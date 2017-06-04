Пёстрая лента новостей ЗАТО Железногорск. СКОЛЬКО БУДЕТ В РУБЛЯХ? «Молодой и энергичный» номер два снова понравился москвичам. В рамках программы обучения команд, управляющих (???) проектами развития моногородов, на базе РАНХиГС состоялась защита проектов по формированию комфортной городской среды. Задумки Вадима Медведева пришлись по душе неким экспертам, за что г-н Чебурашкин тут же поблагодарил железных горцев. Если бы в Нашгороде хоть какие-то реальные события происходили, чёрта с два я бы вам такие новости сообщал! «АРХИМЕД» НАГРАЖДАЕТ Горно-химический комбинат получил ещё пять медалей. Международный Салон изобретений и инновационных технологий отметил разработки «Решётка пенала хранения ОЯТ» и «Герметичный пенал хранения ОЯТ» (золотые медали), а также «Крышка для перегрузки решётки пенала хранения ОЯТ и решётка» и «Способ обращения с ОЯТ реактора РБМК-100 и устройство для его осуществления» (серебряные медали). Там же Международная федерация ассоциаций изобретателей вручила комбинату золотую медаль за «Способ получения радионуклида Никель-63 для бета-вольтаических источников тока». Может быть, на радостях нам что-нибудь и про судьбу самой «атомной батарейки» расскажут? РЕСПЕКТ И УВАЖУХИНГ Бывшее НПО ПМ тоже получило ещё четыре медали в Москве. За изобретение «способа изготовления износостойких покрытий на поверхностях изделий из титана и его сплавов» железные горцы награждены были золотой медалью Салона и двумя серебряными – за «полезную модель «Герметичный транспортировочный контейнер» и изобретение «Способ компоновки полезной нагрузки космических аппаратов и устройство его реализации» ( отсюда ). Чтобы Николаю Тестоедову не было обидно, на сдачу АО «ИСС» выдали «диплом и кубок региона», почётную медалью Европейской ассоциации изобретателей и диплом «Почтения и благодарности» за участие в организации «Архимеда». САМЫЙ ГРОМКИЙ КОЛОКОЛ Профсоюзная организация ЗАТО Железногорск также отличилась. В конкурсе краевой Федерации на лучшую постановку информационной работы железные горцы взяли призы в трёх номинациях из четырёх. Пуще всего отличился сайт ТПО (первое место). Газета «Наш голос» стала третьей, как и не конкретизированный «информационный стенд». Надеюсь, что заколючинским бюджетникам эти победы согреют душу на финансовом безрыбье. ЧЁРТОВА ДЮЖИНА ЭКСПЕРТОВ Организатор странного песенного конкурса отметился в Сером доме. В пятницу Нашгород посетили некая комиссия программы «Территория культуры Росатом», которые колесят по стране, «делая сравнительный анализ, выявляя проблемные зоны» местечковой культурки. Не к ночи помянутая мадам Конышева утверждает, что выстраивает некую «модель к развитию с точки зрения и экономики, и творчества». Денег голодранцам, правда, не обещает и она. Отстающих позовут на семинары, мастер-классы и курсы повышения квалификации. ВНЕРЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ «Решетнёвская фирма» закупила в Москве оборудование без конкурса. По сообщению «Интерфакса», договор на поставку 35 комплектов контрольно-измерительного оборудования подписан с ООО «VXI-Системы». Цена контракта - 111,2 млн рублей. Отсутствие конкурсных процедур объясняется тем, что холдинг «Информтест» является-де единственным поставщиком этих железячек , т.к. сам их разрабатывает и производит. Как только удастся выяснить, какие именно тестеры имеются в виду, мы истинность данного утверждения непременно провентилируем. Ибо фирма действительно заслуживает внимания. А ЗА ВАМИ КТО СТОИТ? Визит гендиректора ГК «Росатом» ясности не обрёл. Пресс-служба ГХК по итогам рабочего совещания, которое провёл 23 мая на предприятии Алексей Лихачёв, педалирует два тезиса. Во-первых, железным горцам (?) предложено уже сегодня думать о «коммерческом применении технологии завтрашнего и послезавтрашнего дня». А во-вторых, не забывать о том, что «за каждым из нас стоит большая и сильная корпорация». Последнее звучит, как неявная угроза, но таковой, очевидно, не является))) ПАНФИЛОВКА В ГОРЬКОВКЕ Заколючинские литераторы активизировались неимоверно. Вслед за бесчисленными бестселлерами мадам Кротовой свою очередную книжку «Я слышу музыку небес» решила обрушить на публику поэтэсса Марина Панфилова. Литературный клуб «БибимГо» приглашает гурманов первого июня в библиотеку имени Горького (муниципальная газета на радостях совершенно по-пушкински именует её «Горьковкой»). «А вам что же, мои стихи не нравятся? – с любопытством спросил Иван» (с). ПЁТР ГАВРИЛОВ ОТМЕТИЛ Железногорский депутат побеседовал с Михаилом Шмаковым. Рабочая встреча нашего представителя в Законодательном Собрании Красноярского края с председателем Федерации независимых профсоюзов России вызвана была желанием последнего «уделить значительную долю времени общению с людьми». Оных интересуют, якобы, «специальная оценка условий труда, индексация зарплаты и пенсии, социальная политика», что отчётливо следует из комментариев Гаврилова: «Профсоюзы не только защищают интересы трудящихся, но и задают направление, начиная от подготовки людей до их трудовой деятельности». ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА. ЕСЛИ ВРАГ НАПАДЁТ Спутник «Радуга-1М» управлял учениями в Гудауте и Нагвалоу. Военная база в Абхазии использовала ресурс железногорского аппарата, т.к. он позволяет устанавливать надёжную связь даже в труднодоступных горных районах. Во всяком случае, в пресс-релизе военных речь идёт о настройке «видеоконференцсвязи для электронного обмена данными в режиме реального времени. Скорость передачи информации составляет 2048 Кб/с». ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ Хватит плакать об экологии, пора на ней зарабатывать! Знаете ли вы, что токсичность гамма-излучения связана с температурой воздуха и временем экспозиции в большей степени, чем с дозой? Не знаете? Напрасно. К такому выводу пришли специалисты Сибирского федерального университета после обработки фотобактерий «Photobacterium phosphoreum» цезием-137. Где они его взяли? Говорят, что получили «из пойменных почв Енисея в районе горно-химического комбината». Признание учёных – лучшая награда для производственника. Круче любой медали. ФЕМИДА НОН-СТОП В городском суде не затихают трудовые конфликты. Ужасно хотелось бы поведать вам о существе разбирательств Серого дома с предпрнимателем Илюхиным и фирмой «Кровтэкс» или об иске новосибирского военного прокурора к Р.А.Максимец, но увы – данных таких в открытом доступе не имеется. Поэтому отметим лишь, что взаимоотношения с работодателями на уходящей неделе выясняли представители ООО « Домострой », ОАО « ЗПК », ФГУП «ГУССТ №9» ( два иска ), ЗАО «Централизованный региональный технический центр», ООО « КапСтрой », ГПКК «Губернские аптеки», ООО « Гарс », ФГБУЗ « КБ №51 ФМБА России» и АО «СНПО « Электрон ». Горно-химический комбинат бодался с Т.А.Романовой из-за каких-то компенсаций, а ООО «Финансовая Компания» по второму кругу вышибала денежки из В.В.Шабанова. СМЕРТНЫЙ БОЙ ВО ИМЯ ЖИЗНИ Надоел я вам с профсоюзниками, но что прикажете делать? На этот раз – всё, последний заход и больше не буду, честное слово. Просто нужно указать, что председатели Федерации независимых профсоюзов и Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности «высоко оценили производственный и интеллектуальный потенциал Железногорска». А потом намекнули, что ведут «жёсткую полемику» с правительством. Замглавы администрации Проскурнин так не считает, похоже. Ещё одно чудное фото, полностью характеризующее мероприятие. Про результаты этой вечнозелёной нанайской борьбы давайте просто не будем. Хватит с нас и собственных болтунов. УСЛОВНЫЙ ПОЖАР УСЛОВНО ПОТУШЕН Аэромобильная группа академии МЧС приняла участие в учениях. По легенде, на железнодорожных путях вблизи Енисея возникла угроза распространения нефтесодержащих продуктов. Личный состав, совершив условный марш в зону чрезвычайной ситуации, выполнил действия по локализации чрезвычайной ситуации, тушению пожара, поиску, деблокированию из-под завалов и эвакуации «с место аварии» пострадавших и т.д. Фото прилагается. БОЛЕЕМ ПОТИХОНЬКУ Региональное управление ФМБА России №51 рапортует. На минувшей неделе медицинская статистика Нашгорода пополнилась 23 острыми кишечными инфекциями (среди заболевших 17 детей), двумя ВИЧ, семью хроническими вирусными гепатитами «С», а также скарлатиной, тремя педикулёзами и пятью энтеробиозами – у ребятишек. Клещевые показатели давно перевалили за четыре сотни, в лаборатории обнаружены возбудители боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза. Энцефалит что-то запаздывает. СКАЗКА ПРО БЕДНОГО БЫЧКА Депутат Лопатин обещает возродить газон на ул. Ленина. Там какой-то феерический симбиоз образовался у них с МП «Гортеплоэнерго». Одни роют и закапывают ямы, роют и закапывают. Другие на освободившееся место ставят машины. А штангист-ветеран позирует на фоне этой красоты, одновременно внушая электорату: «Своей главной задачей депутат считает наведение порядка». Как только газон заасфальтируют, Лопатин возьмётся за возрождение паромной переправы через Енисей. Там видеоряд ещё красивее. Мастер-классы и семинары можно проводить. *** За неделю в ЗАТО Железногорск родилось 15 и умерло 18 человек.