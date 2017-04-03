Пёстрая лента новостей бывшего Красноярска-26. НА ВОЙНУ БЕЗ НЕГАТИВА Призывная кампания стартует в ЗАТО третьего апреля. Г-н Чебурашкин обсудил готовность к призыву с группой товарищей. На учёт, как выяснилось, поставлено 952 человека, в войска до 15 июля предстоит отправить, тьфу-тьфу-тьфу, восемьдесят восемь. Вадим Медведев особо подчеркнул важность организации разъяснительной работы, а также обеспечение безопасности и правопорядка во время призывных мероприятий: «При этом важно, чтобы призыв прошел без нагнетания обстановки». И то правда – что тут нагнетать? Ну, отправят потихоньку на войнушку куда-нибудь. Ну, убьют. Главное, чтобы пенсию потом Родина не зажала. ЧЕТЫРЕ ПОДАРКА ШВЕЙЦАРЦАМ Горно-химический комбинат отметился на «Inventions Geneva». Что конкретно предложило градообразующее предприятие вконец разложившейся Гейропе, не уточняется, к сожалению («четыре изобретения, которые позволяют заметно повысить безопасность и эффективность при обращении с ОЯТ»). Зато сказано, что в 2013 году на Международной выставке изобретений ГХК был удостоен золотой медали за «метод вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов». И то хлеб. ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ На АО «ИСС» подвели итоги переговоров с казахами. Правительственная делегация соседней державы ознакомилась с организацией производства и технологиями «решетнёвской фирмы». Николай Тестоедов показал высоким гостям линейку унифицированных спутниковых платформ, неизменные макеты спутников и частично собранные изделия. А что же итоги? Ну, «одной из тем совещаний стала возможность совместного создания нового телекоммуникационного спутника». СЕНСАЦИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ Мастер-класс заколючинским пиарщикам даёт «Лайф». «После того как в соцсетях разлетелись фотографии объявлений девочки Маши, потерявшей любимого плюшевого кролика, жители Железногорска начали предлагать ей взамен другую игрушку и даже живых кроликов. — Он очень милый, кролик. Мы не успели поиграть, потому что он убежал. Мы объявлений двадцать расклеили. Нам обещали уже настоящих зайцев принести, всех игрушечных зайцев, но нам только своего надо, — объяснил папа Дмитрий». Я думаю, необходимо общественный совет создать и рассмотреть проблему со всех сторон со всеми основными стейкхолдерами. Ну, и подозрительного этого папашку проверить на всякий случай. САНИТАРНАЯ ОБЛАВА Плановая проверка МП «ПАТП» не обрадовала директора. На предприятии отсутствует должным образом оформленный контроль обеззараживания воздуха и поверхностей в медицинском кабинете; не обеспечена маркировка ёмкостей с дезинфицирующим средством; на рабочих местах искусственная освещённость ниже допустимых значений; в аккумуляторном помещении нет напольного покрытия, устойчивого к воздействию агрессивных веществ. Короче говоря, виновных предполагается наказать по ст. 6.3 КоАП РФ ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ Целью реформы образования является выживание сильнейших. Неосторожно посочувствовала муниципальная газета копеечным зарплаткам младших воспитательниц в детских садах и тут же получила отлуп от старших. «Я получаю за месяц 15 тысяч, - заявила им читательница. - Зарплата воспитателей снизилась на 7-10 тысяч. Почему об этом молчат?» А никто не молчит. В управлении образования тётеньку поправили: средняя зарплата старших воспитателей по городу – 31.000 рублей. А кто недоволен , может записаться на приём к Головкину или вообще мотать на свою Украину. БРЕДУЩИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ Краевые антимонопольщики про Нашгород не забывают. В понедельник комиссия УФАС рассмотрит жалобу ООО «Молот» на ФГУП «ГУССТ №9» при проведении запроса котировок по услугам централизованной охраны. Закупочная документация составлена была, якобы, с нарушениями законодательства. Шестого апреля на ковёр по просьбе ООО ТПК «ПромАрматура» вызывается ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва». Поставщики насосов считают, что оценка их предложений проводилась неверно. ДОЖИЛ – СЧИТАЙ, ПОВЕЗЛО Три десятка ветеранов могут благодарить судьбу в этом году. На аппаратном совещании у «молодого и энергичного» номер два начальница совета ветеранов доложила о том, что возможность бесплатного санаторно-курортного лечения нынче получили 29 человек. Это ветераны войны, труженики тыла, ветераны труда и первопроходцы. Всего они нагрузили местную казну таким образом на миллион рубликов. Чуть поменьше, чем первая очередь «промпарка», где Вадим Медведев ещё надеется выпить шампанского. КВАЛИФИФИКАЦИЯ: ГРУЗЧИК Сегодня никто не знает, какие навыки могут сгодиться в жизни. Курсанты факультета инженеров пожарной безопасности, проходившие учебную практику в институте развития Академии, приняли участие в разгрузке спецборта МЧС России в аэропорту «Емельяново». Самолетом ИЛ-76, прибывшего (Так в тексте – «Уран-Батор») из Московской области, было доставлено вещевое имущество, предназначенное пожарным подразделениям Сибирского региона. «СПЕЦСТРОЙ» УШЁЛ В ТЕНЬ Официальные новости от ГУССТ-9 перестали поступать. Неофициально же на уходящей неделе сообщалось, во-первых, что назначенный на первое апреля переход предприятия на трёхдневку откладывается на месяц, по какому поводу директор Центра занятости населения сплясал на радостях качучу на рабочем месте. А во-вторых, свалившийся в Омске с пятиметровой высоты в 2015 году геодезист производственного отдела ГУССТ №9 не останется неотмщённым, как погибшие там же десантники-новобранцы. Уголовное дело замдиректора строительной фирмочки, не углядевшего за железным горцем, направлено в суд. С НЕДОВОЛЬНЫМИ ПОРА ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ 30 марта в краевом центре Нашгород вспоминали нехорошо. На сессии Заксобрания с докладом «О проблемах реализации конституционных прав и свобод граждан на территории Красноярского края в 2016 году» выступил уполномоченный по упомянутым правам Марк Денисов. Он сообщил, что уровень доходов населения снижается («Нашу страну больно бьют»). Большой поток жалоб в этой связи идёт, в том числе, из Железногорска. Лично я бы предложил либо ещё один общественный совет при Главе создать с участием стейкхолдеров с годовой зарплатой больше трёх «лимонов», либо загнать всех пенсионеров в тоннель под Енисеем – и там тихонько переработать на стейки. ВОЛЯ И РАЗУМ(НИК) Некоторые депутаты много полезней котов. Они в тапки не гадят. Встреча избирателей, проживающих по Ленинградскому проспекту, 75 и Юрия Разумника состоялась в ЖЭК №1. Народный избранник рассказал людям о проекте «Городская среда», который инициировала «Единая Россия», призвал их принять в нём участие и пообещал поддержку и помощь со своей стороны. Асфальт получите почти задаром, типа. Вы только Кулешу не говорите, пожалуйста. Расстроится парнишка. Опять насчёт прокуратуры кричать начнёт… КАК УЦЕЛЕТЬ В ОГНЕ В Центре досуга обучали жить «по законам мужества». Так назывался городской слёт юных пожарных, приуроченный к 70-летию Специальной пожарной охраны МЧС России. «Творческие работы на суд жюри представили команды ДЮП семи школ». В числе победителей, между прочим, назван проект «Если в пожаре не хочешь сгореть, должен с пожаром бороться уметь». Это настораживает, товарищи. Чтобы не сгореть в огне, нужно держаться от него как можно дальше, а не соваться в пекло. Я бы с этого обучение деток начинал, по крайней мере. ВСЕ ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА Муниципальные предприятия ЗАТО не знают ни сна, ни роздыха. МП «ГЖКУ» в целях дальнейшей оптимизации производственной деятельности приостанавливает с первого апреля работу кассы в ЖЭК-8. Платежи зато пока ещё можно вносить в отделениях почты, терминалах самообслуживания и ближайших кассах управления в ЖЭК-1 и ЖЭК-5. МП «ПАТП» опубликовало расписание движения автобусов по садоводческим маршрутам на 2017 год. Почему-то на период с первого по тридцать первое мая и с четвёртого по тридцатое сентября. Похоже, три летних месяца в этом году по случаю бюджетного дефицита полностью отменяются. «О» КАК «ОПТИМИЗМ» Давненько нас не радовал товарищ Фомаиди. Пора. «В железногорскую образовательную систему вернется 182 школа, заявил замглавы администрации по социальным вопросам на заседании социальной комиссии Совета депутатов. Ввод в эксплуатацию будет проходить поэтапно. В первую очередь приведут в порядок спортивный зал, который необходим ДЮСШ, потом в здание смогут переехать учреждения дополнительного образования». Про учеников ничего не сообщается пока. ТОРЖЕСТВО НАНОТЕХНОЛОГИЙ Железные горцы снова лучшие в инновационной отрасли. На краевом конкурсе профессионального мастерства в рамках международного форума «Пищевая индустрия» и выставок «Food industry. Современное хлебопечение.HoReCa» команда техникума инновационных промышленных технологий и сервиса получила первое место. Студенты второго курса представили жюри кулинарные и кондитерские шедевры. Работа Александра Томского отмечена дипломом и ценным подарком. А Леонард Касьянов завоевал первое место за тематический торт «Инновационный ядерно-космический кластер на базе дирижабля-дельтаплана» «Спокойной ночи, малыши!» ( отсюда ). РОВНЯЙ СМИРНО Национальная гвардия отметила профессиональный праздник. 27 марта председатель президиума регионального отделения «Офицеров России», полковник азербайджанской и американской полиции, дворянин-контразведчик Сергей Гонюхов посетил в/ч 3377, побывал в войсковой часовне Дмитрия Донского, а потом вручил во Дворце культуры командиру части Александру Хлопяку и ветерану Леониду Злобину грамоты от лица Владыки Пантелеимона. Хорошо ещё, не от Владыки Вейдера. Такой мог, запросто. ПОРАДУЙТЕ СТАРИКОВ День Дурака принёс им значительное пополнение в кошелёчки. Железногорские профсоюзные боссы не скрывают слёз радости. С первого апреля средняя страховая пенсия по старости увеличится на 35 рублей. Такие изменения предусмотрены Федеральным законом. Также с 1 апреля на 1,5 процента Путин повысит социальные пенсии. В среднем они взовьются до поднебесных 8.742 рублей. Так что просчитался Госдеп. Выстояли мы. ДО КРАПИВЫ ДОТЯНЕМ Молока в бочках в бывшем Соцгороде тоже резко прибавится. Красноярская фирма «Агроярск» планирует, по сообщению stolitca24.ru , увеличить число точек торговли молоком. К ныне существующим добавятся на постоянной основе продавцы на Кольце и возле универсама на Школьной. А с середины апреля – загадочные «еще несколько». Утрись, Обамка! ТЫ ВСЁ ПЕЛА? ЭТО ДЕЛО В девятый раз вам повторю: «НюКидз» это не «ГолыеДети»! Очередной отбор в IX Международный детский проект стартовал в Нашгороде 31 марта. «Впервые в «NuclearKids» принимаются не только дети работников предприятий Росатома, но и просто талантливые юные жители ЗАТО». Но если вашему отпрыску медведь наступил на ухо, не отчаивайтесь и срочно устройте его (её) в «Школу проектов Школы Росатома». Там, во-первых, будут ценные призы раздавать в итоге. А во-вторых, в состав жюри входят представители управления образования и Горно-химического комбината. Сложно проиграть, короче. БОЛЕЕМ ПОТИХОНЬКУ Региональное управление №51 ФМБА РФ рапортует. За прошлую неделю в Нашгороде были зарегистрированы 36 случаев «прочих острых кишечных инфекций», в том числе заболели 23 ребёнка. Девять человек пострадали от укусов животных (двое детей). У пятерых железных горцев заселились в голове вши (и тут двое ребятишек попали под раздачу). Выявлены два случая хронического гепатита «С» у взрослых, а у детей дополнительно – чёртова дюжина пневмоний, плюс инфекционный мононуклеоз и энтеробиоз.