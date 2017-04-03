|Ответочка
|Понедельник, 03 Апрель 2017
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В петербургском метро произведены то ли один, то ли два взрыва. 10 человек погибли, 20 ранены - это данные источника «Интерфакса». Говорят, что обнаружено ещё одно взрывное устройство. Мощность бомб была относительно невелика - чтобы вызвать нужный эффект, но не наносить метрополитену слишком серьёзных повреждений. Чинить же потом придётся за бюджетный счёт.
Вот что случается с гражданами великой державы, которые не любят коррупцию и слишком любят Исаакий. Год до президентских выборов, самое время побрызгать кровушкой на электоральные массы. Рязанский сахарок ничуть не испортился за столько лет. Правильно хранили, видимо. Новочеркасск детектед.
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