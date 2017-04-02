Закрытые города ГК "Росатом" в еженедельном обзоре "Уран-Батора". ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. ШНОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ДОСТОЙНЫ Закрытые города ГК «Росатом» в еженедельном обзоре «Уран-Батора». ЛУЧШЕ ПЕРЕБДЕТЬ. ВВОДНАЯ ДЛЯ ОПТИМИСТОВ «Снежинскую управляющую компанию «Сервис» по решению суда обязали произвести перерасчет оплаты на холодное и горячее водоснабжение в домах жителей города. Коммунальщики самовольно начисляли плату за общедомовое потребление воды в отсутствие норматива. От их действий пострадало больше 250 многоквартирных домов» ( отсюда ). Толцыте и отверзется, граждане. Это во-первых. А во-вторых… Помните чудаковатого группенфюрера Мюллера из советского шпионского сериала? Верить в наше время нельзя никому, это медицинский факт. Поэтому порадуйте своих тараканов, не дайте себя облапошить. Хотя бы так: «Жительница ЗАТО Заречный оплатила водителю такси 5 часов поездки и организовала за своим супругом слежку». Серьёзная женщина, сразу понятно. «Закрытые города Снежинск и Озерск начали конкурировать. Оба города получают* статус ТОСЭРов, при этом Озерск опережает на два шага. А руководство Снежинска хочет вызнать, как правильно оформить статус территории опережающего развития. И одновременно города объединяются в спортивной и культурной сфере. В Озерске два театра, в Снежинске — ни одного: обсуждается идея гастролей. А в Снежинске есть крытая ледовая арена. Возможно, что у озерчан и снежинцев будет один въездной билет в оба ЗАТО». А также таймшер и блуждающая работа, ага. Зачем нам розыгрыши, нам вполне дураков хватает. Когда «в Озерске обсуждают главную сплетню последних дней – связь местной официантки с бывшим сенатором Константином Цыбко, дело которого по обвинению в получении взятки в размере 28 миллионов рублей сейчас рассматривает городской суд», читателю следует помнить, что здесь один раз, как минимум, пропущено слово «говорят». Умышленно. «На своей страничке в соцсетях виновница сплетен размещает фотографии с Цыбко, полученных подарков – мягких игрушек и букетов роз, а также фото из поездок в Москву. Есть и фрагмент переписки с бывшим сенатором, в котором влюбленные обсуждают место встречи в столице. Роман начался еще в конце прошлого года. 42-летний Цыбко не женат, сведений о том, что у него есть дети, также нет. Одно время «желтые» СМИ писали о том, что у политика была связь с вдовой Анатолия Собчака, сенатором Людмилой Нарусовой. Цыбко говорил, что Нарусова была одной из немногих, кто поддержал его в «серьезной аппаратно-политической ситуации» ( отсюда ). Короче говоря, в самом большом атомном ЗАТО накануне Всероссийского Дня Дурака открылись курсы звонарей. В буквальном смысле слова. При храме Владимирской иконы Божией Матери. Молитесь на правильную икону в нужное время, граждане, потребляйте активнее предлагаемый информационный продукт, сидите на попе ровно – и будет вам щасттье. ПОЗВОНИТЕ В ЧЕХИЮ И СПРОСИТЕ На уголовном процессе лучшего друга российских официанток тоже интересно : «В зачитанных переговорах участников группы Тарасова ни разу не прозвучало упоминание сенатора Цыбко. Вместо этого уже вечером 3 декабря 2011 года, когда Тарасов, по его показаниям в суде, «отдал сенатору всё до копейки», на банковскую карту Тарасова было в несколько заходов перечислено более полумиллиона рублей. Затем телефонный оператор поздравил сити-менджера с прибытием в Чехию, после этого поступило несколько сообщений об успешном приобретении и обналичивании 15 тыс. чешских крон. Еще через несколько дней обходительные операторы сотовой связи поздравляют Тарасова с прибытием уже на райские пляжи Маврикия. И, наконец, майские праздники Тарасов отмечал на элитном курорте в германском Висбадене. К слову, из прозвучавших расшифровок телефонных разговоров Тарасова и подельников выяснилось, что львиная доля поступлений от сообщников-обналичников осуществлялась мелкими купюрами, вплоть до 50-рублевых. Напомним, следствие вменяет Цыбко получение взятки в виде небольших пакетов, папок и т.д. при том, что суммы исчислялись миллионами рублей. Продолжением «темы Тарасова» на прошедшем заседании стало изучение обстоятельств 27 декабря 2011 года. Напомним, в этот день Константин Цыбко с утра до вечера находился в Совете Федерации, где в присутствии сотен свидетелей принимал участие сначала в официальных, а затем и в не очень официальных мероприятиях Совфеда. Тарасов и сторона обвинения утверждают, что именно в этот день Цыбко возле своих московских апартаментов получил от Тарасова 5 млн рублей. По хронологии: Тарасов сообщает, что прибыл в Москву, Цыбко обещает перезвонить по окончании заседания; Тарасов пытается поговорить с Цыбко, который находится в гуще сенаторского корпоратива; Тарасов сообщает, что едет в аэропорт и покидает столицу. Исходя из того факта, что записи разговоров собраны и предоставлены стороной обвинения экс-сенатора, сомневаться в их достоверности или умышленной неполноте у самой стороны обвинения в Озерском суде оснований не нашлось. Другим подтверждением «спорности» версии гособвинения стал детальный разбор географии «преступления». Константин Цыбко и его защитник предоставили суду схемы, карты и фотографии элитного квартала, в котором проживает экс-сенатор. Вся предоставленная информация шла вразрез с показаниями Тарасова, данными им на допросах и в суде: в конкретное место, куда его якобы привез таксист, просто невозможно подъехать; дом, возле которого его фотографировали оперативники во время следственного эксперимента, имеет совсем другой адрес; одежда и автомобиль, которые использовал Цыбко 27 декабря, отличаются от указанных в показаниях главного свидетеля обвинения и т.д. «Совершенно очевидно, что протоколы Тарасова и сам „эпизод взятки“ были состряпаны задним числом, причем — абсолютными непрофессионалами, которые даже не потрудились изучить детали, на которые обратит внимание любой думающий человек», — заявил Константин Цыбко. Еще одной персоной, упомянутой на последнем мартовском заседании по делу Цыбко, стал озерский депутат Максим Алушкин. Цыбко рассказал в суде, как в феврале 2012 года Алушкин вышел на связь и, предлагая сотрудничество, предъявил две «папки с компроматом». Объектом исследования первой папки стал глава Озерского городского округа Александр Калинин. В документах Алушкина перечислялось восемь пунктов «преступной деятельности» Калинина. Вторую папку — на гендиректора «Маяка» Сергея Баранова — сознательный депутат сенатору передавать не стал, запросив, по словам Цыбко, «особые условия». Как выяснилось из всего массива документов, до момента их предоставления Алушкиным в феврале 2012 года никто во властных кругах закрытого города не связывал имена Тарасова и Цыбко. В «справке» говорилось о том, что Тарасов внезапно появился в Озерске и стремительно взошел на высший пост с подачи главы Озерска Александра Калинина…» САМОРЕКЛАМА - ДРЫГАТЕЛЬ КАРЬЕРЫ Потенциальному арестанту Цыбко терять сегодня нечего, по большому счёту. Он может себе позволить обзывать следователей и чекистов любыми словами. А вот на месте классической хромой утки из Новоуральска , например, я бы с комментариями был поосторожней. В его судьбе сейчас много неопределённости. - Рассказывают, что одной из ваших задач будет изменение геополитических взглядов местных жителей — некоторые из них выступают за присоединение Калининграда к Европе, - спросил корреспондент портала будущего вице-премьера правительства Калининградской области. - Кто-то собирается его присоединять к Европе? Если надо, буду убеждать, что в России лучше. Часть российских немцев, которые уехали в свое время в Германию, сейчас возвращаются, в том числе, в Калининградскую область. Поток пошел обратно. Не все просто в этом мире. Да, есть тема германизации, но она сама по себе непростая, поэтому, когда у меня спросили, за я или против, я сказал, что я за гармонизацию, - ответил Машков. Пока еще мэр закрытого города атомщиков также рассказал , что к нему «уже начали летать министры, чтобы решать деловые вопросы» по взаимодействию Свердловской и Калининградской областей в сфере промышленности... Курьеры, курьеры - тридцать пять тысяч одних курьеров! И ещё министры по утрам в прихожей: ж-ж-ж-ж-ж... Классика жанра. А ведь «слухмейкеры» и про другое говорят: «Владимир Машков, который на следующей неделе окончательно покинет Урал, не получит официальной должности в администрации губернатора Калининградской области. Решение о переводе Машкова из атомного Новоуральска в Калининград было принято в администрации президента при непосредственном участии главы управления внутренней политики Александра Харичева, с которым Машков работал еще по линии Росатома. Вводить в состав правительства Машкова Антон Алиханов не планирует . По слухам, главная задача, которую Кремль поставил перед главой Новоуральска, – присматривать за молодым губернатором, который не имеет никакого политического опыта, выстраивать его отношения с местными элитами и, конечно, подготовить его к эффектной избирательной кампании». ЧТО-ТО ОСТРОЕ ВСЁ ВРЕМЯ ТОРЧИТ ИЗ МЕШКА Вадим Медведев совершенно прав, как видите, когда постоянно пучит глазки и надувает щёчки, прижимаясь к старшим товарищам. Не дай бог, выпадешь из обоймы или просто забудут про тебя. Что же потом – идти работать руками прикажете? Чёрт, хотел написать: «а теперь давайте серьёзно», но тут же понял, что вполне серьёзно описывать наш нынешнийдур дом не представляется возможным. Сам той же дорожкой вскоре тронешься. Помните, к примеру, с каким пафосом нам в 2009 году разъясняли необходимость введения в ЗАТО двухглавой схемы управления? Сколько пользы от неё усматривали в самом ближайшем будущем? Сколько проблем она должна была разрешить? «В закрытом территориальном образовании Снежинск (Челябинская область) избраны руководители исполнительной и представительной ветвей власти. Конкурсная комиссия рекомендовала на пост главы двух кандидатов: главу администрации Игоря Сапрыкина и заместителя председателя Комитета по управлению имуществом Снежинска Романа Шашова. За кандидатуру Сапрыкина было отдано 16 голосов, за Шашова проголосовало 7 депутатов. Нового председателя Собрания депутатов избирали из состава депутатского корпуса. На этот пост претендовали два парламентария: действующий спикер Олег Карпов и Вадим Порошин. В итоге победил Карпов с минимальным отрывом в три голоса – за него проголосовало 13 человек, за Порошина – 10 человек. Напомним, в Снежинске, как и во всех закрытых городах области, действовала двуглавая власть. Спикер был главой города, администрацию возглавлял назначаемый депутатами сити-менеджер. В 2016 году приняли поправки в Устав, устанавливающие одноглавую власть в муниципалитете. В ноябре 2016 года глава Снежинска и председатель городского собрания депутатов, 63-летний полковник запаса Анатолий Тимошенков досрочно сложил полномочия». То есть, если бы г-н Чебурашкин всё же избрался в Законодательное Собрание Красноярского края, Нашгород ждала бы скорострельная кадровая революция, как я и говорил. «Сити-менеджер» Пешков был бы отправлен выращивать морковку в огороде, а на место мэра всё-таки проскочил бы Игорь Куксин. Скажите спасибо Кулешу, дорогие земляки, что лишил нас такого грандиозного спектакля. А с точки зрения управления всё равно ни черта бы не изменилось. Тут только бомбой можно. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКАХ «В ноябре 2016 года 20-летний житель ЗАТО Заречный незаконно установил на территории двух торговых павильонов игровые автоматы. Криминалисты пресекли деяния молодого предпринимателя, изъяли игровые автоматы и направили их на компьютерно-техническую экспертизу. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, житель закрытого города свою вину полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается» . *** Обзавидовавшись, должно быть, силовому захвату в Красноярске-26 трёх нелегальных телочек, национальная гвардия Челябинской волости также пошла ва-банк. Но ей повезло значительно меньше: «Бойцы ОМОНа приехали в закрытый город и при участии местных правоохранителей совершили рейд по офисным помещениям местных фирм, оказывающих ритуальные услуги, а также побывали в квартирах некоторых подозреваемых. В ходе спецоперации задержали и перевезли в Челябинск владельца похоронной компании С. Мамонтова, ранее судимого за сбыт наркотических средств. Отметим, что ночью 12.03.2017 г. Мамонтов был ранен выстрелом из пистолета в ресторане «ЧкаловПаб». Тогда между ним и бывшей работницей его фирмы разгорелся конфликт. Женщина позвонила нынешним нанимателям и когда они приехали, вспыхнула драка и стрельба. Многие жители ЗАТО знают об имеющихся криминальных связях владельца похоронного бюро, однако местные правоохранители не предпринимали никаких действий по расследованию его деятельности». *** «Глава городского округа «Город Лесной» провёл заседание антинаркотической комиссии. Данные статистики озвучил заведующий психоневрологическим отделением ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА. На учёте в наркологическом кабинете с диагнозом «наркомания» - 35 человек. Шестеро из них в возрасте старше сорока лет, остальные – от 18 до 39 лет. На профилактическом учёте состоит 70 человек. Впервые взятых на диспансерное наблюдение в 2016 году было 7 человек. Заместитель начальника полиции по оперативной работе проинформировал о сложившейся по итогам 2016 года ситуации по незаконному обороту наркотических средств. Выявлено 39 преступлений, из них 16 по фактам сбыта и 23 – по фактам незаконного хранения наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 1948 гр. наркотических средств. Пресечена деятельность 3 интернет–магазинов, осуществляющих сбыт наркотических средств бесконтактным способом, и выявлено 1 преступление - организация наркопритона». *** «Июльским днем 2015 года ранее судимый житель закрытого города Сарова, где расположен Российский федеральный ядерный центр пришел в гости к знакомой женщине. Во время застолья повздорили. «Джентльмен» дополнял слова многочисленными ударами рук и ног в различные части женского тела. Чтобы «победа» стала окончательной, мужчина решил использовать не только физическую, но и сексуальную мощь. Завершив первый визит, он решил «поживиться» в другом месте. Примерно в половине десятого вечера увидел незнакомку, идущую по улице с дамской сумкой на плече, ударил в лицо, сорвал сумку и убежал. Как потом выяснилось, его «навар» составил 5 700 рублей. Ближе к полуночи в гостях уже у другой знакомой «герою» чем-то не понравился мужчина, лежавший в коридоре на полу. Несколько ударов по голове и телу осколком тарелки нанесли лежавшему легкий вред здоровью. В суде обвиняемый свою вину не признал, хотя на предварительном следствии во всем сознался. По совокупности мужчину приговорили к тринадцати с половиной годам исправительной колонии строгого режима». *** «В закрытом городе Озерск старшеклассница попала в больницу с сотрясением мозга после драки в школьном туалете. Информация о драке в школе №30 появилась в городском паблике. Некоторые комментаторы заявили, что пострадавшая врала и воровала, сама спровоцировав драку. Пострадавшая девочка ответила им в комментарии. «Не знаю, в чем моя ложь, но меня возненавидела большая часть коллектива. В посте некорректно указано. Я была зажата в туалете группой девочек, но конфликт с рукоприкладством завязался только с одной. Люди, обвинявшие меня выше, не являются свидетелями и считают правдой то, что услышали за углом третьим ухом», — написала пострадавшая». СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА НАНАЙСКИХ ЗАЙЧИКОВ Беспорядки так и реют в воздухе. Столетие революции сказывается, не иначе. Возглавившие в Северске внутрикорпоративную бучу последыши дедушки Ленина вошли во вкус, судя по всему. В среду они организовали в бывшем Томске-7 уже четвёртую акцию протеста. «Северчане вступили в борьбу против закрытия очередного производства после того как в октябре прошлого года стало известно, что корпорация «ТВЭЛ» планирует вывезти оборудование с Завода разделения изотопов – одного из самых современных и прибыльных заводов Северского химкомбината. К решению проблемы были привлечены депутаты от КПРФ регионального и федерального уровня. Соответствующие обращения с сотнями подписей бывших и нынешних работников СХК были направлены первым лицам области, страны и госкорпорации «Росатом». На митинге 29 марта выступили депутаты Думы Северска от КПРФ и ветераны комбината. Основная мысль всех выступлений: без атомных производств закрытому городу просто не выжить. Выступавшие так же отмечали, что ни один промышленный проект, из обещанных северчанам за прошедшие 25 лет, так и не был реализован. Эта мысль нашла отражение и в резолюции, которую участники митинга приняли единогласно. «Несмотря на ожидания и заверения Администрации Томской области о присвоении ЗАТО Северск статуса «Территории опережающего социально-экономического развития» еще в 2016г., Правительство РФ до сих пор не приняло такого решения и постоянно, без объяснения причин, откладывает подписание проекта на неопределенный период. В то же время в ЗАТО Северск продолжается сокращение персонала и рабочих мест. Мы считаем, что сложившаяся ситуация с ростом безработицы в ЗАТО Северск является следствием неисполнения Правительством РФ, ГК «Росатом» и государственной властью Томской области прямых указаний Президента Российской Федерации о том, что сокращение рабочих мест, в случае необходимости, должно производиться только после создания новых высокотехнологичных рабочих мест. Осознавая ответственность за будущее ЗАТО Северск, Мы требуем: 1. Предоставить официальные гарантии ГК «Росатом» о сохранении и развитии завода разделения изотопов и АО «Сибирского химического комбината». 2. Создать правительственную комиссию в составе представителей от Правительства РФ, ГК «Росатом», Администрации Томской области и ЗАТО Северск, профсоюзов, депутатов и экспертов по оценке текущей социально-экономической ситуации и разработки стратегии развития ЗАТО Северск и АО «СХК»… 4. Подтвердить и начать выполнение в полном объеме «Соглашение о сотрудничестве между ГК «Росатом» и Томской областью» от 28.10.2012г. 5. Ускорить работы по проекту «Прорыв» и принятию решения Правительства РФ по присвоению ЗАТО Северск статуса «Территории опережающего социально-экономического развития»… Сейчас северские коммунисты рассматривают вопрос о возможности массового сбора подписей горожан против закрытия производств СХК». Рассматривают вопрос о возможности, понятно вам? На левый бочок его положат и рассмотрят. На правый перевернут и повнимательнее разглядят. На попа поставят. А там, глядишь, и до вопроса о всеобщем вооружённом восстании дело дойдёт. Если Путин позволит, разумеется. С ПЕРИМЕТРОМ НЕ ШУТЯТ. КАК И С НАЧАЛЬСТВОМ Следующая заметка опубликована была в «Кузнецком рабочем», но угодила в наш обзор по чисто территориальной привязке. Оказывается, не только сами жители ЗАТО страдают от режимных ограничений: «В хоккейной школе “Металлург” уволили директора, известного хоккейного специалиста Сергея Красильникова. Именно под его руководством “Кузнецкие Медведи” завоевали серебряные медали первого сезона Молодежной хоккейной лиги в 2010 году. После этого он несколько лет возглавлял СДЮСШОР “Металлург”. На прошлой неделе Красильникова ознакомили с приказом об увольнении. Поводом послужила ситуация с поездкой команды “Металлург-2006” в Северск на финальный этап первенства Сибири и Дальнего Востока. Поскольку Северск является закрытым городом, то требуется согласование с силовыми ведомствами на оформление пропусков. Список хоккеистов и их родителей был отправлен за 45 дней до начала турнира. Но по какой-то причине не всем взрослым сразу разрешили въезд в Северск. Решение об увальнении приняла председатель городского спорткомитета Ирина Гончарова. “Договор расторгнут по статье 278 ТК РФ в одностороннем порядке по решению работодателя, - подчеркнула Ирина Гончарова. - Это решение родилось не сегодня, и не вчера. Есть объективные причины. Это и регламент работы, и правила внутреннего трудового распорядка, и финансово-хозяйственная деятельность учреждения, и вопросы безопасности при организации перевозок детей за пределами Кемеровской области”. Дело в том, что СДЮСШОР “Металлург” является муниципальным учреждением». «Увальнение» от слова «валить», видимо? ПОБЕГ ИЗ-ПОД ЯДЕРНОГО ЩИТА Ещё один условно пограничный материал – из новосибирской «Комсомольской правды»: «Михаило-Архангельский мужской монастырь в деревне Козиха Ордынского района - место особенное для православных верующих. Есть среди них даже физик-ядерщик, выпускник престижнейшего МФТИ, ученый, которому светила карьера в лучших университетах мира. В келью к нему нас, правда, так и не пустили: говорят, большое внимание мирян не на пользу монашеству. - Я когда-то был инженером по радиолектронике, работал на военном заводе в закрытом городе, - поведал свою историю владыка Павел. - Достойная зарплата, серьезные перспективы. Однажды меня вызвал к себе главный технолог и сказал: «Вас видели в храме в соседнем городе. Это, конечно, ваше личное дело, но мне хотелось бы знать ваши дальнейшие планы». Я ответил, что не желаю связывать свою жизнь с военным производством. Когда впервые приехал сюда, тут было все очень бедно: саманные стены, некрашеный пол, деревянные нары… Все в ватниках, валенках, удобства на улице. Но мне здесь все очень понравилось. Почему? Это то, о чем я мечтал с детства и искал всю жизнь». Даже не знаю, как это комментировать. Если слон налезет на кита, кто кого сборет? Если вдруг бывший Минсредмаш рассорится с Русской православной церковью, у кого будет больше проблем? Чей бог сильнее и у кого касса приёмистей? Не уживается ведь советский камбэк с клерикальным возрождением… Северск часто называют машиной времени. В местном музее хранятся десятки фотографий «золотого» времени. В первую очередь конечно рекламировали, если так можно сказать, не товары, а партию и идею. Слова: Ленин, миру мир венчали пеньки – так называют здесь 9-этажные свечки… Эх, что-то мне вдруг представились новые лозунги граждане. Путин – наш рулевой. Народ и Церковь едины. Рамзан Кадыров – лучший друг российских педера… Ой, простите, увлёкся. Больше не буду. Ни-ни. Давайте лучше о политике снова? «Северчанин Павел Григорьев вышел на одиночный пикет у здания администрации в поддержку участников антикоррупционных митингов «Он вам не Димон». По словам Григорьева, пикет состоялся спонтанно, эта идея пришла ему после того, как он посмотрел ролик в Интернете, где ученик пятого класса одной из томских школ высказался в микрофон на митинге. «Я в пятом классе не то что к политике отношения не имел, меня не волновало ничего кроме того, что завтра в школу. Общество накалилось, даже уже ребенок понимает, что Конституция должна работать на людей, необходимо проводить реформы и менять уголовный кодекс», — подчеркнул Григорьев. Через 15 минут после начала пикета к нему подъехали сотрудники полиции, записали данные, а также объяснили правила проведения одиночных пикетов. Пикет длился около часа». И ни одного казака вокруг, что характерно. Все на курсах звонарей, видимо. В БОРЬБЕ ЗА ШНОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ «В Трехгорном (закрытый город в Челябинской области) местный житель, будучи пьяным, решил поспорить с друзьями, что его голова пролезет между прутьями детской горки. Спор он выиграл, но дорогой ценой. Просунув голову сквозь прутья, победитель спора неожиданно понял, что попал в ловушку. Прибывшие спасатели не знали, плакать им или смеяться от увиденного. Но работа есть работа. При помощи гидравлического инструмента спасатели конструкцию разжали и голову незадачливого спорщика освободили. Интересно, с кем и на что он поспорит в следующий раз», - прикидывает lentachel.ru . Не меньшую интеллектуальную мощь демонстрируют пензюки: «В Заречном нарушителей санитарного состояния будут выявлять при помощи фотоловушек. Власти специально закупят пять фотокамер, которые будут периодически устанавливать в местах несанкционированных городских свалок. Отмечается, что чаще всего кучи мусора вырастают в промышленной зоне закрытого города. Сейчас зареченцы облюбовали семь мест, куда вывозят домашний хлам, строительный мусор и отходы мебельного производства. Отснятые камерами материалы будут поступать на телефон Управления природными ресурсами и помогут установить личности нарушителей. На сегодняшний день штраф за мусор в неположенном месте для граждан составляет от 500 рублей до 3,5 тысяч. При повторном нарушении - от 4 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 4 до 4,5 тысяч, повторно от 6 до 8 тысяч». А вот это – самое смешное на сегодня, вне всяких сомнений: «Генеральный директор АО «УЭХК» Александр Белоусов дал пресс-конференцию для областных и городских СМИ. В отличие от прежних лет, встреча состоялась в Екатеринбурге на площадке Информационного агентства ТАСС. Журналисты попросили дать оценку тому пулу предложений, с которыми НГО намерен войти в ТОСЭР. «Наш пакет один из самых лучших, — уверенно заявил Александр Белоусов. — Всего мы презентовали 26 проектов. Это перспективные наработки, которые реально могут «выстрелить». Надеюсь, в 2017 году Новоуральск получит статус Территории опережающего развития». Уж лучше бы пили, ей-богу. Гидравлические инструменты стране намного дешевле обходятся и далеко не так часто востребованы. * Губернатор Челябинской области обратился к первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову с просьбой присвоить статус территории опережающего развития для двух закрытых городов — Озерска и Снежинска. Заявка уже подана, однако министерство юстиции РФ не согласовывает документы. Об этом сообщила замминистра экономического развития региона Ирина Акбашева. «Заявки застряли в Минюсте, — сообщила замминистра. — Они не понимают, это ЗАТО или моногорода» ( отсюда ).