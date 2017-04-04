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Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Окружающая среда arrow С почином!  
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С почином! Печатать E-mail
Понедельник, 03 Апрель 2017

Благоустройство широко шагает по Нашгороду.

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Хм. Вы же помните, я надеюсь, что ещё год назад:

Image
 
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История Железногорска
04.04.1992
назначен первый глава администрации города (нового органа власти) - В.П. Кретов

по материалам библиотеки им.Горького
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Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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