В Соединённых Штатах Америки умер Евгений Евтушенко. Станция Зима: великая эпоха 1 апреля ушел Евгений Евтушенко. «Нас мало. Нас, может быть, четверо…» — звук 1960-х. Он ушел последним из этой блистательной четверки 1960-х, четверки поэтов стадиона «Лужники», четверки Политехнического, четверки, сотрясавшей стихами Триумфальную площадь у бронзовых штанин Маяковского. Роберт Рождественский—Андрей Вознесенский—Белла Ахмадулина… А 1 апреля 2017 года в США умер Евгений Александрович Евтушенко. Эпоха 100-тысячных тиражей поэтических книг, эпоха «оттепели», гудевшая от споров нового поколения. Эпоха СССР с 7—8-классным образованием (так было в конце 1950-х), отчаянной бедности граждан, изношенности и неустроенности пространства, великих надежд. И блистательного поколения «детей войны», вломившихся в послесталинскую Россию — в физику и лирику. Они проросли везде — от Академгородка до «бульдозерных выставок». Они несли последнюю, еще молодую (как они сами) надежду на воплощение советской утопии. И Евтушенко, конечно, был их голосом. И шире всех в этой четверке видел страну — с Тверским бульваром, Бабьим Яром и Братской ГЭС. Как единое целое. Кажется, лучшие его стихи написаны тогда, в 1960-х. Они хлестали щедро. Их одних достаточно, чтоб остаться в русской литературе. Когда-нибудь жестко отобранный (и при этом — очень большой по объему!) том лирики и поэм станет главной памятью о поэте, продолжившем Некрасова и Слуцкого. Он мечтал сыграть Сирано. Он сам по себе был персонажем истории России ХХ века — и каким. Он блистательно знал русскую поэзию — и его «Строфы века» останутся среди лучших антологий. Лет двенадцать назад он зашел в редакцию «Новой». Подтянутый, седой, в синем пиджаке в розовую клетку, с перстнем на пальце. Разговор был блестящий. Конечно, его никто не записал. Евгений Александрович глянул в мою сторону и, перебив сам себя, спросил: — А вы, деушка, что в Серебряном веке любите? — Варвару Малахиеву-Мирович, — мрачно буркнула я. Остро сверкнул перстень. Еще острей и драгоценней — глаз. — Хороший выбор, — и с полоборота, не выдохнув, он пошел читать цикл «Монастырское» (1915), который в те годы добывался только в Музее книги РГБ. Явно можно было б назвать ему любое имя. И тут — как и положено расейской деушке в присутствии Евгения Евтушенко — я действительно рассыпалась, умерла на месте от восхищения. «Новая газета» поминает Евгения Александровича одним из лучших его стихотворений 1963 года. Его Россия, его нота, его сольная партия в народе и поколении. Я на пароходе «Фридрих Энгельс», ну а в голове — такая ересь, мыслей безбилетных толкотня. Не пойму я — слышится мне, что ли, полное смятения и боли: «Граждане, послушайте меня…» Палуба сгибается и стонет, под гармошку палуба чарльстонит, а на баке, тоненько моля, пробует пробиться одичало песенки свербящее начало: «Граждане, послушайте меня…» Там сидит солдат на бочкотаре. Наклонился чубом он к гитаре, пальцами растерянно мудря. Он гитару и себя изводит, а из губ мучительно исходит: «Граждане, послушайте меня…» Граждане не хочут его слушать. Гражданам бы выпить и откушать, и сплясать, а прочее — мура! Впрочем, нет, — еще поспать им важно. Что он им заладил неотвязно: «Граждане, послушайте меня…»? Кто-то помидор со смаком солит, кто-то карты сальные мусолит, кто-то сапогами пол мозолит, кто-то у гармошки рвет меха. Но ведь сколько раз в любом кричало и шептало это же начало: «Граждане, послушайте меня…» Кто-то их порой не слушал тоже. Распирая ребра и корежа, высказаться суть их не могла. И теперь, со вбитой внутрь душою, слышать не хотят они чужое: «Граждане, послушайте меня…» Эх, солдат на фоне бочкотары, я такой же — только без гитары… Через реки, горы и моря я бреду и руки простираю и, уже охрипший, повторяю: «Граждане, послушайте меня…» Страшно, если слушать не желают. Страшно, если слушать начинают. Вдруг вся песня, в целом-то, мелка, вдруг в ней все ничтожно будет, кроме этого мучительного с кровью: «Граждане, послушайте меня…»?! novayagazeta. *** Евгений Евтушенко в ХХ веке был другом Сальвадора Альенде, Джины Лоллобриджиды, Бобби Кеннеди, журнал «Лайф» посвятил ему целиком номер, и на обложке был снимок Евтушенко, который сам гладил свои брюки. Евтушенко побывал во всех странах, за исключением, может быть, нескольких, еще задолго до наших пробивных блоггеров, и его стихи переведены практически на все языки мира. Ему дарили свои картины Пикассо и Целков, даже один великий кинорежиссер, попав от перенапряжения в нервную клинику, выткал там полотно, и подарил его Евтушенко. Все эти картины и многие другие находятся сейчас в его музее в Переделкино. По итогам конкурса среди латиноамериканских ансамблей на лучшее исполнение песни на слова Евтушенко, посвященной Гарсиа Лорке и написанной им самим по-испански, был выпущен виниловый диск. Во время вьетнамской войны Евтушенко посетил Вьетнам и пилотам американских бомбардировщиков были розданы карты с расписанием его маршрута по городам, чтобы ненароком его не задело - Евтушенко показывал в ЦДЛ эту удивительную карту. Евгений Евтушенко единственный, кто открыто протестовал против ареста и высылки Солженицына именно в тот момент, когда это произошло. В 1968 году Евтушенко протестовал против брежневской акции в Чехословакии, написал об этом стихи (“Танки идут по правде…”) и читал их повсюду; он первый почувствовал, что дело не одном Сталине, а в огромном, созданном аппарате, который после ХХ-го съезда КПСС быстро оклемался, пришел в себя, и опять на долгие четверть века обезручил, сковал Россию – Евтушенко первый сказал об этом, хотя помочь он тут был не в силах, да это было и невозможно. Главное же – Евтушенко писал, писал, писал – он извел всю бумагу, печатая романы, повести, эссе, рецензии, перепечатывая – все сам! – для издательств тысячестраничные рукописи своих стихов и поэм, он извел все чернила и шариковые ручки, сочиняя стихи, испещряя стремительным почерком сотни тетрадей своих черновиков. newizv.