Назанимать денег и потом простить долги - технология старая. «Я с детства был примерным мальчиком…» Как отличник из Железногорска Паша Шарин превратился в мошенника и афериста. Папа у Паши силен в математике… К сожалению, сегодня «железным горцам», как именуют себя жители одноименного ЗАТО, впору гордиться не только высокими результатами в области наукоемких технологий, но и достижениями в криминальных сводках. Согласно статистике, ЗАТО город Железногорск Красноярского края в последнее время занимает лидирующие позиции по уровню преступности – в частности, мошенничества. Приведем лишь один, зато наиболее яркий и характерный пример. Жил-был в Атомграде хороший мальчик Паша Шарин. Отлично учился, школу окончил с серебряной медалью. Как и положено позитивному персонажу, мечтал о далеких планетах, даже посещал в течение двух лет занятия в Школе космонавтики. Правда, парня не то что в космос – в армию не взяли из-за ожирения. Но Паша тужить не стал, поступил в Сибирский аэрокосмический университет. И быть бы ему успешным инженером, как папа, Николай Шарин: тот в советское время работал на ведущих должностях на ГХК, да и ныне не последний человек в Железногорске – главный конструктор известного предприятия «Прима-Телеком». Однако не в меру смышленого отпрыска конструктора Шарина космос по мере взросления интересовать перестал. На первое место вышли более простые радости жизни… И решил Паша заделаться бизнесменом. А добрые родители и друзья семьи хорошему мальчику, конечно, помогли. В бизнесе звезд с неба Павел Николаевич не хватал. Да он к этому и не стремился. Чтобы числиться в средней руки железногорских «мажорах», при этом не особо напрягаясь, на первых порах хватало собственного развлекательного клуба и кафе. К тому же Паша женился и вроде бы остепенился… Но внутри у отпрыска уважаемого человека словно свербило. Привычные удовольствия приелись, хотелось большего. И к 30 годам Шарин-младший, что называется, «созрел». Аллё, «Гараж»! Где деньги, Паш?! Согласно данным регистрирующих органов, Павел Николаевич Шарин является учредителем трех ООО. Первое, «Каскад», создано на пару с супругой Марией и действовало с 2008 по 2014 год. Оно, похоже, и было основой легального бизнеса Шарина, в том числе упомянутых кафе и клуба. Далее в бизнес-истории Паши в 2014 году возникает ООО «Созвездие», в учредителях которого числится он сам и некий Дмитрий Шалыгин, выступающий генеральным директором. Сейчас фирма проходит процедуру банкротства, и не случайно, что будет ясно ниже. Примерно тогда же мелкий предприниматель Шарин затеял на первый взгляд хорошее дело – долевое строительство гаражного комплекса. Оформил в аренду земельный участок по адресу: Ленинградский проспект, 91а, получил в муниципалитете разрешительную документацию на строительство и начал привлекать инвесторов на условиях долевого строительства. Среди дольщиков оказались жители Железногорска, а также других городов. При этом Паша развил бурную деятельность по привлечению денежных средств. Задействовал дружеские связи, брал деньги, что называется, у своих. Дошло до того, что занимал Паша деньги даже у своих родственников, соседей, знакомых и друзей родителей. Схемы и сюжеты частной «экспроприации» были разные. Где-то мошенник брал деньги под «честное слово», с некоторыми оформлял договоры займа на развитие бизнеса (рассказывал какой он успешный бизнесмен), а с некоторыми подписывал от имени ООО «Созвездие» договоры долевого строительства гаражей, которые затем регистрировались в Росреестре. При этом представлялся наш герой свойским парнем – этаким добродушным рыжим увальнем, открытым, компанейским… Такому не захочешь, а поверишь. И верили! Железногорск город маленький, все друг друга знают. Сейчас по рассказам обманутых людей никому и в голову не приходило, что Павел Шарин может оказаться жуликом и аферистом. Видимо, чтобы подчеркнуть многообещающую бизнес-репутацию предприниматель Павел Шарин с глянцевых страниц местного городского журнала рассказал о своей семье, бизнесе и поздравил вместе с женой Марией своих земляков с Новым 2015 годом. Материал в журнале был размещен на правах рекламы, источником финансирования которого, очевидно, стали собираемые деньги дольщиков. Тогда еще никто не догадывался, что из «солидного» бизнесмена Паши Шарина уже сформировался будущий мошенник, главное оружие которого – как раз-таки обман и злоупотребление доверием. Уже тогда зимой 2014 года выстраивалась классическая мошенническая схема - финансовая пирамида, в которую впоследствии оказались вовлечены десятки людей. За пару лет, прошедших с момента начала «гаражной кампании», Шарину удалось собрать по договорам займа на развитие бизнеса и соглашениям на долевое строительство гаражей примерно 70 млн рублей – 2 млн. долларов по тогдашнему курсу! Для Железногорска сумма огромная, утаить которую просто так невозможно. Где деньги, Паша?! Ответа до сих пор нет… Созвездие долгов и «неучтенки» Как уже было сказано, часть денег железногорский махинатор брал взаймы, в том числе просто «под честное слово». В тех случаях, когда инвесторы все же хотели оформить отношения, документы выдавались от имени ООО «Созвездие» – по сути, «прокладки» в нехитрой бизнес-схеме. Причем, получив (по документам) более 31 млн. рублей в период с октября 2014-го по март 2016-го, финансовый директор «Созвездия» П. Н. Шарин удосужился оприходовать лишь 14 миллионов, меньше половины. И тут же… выдал самому себе из этой суммы 8 с лишним миллионов «под отчет», нагло сняв эти деньги с расчетного счета. Такой вот простой, открытый парень. Разумеется, ни отчета, ни денег ни на счету ни в кассе обанкроченного ныне ООО «Созвездие» так и не появилось. Как не появилось и ожидаемых инвесторами гаражей. Пашин проект на поверку оказался ничем иным, как примитивным «долгостроем» и финансовой пирамидой. Строительство замерло на стадии котлована, из которого сейчас уныло торчат несколько десятков свай да прутья железной арматуры. На покосившемся заборе висит красивый баннер с проектом автогаражного комплекса. Из собранных под разными предлогами 70 миллионов рублей освоено от силы полтора… Точнее скажет строительная экспертиза, которая уже назначена и пройдет в ближайшее время. Но вряд ли цифра существенно поменяется… Впрочем, Павла Николаевича Шарина можно понять: он стал взрослее, солиднее – и аппетиты выросли. Тихая семейная жизнь уже не удовлетворяет – появилась любовница в Новосибирске, молодая стриптизерша. А ей, конечно, нужна квартира – так почему не купить? Да и самому новый дом требуется – и скоро покупается недалеко от Железногорска в Березовском районе в СНТ «Бирюса» площадью 163 квадратных метра, деньги-то есть! Неважно, что чужие. А в собственный дом нужна мебель из «ИКЕИ» – так купим официально за счет того же «Созвездия», на сумму в 600 тыс. рублей! И шубу жене за миллион рублей, да и семью надо отвезти в Таиланд бизнес-классом… И ездить надо, непременно, на «Мерседесе», да и клуб надо расширять, сауны строить… Сейчас уже понятно, что жизнь на широкую ногу финансировалась за счет средств обманутых дольщиков и кредиторов. Получается, что «хороший мальчик» Паша Шарин перепутал собственный карман с проектными средствами дольщиков, которые в соответствии с 214-ФЗ имели исключительно целевой характер и могли тратиться только на стройку? Однако время шло, гаражная стройка замерла на уровне котлована, взятые в долг средства у доверчивых граждан и кредитных учреждений перестали обслуживаться, финансовая пирамида стала рушиться как карточный дом…К успешному бизнесмену Шарину и его компаньону по ООО «Созвездие» Шалыгину все чаще стали возникать вопросы и претензии. Сейчас уже совершенно понятно, что наш герой-мошенник Шарин и Ко и не собирался отдавать полученные деньги, а лишь тянул время... К осени 2015 года, когда срок сдачи объекта в эксплуатацию подошел вплотную, полученные деньги были растрачены, а невыполненные обязательства все больше создавали проблемы, Шарин смекнул, что «запахло жареным» и пора «делать ноги». Мошенник перестал выходить на связь с кредиторами и дольщиками, а «стрелки» перевел на своего компаньона генерального директора ООО «Созвездие» Дмитрия Шалыгина. Примечательно, что именно в этот момент все имущество (клуб, квартира, автомобиль «Мерседес», загородный дом) семьи Шариных в течение буквально нескольких месяцев было переоформлено на третьих лиц, как полагают многие, по фиктивным сделкам купли-продажи. А сам Шарин сбежал из Железногорска. Маршруты его передвижений были удивительны: Москва, Новосибирск, Калининград, Китай… Пока в итоге в мае 2016 года Шарин не улетел в Африку, в Республику Конго. Неизвестно, сколько бы еще тянулась это история «хорошего мальчика», если бы, по вполне понятной логике развития событий, им однажды не заинтересовались правоохранительные органы. В декабре 2016 года было возбуждено уголовное дело по статье 165, ч. 2 УК РФ «Присвоение и растрата», по которой нашему герою грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый под следствием: «Я с детства был психованным» Ныне в отношении Шарина ведется следствие, в рамках которого он проходит подозреваемым. Вернувшись после долгих странствий из Африки, в настоящее время Шарин находится под подпиской о невыезде. Почти два десятка обманутых дольщиков уже признаны потерпевшими по делу. А список Пашиных кредиторов, заметим, гораздо шире! Следствием выявлено, что финансовый директор ООО «Созвездие», он же учредитель ООО «Гараж», имел прямой корыстный преступный умысел на хищение денежных средств. А еще знающие люди из компетентных органов с большой долей вероятности полагают, что горе-бизнесмен в процессе «освоения финансовых потоков» связался с одной известной ОПГ, через которую и «крутил бабки». По имеющейся информации, в настоящее время следствие определяет круг лиц, с которыми был связан Шарин и совместно реализовывал свои преступные планы. То, что эти лица были, можно не сомневаться: вряд ли жулик-аферист действовал в одиночку. Совершенно ясно, что кто-то «подгонял» ему доверчивых клиентов, кто-то прикрывал его работу, кто-то консультировал, как избежать ответственности. Так что действовала группа лиц. Кроме того, очевидно, что помимо «присвоения и растраты» имеют место многочисленные эпизоды мошенничества и банальное воровство имущества. А это уже совсем другие статьи Уголовного кодекса РФ, способные добавить «остроты» в букет ответственности Шарина и его криминальных подельников. То, что Шарину светит реальный срок он и его близкие, похоже, до сих пор не понимают. Всем друзьям и знакомым железногорский аферист, многозначительно намекая на какие-то связи в правоохранительных органах, благодушно рассказывает «про временные трудности», а также, что дело против него будет закрыто. Паша реально не верит, что получит реальное наказание за содеянное. В руки автора этих строк на днях попал любопытный документ: заключение экспертизы, проведенной в Красноярском краевом психиатрическом диспансере в отношении Шарина Павла Николаевича. Подэкспертный, по мнению специалиста, не обнаружил ровно никаких признаков психического отклонения – напротив, «понимает противоправность и наказуемость вменяемого ему правонарушения, активно защищается». Однако, с его собственных слов, имел в школе «неуд» по поведению, так как «в детстве был психованным». В этой связи стоит вспомнить как Паша Шарин легко «отмазался» от армии по причине банального ожирения. Возможно, бывший отличник наивно рассчитывает и сейчас «отмазаться» от уголовного дела – при помощи связей, липовых справок, контактов родителей? У Шарина-младшего действительно сильно испортился характер: «он и раньше был ненормальным, а сейчас реально не в адеквате» – так утверждают его бывшие друзья и знакомые. Шальные деньги еще никого не делали лучше. «Под это дело» можно и какое-нибудь нервное расстройство найти, если не накопали психического. А не проще ли деньги дольщикам вернуть? Варвара Демина, 18.05.2017. vceznat.com . *** Насколько всё это правда, судить не берусь – просто не знаю. В старинной электронной базе данных действительно числился Шарин Павел Николаевич, 1982 г.р., учащийся Школы космонавтики. Но оба его родителя там записаны сотрудниками НПО ПМ, к примеру, в списке ответработников «Примы Телеком» фамилия такая не встречается, да и в перечне аффилированных лиц – тоже. Это, впрочем, чепуха, потому что изложенная в тексте бизнес-фактура действительности соответствует. Ещё в 2014 году Павел Шарин был уважаемым предпринимателем, к коему полимилиция претензий не имела. Во всяком случае, против вхождения его в общественный совет при УПП-9 они не возражали. Архитектурно-проектное ООО «Каскад» на самом деле зарегистрировано было в Нашгороде (ул. Крупской, 11-17) в 2008 году и ликвидировано в 2014-м. Та же картина с фирмой « Созвездие » (ул. 60 лет ВЛКСМ, 52 - 34, «Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений»), имевшей по состоянию на март с.г. полмиллиона долга по обязательным платежам во внебюджетные фонды – процедура банкротства запущена была в 2016-м. И, наконец, клубный наш « Гараж », придуманный в 2012 году («Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», ул. Южная, 33ж), который в 2015-м показал прибыль в размере аж 101 тысячи рублей, и вокруг которого усердно трётся в социальных сетях старый знакомый «Уран-Батора» из донбасских суперменов и питерских побирушек . Судя по фотоотчётам, казаки с НОДовцами должны этот рассадник гейропейской заразы сжечь давно, но что-то не получается, видать. Посмотрите огромную коллекцию фото , кстати – все признаки вырождения*1 заколючинской нации налицо. Бабайка на бабайке едет и бабайкой погоняет. Владельцами сурового атомного гламура аkа микропредприятие «Гараж» являются, по данным rusprofile.ru , Шарина Мария Владимировна (доля 7000 р.) и Хохряков Константин *2 Геннадьевич (доля 3000 р.). Портал directmarkets.ru уверяет, что оборотные активы фирмы в 2014 году составляли ТРИ ТЫСЯЧИ рублей (годом ранее – сорок тысяч), и все они представляли собой дебиторку предприятия. Так что, если изложенная в заметке фактура отражает реальное состояние дел в бизнесе семейства Шариных, то на вопрос: «Где деньги, Зин?» автоматически напрашивается резонный ответ: «Где-где…», и поручик Ржевский на сей раз будет абсолютно прав. *1 Объективности ради стоит отметить, что «спортбар», в котором отжигают интеллектуалы ГХК и ИСС, в этом смысле не очень далеко ушёл. Но – правильно простроенный имидж чего только не делает… *2 Один из учредителей бесславно почившего в бозе местного общественного молодёжного движения «Молодёжь Железногорска».