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За Шнобелевской премией приглашаются Печатать E-mail
Суббота, 01 Апрель 2017

Закрытые города ГК "Росатом" в еженедельном обзоре "Уран-Батора".

ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. ШНОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ДОСТОЙНЫ

Закрытые города ГК «Росатом» в еженедельном обзоре «Уран-Батора».

ЛУЧШЕ ПЕРЕБДЕТЬ. ВВОДНАЯ ДЛЯ ОПТИМИСТОВ

 «Снежинскую управляющую компанию «Сервис» по решению суда обязали произвести перерасчет оплаты на холодное и горячее водоснабжение в домах жителей города. Коммунальщики самовольно начисляли плату за общедомовое потребление воды в отсутствие норматива. От их действий пострадало больше 250 многоквартирных домов» (отсюда).

Толцыте и отверзется, граждане. Это во-первых. А во-вторых… Помните чудаковатого группенфюрера Мюллера из советского шпионского сериала? Верить в наше время нельзя никому, это медицинский факт. Поэтому порадуйте своих тараканов, не дайте себя облапошить. Хотя бы так: «Жительница ЗАТО Заречный оплатила водителю такси 5 часов поездки и организовала за своим супругом слежку».

Серьёзная женщина, сразу понятно.

«Закрытые города Снежинск и Озерск начали конкурировать. Оба города получают* статус ТОСЭРов, при этом Озерск опережает на два шага. А руководство Снежинска хочет вызнать, как правильно оформить статус территории опережающего развития. И одновременно города объединяются в спортивной и культурной сфере. В Озерске два театра, в Снежинске — ни одного: обсуждается идея гастролей. А в Снежинске есть крытая ледовая арена. Возможно, что у озерчан и снежинцев будет один въездной билет в оба ЗАТО».

А также таймшер и блуждающая работа, ага. Зачем нам розыгрыши, нам вполне дураков хватает. Когда «в Озерске обсуждают главную сплетню последних дней – связь местной официантки с бывшим сенатором Константином Цыбко, дело которого по обвинению в получении взятки в размере 28 миллионов рублей сейчас рассматривает городской суд», читателю следует помнить, что здесь один раз, как минимум, пропущено слово «говорят». Умышленно.

«На своей страничке в соцсетях виновница сплетен размещает фотографии с Цыбко, полученных подарков – мягких игрушек и букетов роз, а также фото из поездок в Москву. Есть и фрагмент переписки с бывшим сенатором, в котором влюбленные обсуждают место встречи в столице. Роман начался еще в конце прошлого года. 42-летний Цыбко не женат, сведений о том, что у него есть дети, также нет. Одно время «желтые» СМИ писали о том, что у политика была связь с вдовой Анатолия Собчака, сенатором Людмилой Нарусовой. Цыбко говорил, что Нарусова была одной из немногих, кто поддержал его в «серьезной аппаратно-политической ситуации» (отсюда).

Короче говоря, в самом большом атомном ЗАТО накануне Всероссийского Дня Дурака открылись курсы звонарей. В буквальном смысле слова. При храме Владимирской иконы Божией Матери. Молитесь на правильную икону в нужное время, граждане, потребляйте активнее предлагаемый информационный продукт, сидите на попе ровно  – и будет вам щасттье.

ПОЗВОНИТЕ В ЧЕХИЮ И СПРОСИТЕ

На уголовном процессе лучшего друга российских официанток тоже интересно:

«В зачитанных переговорах участников группы Тарасова ни разу не прозвучало упоминание сенатора Цыбко. Вместо этого уже вечером 3 декабря 2011 года, когда Тарасов, по его показаниям в суде, «отдал сенатору всё до копейки», на банковскую карту Тарасова было в несколько заходов перечислено более полумиллиона рублей. Затем телефонный оператор поздравил сити-менджера с прибытием в Чехию, после этого поступило несколько сообщений об успешном приобретении и обналичивании 15 тыс. чешских крон. Еще через несколько дней обходительные операторы сотовой связи поздравляют Тарасова с прибытием уже на райские пляжи Маврикия. И, наконец, майские праздники Тарасов отмечал на элитном курорте в германском Висбадене.

К слову, из прозвучавших расшифровок телефонных разговоров Тарасова и подельников выяснилось, что львиная доля поступлений от сообщников-обналичников осуществлялась мелкими купюрами, вплоть до 50-рублевых. Напомним, следствие вменяет Цыбко получение взятки в виде небольших пакетов, папок и т.д. при том, что суммы исчислялись миллионами рублей.

Продолжением «темы Тарасова» на прошедшем заседании стало изучение обстоятельств 27 декабря 2011 года. Напомним, в этот день Константин Цыбко с утра до вечера находился в Совете Федерации, где в присутствии сотен свидетелей принимал участие сначала в официальных, а затем и в не очень официальных мероприятиях Совфеда. Тарасов и сторона обвинения утверждают, что именно в этот день Цыбко возле своих московских апартаментов получил от Тарасова 5 млн рублей. 

По хронологии: Тарасов сообщает, что прибыл в Москву, Цыбко обещает перезвонить по окончании заседания; Тарасов пытается поговорить с Цыбко, который находится в гуще сенаторского корпоратива; Тарасов сообщает, что едет в аэропорт и покидает столицу. Исходя из того факта, что записи разговоров собраны и предоставлены стороной обвинения экс-сенатора, сомневаться в их достоверности или умышленной неполноте у самой стороны обвинения в Озерском суде оснований не нашлось.

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Другим подтверждением «спорности» версии гособвинения стал детальный разбор географии «преступления». Константин Цыбко и его защитник предоставили суду схемы, карты и фотографии элитного квартала, в котором проживает экс-сенатор. Вся предоставленная информация шла вразрез с показаниями Тарасова, данными им на допросах и в суде: в конкретное место, куда его якобы привез таксист, просто невозможно подъехать; дом, возле которого его фотографировали оперативники во время следственного эксперимента, имеет совсем другой адрес; одежда и автомобиль, которые использовал Цыбко 27 декабря, отличаются от указанных в показаниях главного свидетеля обвинения и т.д.

«Совершенно очевидно, что протоколы Тарасова и сам „эпизод взятки“ были состряпаны задним числом, причем — абсолютными непрофессионалами, которые даже не потрудились изучить детали, на которые обратит внимание любой думающий человек», — заявил Константин Цыбко.

Еще одной персоной, упомянутой на последнем мартовском заседании по делу Цыбко, стал озерский депутат Максим Алушкин. Цыбко рассказал в суде, как в феврале 2012 года Алушкин вышел на связь и, предлагая сотрудничество, предъявил две «папки с компроматом». Объектом исследования первой папки стал глава Озерского городского округа Александр Калинин. В документах Алушкина перечислялось восемь пунктов «преступной деятельности» Калинина. Вторую папку — на гендиректора «Маяка» Сергея Баранова — сознательный депутат сенатору передавать не стал, запросив, по словам Цыбко, «особые условия».

Как выяснилось из всего массива документов, до момента их предоставления Алушкиным в феврале 2012 года никто во властных кругах закрытого города не связывал имена Тарасова и Цыбко. В «справке» говорилось о том, что Тарасов внезапно появился в Озерске и стремительно взошел на высший пост с подачи главы Озерска Александра Калинина…»

САМОРЕКЛАМА - ДРЫГАТЕЛЬ КАРЬЕРЫ

Потенциальному арестанту Цыбко терять сегодня нечего, по большому счёту. Он может себе позволить обзывать следователей и чекистов любыми словами. А вот на месте классической хромой утки из Новоуральска, например, я бы с комментариями был поосторожней. В его судьбе сейчас много неопределённости.

- Рассказывают, что одной из ваших задач будет изменение геополитических взглядов местных жителей — некоторые из них выступают за присоединение Калининграда к Европе, - спросил корреспондент портала будущего вице-премьера правительства Калининградской области.

- Кто-то собирается его присоединять к Европе? Если надо, буду убеждать, что в России лучше. Часть российских немцев, которые уехали в свое время в Германию, сейчас возвращаются, в том числе, в Калининградскую область. Поток пошел обратно. Не все просто в этом мире. Да, есть тема германизации, но она сама по себе непростая, поэтому, когда у меня спросили, за я или против, я сказал, что я за гармонизацию, - ответил Машков.

Пока еще мэр закрытого города атомщиков также рассказал, что к нему «уже начали летать министры, чтобы решать деловые вопросы» по взаимодействию Свердловской и Калининградской областей в сфере промышленности...

Курьеры, курьеры - тридцать пять тысяч одних курьеров! И ещё министры по утрам в прихожей: ж-ж-ж-ж-ж... Классика жанра. А ведь «слухмейкеры» и про другое говорят:

 «Владимир Машков, который на следующей неделе окончательно покинет Урал, не получит официальной должности в администрации губернатора Калининградской области. Решение о переводе Машкова из атомного Новоуральска в Калининград было принято в администрации президента при непосредственном участии главы управления внутренней политики Александра Харичева, с которым Машков работал еще по линии Росатома.

Вводить в состав правительства Машкова Антон Алиханов не планирует. По слухам, главная задача, которую Кремль поставил перед главой Новоуральска, – присматривать за молодым губернатором, который не имеет никакого политического опыта, выстраивать его отношения с местными элитами и, конечно, подготовить его к эффектной избирательной кампании».

ЧТО-ТО ОСТРОЕ ВСЁ ВРЕМЯ ТОРЧИТ ИЗ МЕШКА

Вадим Медведев совершенно прав, как видите, когда постоянно пучит глазки и надувает щёчки, прижимаясь к старшим товарищам. Не дай бог, выпадешь из обоймы или просто забудут про тебя. Что же потом – идти работать руками прикажете?

Чёрт, хотел написать: «а теперь давайте серьёзно», но тут же понял, что вполне серьёзно описывать наш нынешнийдур дом не представляется возможным. Сам той же дорожкой вскоре тронешься. Помните, к примеру, с каким пафосом нам в 2009 году разъясняли необходимость введения в ЗАТО двухглавой схемы управления? Сколько пользы от неё усматривали в самом ближайшем будущем? Сколько проблем она должна была разрешить?

«В закрытом территориальном образовании Снежинск (Челябинская область) избраны руководители исполнительной и представительной ветвей власти. Конкурсная комиссия рекомендовала на пост главы двух кандидатов: главу администрации Игоря Сапрыкина и заместителя председателя Комитета по управлению имуществом Снежинска Романа Шашова. За кандидатуру Сапрыкина было отдано 16 голосов, за Шашова проголосовало 7 депутатов.

Нового председателя Собрания депутатов избирали из состава депутатского корпуса. На этот пост претендовали два парламентария: действующий спикер Олег Карпов и Вадим Порошин. В итоге победил Карпов с минимальным отрывом в три голоса – за него проголосовало 13 человек, за Порошина – 10 человек.

Напомним, в Снежинске, как и во всех закрытых городах области, действовала двуглавая власть. Спикер был главой города, администрацию возглавлял назначаемый депутатами сити-менеджер. В 2016 году приняли поправки в Устав, устанавливающие одноглавую власть в муниципалитете. В ноябре 2016 года глава Снежинска и председатель городского собрания депутатов, 63-летний полковник запаса Анатолий Тимошенков досрочно сложил полномочия».

То есть, если бы г-н Чебурашкин всё же избрался в Законодательное Собрание Красноярского края, Нашгород ждала бы скорострельная кадровая революция, как я и говорил. «Сити-менеджер» Пешков был бы отправлен выращивать морковку в огороде, а на место мэра всё-таки проскочил бы Игорь Куксин. Скажите спасибо Кулешу, дорогие земляки, что лишил нас такого грандиозного спектакля.

А с точки зрения управления всё равно ни черта бы не изменилось. Тут только бомбой можно.

СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКАХ

«В ноябре 2016 года 20-летний житель ЗАТО Заречный незаконно установил на территории двух торговых павильонов игровые автоматы. Криминалисты пресекли деяния молодого предпринимателя, изъяли игровые автоматы и направили их на компьютерно-техническую экспертизу. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, житель закрытого города свою вину полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается».

***

Обзавидовавшись, должно быть, силовому захвату в Красноярске-26 трёх нелегальных телочек, национальная гвардия Челябинской волости также пошла ва-банк. Но ей повезло значительно меньше:

«Бойцы ОМОНа приехали в закрытый город и при участии местных правоохранителей совершили рейд по офисным помещениям местных фирм, оказывающих ритуальные услуги, а также побывали в квартирах некоторых подозреваемых. В ходе спецоперации задержали и перевезли в Челябинск владельца похоронной компании С. Мамонтова, ранее судимого за сбыт наркотических средств.

Отметим, что ночью 12.03.2017 г. Мамонтов был ранен выстрелом из пистолета в ресторане «ЧкаловПаб». Тогда между ним и бывшей работницей его фирмы разгорелся конфликт. Женщина позвонила нынешним нанимателям и когда они приехали, вспыхнула драка и стрельба. Многие жители ЗАТО знают об имеющихся криминальных связях владельца похоронного бюро, однако местные правоохранители не предпринимали никаких действий по расследованию его деятельности».

***

«Глава городского округа «Город Лесной» провёл заседание антинаркотической комиссии. Данные статистики озвучил заведующий психоневрологическим отделением ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА. На учёте в наркологическом кабинете с диагнозом «наркомания» - 35 человек. Шестеро из них в возрасте старше сорока лет, остальные – от 18 до 39 лет. На профилактическом учёте состоит 70 человек. Впервые взятых на диспансерное наблюдение в 2016 году было 7 человек.

Заместитель начальника полиции по оперативной работе проинформировал о сложившейся по итогам 2016 года ситуации по незаконному обороту наркотических средств. Выявлено 39 преступлений, из них 16 по фактам сбыта и 23 – по фактам незаконного хранения наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 1948 гр. наркотических средств. Пресечена деятельность 3 интернет–магазинов, осуществляющих сбыт наркотических средств бесконтактным способом, и выявлено 1 преступление - организация наркопритона».

***

«Июльским днем 2015 года ранее судимый житель закрытого города Сарова, где расположен Российский федеральный ядерный центр пришел в гости к знакомой женщине. Во время застолья повздорили. «Джентльмен» дополнял слова многочисленными ударами рук и ног в различные части женского тела. Чтобы «победа» стала окончательной, мужчина решил использовать не только физическую, но и сексуальную мощь.

Завершив первый визит, он решил «поживиться» в другом месте. Примерно в половине десятого вечера увидел незнакомку, идущую по улице с дамской сумкой на плече, ударил в лицо, сорвал сумку и убежал. Как потом выяснилось, его «навар» составил 5 700 рублей. Ближе к полуночи в гостях уже у другой знакомой «герою» чем-то не понравился мужчина, лежавший в коридоре на полу. Несколько ударов по голове и телу осколком тарелки нанесли лежавшему легкий вред здоровью.

В суде обвиняемый свою вину не признал, хотя на предварительном следствии во всем сознался. По совокупности мужчину приговорили к тринадцати с половиной годам исправительной колонии строгого режима».

***

«В закрытом городе Озерск старшеклассница попала в больницу с сотрясением мозга после драки в школьном туалете. Информация о драке в школе №30 появилась в городском паблике. Некоторые комментаторы заявили, что пострадавшая врала и воровала, сама спровоцировав драку. Пострадавшая девочка ответила им в комментарии. «Не знаю, в чем моя ложь, но меня возненавидела большая часть коллектива. В посте некорректно указано. Я была зажата в туалете группой девочек, но конфликт с рукоприкладством завязался только с одной. Люди, обвинявшие меня выше, не являются свидетелями и считают правдой то, что услышали за углом третьим ухом», — написала пострадавшая».

СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА НАНАЙСКИХ ЗАЙЧИКОВ

Беспорядки так и реют в воздухе. Столетие революции сказывается, не иначе. Возглавившие в Северске внутрикорпоративную бучу последыши дедушки Ленина вошли во вкус, судя по всему. В среду они организовали в бывшем Томске-7 уже четвёртую акцию протеста.

«Северчане вступили в борьбу против закрытия очередного производства после того как в октябре прошлого года стало известно, что корпорация «ТВЭЛ» планирует вывезти оборудование с Завода разделения изотопов – одного из самых современных и прибыльных заводов Северского химкомбината. К решению проблемы были привлечены депутаты от КПРФ регионального и федерального уровня. Соответствующие обращения с сотнями подписей бывших и нынешних работников СХК были направлены первым лицам области, страны и госкорпорации «Росатом».

На митинге 29 марта выступили депутаты Думы Северска от КПРФ и ветераны комбината. Основная мысль всех выступлений: без атомных производств закрытому городу просто не выжить. Выступавшие так же отмечали, что ни один промышленный проект, из обещанных северчанам за прошедшие 25 лет, так и не был реализован. Эта мысль нашла отражение и в резолюции, которую участники митинга приняли единогласно.

«Несмотря на ожидания и заверения Администрации Томской области о присвоении ЗАТО Северск статуса «Территории опережающего социально-экономического развития» еще в 2016г., Правительство РФ до сих пор не приняло такого решения и постоянно, без объяснения причин, откладывает подписание проекта на неопределенный период. В то же время в ЗАТО Северск продолжается сокращение персонала и рабочих мест.

Мы считаем, что сложившаяся ситуация с ростом безработицы в ЗАТО Северск является следствием неисполнения Правительством РФ, ГК «Росатом» и государственной властью Томской области прямых указаний Президента Российской Федерации о том, что сокращение рабочих мест, в случае необходимости, должно производиться только после создания новых высокотехнологичных рабочих мест.

Осознавая ответственность за будущее ЗАТО Северск, Мы требуем:

1. Предоставить официальные гарантии ГК «Росатом» о сохранении и развитии завода разделения изотопов и АО «Сибирского химического комбината».

2. Создать правительственную комиссию в составе представителей от Правительства РФ, ГК «Росатом», Администрации Томской области и ЗАТО Северск, профсоюзов, депутатов и экспертов по оценке текущей социально-экономической ситуации и разработки стратегии развития ЗАТО Северск и АО «СХК»…

4. Подтвердить и начать выполнение в полном объеме «Соглашение о сотрудничестве между ГК «Росатом» и Томской областью» от 28.10.2012г.

5. Ускорить работы по проекту «Прорыв» и принятию решения Правительства РФ по присвоению ЗАТО Северск статуса «Территории опережающего социально-экономического развития»…

Сейчас северские коммунисты рассматривают вопрос о возможности массового сбора подписей горожан против закрытия производств СХК».

Рассматривают вопрос о возможности, понятно вам? На левый бочок его положат и рассмотрят. На правый перевернут и повнимательнее разглядят. На попа поставят. А там, глядишь, и до вопроса о всеобщем вооружённом восстании дело дойдёт. Если Путин позволит, разумеется.

С ПЕРИМЕТРОМ НЕ ШУТЯТ. КАК И С НАЧАЛЬСТВОМ

Следующая заметка опубликована была в «Кузнецком рабочем», но угодила в наш обзор по чисто территориальной привязке. Оказывается, не только сами жители ЗАТО страдают от режимных ограничений:

«В хоккейной школе “Металлург” уволили директора, известного хоккейного специалиста Сергея Красильникова. Именно под его руководством “Кузнецкие Медведи” завоевали серебряные медали первого сезона Молодежной хоккейной лиги в 2010 году. После этого он несколько лет возглавлял СДЮСШОР “Металлург”.

На прошлой неделе Красильникова ознакомили с приказом об увольнении. Поводом послужила ситуация с поездкой команды “Металлург-2006” в Северск на финальный этап первенства Сибири и Дальнего Востока. Поскольку Северск является закрытым городом, то требуется согласование с силовыми ведомствами на оформление пропусков. Список хоккеистов и их родителей был отправлен за 45 дней до начала турнира. Но по какой-то причине не всем взрослым сразу разрешили въезд в Северск.

Решение об увальнении приняла председатель городского спорткомитета Ирина Гончарова. “Договор расторгнут по статье 278 ТК РФ в одностороннем порядке по решению работодателя, - подчеркнула Ирина Гончарова. - Это решение родилось не сегодня, и не вчера. Есть объективные причины. Это и регламент работы, и правила внутреннего трудового распорядка, и финансово-хозяйственная деятельность учреждения, и вопросы безопасности при организации перевозок детей за пределами Кемеровской области”. Дело в том, что СДЮСШОР “Металлург” является муниципальным учреждением».

«Увальнение» от слова «валить», видимо?

ПОБЕГ ИЗ-ПОД ЯДЕРНОГО ЩИТА

Ещё один условно пограничный материал – из новосибирской «Комсомольской правды»:

«Михаило-Архангельский мужской монастырь в деревне Козиха Ордынского района - место особенное для православных верующих. Есть среди них даже физик-ядерщик, выпускник престижнейшего МФТИ, ученый, которому светила карьера в лучших университетах мира. В келью к нему нас, правда, так и не пустили: говорят, большое внимание мирян не на пользу монашеству.

- Я когда-то был инженером по радиолектронике, работал на военном заводе в закрытом городе, - поведал свою историю владыка Павел. - Достойная зарплата, серьезные перспективы. Однажды меня вызвал к себе главный технолог и сказал: «Вас видели в храме в соседнем городе. Это, конечно, ваше личное дело, но мне хотелось бы знать ваши дальнейшие планы». Я ответил, что не желаю связывать свою жизнь с военным производством. Когда впервые приехал сюда, тут было все очень бедно: саманные стены, некрашеный пол, деревянные нары… Все в ватниках, валенках, удобства на улице. Но мне здесь все очень понравилось. Почему? Это то, о чем я мечтал с детства и искал всю жизнь».

Даже не знаю, как это комментировать. Если слон налезет на кита, кто кого сборет? Если вдруг бывший Минсредмаш рассорится с Русской православной церковью, у кого будет больше проблем? Чей бог сильнее и у кого касса приёмистей? Не уживается ведь советский камбэк с клерикальным возрождением…

Северск часто называют машиной времени. В местном музее хранятся десятки фотографий «золотого» времени. В первую очередь конечно рекламировали, если так можно сказать, не товары, а партию и идею. Слова: Ленин, миру мир венчали пеньки – так называют здесь 9-этажные свечки…

Эх, что-то мне вдруг представились новые лозунги граждане. Путин – наш рулевой. Народ и Церковь едины. Рамзан Кадыров – лучший друг российских педера… Ой, простите, увлёкся. Больше не буду. Ни-ни. Давайте лучше о политике снова?

«Северчанин Павел Григорьев вышел на одиночный пикет у здания администрации в поддержку участников антикоррупционных митингов «Он вам не Димон». По словам Григорьева, пикет состоялся спонтанно, эта идея пришла ему после того, как он посмотрел ролик в Интернете, где ученик пятого класса одной из томских школ высказался в микрофон на митинге.

«Я в пятом классе не то что к политике отношения не имел, меня не волновало ничего кроме того, что завтра в школу. Общество накалилось, даже уже ребенок понимает, что Конституция должна работать на людей, необходимо проводить реформы и менять уголовный кодекс», — подчеркнул Григорьев. Через 15 минут после начала пикета к нему подъехали сотрудники полиции, записали данные, а также объяснили правила проведения одиночных пикетов. Пикет длился около часа».

И ни одного казака вокруг, что характерно. Все на курсах звонарей, видимо.

В БОРЬБЕ ЗА ШНОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ

«В Трехгорном (закрытый город в Челябинской области) местный житель, будучи пьяным, решил поспорить с друзьями, что его голова пролезет между прутьями детской горки. Спор он выиграл, но дорогой ценой. Просунув голову сквозь прутья, победитель спора неожиданно понял, что попал в ловушку. Прибывшие спасатели не знали, плакать им или смеяться от увиденного. Но работа есть работа. При помощи гидравлического инструмента спасатели конструкцию разжали и голову незадачливого спорщика освободили. Интересно, с кем и на что он поспорит в следующий раз», - прикидывает lentachel.ru.

Не меньшую интеллектуальную мощь демонстрируют пензюки:

«В Заречном нарушителей санитарного состояния будут выявлять при помощи фотоловушек. Власти специально закупят пять фотокамер, которые будут периодически устанавливать в местах несанкционированных городских свалок. Отмечается, что чаще всего кучи мусора вырастают в промышленной зоне закрытого города. Сейчас зареченцы облюбовали семь мест, куда вывозят домашний хлам, строительный мусор и отходы мебельного производства. Отснятые камерами материалы будут поступать на телефон Управления природными ресурсами и помогут установить личности нарушителей. На сегодняшний день штраф за мусор в неположенном месте для граждан составляет от 500 рублей до 3,5 тысяч. При повторном нарушении - от 4 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 4 до 4,5 тысяч, повторно от 6 до 8 тысяч».

А вот это – самое смешное на сегодня, вне всяких сомнений:

«Генеральный директор АО «УЭХК» Александр Белоусов дал пресс-конференцию для областных и городских СМИ. В отличие от прежних лет, встреча состоялась в Екатеринбурге на площадке Информационного агентства ТАСС. Журналисты попросили дать оценку тому пулу предложений, с которыми НГО намерен войти в ТОСЭР. «Наш пакет один из самых лучших, — уверенно заявил Александр Белоусов. — Всего мы презентовали 26 проектов. Это перспективные наработки, которые реально могут «выстрелить». Надеюсь, в 2017 году Новоуральск получит статус Территории опережающего развития».

Уж лучше бы пили, ей-богу. Гидравлические инструменты стране намного дешевле обходятся и далеко не так часто востребованы.

 

* Губернатор Челябинской области обратился к первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову с просьбой присвоить статус территории опережающего развития для двух закрытых городов — Озерска и Снежинска. Заявка уже подана, однако министерство юстиции РФ не согласовывает документы. Об этом сообщила замминистра экономического развития региона Ирина Акбашева. «Заявки застряли в Минюсте, — сообщила замминистра. — Они не понимают, это ЗАТО или моногорода» (отсюда).

 

   

 
 
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История Железногорска
01.04.1957
создание ремонтно-строительной конторы ( впоследствии РСУ "Красремстрой")

01.04.1957
создано бюро технической инвентаризации

01.04.1958
организован городской архив

01.04.1959
постановлением ЦК КПСС и СМ СССР принято решение о создании в первом полугодии 1959 года филиала ОКБ-1 (впоследствии НПО ПМ)

01.04.1960
утверждены названия улиц жилпоселка 4 района (будущий поселок Подгорный) (Мира, Рабочая, Буровая, Кирова Строительная), п. Первомайского (Шевченко, Челюскинцев, М.Садовая, Поселковый проезд), Тартат (Куйбышева, 40 лет Октября, Береговая, Вокзальная, Станционный пер., Больничный пер.)

01.04.1962
начался первый технический осмотр транспортных средств

01.04.1965
создано проектно-сметное бюро

01.04.1997
официально введено наименование города - Железногорск

01.04.2006
в кинокомплексе «Космос» состоялся первый чемпионат города по настольному футболу

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
14 мкР/ч
Пиковый за сутки: 16 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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