Четверть россиян уверена, что Солнце вращается вокруг Земли. Настоящие фейковые новости Путеводитель по американским пародийным новостным программам. Понятие fake news вошло в английский язык задолго до американской президентской кампании 2016 года. Это словосочетание встречается как минимум с начала 2000-х, и в то время так называли не утки, распространяющиеся через фейсбук (как в 2016-м), и не новости, которые не нравятся Дональду Трампу (как в 2017-м), а пародийные новостные программы — популярные комедийные телепередачи, которые к середине 2000-х заменили многим американцам обычные выпуски новостей. Главным героем этого тренда можно считать ведущего программы The Daily Show Джона Стюарта: в 2008-м он, будучи вообще-то комедийным актером, вошел в пятерку самых авторитетных журналистов США. Пародийные новости до сих пор остаются значимым явлением — не случайно фотография Тревора Ноа, сменившего Стюарта на посту ведущего The Daily Show, попала на мартовскую обложку журнала Time с подписью «Лидеры следующего поколения». К 1 апреля «Медуза» рассказывает о главных пародийных новостных программах на американском телевидении. Weekend Update Первой пародийной новостной программой на американском ТВ можно считать Weekend Update — новостной скетч юмористической программы Saturday Night Live, придуманный в середине 1970-х и с успехом доживший до наших дней (о самой программе «Медуза» не так давно рассказывала ). Особенность этого скетча в том, что он задумывался не как политическая сатира, а как пародия на телевизионный выпуск новостей. Первый ведущий Чеви Чейс, к примеру, перед каждым выпуском делал вид, что разговаривает по телефону с любовницей и не сразу замечает, что начался эфир. Среди фирменных шуток первых лет было повторяющееся новостное сообщение о том, что генералиссимус Франко «по-прежнему мертв». За 40 лет Weekend Update неоднократно менялся — каждый новый ведущий (впоследствии — пара ведущих) перепридумывал рубрику заново. Самыми заметными парами последних лет были Джимми Фэллон и Тина Фей и Сет Майерс и Эми Полер. Майерс, который долгое время был главным сценаристом SNL, придумал формат, приблизивший Weekend Update к новостной пародии: он зачитывал заголовки новостей, сопровождая каждый короткой шуткой. При Майерсе также появились специальные новостные рубрики, например культовая «Really?!!», в которой ведущие по очереди комментировали новости, завершая каждую реплику риторическим восклицанием, которое можно перевести как «Да неужели?!». Покинув SNL и начав вести авторскую программу программу — Late Night with Seth Myers, — Майерс перенес в нее свою версию Weekend Update: вместо традиционного для вечерних шоу стендап-монолога он по-прежнему зачитывает новости , сидя за столом, а как-то раз даже пригласил в эфир Эми Полер для ностальгического выпуска рубрики «Really?!!». Weekend Update сейчас ведут Майкл Че и Колин Джост, которые, судя по всему, пока не придумали , как вдохнуть в рубрику новую жизнь. Главная трудность заключается в том, что к субботнему вечеру, когда SNL выходит в эфир, все новостные шутки уже давно пошучены ведущими ежедневных комедийных передач (о них ниже). В начале 2017 года стало известно, что телекомпания NBC подумывает запустить на основе Weekend Update полноценную псевдоновостную программу. The Daily Show Сатирическая программа Comedy Central, запущенная в 1996 году, чтобы заменить культовое шоу Politically Incorrect , к началу 2000-х стала главной пародийной новостной передачей в США. Первым ведущим The Daily Show был Крейг Килборн, который пришел в вечерний телеэфир со спортивного канала, но настоящая слава пришла к программе после того, как в 1999 году ее возглавил Джон Стюарт. На протяжении 1990-х Стюарт, начинавший со стендапа в нью-йоркских клубах, пробовался на роль ведущего почти во все вечерние телепрограммы, но никуда не подошел. В течение года он вел авторскую программу на MTV и подрабатывал эпизодическими ролями в сериалах. Зато после прихода в The Daily Show Стюарт неожиданно стал телезвездой мирового масштаба. В своей программе он высмеивал не только политиков, но и журналистов крупнейших кабельных каналов, которые в США делятся на либеральные и консервативные и по многим вопросам оказываются связанными политической позицией. В итоге к середине 2000-х The Daily Show превратилось для многих американцев (особенно для молодых, и, как иногда уточняют, особенно для либеральных) в главный источник новостей. Многочисленные исследования показывали , что зрители комедийной передачи Стюарта лучше осведомлены о событиях в стране и в мире, чем зрители новостных программ каналов Fox News и MSNBC. Стюарт многократно попадал в списки самых влиятельных и авторитетных американских тележурналистов , а в 2008 году газета The New York Times и вовсе назвала его «наиболее заслуживающим доверия человеком в США». К концу 2000-х The Daily Show была одной из самых популярных телепередач в стране. Знаменитости и политики буквально выстраивались в очередь, чтобы появиться в эфире, Джон Стюарт интервьюировал Барака Обаму и Джона Маккейна, устраивал в Вашингтоне «Митинг восстановления разума» и вел церемонию вручения премии «Оскар». Проиллюстрировать 16 лет его работы на программе каким-то одним роликом довольно трудно, но самым запоминающимся стал монолог Стюарта после терактов 11 сентября . В 2015 году Джон Стюарт объявил, что уходит из программы, а на его место пришел южноафриканский комик Тревор Ноа. Выбор был довольно неожиданным — вместе с Ноа собеседовали многих заслуженных американских юмористов, от Криса Рока до Тины Фей, но руководство Comedy Central решило сделать ставку на свежее лицо. Вероятно, на канале надеялись снова привлечь молодую аудиторию (люди, смотревшие The Daily Show с Джоном Стюартом, старились вместе с ним), а заодно повысить международную узнаваемость программы. Разумеется уход Стюарта сказался на рейтингах, хотя логично предположить, что его замена в любом случае не могла пройти безболезненно. При новом ведущем программа стала мягче, но недовольство критиков, которые весь первый год рассматривали каждую его шутку под микроскопом , скорее было связано с там, что Ноа — не Джон Стюарт. В интервью журналу Time в марте 2017 года Тревор Ноа вспоминал , что недовольство зрителей и критиков было связано с тем, что на фоне Джона Стюарта он был недостаточно злым: «Но на что мне было злиться? Все было хорошо. Безработица падала, геям разрешили вступать в брак. Я не хотел становиться частью этой машины гнева». Все изменилось после президентских выборов 2016 года. Победа Дональда Трампа помогла Тревору Ноа найти свой голос в The Daily Show. Несмотря на свежеобретенную готовность зло шутить и пародировать нового президента, юмор в новых выпусках программы часто оказывается точнее и тоньше, чем в Saturday Night Live. Last Week Tonight The Daily Show помогло прославиться не только Джону Стюарту и Тревору Ноа. За годы работы через программу прошло огромное количество актеров, игравших «корреспондентов» программы. Самыми знаменитыми стали Стивен Колбер и Джон Оливер. Колбер с 2005 года вел программу The Colbert Report — спин-офф The Daily Show, в котором новости комментировались от лица ультраконсервативного ведущего. Одной из самых запомнившихся рубрик была «Знай свой округ»: Колбер задавал конгрессменам вопросы об их родных местах, часто выставляя их в довольно глупом свете или заставляя говорить то, чего они говорить не собирались. Так, один политик-демократ едва не лишился карьеры, заявив, что ему нравятся проститутки и кокаин (разумеется, политик говорил не от собственного имени, а от имени своего вымышленного «злого брата-близнеца» — по просьбе ведущего). После этого случая и демократы, и республиканцы старались обходить программу Колбера стороной. В 2014 году Стивена Колбера пригласили на роль ведущего вечерней передачи The Late Show на CBS. Работа вечернего ведущего на кабельном канале — чуть более респектабельная, чем выпуск пародийной программы на комедийном канале, и на CBS Колбер уже не может так же отчаянно высмеивать политиков и журналистов. Возможно, поэтому в качестве тяжелой артиллерии он иногда приглашает в эфир Джона Стюарта. Английский комик Джон Оливер, успевший после ухода из The Daily Show сыграть роль профессора Иена Данкана в телесериале «Сообщество», с 2014 года ведет передачу Last Week Tonight на канале HBO. По структуре и стилю его программа очень похожа на The Daily Show — только с английским акцентом: неамериканское происхождение Оливера позволяет ему смотреть на вещи под другим углом, а иногда и бить больнее , чем Стюарту или Колберу. meduza.io . Р.S. Четверть россиян верят, что Солнце крутится вокруг Земли Результаты опроса жителей РФ поразили даже опытного социолога. Каждый четвертый житель России убежден, что это Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, рассказал в интервью «Известиям» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Социологи на протяжении нескольких лет задают россиянам этот вопрос, и всякий раз значительная часть населения демонстрирует приверженность альтернативному взгляду на устройство мира. «Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили», — сообщил Федоров. izvestia.