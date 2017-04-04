Кому на самом деле понадобился скандал с "группами смерти". DailyMail: СМИ выяснили, из-за чего в России на 57% возросли случаи самоубийства среди подростков Случаи самоубийств среди подростков в России возросли на 57% из-за распространения так называемых ”групп смерти” в соцсетях. Как сообщается, скрытые группы, такие как “Синий кит”, в соцсетях типа “Вконтакте” контролируются “наставниками”, которые подстрекают своих членов к выполнению различных заданий и в конечном итоге исполнители лишают себя жизни. Существование этих групп насторожило родителей и спровоцировало жаркие дебаты в стране, где самоубийство в основном является табу. В этом месяце президент России Владимир Путин лично выразил обеспокоенность в связи с этой тенденцией, требуя ужесточить наказания для лиц, осужденных за подстрекательство к самоубийству - преступление, которое в настоящее время предусматривает тюремное заключение сроком до трех лет. Несколько десятков российских подростков из 130 человек, совершивших самоубийство в период с ноября 2015 года по апрель 2016 года, подвергались давлению со стороны членов “групп смерти” в "ВК", которые остаются в тени, распространяя культ самоубийств. “Наставник” одной из “групп смерти”, 22-летний Филипп Будейкин был арестован следователями в городе Санкт-Петербурге в ноябре после того, как он, предположительно, подстрекал 15 подростков из "ВК" к совершению самоубийства. В интервью местным СМИ незадолго до ареста Будейкин изложил свою тактику привлечения подростков, которых он назвал “биоразлагаемыми отходами” и “людьми, бесполезными для общества”. “Я просто объяснил некоторым людям, почему лучше умереть, - сказал он. – Они сами приняли такое решение. Их никто не принуждал”. Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила в этом месяце, что уровень самоубийства среди несовершеннолетних в прошлом году увеличился почти на 57%, обвинив в этом “группы смерти”. Эти группы также распространили свое влияние и на Украину, где власти забили тревогу по поводу значительного увеличения числа самоубийства среди подростков. rusdialog.ru . *** «Кибердружина» в Татарстане вылавливает подростков из игры «Синий кит» Уже заблокировали более 200 опасных ссылок. Среди подростков появилась новая страшная эпидемия, которая распространяется через соцсети. Речь идет об игре «Синий кит». Для многих школьников она становится смертельной. В Татарстане для борьбы с ней, помимо правоохранителей, отправилась и «Кибердружина». Это сообщество молодых людей, которые борются с, так называемым, негативным контентом в интернете. ОТ ИГРЫ ДО СМЕРТИ Суть игры «Синий кит» - склонение молодых людей с неустойчивой психикой к суициду. В основном это школьники, подростки, находящиеся в депрессивном состоянии. - Есть люди, которые пользуются этим состоянием, это так называемые «Кураторы», которые связываются с детьми, реагируют на их хэштеги и еще больше вгоняют детей в депрессию, а также в паническое состояние, - рассказывает председатель отделения общественного движения «Кибердружина» в Татарстане, студентка третьего курса КФУ Сабина Вафина. Кураторы отправляют 50 заданий. Все они идут по нарастающей и устроены так, чтобы еще больше развить в ребенке ненависть к своему окружению. Последнее задание - это суицид. Детям нужно выброситься с крыши, подобно китам, которые выбрасываются на берег. - Детей настолько запугивают, что выйти из этой игры уже нельзя. Им угрожают, что «куратор» выследит IP адрес, и убьет всю его семью, - рассказывает Сабина. 40 ССЫЛОК В НЕДЕЛЮ В «Кибердружине» нашли, как с этим бороться. Активисты подбирают разные хэштеги, находят группы, смотрят, кто на них подписан. Потом формируют список ссылок. - Мы отправляем список ссылок на страницы в правоохранительные органы, указывая фамилию и имя ребенка. Также отправляем данные в аппарат антитеррористической комиссии, Министерство образования и МВД. Отправляем с той целью, чтобы органы вышли на школы, в которых учатся дети, на педагогический коллектив и родителей. Это поможет обезопасить ребенка, пока не поздно, - считает Сабина. В общей сложности Кибердружина заблокировала свыше 200 ссылок с опасным контентом. За пару недель выходит примерно 40 ссылок. За последнее время, при мониторинге начали замечать, что ссылки стали повторяться. Это говорит о том, что вовлеченных в эту игру становиться меньше. - Правда, учитывая конфиденциальность тех органов, с которыми мы работаем, очень сложно отследить дальнейшую судьбу ссылок. Нам не сообщают, что стало с теми ребятами, - рассказывает Сабина Вафина. СПРАВКА КП Региональное отделение общественного движения «Кибердружина Татарстана» появилась в сентябре 2016 года. Вообще же эта организация входит в Лигу безопасного Интернета, которая появилась в 2011 году. В республике в «Кибердружину» вступило более 240 человек. Общественники мониторят опасный контент - группы смерти, экстремистские сообщества, противостоят распространению детской порнографии, пропаганде алкоголя, наркотиков и коррупции. Также ребята занимаются просветительной и воспитательной деятельностью среди жителей Татарстана. Сами же активисты региональной «Кибердружины» перед началом работы тоже прошли специальное обучение, прослушали лекции представителей центра экспертиз при КФУ о вредоносном контенте. kp. *** «Групп смерти не существует» Истерию можно объяснить желанием «закрутить гайки» в интернете. Лишь 1% подростковых суицидов в России связан с группами смерти в социальных сетях. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов. С полицейским не согласны эксперты, которые общаются с трудными подростками. По мнению семейного психолога, автора книг для подростков, номинанта международной литературной премии памяти Астрид Линдгрен Катерины Мурашовой, никаких «групп смерти» вообще не существует. — Почти год тема о подростковых группах смерти не сходит со страниц прессы. Что происходит? — Истерия из-за так называемых групп смерти — это обычное общественное явление. Периодически нас накрывают подобные «волны». Здесь необходимо говорить о трех феноменах. Первый — реакция группирования у подростков. Она есть и у животных. Например, молодые павианы и вороны сбиваются в группы. В группах молодежь обучается социальному взаимодействию и отражению нападений. Второй феномен — дети и подростки любят опасные тайны. Вспомните страшные истории, которые ребята рассказывают друг другу в пионерских лагерях. Из разряда «одна семья купила черную занавеску и что из этого вышло». Сюда же можно отнести споры, «а слабо или нет» тебе одному пойти ночью на кладбище. Это все тайны с мистическим уклоном. Третий феномен характерен для незрелого интеллекта — поиск теории заговора. Кто-то обязательно должен все эти нехорошие вещи устраивать. Например, во времена моего детства циркулировала идея, что стаканы в автоматах по продаже газировки специально сифилисом заражают иностранные шпионы. В случае с группами смерти все три фактора совпали. Есть реакция группирования: все носят заклепки — и я ношу заклепки, все ловят покемонов — и я ловлю покемонов, все ставят на аватарки синих китов — и у меня должна быть аватарка с синим китом. Опять же имеется некая опасная тайна с размышлениями о смерти, любовью-морковью и накручиванием себя на тему, что меня никто не понимает. И, конечно же, теория заговора. За всеми этими группами смерти должен кто-то стоять, некий доктор Зло из дешевого голливудского фильма. Но большинство таких явлений пофункционируют некоторое время — и сами по себе умирают. — Чтобы эта истерия стала действительно массовой, наверное, нужен и запрос на нее? — Истерию вокруг групп смерти можно объяснить желанием «закрутить гайки» в интернете. Или, скажем, родители хотят как-то объяснить детям, что сидеть в интернете вредно. Можно попугать их группами смерти. Но никакого отношения к реальности все это не имеет. Нет никаких массовых самоубийств, инспирированных интернетом. Их не было и не будет! Человека в принципе нельзя довести до самоубийства через интернет. У нас очень мощный инстинкт самосохранения. Подростки, которые кончают жизнь самоубийством, делают это, потому что жизнь у них не сложилась в реале. — Сегодня нас накрыла истерия по поводу «групп смерти», а раньше какие волны были? — Можно вспомнить ситуацию с «детьми индиго», которые, как утверждалось, чуть ли не представляют новую расу людей. Мамочки начали группироваться в интернете и обмениваться мнениями о том, что их дети лучше всех. Но есть теория заговора — этих детей никто не понимает. Это же был бред сумасшедшего. И где теперь «дети индиго»? Были смешные случаи. После выхода песни «Нас не догонят» группы «Тату» ко мне стали массово приходить девочки. Утверждали, что они лесбиянки и их никто не понимает. А несколько лет назад меня пригласили в Смольный на совещание в качестве эксперта. Обсуждали тему «Что нам делать с компьютерными клубами». Говорили, что в них дети зомбируются, что школьники воруют деньги для того, чтобы спустить их на компьютерные игры, и вообще, что в этих клубах уже кто-то умер. Предлагали пускать туда только по паспорту. Я посмотрела на собравшихся круглыми глазами и сказала, что ничего не надо делать, а просто подождать. Скоро в каждом доме будет компьютер, и проблема клубов отпадет сама собой. Так и произошло. Но дети массово не прогуливают школу ради компьютерных игр. — Сейчас в петербургском СИЗО сидит Филипп Будейкин. В своих интервью он прямо заявлял, что подталкивал подростков к суициду. Даже называл количество покончивших с собой. А вы говорите — ничего нет? — Парень влип, а теперь щеки дует. Никого он ни до чего не доводил. Несчастная слабоумная жертва, повернутая на "лайках". — Всеобщая истерия началась со статьи в «Новой газете». Там утверждалось, что прочесть материал обязан каждый родитель… — Ужасный материал, очень неприятный. Понаделали компиляцию из всего, что только можно. Но факты собрали профессионально. В том смысле, что эффект был достигнут. Еще раз повторю: бороться с группами смерти невозможно, потому что их просто нет. Никто массово детей до самоубийства не доводит. — Что же тогда может побудить молодого человека наложить на себя руки? — Хронически неблагоприятная ситуация в реальной жизни. Подросток изгой в классе, у него плохая ситуация в семье, он психически нестабилен. И на фоне этой хронической нестабильности должна случиться еще какая-то острая ситуация. Вот, например, девочка живет с папой-алкоголиком, который ее домогался годами. Потом она встретила парня, который, как ей показалось, ее полюбил. А он в итоге ей говорит: «Ты мне не подходишь, ты грязная». Плюс нестабильная психика. Вот тут подросток может покончить жизнь самоубийством. И сделает он это не потому, что какой-то школьник создал группу в интернете. — А почему эту истерию так легко подхватывают родители? — Потому что они в ней отчасти заинтересованы. Надо же на кого-то переложить ответственность за то, что их дети несчастны. Это очень удобно. Почему моя девочка вся раскрашена синим и зеленым? Что это она режет себе руки и постоянно говорит о самоубийстве? Так это потому, что ее в интернете до этого доводят! А посмотреть, сколько раз в день они разговаривают со своей девочкой о погоде и природе, родители не хотят. — Когда к вам на прием родители приводят своих «суицидников», а вы им говорите: «Успокойтесь, никаких „групп смерти“ нет», как они реагируют? — Реакция разная. Иногда выясняется, что в школе было родительское собрание. Учителя просили проявить бдительность. И родители говорят потом, что они так и думали, что все это бред, только хотели получить подтверждение своим мыслям. А люди с незрелой психикой утверждают, что в интернете сидят страшные злодеи, которые только и желают, что погубить наших детей, а вы просто не в курсе. Эти родители просто начинают паниковать. Есть роман Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» — это такая «хипповская библия». Главный лозунг этого произведения: «Не паникуй». А у нас взрослые, попав в поле массовой истерии, не пересматривают свое родительское поведение. Они не начинают больше общаться с детьми. Они начинают паниковать и требовать запретов. И не важно, что запрещать — группы смерти или интернет в целом. rosbalt.ru . *** В МВД России опровергли информацию о создании в Московском угрозыске специального отдела по борьбе со склонением детей к суициду через интернет, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Волк уточнила, что в полиции уже есть отдел по борьбе с преступления против личности. vz.ru .