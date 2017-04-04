ТВ-пули свистят вокруг депутата Кулеша. Или посвистывают? «8 канал» делит с Заксобранием «Законодательную власть» 31 марта в Красноярском УФАС должны были рассмотреть вопрос о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Молодежь-ТВ» (телекомпания «8 канал»). С такой инициативой выступило управление по информации и общественным связям Законодательного собрания края. Ранее «8 канал» победил в конкурсе ЗС на создание передач о работе законодательной власти региона, однако в марте контракт с телекомпанией был расторгнут. При этом в ЗС ссылаются на низкое качество производимого ею контента, а руководство канала настаивает, что в Заксобрании с самого начала «осмысленно саботировали» прием их программ, и говорят о политическом подтексте в расторжении контракта… В середине недели все депутаты ЗС получили официальное письмо от руководителя пресс-службы краевого парламента Эриха Пырха, в котором сообщалось, что программа «Законодательная власть на «8 канале» «не является официальной телепрограммой Законодательного собрания». Письмо на своей странице в Facebook опубликовала депутат Елена Пензина. В документе сказано, что ранее по итогам торгов контракт на изготовление программы «Законодательная власть» был заключен с ООО «Молодежь-ТВ». Однако в связи с неисполнением юрлицом условий контракта, «выразившимся в низком качестве содержания и технических параметров производства», 16 марта контракт был расторгнут. Кроме того, управление по информации и общественным связям ЗС обратилось в УФАС с просьбой включить ООО «Молодежь-ТВ» в перечень недобросовестных поставщиков. Пырх в письме отмечает, что «Законодательная власть на «8 канале» «во многом копирует выходившую в эфир в течение пятнадцати лет официальную программу «Законодательная власть» – в части названия, рубрикации, фирменного стиля Законодательного собрания». Однако подчеркивает, что данный продукт официальной программой ЗС не является, и подведомственное ему управление ответственности за содержание этих передач не несет. Другая сторона конфликта – в лице генерального директора «8 канала» Ивана Головкина – уверяет, что прием их передач изначально саботировался на уровне управления по общественным связям. «В рамках действующего контракта мы сделали три передачи. По электронной почте получали некие условные задания на создание телепрограмм и концепции, которые нужны были заказчику. Делаем первую программу, своевременно ее отправляем представителям заказчика. Нам присылают ответ: программа не подходит, сценарный план не устраивает. Готовим вторую программу, говорят: сценарный план хороший, но не нравится ведущая. Программу опять не принимают. Меняем ведущую, приглашаем действующего депутата Заксобрания и профессионального журналиста Елену Пензину. По результатам создания третьей программы сообщают, что и сценарный план плохой, и ведущая – не соответствует», – рассказывает Головкин. По его словам, в этот момент стало понятно, что «идет какой-то осмысленный саботаж приема выполненного продукта». Отмел Головкин и претензии в копировании выходившей ранее передачи «Законодательная власть». «Упаковка нашей программы, цветовая гамма, подача информации – совершенно другие. Я считаю, мы более объективно стали освещать деятельность парламентариев. Но в процессе работы было непонятно, как аппарат Заксобрания определяет, какого депутата показывать, а какого нет. Видимо, это ангажировано какой-то группой депутатов. Например, без каких-либо обоснований потребовали убрать из программы представителя партии ЛДПР Александра Глискова. Вероятно, эта ситуация носит политический окрас», – сказал Головкин. Он не исключил, что «заказчик рассчитывал на победу в конкурсе кого-то другого, но сработали правила конкуренции, и победил «8 канал». Любопытно, что в комментариях к посту Пензиной, в котором она опубликовала то самое скандальное письмо, Головкин пообещал «наградить грамотой от «8 канала» недавно принятого внештатного специалиста Эриха Пырха и орденом – его духовного наставника Алексея Клешко». «Иван, с «духовным наставником» вы, конечно, погорячились. Думаю, и вы это понимаете», – ответил Клешко на выпад там же. По мнению вице-спикера Заксобрания края Алексея Кулеша, некоторых влиятельных депутатов могла не устроить форма подачи материала «8 каналом». «Многим из фракции «Единая Россия» не понравилась картина мира, которую стал показывать «8 канал». Обыкновенная чиновничья реакция: все, что не нравится, – с глаз долой! Телекомпания показывает работу парламента такой, какая она есть, а не транслирует парадную картинку. Жители края должны видеть не лакированные образы депутатов, а нормальных людей, которые занимаются важной для региона работой», – заключил Кулеш. Некоторые пользователи отметили, что дата расторжения контракта – 16 марта – совпала с памятным конфликтом на сессии в ЗС, в ходе которого Кулеш обвинил Клешко в попытке «приписать» бюджетную программу благоустройства партии «Единая Россия». «8 канал» этот конфликт освещал. ЭРИХ ПЫРХ. Начальник управления по информации и общественным связям Заксобрания края: - Совершенно напрасно рутинному хозяйственному спору кое-кто пытается придать политическую окраску. Выпуски телепрограммы «Законодательная власть», которые пыталось производить ООО «Молодежь ТВ» в рамках государственного контракта Законодательного Собрания края, отличались крайне низким качеством, что делало невозможным их трансляцию. Это подтверждено актами специально созданной комиссии, принимавшей во внимание заключения сторонних экспертов. Данные акты в настоящий момент в суде не оспорены. Решение о разрыве госконтракта в одностороннем порядке было принято еще в феврале 2017 года, однако по закону для вступления его в силу должно было пройти определенное время, поэтому контракт был расторгнут 16 марта. Таким образом, предположения о том, что дата расторжения не случайно «совпала с памятным конфликтом на сессии в ЗС» 16 марта, не имеют под собой никаких оснований. Не соответствует действительности и следующее утверждение: «в красноярском УФАС отказали в запросе Заксобрания края на включение ООО «Молодежь-ТВ» (телекомпания «8 канал») в реестр недобросовестных поставщиков». На самом деле 31 марта на заседании УФАС представитель Законодательного Собрания края сообщил, что Законодательное Собрание не настаивает на данном включении. Это был шаг навстречу со стороны руководства краевого парламента — того самого, которое гражданин Головкин вкупе с аппаратом ЗС обвиняет в «аффилированности с одной из красноярских телекомпаний» (любопытно, готов ли он ответить за свои инсинуации в суде). Не выдерживают критики и другие утверждения означенного персонажа. Во-первых, в рамках контракта «Молодежь ТВ» подготовило и представило на согласование не три, а две полностью смонтированные программы. Во-вторых, работникам «Молодежь ТВ» еженедельно предоставлялись не «некие условные задания», а развернутый план работы в соответствии с техническим заданием по контракту. Само собой, в зависимости от мероприятий и готовности депутатов комментировать те или иные вопросы в этот план оперативно вносились изменения. На момент заключения контракта техническое задание исполнителем не оспаривалось. В-третьих, предложенная ведущая не отвечала тому же техническому заданию (является лицом другой телепрограммы), не говоря уже об этических моментах (является действующим депутатом ЗС). В-четвертых, официальная телепрограмма «Законодательная власть», название и рубрики которой присвоил себе несостоявшийся исполнитель госконтракта, не является политически ангажированной (в отличие от одноименного продукта, транслируемого на 8-м канале), а объективно отражает деятельность краевого парламента безо всякого крена в сторону той или иной партии. В этой программе, как и в других информационных проектах Законодательного Собрания края, представлены депутаты всех фракций, в чем можно легко убедиться, посетив официальный сайт Законодательного Собрания. Таким образом, не было никакого «осмысленного саботажа приема выполненного продукта» — налицо ненадлежащее, некачественное исполнение госконтракта. Об этом и были проинформированы депутаты Законодательного Собрания края в обычном служебном письме за моей подписью, которое пытаются выставить «скандальным» интересанты данного дела, предавшие огласке этот хозяйственный спор. dela.ru .