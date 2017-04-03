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Железногорск
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Станция Зима Печатать E-mail
Воскресенье, 02 Апрель 2017

В Соединённых Штатах Америки умер Евгений Евтушенко.

Станция Зима: великая эпоха

1 апреля ушел Евгений Евтушенко.

«Нас мало. Нас, может быть, четверо…» — звук 1960-х. Он ушел последним из этой блистательной четверки 1960-х, четверки поэтов стадиона «Лужники», четверки Политехнического, четверки, сотрясавшей стихами Триумфальную площадь у бронзовых штанин Маяковского. Роберт Рождественский—Андрей Вознесенский—Белла Ахмадулина… А 1 апреля 2017 года в США умер Евгений Александрович Евтушенко.

Эпоха 100-тысячных тиражей поэтических книг, эпоха «оттепели», гудевшая от споров нового поколения. Эпоха СССР с 7—8-классным образованием (так было в конце 1950-х), отчаянной бедности граждан, изношенности и неустроенности пространства, великих надежд. И блистательного поколения «детей войны», вломившихся в послесталинскую Россию — в физику и лирику. Они проросли везде — от Академгородка до «бульдозерных выставок». Они несли последнюю, еще молодую (как они сами) надежду на воплощение советской утопии. И Евтушенко, конечно, был их голосом. И шире всех в этой четверке видел страну — с Тверским бульваром, Бабьим Яром и Братской ГЭС. Как единое целое.

Кажется, лучшие его стихи написаны тогда, в 1960-х. Они хлестали щедро. Их одних достаточно, чтоб остаться в русской литературе. Когда-нибудь жестко отобранный (и при этом — очень большой по объему!) том лирики и поэм станет главной памятью о поэте, продолжившем Некрасова и Слуцкого. Он мечтал сыграть Сирано. Он сам по себе был персонажем истории России ХХ века — и каким. Он блистательно знал русскую поэзию — и его «Строфы века» останутся среди лучших антологий.

Лет двенадцать назад он зашел в редакцию «Новой». Подтянутый, седой, в синем пиджаке в розовую клетку, с перстнем на пальце. Разговор был блестящий. Конечно, его никто не записал. Евгений Александрович глянул в мою сторону и, перебив сам себя, спросил:

— А вы, деушка, что в Серебряном веке любите?

— Варвару Малахиеву-Мирович, — мрачно буркнула я.

Остро сверкнул перстень. Еще острей и драгоценней — глаз.

— Хороший выбор, — и с полоборота, не выдохнув, он пошел читать цикл «Монастырское» (1915), который в те годы добывался только в Музее книги РГБ. Явно можно было б назвать ему любое имя. И тут — как и положено расейской деушке в присутствии Евгения Евтушенко — я действительно рассыпалась, умерла на месте от восхищения.

«Новая газета» поминает Евгения Александровича одним из лучших его стихотворений 1963 года. Его Россия, его нота, его сольная партия в народе и поколении.

Я на пароходе «Фридрих Энгельс»,

ну а в голове — такая ересь,

мыслей безбилетных толкотня.

Не пойму я — слышится мне, что ли,

полное смятения и боли:

«Граждане, послушайте меня…»

Палуба сгибается и стонет,

под гармошку палуба чарльстонит,

а на баке, тоненько моля,

пробует пробиться одичало

песенки свербящее начало:

«Граждане, послушайте меня…»

Там сидит солдат на бочкотаре.

Наклонился чубом он к гитаре,

пальцами растерянно мудря.

Он гитару и себя изводит,

а из губ мучительно исходит:

«Граждане, послушайте меня…»

Граждане не хочут его слушать.

Гражданам бы выпить и откушать,

и сплясать, а прочее — мура!

Впрочем, нет, — еще поспать им важно.

Что он им заладил неотвязно:

«Граждане, послушайте меня…»?

Кто-то помидор со смаком солит,

кто-то карты сальные мусолит,

кто-то сапогами пол мозолит,

кто-то у гармошки рвет меха.

Но ведь сколько раз в любом

кричало и шептало это же начало:

«Граждане, послушайте меня…»

Кто-то их порой не слушал тоже.

Распирая ребра и корежа,

высказаться суть их не могла.

И теперь, со вбитой внутрь душою,

слышать не хотят они чужое:

«Граждане, послушайте меня…»

Эх, солдат на фоне бочкотары,

я такой же — только без гитары…

Через реки, горы и моря

я бреду и руки простираю

и, уже охрипший, повторяю:

«Граждане, послушайте меня…»

Страшно, если слушать не желают.

Страшно, если слушать начинают.

Вдруг вся песня, в целом-то, мелка,

вдруг в ней все ничтожно будет, кроме

этого мучительного с кровью:

«Граждане, послушайте меня…»?!

novayagazeta.

***

Евгений Евтушенко в ХХ веке был другом Сальвадора Альенде, Джины Лоллобриджиды, Бобби Кеннеди, журнал «Лайф» посвятил ему целиком номер, и на обложке был снимок Евтушенко, который сам гладил свои брюки.

Евтушенко побывал во всех странах, за исключением, может быть, нескольких, еще задолго до наших пробивных блоггеров, и его стихи переведены практически на все языки мира.

Ему дарили свои картины Пикассо и Целков, даже один великий кинорежиссер, попав от перенапряжения в нервную клинику, выткал там полотно, и подарил его Евтушенко. Все эти картины и многие другие находятся сейчас в его музее в Переделкино.

По итогам конкурса среди латиноамериканских ансамблей на лучшее исполнение песни на слова Евтушенко, посвященной Гарсиа Лорке и написанной им самим по-испански, был выпущен виниловый диск.

Во время вьетнамской войны Евтушенко посетил Вьетнам и пилотам американских бомбардировщиков были розданы карты с расписанием его маршрута по городам, чтобы ненароком его не задело - Евтушенко показывал в ЦДЛ эту удивительную карту.

Евгений Евтушенко единственный, кто открыто протестовал против ареста и высылки Солженицына именно в тот момент, когда это произошло.

В 1968 году Евтушенко протестовал против брежневской акции в Чехословакии, написал об этом стихи (“Танки идут по правде…”) и читал их повсюду; он первый почувствовал, что дело не одном Сталине, а в огромном, созданном аппарате, который после ХХ-го съезда КПСС быстро оклемался, пришел в себя, и опять на долгие четверть века обезручил, сковал Россию – Евтушенко первый сказал об этом, хотя помочь он тут был не в силах, да это было и невозможно.

Главное же – Евтушенко писал, писал, писал – он извел всю бумагу, печатая романы, повести, эссе, рецензии, перепечатывая – все сам! – для издательств тысячестраничные рукописи своих стихов и поэм, он извел все чернила и шариковые ручки, сочиняя стихи, испещряя стремительным почерком сотни тетрадей своих черновиков.

newizv.
 
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История Железногорска
02.04.2010
на Горно-химическом комбинате состоялась совместная пресс-конференция, которую дали генеральный директор ГХК Петр Михайлович Гаврилов, глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Викторович Медведев и президент ООО «Группа компаний «КОНТИ» Тимур Рафкатович Тимербулатов. Согласно заключенному соглашению, владельцем 100% акций ОАО «Завод полупроводникового кремния» и его стратегическим инвестором стала ООО «Группа компаний «КОНТИ».

по материалам библиотеки им.Горького
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