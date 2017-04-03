|Станция Зима
|Воскресенье, 02 Апрель 2017
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В Соединённых Штатах Америки умер Евгений Евтушенко.
Станция Зима: великая эпоха
1 апреля ушел Евгений Евтушенко.
«Нас мало. Нас, может быть, четверо…» — звук 1960-х. Он ушел последним из этой блистательной четверки 1960-х, четверки поэтов стадиона «Лужники», четверки Политехнического, четверки, сотрясавшей стихами Триумфальную площадь у бронзовых штанин Маяковского. Роберт Рождественский—Андрей Вознесенский—Белла Ахмадулина… А 1 апреля 2017 года в США умер Евгений Александрович Евтушенко.
Эпоха 100-тысячных тиражей поэтических книг, эпоха «оттепели», гудевшая от споров нового поколения. Эпоха СССР с 7—8-классным образованием (так было в конце 1950-х), отчаянной бедности граждан, изношенности и неустроенности пространства, великих надежд. И блистательного поколения «детей войны», вломившихся в послесталинскую Россию — в физику и лирику. Они проросли везде — от Академгородка до «бульдозерных выставок». Они несли последнюю, еще молодую (как они сами) надежду на воплощение советской утопии. И Евтушенко, конечно, был их голосом. И шире всех в этой четверке видел страну — с Тверским бульваром, Бабьим Яром и Братской ГЭС. Как единое целое.
Кажется, лучшие его стихи написаны тогда, в 1960-х. Они хлестали щедро. Их одних достаточно, чтоб остаться в русской литературе. Когда-нибудь жестко отобранный (и при этом — очень большой по объему!) том лирики и поэм станет главной памятью о поэте, продолжившем Некрасова и Слуцкого. Он мечтал сыграть Сирано. Он сам по себе был персонажем истории России ХХ века — и каким. Он блистательно знал русскую поэзию — и его «Строфы века» останутся среди лучших антологий.
Лет двенадцать назад он зашел в редакцию «Новой». Подтянутый, седой, в синем пиджаке в розовую клетку, с перстнем на пальце. Разговор был блестящий. Конечно, его никто не записал. Евгений Александрович глянул в мою сторону и, перебив сам себя, спросил:
— А вы, деушка, что в Серебряном веке любите?
— Варвару Малахиеву-Мирович, — мрачно буркнула я.
Остро сверкнул перстень. Еще острей и драгоценней — глаз.
— Хороший выбор, — и с полоборота, не выдохнув, он пошел читать цикл «Монастырское» (1915), который в те годы добывался только в Музее книги РГБ. Явно можно было б назвать ему любое имя. И тут — как и положено расейской деушке в присутствии Евгения Евтушенко — я действительно рассыпалась, умерла на месте от восхищения.
«Новая газета» поминает Евгения Александровича одним из лучших его стихотворений 1963 года. Его Россия, его нота, его сольная партия в народе и поколении.
Я на пароходе «Фридрих Энгельс»,
ну а в голове — такая ересь,
мыслей безбилетных толкотня.
Не пойму я — слышится мне, что ли,
полное смятения и боли:
«Граждане, послушайте меня…»
Палуба сгибается и стонет,
под гармошку палуба чарльстонит,
а на баке, тоненько моля,
пробует пробиться одичало
песенки свербящее начало:
«Граждане, послушайте меня…»
Там сидит солдат на бочкотаре.
Наклонился чубом он к гитаре,
пальцами растерянно мудря.
Он гитару и себя изводит,
а из губ мучительно исходит:
«Граждане, послушайте меня…»
Граждане не хочут его слушать.
Гражданам бы выпить и откушать,
и сплясать, а прочее — мура!
Впрочем, нет, — еще поспать им важно.
Что он им заладил неотвязно:
«Граждане, послушайте меня…»?
Кто-то помидор со смаком солит,
кто-то карты сальные мусолит,
кто-то сапогами пол мозолит,
кто-то у гармошки рвет меха.
Но ведь сколько раз в любом
кричало и шептало это же начало:
«Граждане, послушайте меня…»
Кто-то их порой не слушал тоже.
Распирая ребра и корежа,
высказаться суть их не могла.
И теперь, со вбитой внутрь душою,
слышать не хотят они чужое:
«Граждане, послушайте меня…»
Эх, солдат на фоне бочкотары,
я такой же — только без гитары…
Через реки, горы и моря
я бреду и руки простираю
и, уже охрипший, повторяю:
«Граждане, послушайте меня…»
Страшно, если слушать не желают.
Страшно, если слушать начинают.
Вдруг вся песня, в целом-то, мелка,
вдруг в ней все ничтожно будет, кроме
этого мучительного с кровью:
«Граждане, послушайте меня…»?!
***
Евгений Евтушенко в ХХ веке был другом Сальвадора Альенде, Джины Лоллобриджиды, Бобби Кеннеди, журнал «Лайф» посвятил ему целиком номер, и на обложке был снимок Евтушенко, который сам гладил свои брюки.
Евтушенко побывал во всех странах, за исключением, может быть, нескольких, еще задолго до наших пробивных блоггеров, и его стихи переведены практически на все языки мира.
Ему дарили свои картины Пикассо и Целков, даже один великий кинорежиссер, попав от перенапряжения в нервную клинику, выткал там полотно, и подарил его Евтушенко. Все эти картины и многие другие находятся сейчас в его музее в Переделкино.
По итогам конкурса среди латиноамериканских ансамблей на лучшее исполнение песни на слова Евтушенко, посвященной Гарсиа Лорке и написанной им самим по-испански, был выпущен виниловый диск.
Во время вьетнамской войны Евтушенко посетил Вьетнам и пилотам американских бомбардировщиков были розданы карты с расписанием его маршрута по городам, чтобы ненароком его не задело - Евтушенко показывал в ЦДЛ эту удивительную карту.
Евгений Евтушенко единственный, кто открыто протестовал против ареста и высылки Солженицына именно в тот момент, когда это произошло.
В 1968 году Евтушенко протестовал против брежневской акции в Чехословакии, написал об этом стихи (“Танки идут по правде…”) и читал их повсюду; он первый почувствовал, что дело не одном Сталине, а в огромном, созданном аппарате, который после ХХ-го съезда КПСС быстро оклемался, пришел в себя, и опять на долгие четверть века обезручил, сковал Россию – Евтушенко первый сказал об этом, хотя помочь он тут был не в силах, да это было и невозможно.
Главное же – Евтушенко писал, писал, писал – он извел всю бумагу, печатая романы, повести, эссе, рецензии, перепечатывая – все сам! – для издательств тысячестраничные рукописи своих стихов и поэм, он извел все чернила и шариковые ручки, сочиняя стихи, испещряя стремительным почерком сотни тетрадей своих черновиков.
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