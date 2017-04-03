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Грустно, девицы Печатать E-mail
Воскресенье, 02 Апрель 2017

Всё-таки слова "патриот" и "идиот" созвучны неспроста.

ГРУСТНО, ДЕВИЦЫ

Всё-таки слова «патриот» и «идиот» созвучны неспроста.

Однажды, довольно давно уже, "Уран-Батор" попросили сделать снимок дома в старой части города. Человек, мол, жил в нём когда-то, а тут придушила ностальгия, прямо кушать не может – помогите! Было бы враньём говорить, что ваш корреспондент тут же вприпрыжку поскакал на Школьную с фотоаппаратом наперевес. Нет, конечно. Но в первый же удобный случай нужную картинку сделал и отправил. Оно мне что - больших усилий стоило?

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Тем более неприятно сегодня видеть вот эту, с позволения сказать, бздительность. В хорошее место мы заехали с Крымнашем, Абамой-абизяной и прочими достижениями русской патриотической мысли. Особенно если учитывать состояние "контролируемого периметра" и интенсивность официальных визитов профессиональных шпионов с Запада и Востока на градообразующие предприятия и в Серый дом с окрестностями.

Cиндром вахтёра успешно заменяет мозг тем трём четвертям жителей ЗАТО, что всерьёз опасаются понаехавших и готовы последнюю рубашку с себя снять, отстаивая своё право навсегда отгородиться от планеты колючей проволокой и Карацюпами с Мухтарами. «Закуклится и остановит время»: мечта искусственно выведенной модели полностью удовлетворённого человека близка опять близка к осуществлению в маленькой колбочке на одном, отдельно взятом, столе в одной, ещё более отдельной, лаборатории при холерном бараке.

Братья Стругацкие могли бы гордиться собой, чо. Но жить на страницах сатирической повести как-то жутковато, согласитесь.

Р.S. Дежурный снимок окружающей реальности. Загадочное посадочное место для пациентов в заколючинской КБ-51 вдохновляет к новым свершениям... Или нет? Ho c чего тогда мы с такой спесью раздуваемся в очередном приступе невыразимой гордости, и что пытаемся защитить от коварных врагов? Грустно, товарищи стейкхолдеры. Грустно и глупо.

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История Железногорска
02.04.2010
на Горно-химическом комбинате состоялась совместная пресс-конференция, которую дали генеральный директор ГХК Петр Михайлович Гаврилов, глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Викторович Медведев и президент ООО «Группа компаний «КОНТИ» Тимур Рафкатович Тимербулатов. Согласно заключенному соглашению, владельцем 100% акций ОАО «Завод полупроводникового кремния» и его стратегическим инвестором стала ООО «Группа компаний «КОНТИ».

по материалам библиотеки им.Горького
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