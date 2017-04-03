02.04.2010 на Горно-химическом комбинате состоялась совместная пресс-конференция, которую дали генеральный директор ГХК Петр Михайлович Гаврилов, глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Викторович Медведев и президент ООО «Группа компаний «КОНТИ» Тимур Рафкатович Тимербулатов. Согласно заключенному соглашению, владельцем 100% акций ОАО «Завод полупроводникового кремния» и его стратегическим инвестором стала ООО «Группа компаний «КОНТИ».

по материалам библиотеки им.Горького