждан и организаций о том, что на адреса электронной почты приходят сообщения о наличии задолженности, содержащие также информацию о возбуждении исполнительного производства, либо повестки явиться в суд, либо требования об оплате. В оформлении писем используется символика ФССП, в тексте может содержаться информация о том, что случае неисполнения указанных в письме требований предусмотрены штрафные санкции на суммы от 10 000 рублей и выше. Управление ФССП России по Красноярскому краю не имеет отношения к данной рассылке. Во вложении электронных писем находятся файлы с расширением .exe, либо ссылки на скачивание файлов или архивов, содержащих вредоносный код. Вирусы могут быть не распознаны современными антивирусными средствами, в следствие чего — нанести серьезный ущерб как персональным компьютерам, так и компьютерным системам и сетям. В случае заражения компьютера ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы». Тоже не новинка, разумеется, и не бог весть какая работа криминального ума демонстрируется здесь. Но всё-таки позвольте отметить, что государство наше в аналогичных случаях разве что вирусы ещё гражданам своим не рассылает. А так – грабитель один в один. ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО После классической пьянки в компании со знакомыми у 49-летнего туземца исчезла банковская карта, с которой позже испарились шесть тысяч деревянных. Оглядевши круг общения потерпевшего, полимилиция остановила взгляд на ранее судимых, неработающих 30-летней женщине и 29-летнем мужчине. Их отвезли на Северную и ознакомили с перспективой пятилетней отсидки по ч. 2 ст. 158 УК РФ. ГЛУМЛЕНИЕ НАД СВЯТЫНЕЙ В ночь на 25 мая неизвестные нарисовали чёрный треугольник на пресловутом «памятнике пропуску». «Фотографию пришлось снять, - сокрушается городское радио, - о том, что будет дальше с достопримечательностью Железногорска еще не решено. Материальный ущерб небольшой, тут главное – моральная сторона. Кстати, упоминания об альпийской горке и самом Пропуске были, в том числе, и в федеральных СМИ». Хм-хм. Когда анонимные патриоты в парке ломали «памятник доброте», это считалось проявлением православных скреп и едва ли не встречалось рукоплесканиями. Почему иное отношение наблюдается к унижающему человеческое достоинство симулякру удостоверения личности, который МП «КБУ» воткнуло возле дамбы по собственному произволу? Для иногородней публики позвольте напомнить: въехать в Красноярск-26 ныне можно просто по паспорту с местной пропиской. Пропуск как таковой не нужен. ОХОТА НА ДОРОГАХ За неделю в Железногорске было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов, из которых двое – дети. «Особую тревогу вызывает тот факт, что во всех этих случаях велосипедисты являлись нарушителями Правил дорожного движения», - указывают в горУВД. А мы от себя добавим: естественный отбор на планете Земля никто не отменял пока. *** *** *** Во второй половине ролика в кадре появляется англичанин, случайно заехавший в Нашгород. Ну, или хронический идиот: *** «На территории Железногорска прошла акция, организованная мотоклубом «Скифы» при поддержке Госавтоинспекции. Данная акция организована для привлечения внимания водителей к появлению на дорогах мотоциклистов и скутеристов, а также с целью популяризации использования ими таких средств защиты как шлем. В акции приняли участие более 20 мотоциклистов клуба. Организованной колонной, в сопровождении патрульного автомобиля ДПС байкеры проехали через весь город. Остановившись на площади Королева, участники акции раздавали водителям памятки». Маркиз детсад, ей-богу. ВО ВСЁМ ЕСТЬ СВОИ ПЛЮСЫ «Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю (по охране общественного порядка) полковник полиции Евгений Иванович Годовалов совместно с руководством МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск провели сход граждан. Евгений Иванович призвал горожан к активному диалогу. Старший участковый уполномоченный полиции Екатерина Москвина отчиталась перед собравшимися жителями о состоянии оперативной обстановке на административном участке. Стражи порядка провели беседу по профилактике мошенничества, напомнили основные правила, которыми не следует пренебрегать, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Евгений Годовалов рассказал о пожарной обстановке на территории Красноярского края и обратился к жителям Железногорска не разводить открытые костры, а также сообщил об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности» ( отсюда ). Очевидный плюс подобных мероприятий заключается в том, что они позволяют отслеживать постоянные кадровые изменения в милиполиции. Не в онлайн-режиме, разумеется, но нам особой срочности и не требуется, верно же? «ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ» В городском центре занятости населения прошла ярмарка вакансий, на которой сотрудники МУМВД зазывали желающих примерить форму. Кадровики провели для претендентов презентацию (!) и рассказали о социальных гарантиях и льготах полицейским. Заинтересовались пятеро, троих пригласили на собеседование, приговаривая: «Нас интересует не количество, а качество». - Дали пистолет и сказали: «Иди, зарабатывай». Что это такое, можно понять из письма, которое якобы поступило на днях в адрес руководства горУВД. «Хочу от всей души поблагодарить сотрудников отдельной роты ППСП МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск старшего лейтенанта Борисова А.Н., старшего лейтенанта Кузабекова О.Р., старшего сержанта Малдагалиева Р.О., за то что приезжали на мои вызовы по поводу шумного соседа, работали четко, грамотно, без лишней волокиты, - сообщает анонимный автор. - Это очень ответственные и надежные сотрудники! Даже в такой нелегкой работе находят добрые слова поддержки для совершенно незнакомых граждан в их трудной ситуации. Спасибо огромное! Дай вам господь силы, здоровья, терпения в вашем нелегком труде!». Прошла зима, за нею лето, м-да. Не много надо советскому человеку для счастья.