Владимир Войнович: "Репрессии вызывают сильное противодействие". Когда над властями смеются, они это очень болезненно воспринимают Писатель и драматург Владимир Войнович рассказал нам​ об акциях протеста в России и популистах. - Лицо российского протеста радикально поменялось, оно значительно помолодело . Во всех городах страны на акции вышли школьники. Власть ли в этом виновата или это заслуга инициатора акций Алексея Навального? Владимир Войнович: Дело в том, что советская власть, советское государство были конструкцией 30-х годов. Говорят: "Почему это развалилось, кто виноват – Горбачев, Ельцин или кто-то еще?". Я считаю, что виновата была сама конструкция. Когда государство создавалось, кроме идеологической основы, оно ориентировалось на количество чего-то. Армия измерялась количеством штыков и сабель. Каналы рылись трудом миллионов заключенных, урожаи плохие достигались трудом миллионов обездоленных крестьян. Говорят, что при Сталине был достигнут большой прогресс, но, несмотря на всю эту индустриализацию, страна, начиная с 30-х годов, с ранних 40-х, стала сильно отставать от цивилизованного мира. Понимаете, сталинский режим – это как если сравнить какой-нибудь парусник с пароходом. А наш теперешний режим – это уже устаревший пароход, когда вокруг ходят дизель-электроходы или атомные корабли. Это все тоже устаревшее. Первое было построено на какой-то идеологии, теперешний режим построен на отрицании вообще всякой идеологии и на сплошном цинизме, что все продается, все покупается, не обманешь – не продашь, и кто смел – тот два съел. Но это режим сформировался к началу 2000-х годов – я считаю, что 90-е были переходным периодом – и сразу же стал устаревать, поскольку время сейчас движется быстрей. И режим не заметил, что за время его существования, за прошедшие 17 лет выросло новое поколение, которому этот режим оказался чужд. Они его уже переросли. Когда Путин пришел к власти, детям было по 10 лет. Теперь они уже взрослые люди, уже обзавелись своими семьями. Они уже многого начитались, многого насмотрелись, многое почерпнули из интернета. И они поняли, или приходят сейчас к этому пониманию, что этот режим для них не подходит. Он вообще, с самого начала был сформирован для старых людей, которые страдали ностальгией по прошлому, которые хотели петь советский гимн и ходить на парады. А тут вырастает новое поколение, которое режиму совершенно молодое-незнакомое, он его не понимает. И это поколение не очень понимает режим. И это столкновение очень серьезное. - Поколение нынешних старшеклассников – поколение ровесников путинского режима: им сейчас по 17 лет, ровно столько у власти находится Владимир Путин. Никакого другого руководителя государства они не знали, им не с чем сравнивать – рассказы родителей только, может быть, учителей. Но телевизор постоянно им твердит о некоей стабильности, что Путин – гарант всего, гарант их спокойствия, гарант могущества государства и прочее. Неужели этой телевизионной пропаганды, как мы ее сейчас называем, не хватает для того, чтобы вот этому молодому поколению показать, каков Путин? Конечно, не хватает, потому что телевизор в основном смотрят бабушки и дедушки. А молодые люди, насколько я понимаю, его вообще не очень смотрят – они больше сидят в интернете. А из интернета черпают что-то другое. Хотя они родились и выросли при этом режиме, они знаю, что мир более широк. И этот режим не совместим с достижениями мира – со всей его электроникой, телевидением, интернетом. Я когда-то давным-давно, еще в начале 90-х или даже в конце 80-х годов, когда узнал, что будут внедряться в жизнь персональные компьютеры, написал, что советская власть несовместима с персональным компьютером. Теперь новый этап, но, повторю, при создании он ориентировался на мировоззрение, на вкусы, на эстетику предыдущих поколений. То поколение практически уже ушло, а то молодое поколение, которое было во время становления [путинского] режима, тоже было другое. Режим этого не учел. - Иначе тогда поставлю вопрос: не слишком ли мы романтизируем вот это "непоротое" поколение? Нет, думаю, что не романтизируем. У нас вообще для романтики осталось очень мало поводов. У нас время очень не романтическое. Я просто хотел сказать, что на самом деле представление о том, что у нас должна быть стабильность, поэтому коней на переправе не меняют, но стабильность обеспечивается именно тем, что коней меняют на переправе. Когда кони устали – надо коней помоложе. При Александре II были так называемые нигилисты. Один из них, будучи молодым – это был, кажется, [Петр] Лавров, – написал царю письмо: "Ваше величество, если вы встретите молодого человека с умным лицом и открытым взглядом, знайте – это ваш враг". Вот эти молодые люди, которые сейчас подрастают, довольно образованы: как мне кажется, они сейчас получают в городах довольно хорошее образование. И кроме того они любознательные, любопытные, они живут в интернете и знают, что жизнь можно построить иначе, чем она построена у нас. И что в мире есть ценности, а не только вся эта милитаризация, которую молодежи все время показывают: какие-то новые танки, танковые биатлоны, еще что-то такое. И все время говорят о патриотизме , но именно в таком милитаристском виде этот патриотизм им суют. Им это надоедает, им это скучно, им не интересно. Им интересней жить в мире, где царствует электроника, где какие-то идеи, где какие-то покемоны бегают. Вообще – что-то такое из другой области. И наша пропаганда этого недооценивает и по-прежнему нацелена на людей старой формации. - Но власть как-то должна реагировать, правильно? Она не умеет реагировать. - Если власть не приспосабливается, не понимает этих веяний, она все равно проигрывает. Кто-то из людей во власти даже начал это понимать, что есть не только Болотная и жертвы Болотной площади , но есть и примеры, как [Ильдар] Дадин . Где-то, кто-то понимает, что одними такими мерами режим укрепить нельзя, потому что если заниматься только подавлением людей, проявляющих общественный интерес, тогда люди, которые протестуют открыто, какая-то часть их, наиболее радикальная, уйдет в подполье. И тогда они будут представлять собой реальную опасность. История нам это уже показывала. Если далеко уйти – народники превратились в народовольцев, ушли в подполье и, в конце концов, стали представлять собой очень грозную силу. - Но мне кажется, что этот сегмент протеста (я имею ввиду молодежь) очень уязвим. Речь ведь идет о студенчестве, о школьниках. Давить на них можно самыми разными способами – через институты и университеты, через преподавателей, через школу, через родителей, в конце концов. Ведь достаточно просто 17-летнему подростку пригрозить, что он не получит аттестат. И все, на этом его протест будет исчерпан. Ну, да, на большинство это подействует таким образом. Но все равно в каждом поколении вырастают какие-то люди, которые не готовы покоряться сегодняшней рутине и сегодняшнему взгляду на жизнь. И не поддаются репрессиям. Наоборот, всякое давление на них вызывает противодействие, а репрессии вызывают еще более сильное противодействие. Закаляются характеры. Все равно такие люди рождаются, среди них очень много радикально настроенных, они не смирятся с таким положением дел. И кто-то притихнет, а кто-то не притихнет. Их будут наказывать, они пойдут в тюрьму, они и там будут бороться. И в конце концов, власть с ними не справится, как советская власть в свое время не справилась с диссидентами. - Может быть, это действительно заслуга Навального, который сумел аккумулировать вокруг себя молодежную аудиторию? Ну, в чем-то безусловно заслуга Навального. Навальный очень яркий, очень необычный для нашего общества тип, очень энергичный и изобретательный. Он знает, как обращаться к обществу – с какими словами, с какими предложениями и так далее. Но и сама власть делает много такого, чтобы общество Навального услышало. Потому что оно все время слышит то, что уже приелось, ему нужны новые слова и свежие идеи. И таких оно не слышит и прислушивается к Навальному. Я сейчас читаю разные мнения по поводу воскресной акции. Довольно часто люди пишут, что Навальный с его радикальными взглядами, порой националистскими взглядами (он ведь в свое время был замечен на " Русских маршах ", что сейчас ему вменяется в вину и еще будет вменяться, естественно, когда начнется президентская кампания) с лозунгами «хватит кормить Кавказ» ведет за собой молодых людей, не очень разбирающихся в политических тонкостях. Ну, да. В этих лозунгах есть много популистского, и я не думаю, что Навальный сам по себе националист. Но он политик и в какой-то степени популист, он пытается найти союзников в разных кругах. Он политик и, к сожалению, такой масштабный политик в оппозиции – один. Там есть другие, но никто с ним рядом не стоит. Это у нас какая-то беда. Когда у нас говорят "если не Путин, то кто?", смотришь – и нет никого. Теперь Навальный появился в оппозиции. Но если не Навальный, то кто? Опять-таки один Навальный. Навальному конкурентов нет в оппозиции. Навальный есть конкурент власти в какой-то степени, конкурент Путина, но в оппозиции ему конкурентов нет. И поэтому он пытается привлечь на свою сторону самые разнородные силы, что одних привлекает, а других отталкивает. Это ему, конечно, помешает, если он дальше продолжит, но если он совсем не будет популистом… Все политики в какой-то степени популисты, без популизма никакой политик победить не может, потому что массы людей не могут оценить и отличить предлагаемое от реально возможного. И все равно так или иначе покупаются. И если он не будет популистом совсем, то появится другой популист и выиграет. - Теперь поговорим об этической стороне. Многих обеспокоило, что в акциях приняли участие совсем юные люди, школьники. Я видел выступление пятиклассника, который вышел к микрофону и произнес пламенную речь против коррупции. Оппоненты организаторов акции, на мой взгляд, справедливо замечают, что организаторы проявляют абсолютную безответственность, если учитывать, как жестко полиция обходится с этими акциями. Как быть здесь, насколько этично выглядит присутствие детей на подобных акциях? Ну, я не знаю, насколько этим процессом вообще можно управлять. Если дети выходят – что, их прогонять? Я не думаю, что надо обращаться к пятиклассникам. Я мало смотрел, но слышал, что один одиннадцатиклассник произнес речь довольно разумную. Его спросили, почему он против коррупции, она его как-то задевает? И он сказал: "Я вхожу в жизнь и я не хочу входить вот в эту жизнь". Как-то он сказал гораздо лучше, чем я формулирую. Многие люди выходят на такие шествия с маленькими детьми. А [Наталья] Горбаневская в 1968 году выходила с ребенком в коляске. Понимаете? Тут дело не в том, что думает ребенок в коляске, а в том, что такие шествия вообще должны быть нормой, они не должны быть опасными. Но в наших условиях… если полиция будет избивать пятиклассников , то для режима опять-таки будет плохо, потому что этот режим, может быть, недостаточно оценивает вред, который наносит ему отсутствие престижа. - Я надеюсь, что с этим конкретным пятиклассником все обошлось, у него все нормально, никто его не задержал. Но мы видели репортажи из автозаков, снятые на смартфоны, и в одном из репортажей, который вел журналист "Эха Москвы" Александр Плющев, были показаны два подростка – один одиннадцатиклассник, другому 15 лет. Как полиции себя вести, можно ли понять жесткие действия в отношении несовершеннолетних? Нет, понять жесткие действия в отношении никого нельзя. - Ведь речь идет о несанкционированной акции, как заявляют власти. Хотя сам Навальный считал ее вполне легитимной. Да, но сам Навальный придумал, по-моему, очень остроумную форму: люди выходят гулять. А кто может запретить гулять? Они, собственно говоря, так и вышли. Просто полиция понимает, что это не простое гуляние, но на самом деле формально придраться не к чему. А раз формально придраться не к чему, она и не должна придираться. Она должна наблюдать за порядком, а если она разгоняет людей, если она применяет насилие, она должна за это отвечать. И режим должен за это отвечать. Я думаю, кстати, что сейчас власть сильно растеряна. Я специально стал смотреть, а что, интересно, скажет Киселев. Молчание полное. Что скажет Первый канал? Молчание полное . Соловьев вышел. Стали обсуждать убийство Вороненкова . Такое событие, главное событие дня и даже не дня, а какого-то большого отрезка времени, они не заметили. Сегодня утром [интервью записывалось 27 марта – НВ], по-моему, тоже ничего не было по официальным каналам. Если режим вообще не прислушивается к общественным требованиям и думает, как бы испортить этим людям жизнь, то требования не утихают. Они растут. Да, репрессивными методами на какое-то время можно подавить, но это накапливается, накапливается, и режим все равно когда-нибудь с этим не справится. Вот эти пятиклассники вырастут , будут приобретать опыт борьбы – разнообразный, а не только такой, и, в конце концов, любой режим, который не прислушивается к требованиям общества, рушится. - Еще пару слов об этике. Вам не кажется, что власти раздражают не количество людей, которые выходят, не их лозунги, не требования, а их раздражает ирония? Конечно, они не понимают чувства юмора и насмешки. Это советская власть не терпела. Она была очень серьезной. Это я знаю очень даже по себе. Когда над ними смеются, они это очень болезненно воспринимают. currenttime.tv . *** В томской гимназии, где учитель прочитал лекцию о «вреде либерализма» на одном из уроков после митингов против коррупции 26 марта, создана комиссия, которая примет решение относительно дальнейшей работы педагога. Об этом рассказала корреспонденту vtomske.ru председатель комитета по общему образованию департамента образования Томска Ольга Назарова. Ранее в СМИ сообщалось, что учитель истории и ОБЖ русской классической гимназии № 2 Виталий Хованский провел ученикам лекцию по противодействию экстремизму. Видео с урока записал один из учащихся. Вот некоторые цитаты преподавателя: «либералы препятствуют развитию человека, <...> они опускают человека на животный уровень», «либерализм — это страшный упадок человечества, <...> это свобода недочеловека, который находится на животной ступени развития». Кроме того, он обвинил учеников в том, что они являются рабами англосаксов, которые способствуют уничтожению главного народа своей страны. «Либералисты хотят ввести господство англосаксов в мире. И вы поддерживаете, в силу своего скудоумия, англосаксов. <...> Вы — предатели, изменники. Вы либералы-фашисты», — заявил учитель. По словам Ольги Назаровой, в день инцидента в гимназии была создана комиссия по проверке данных фактов. «Сейчас идет проверка. Только по ее результатам можно будет давать какие-то объективные оценки. Думаю, в течение недели будет принято решение», — сказала Назарова. В свою очередь в гимназии корреспонденту vtomske.ru сказали, что директор образовательного учреждения находится на больничном. Заместитель директора по учебной работе комментировать ситуацию отказалась. vtomske.ru .