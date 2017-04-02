|Славянский шкаф здесь не продаётся
|Суббота, 01 Апрель 2017
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Всё-таки слова "идиот" и "патриот" созвучны не зря.
Однажды "Уран-Батор" попросили сделать снимок дома в старой части города. Человек, мол, жил в нём когда-то, а тут придушила ностальгия, прямо кушать не может. Было бы враньём говорить, что ваш корреспондент тут же вприпрыжку побежал на Школьную с фотоаппаратом наперевес. Нет, конечно. Но в первый же удобный случай нужную картинку сделал. Оно мне что - больших усилий стоило?
Тем более неприятно сегодня видеть вот эту, с позволения сказать, бздительность. В хорошее место мы заехали с Крымнашем, Абамой-абизяной и прочими достижениями русской патриотической мысли. Особенно если учитывать состояние "контролируемого периметра" и интенсивность официальных визитов профессиональных шпионов на градоообразующие предприятия и в Серый дом с окрестностями.
Cиндром вахтёра успешно заменяет мозг тем трём четвертям жителей ЗАТО, что всерьёз опасаются понаехавших и готовы последнюю рубашку с себя снять, отстаивая своё право навсегда отгородиться от планеты колючей проволокой и Карацюпами с Мухтарами.
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Давайте не будем сами себе злобными Буртинами