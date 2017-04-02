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Железногорск
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Славянский шкаф здесь не продаётся Печатать E-mail
Суббота, 01 Апрель 2017

Всё-таки слова "идиот" и "патриот" созвучны не зря.

Однажды "Уран-Батор" попросили сделать снимок дома в старой части города. Человек, мол, жил в нём когда-то, а тут придушила ностальгия, прямо кушать не может. Было бы враньём говорить, что ваш корреспондент тут же вприпрыжку побежал на Школьную с фотоаппаратом наперевес. Нет, конечно. Но в первый же удобный случай нужную картинку сделал. Оно мне что - больших усилий стоило?

Тем более неприятно сегодня видеть вот эту, с позволения сказать, бздительность. В хорошее место мы заехали с Крымнашем, Абамой-абизяной и прочими достижениями русской патриотической мысли. Особенно если учитывать состояние "контролируемого периметра" и интенсивность официальных визитов профессиональных шпионов на градоообразующие предприятия и в Серый дом с окрестностями.

Cиндром вахтёра успешно заменяет мозг тем трём четвертям жителей ЗАТО, что всерьёз опасаются понаехавших и готовы последнюю рубашку с себя снять, отстаивая своё право навсегда отгородиться от планеты колючей проволокой и Карацюпами с Мухтарами.

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История Железногорска
01.04.1957
создание ремонтно-строительной конторы ( впоследствии РСУ "Красремстрой")

01.04.1957
создано бюро технической инвентаризации

01.04.1958
организован городской архив

01.04.1959
постановлением ЦК КПСС и СМ СССР принято решение о создании в первом полугодии 1959 года филиала ОКБ-1 (впоследствии НПО ПМ)

01.04.1960
утверждены названия улиц жилпоселка 4 района (будущий поселок Подгорный) (Мира, Рабочая, Буровая, Кирова Строительная), п. Первомайского (Шевченко, Челюскинцев, М.Садовая, Поселковый проезд), Тартат (Куйбышева, 40 лет Октября, Береговая, Вокзальная, Станционный пер., Больничный пер.)

01.04.1962
начался первый технический осмотр транспортных средств

01.04.1965
создано проектно-сметное бюро

01.04.1997
официально введено наименование города - Железногорск

01.04.2006
в кинокомплексе «Космос» состоялся первый чемпионат города по настольному футболу

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
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Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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