В уголовном деле снабженцев ГХК добавился новый эпизод. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники ЗАТО Железногорск. КРУГИ ПО ВОДЕ В производстве Следственного комитета России по Красноярскому краю по материалам УФСБ России по Красноярскому краю находится уголовное дело, возбужденное в отношении начальника группы общих материалов отдела материально-технического снабжения управления закупками ФГУП «Горно-химический комбинат», начальника отдела материально-технического снабжения и экономиста группы общих материалов отдела материально-технического снабжения управления закупками этого же учреждения. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В ходе расследования выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности начальника отдела материально-технического снабжения ФГУП ГХК, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенные в крупном размере). По предварительной версии, в июне 2016 года подозреваемый через посредника получил от начальника отдела оптовых продаж одного из юридических лиц города Красноярска взятку в размере 377 000 рублей в качестве благодарности за заключенный договор на поставку спецодежды. В настоящее время проведен допрос подозреваемого, в ходе которого он не признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается. sledcomrf.ru . ПАУЗА В КАРЬЕРЕ В марте железногорский суд вынес приговор по делу о незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере: «В 2016 году в ходе следствия установлено, что местный житель 1988 г.р. приобрел у неизвестного лица героин массой 2,9 грамма с целью последующего сбыта. По предварительному сговору мужчина со своей супругой расфасовали наркотические средства на разовые доли. Позже около подъезда одного из домов г. Железногорска злоумышленник сбыл сверток с частью наркотического вещества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Суд учел все обстоятельства дела, личность подсудимых и назначил наказание мужчине в виде 10 лет лишения свободы, его супругу суд приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима». НЕ В ДРЕЛИ СЧАСТЬЕ В дежурную часть горУВД поступило сообщение от 41-летнего аборигена о том, что возле магазина неизвестные отняли у него дрель и сотовый телефон. «На поиск злоумышленников были ориентированы все наружные наряды. Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемых и задержали их. Ими оказались ранее судимые, неработающие местные жители 1990, 1991 г.р.». Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабёж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция до семи лет, максимум. Сверлить – не пересверлить. ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО Музыкальный центр и циркулярная пила исчезли из садового дома 56-летнего меломана. Порывшись в списке клиентов, полимилиционеры решили, что к краже причастен ранее судимый безработный 1991 г.р. По случайному, но приятному совпадению – уже находящийся под следствием за аналогичные фокусы. Он-де через окно проник в помещение и нашёл там себе ч. 2 ст. 158 УК РФ с прилагающимся сроком лишения свободы до пяти лет. При учёте товара в магазине хватились туалетной воды стоимостью около трёх тысяч. На видео с камеры наблюдения осталось изображение страждущего парфюма жителя ЗАТО Железногорск и даже сам момент кражи. По традиции это оказался судимый безработный, на сей раз 27 лет от роду. Этому светит либеральная двушечка, если верить дознавателям МУМВД. За кражу телефона и денег из квартиры пошла под суд 39-летняя гражданка, удачно зашедшая побухать к малознакомому дурачку 1966 г.р. Мужик нынче слаб – пассажир срубился, а гостья обчистила у него карманы и была такова. Её, конечно, быстро установили, но не настолько быстро, чтобы она не успела оприходовать злосчастные три тысячи и потерять (сама так утверждает, по крайней мере) телефон. Суду, впрочем, эти нюансы вряд ли будут интересны, согласитесь. ОХОТА НА ДОРОГАХ *** Поразительные результаты даёт война с алкашами за рулём, обратите внимание, пожалуйста. Им уже реальные сроки лишения свободы обещают, но Давос и ныне там: *** А вот этот красавец ещё в аварию не попал, но непременно попадёт. Вопрос времени: СТУЧИТЕ АКТИВНЕЕ, ТОВАРИЩИ Не слишком впечатляющими результатами контроля за соблюдением антиалкогольного – есть у нас, оказывается, и такое – законодательства «при реализации спиртных напитков» поделилась с народом на днях милиполиция. За три месяца они провели аж сорок пять проверок «объектов торговли, гаражных массивов, жилых и иных помещений», но выявили только десять административных правонарушений, по которым составили девять протоколов. Поэтому граждан просят сигнализировать почаще и поточнее по телефону дежурной части МУМВД. НАРУШАЙ ЗАКОН С ВЫГОДОЙ! Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют оплачивать административные штрафы за нарушения правил дорожного движения в 20-дневный срок в размере 50% от наложенной суммы. Такая возможность появилась с 1 января прошлого года. По данным ГИБДД, возможностью уплаты половины суммы пользуются более 50% участников дорожного движения, оплачивающих штрафы. На правах бесплатной социальной рекламы беспорточной супердержавы заметочка размещается. ВАМ ХОМЯЧКИ НЕ ТРЕБУЮТСЯ? Руководитель общества защиты бездомных животных «Пушистики» утверждает, что в Доме быта пос. Первомайский хозяйка зоомагазина фактически бросила своих подопечных, не появляясь на работе уже две недели. «Она отдала ключи продавцу соседнего отдела игрушек, чтобы та время от времени кормила животных. В магазине взаперти остались кролик, несколько хомячков, крыс и рыбки. Сердобольная женщина, конечно, подкармливает брошенных животных, но не каждый день, - сокрушается городское радио. - В аквариуме вода не меняется, помещение не проветривается, стоит сильный запах, животные неухоженные, у всех облезлая шерсть. Продавец отдела игрушек работает посменно, получается, что сутки животные остаются голодными». Дальше там следуют призывы к противоправному завладению чужой частной собственностью, поэтому мы их воспроизводить не станем. ВСЕ МОЛОДЦЫ И ПУБЛИЧНОСТЬ ПОЛНАЯ На Северной в очередной раз отзаседал общественный совет горУВД. Полковник Кеуш поблагодарил своих членов за проявленную (?) инициативу, за содействие в решении «наиболее актуальных для города проблем, затрагивающих интересы граждан и государства», подчеркнул актуальность «открытости и публичности, которые сегодня стали основополагающими принципами повседневной деятельности полиции», а затем вручил новые корочки. Публичные мужчины и женщины в комплекте. «Помимо этого, в ходе встречи члены Общественного совета рассмотрели вопросы о работе дежурной части, о взаимодействии с добровольными народными дружинами по обеспечению общественной безопасности. Также общественники обсудили план работы на второй квартал 2017 года» ( отсюда ). РОДИНА ЖДЁТ Ещё одна социальная реклама полицейского государства: «Существует мнение о том, что оставлять свои отпечатки пальцев в полицейской базе данных должны только нарушители правопорядка. Однако это не совсем так. Добровольная дактилоскопия в некоторых ситуациях может значительно облегчить жизнь. Наличие в базе данных полиции отпечатков пальцев человека может помочь в установлении его личности. Это может пригодиться не только при несчастных случаях – пожарах, автомобильных авариях, землетрясениях, но и в случаях, когда человек потерял память или попал в больницу без сознания. Установить личность такого гражданина, полицейские смогут в короткие сроки. В случае утери паспорта, личность человека без труда установят по отпечаткам пальцев». Отдельно успокаивает тот факт, что «Дактилоскопическая информация строго конфиденциальна, и никто, кроме ограниченного круга сотрудников полиции, не имеет к ней доступ». Вы-то думали, небось, что базу сразу мошенникам сольют, а те и пойдут состав преступления фальсифицировать налево и направо? Не-ет. Только свои. Только с допуском и погонами.