 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Горячие новости arrow Ответочка  
Понедельник, 03 Апрель 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Вы ходите в театр оперетты?
Да
Нет



результаты

Комментарии
  • Полёт в никуда
    "...в авангарде авиастроения"? Если "Муромца" дополнить "Царь-пушкой" и "Царь-колоколом"? Не надо обольщаться; просто по... >>>

  • Кафку сделать былью
    "Это социологический факт" - да ни фига подобного! Это - медицинский факт. >>>

  • Станция Зима
    Как говорят, Л.И.Брежнев - мелкий политический деятель времен Аллы Пугачевой (надеемся, это будет законченный список с е... >>>

  • Ежедневные кошмары. Фау Кита
    "Никаких "групп смерти" не существует". rosbalt.ru/.../... ) >>>

  • Ежедневные кошмары
    Испортила деффка настроение страждущим vk.com/.../ ) >>>

  • Не ждали
    А от ваших рассуждений в интернете сильно много пользы :-x Продолжайте уж глушить свою водочку... >>>

  • Не ждали
    Считаю,написаное здесь под ником ...."Сосняк",как пустопорожние речи,никчемные дела,и это все в народе зовется под водоч... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Ответочка Печатать E-mail
Понедельник, 03 Апрель 2017

Image 

В петербургском метро произведены то ли один, то ли два взрыва. 10 человек погибли, 20 ранены - это данные источника «Интерфакса». Говорят, что обнаружено ещё одно взрывное устройство. Мощность бомб была относительно невелика - чтобы вызвать нужный эффект, но не наносить метрополитену слишком серьёзных повреждений. Чинить же потом придётся за бюджетный счёт.

Image

Вот что случается с гражданами великой державы, которые не любят коррупцию и слишком любят Исаакий. Год до президентских выборов, самое время побрызгать кровушкой на электоральные массы. Рязанский сахарок ничуть не испортился за столько лет. Правильно хранили, видимо. Новочеркасск детектед.

Image 

***

Image

***

Image

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
событий нет

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
14 мкР/ч
Пиковый за сутки: 16 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить