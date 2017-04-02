Кого бы ещё убить Рамзану Кадырову, чтобы спать спокойно? Задержан один из нападавших на часть Рогвардии В Чеченской Республике задержали 22-летнего боевика. Задержание было проведено в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственным комитетом после нападения на войсковую часть. «По версии следствия, 24 марта примерно в 02 часа ночи члены незаконного вооруженного формирования, имеющие при себе ножи и огнестрельное оружие, совершили нападение на воинскую часть, расположенную в станице Наурской Наурского района», - рассказали в пресс-службе ГУ СКР России. - В ходе боестолкновения шестро российских военнослужащих погибли , трое получили ранения различной степени тяжести. Ответным огнем шестеро нападавших были ликвидированы. В результате грамотно организованных и своевременно проведенных оперативно-следственных мероприятий в настоящее время задержан один из нападавших - житель Наурского района Чеченской Республики 22-летний Ибрагим Джамалов. Он дал признательные показания. В СКР добавили, что сейчас "решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого Джамалова". Кроме того, "следствием продолжается работа по установлению иных участников нападения". rg. *** «Решил убить Кадырова из чувства кровной мести» ГСУ СК РФ по Чеченской республике объявило в федеральный розыск Ису Ямадаева. Он подозревается в организации покушения на главу Чечни. Все доказательства строятся на показаниях нескольких бывших бойцов батальона «Восток», которые напоминают детектив, написанный школьником, и содержат множество временных и прочих нестыковок. К тому же Ямадаев является военнослужащим, а дело ведет гражданское следствие. Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, постановление о розыске Исы Ямадаева как подозреваемого было вынесено в марте 2017 года замруководителя ГСУ СК по Чеченской республике Лабазановым. Одновременно в качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде. В постановлении указано, что «с мая 2016 года Ямадаев И.Б., предполагая, что глава Чеченской республики Кадыров Р.А. виновен в гибели его брата — Ямадаева Х.Б., действуя из чувства кровной мести, решил совершить его убийство». Группа чеченских оперативников 20 марта провела обыск в квартире семьи Ямадаевых в Одинцово, изъяв зарегистрированное на Ису охотничье ружье. «Об этом сразу была извещена лицензионно-разрешительная служба, на случай, если в Чечне вдруг выяснится, что из этого ружье были застрелены с десяток человек», — пошутил собеседник агентства. Подобный черный юмор вытекает собственно из-за самого дела о несостоявшемся покушении на Кадырова. Все доказательства состоят исключительно из показаний обвиняемых — Шамхана Магомадова, Беслана Закараева и Азиза Альвиева. Официально фигуранты дела были взяты под стражу в январе 2017 года. Однако их знакомые уверяют, что Магомадов и Закараев были схвачены чеченскими силовиками еще в мае 2016 года, несколько позже к ним добавился и Альвиев. Он исчез в Москве, а потом близкие узнали, что мужчина находится под неофициальным арестом в Чечне. Признаваться же все трое начали только через семь месяцев. Главным «спикером» следствия выступает Азиз Альвиев — бывший охранник Исы Ямадаева. Из его показаний, которые есть в распоряжении «Росбалта», следует, что «примерно в мае 2016 года» ему позвонил Ямадаев и предложил встретиться. В установленное место Иса приехал «на черном джипе, марку я не помню, — рассказал следователям Альвиев. — Иса стал убеждать меня, что Кадыров Рамзан причастен к убийству его брата — Ямадаева Халида, что он хотел бы подобрать команду единомышленников, готовых отомстить за убийство брата. Иса предложил мне организовать группу из нескольких наиболее доверенных друзей, и совершить покушение». Тут стоит отметить, что в мае 2016 года Иса Ямадаев вообще отсутствовал в России. Ну и, конечно, удивляет, как человек, который почти десять лет охранял семью Ямадаева, выполнял функции водителя и проживал в доме Исы, абсолютно ничего не помнит про шефа: ни номер телефона, с которого тот звонил, ни марку машины, на которой он ездил. По версии Азиза, за успешное проведение операции Ямадаев якобы пообещал каждому ее участнику по $100 тыс. Согласно показаниям обвиняемого, он отправился в Чечню «для организации покушения на Р.А. Кадырова». При этом Альвиев давно являлся в Чечне персоной нон-грата, поскольку был главным свидетелем по делу о подготовке покушения на самого Ису Ямадаева, кроме того, в том числе благодаря его показаниям, в розыск за организацию этого преступления был объявлен тогда еще действующий советник главы Чечни Шаа Турлаев. Ничем хорошим добровольное появление Азина в республике для него бы не кончилось. Однако, как следует из слов Альвиева, он спокойно приехал в Чечню и начал готовить преступление. Для этого Азиз у центрального рынка Гудермеса стал проводить встречи и собеседования с потенциальными сообщниками. В результате помогать ему согласились бывший боец батальона «Восток» Беслан Закараев и его сосед — Шамхан Магомадов. Обоим Азиз передал по тысяче долларов предоплаты, которые якобы получил от Исы. По показаниям обвиняемого, троица постоянно обсуждала на рынке планы устранения Кадырова, а в сентябре 2016 года он доложил Исе, что заговорщики готовы осуществить задуманное. «Иса сказал мне, что через своего знакомого, имя которого не назвал, отправит мне деньги в сумме $3 тыс. и необходимое количество оружия и боеприпасов». Учитывая многочисленность охраны Кадырова и меры безопасности, применяемые при передвижении главы республики, стоило ожидать, что вскоре в Чечню прибудет пару грузовиков с современным вооружением. Однако из материалов дела следует, что «связник от Исы», который приехал на неустановленной темной Lada Priora к рынку в Гудермесе, передал сумку с автоматом «Калашникова», пистолетом Макарова, одноразовым гранатометом «Муха» и минным снарядом с взрывателем. Вот с таким арсеналом трое заговорщиков решили устранить Кадырова. И не где-нибудь, а, как утверждает на допросах Альвиев, в его родовом селении Беной. О том, как собственно злоумышленники собирались расправиться с главой республики, Азиз говорит следователям обтекаемо: «мы пытались установить наиболее удобное место, где можно было установить взрывное устройство по маршруту передвижения Кадырова Р.А., таким образом изыскивали возможность совершения покушения в период проведения массовых мероприятий с его участием». Описание Альвиевым сцены его задержания чеченскими силовиками мы оставим без комментариев: «Реализовать свои действия нам не удалось в связи с тем, что нас сотрудники полиции попросили с ними проехать в здание ЦПЭ МВД по ЧР. На наш вопрос, в связи с чем вы просите нас проехать в здание ЦПЭМВД ЧР, они пояснили, что им кто-то сообщил, что мы ищем огнестрельное оружие в целях приобретения. В ходе опроса я рассказал о своих целях, то есть — об указанном выше». Крайне умилительным выглядит и тот факт, что при задержании Альвиева у него в кармане оказались $200, якобы полученные непосредственно от Исы. По крайне мере, так указано в материалах дела. Собственно это и есть главное доказательство. На основании него было решено объявить Ису Ямадаева в федеральный розыск. Но тут у ГСУ СК РФ по Чечне возникли непредвиденные проблемы. Выяснилось, что Ямадаев по-прежнему является действующим военнослужащим войсковой части 16544. То есть — расследование должно вестись военным следствием. Также Иса до сих пор находится под государственной защитой и — как охраняемая персона — обо всех своих перемещениях извещает Центр госзащиты МВД РФ. Поэтому он никак не может считаться лицом, чье местонахождение неизвестно. А именно по этой причине Ису объявили в розыск. Соответствующие жалобы поданы Ямадаевым главе СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке. В них указываются и возможные мотивы действий чеченских силовиков. Иса полагает, что при задержании его непременно попробуют устранить — как лицо, якобы оказавшее сопротивление. Примечательно, что это уже не первая попытка чеченских силовиков объявить Ямадаева в розыск. В мае 2015 году, по прилету в аэропорт «Домодедово», его попытались схватить оперативники из Чечни по делу об убийстве двух военнослужащих батальона «Восток». При этом, как указывает Ямадаев, уже был готов «самолет главы Чеченской республики» для его доставки в Грозный. «Только благодаря действиям сотрудников Центра по обеспечению лиц, подлежащих госзащите МВД РФ, провокационные действия были пресечены. При этом в аэропорту „Домодедово“ сотрудниками МВР ЧР были созданы предпосылки для столкновения с применением огнестрельного оружия», — говорится в жалобе Юрию Чайке. В том же 2015 году было признано, что дело в отношении Ямадаева возбужденно незаконно, а его розыск прекращен. rosbalt.ru . *** Убийство чести Как амбиции известного ЛГБТ-активиста разбудили в Чечне страшный древний обычай. «Новой газете» стало известно о массовых задержаниях жителей Чечни в связи с их нетрадиционной сексуальной ориентацией — или подозрением в таковой. На данный момент поступили сведения о задержании уже более сотни мужчин. «Новой газете» известны имена уже троих погибших, однако наши источники утверждают: жертв намного больше. Информация о задержаниях начала поступать около недели назад и была перепроверена нами и подтверждена беспрецедентно большим количеством источников: в МВД по ЧР, в администрации главы республики, в УФСБ по Чечне, в прокуратуре Чечни, наконец, местными ЛГБТ-активистами. Некоторые из них были задержаны и покинули республику после того, как их выпустили (крайне редкий случай). Некоторые уехали после того, как были задержаны их друзья и знакомые. Задержания проводятся в различных населенных пунктах, не только в Грозном. Среди задержанных — представители чеченского муфтията, включая известных, влиятельных и близких к главе республике религиозных деятелей, а также двое известных чеченских телеведущих. Безусловно, все эти люди никоим образом не демонстрировали своей особой сексуальной ориентации — на Кавказе это равносильно смертному приговору. Однако в традиционном чеченском обществе, между членами которого чрезвычайно короткие социальные дистанции, такого рода вещи узнаются быстро, как их ни скрывай. Чеченские пользователи соцсетей панически покидают закрытые тематические группы в мессенджерах, закрывают аккаунты в соцсетях. Однако, некоторые, рискуя, пытаются предупредить других об угрозе. СООБЩЕНИЕ ИЗ ВКОНТАКТЕ (орфография и пунктуация оригинала) «Саламу алейкум всем! Не думал что вновь напишу сюда но теперь, когда в теме одна цепочка и если подставят одного то его пытают до тех пор, пока он не сдаст еще других и это может коснуться и меня думаю, будет правильно если я предупрежу. Тут часто появляются посты про подставы (имеются в виду провокации с целью выявления людей гомосексуальной ориентации. — прим. Е. М.) и я некоторое время назад пытался найти жертв этих подстав. Когда не нашел ни одного, подумал это все не правда. Теперь я понимаю, почему я не нашел ни одного, которого подставили в Чечне. К сожалению многие убиты. Убиты не просто молодые ребята но даже и взрослые мужчины которым за 50 лет. Среди них есть и известные личности в Чечне. На разных мероприятиях, телевизионных выпусках, в конкурсах участвовали. Не хочу называть их имена. Самому младщему 16 лет. Он с нашего села. Буквально на днях его привезли весь избитый, просто мешок с костями. Бросили во двор и сказали чтобы его убили. Он до сих пор говорят не пришел в себя и врядли придет. Не знаю как они объясняют почему они так поступают, их попросят предъявить доказательства того, что наш сын или брат такой. В Чечне ведь строго оклеветать кого бы то ни было без весомых доказательств. Можно и самому остаться без штанов. Тем более поднять руку на мужика и оклеветать его в гомосексуализме это вообще позор на многие века. Я не знаю как они это объясняют но это хрень происходит. Источник натурал, военный родственник мой который буквально сегодня утром рассказал мне об этом. Я ошибался когда говорил здесь и писал что подстав нет. Они есть и как никогда у них сейчас развязаны руки. Будьте предельно осторожны и удалите свои сомнительные связи. Главное, не снимайте посуточные квартиры, вероятно всех риэлторов вынуждают ставить камеры в квартирах и подобным образом они получают компромат на жертв. А риэлторы с Чечни пойдут на все лишь бы не потерять свой бизнес да и кто осмелится возразить военным нашим. Будьте очень осторожны пожалуйста. Это мой последний пост тут». У жителей Чечни, ставших жертвами преследования — пусть даже по одному лишь подозрению в нетрадиционной сексуальной ориентации — крайне мало шансов остаться в живых. Семье достаточно сообщить о причине задержания, и родственники не будут обращаться с жалобами в официальные инстанции, а факты задержания и даже убийства своих близких будут тщательно скрывать. Известно, что некоторых задержанных отпускают за «недоказанностью». Однако и в этом случае им грозит опасность, которая исходит как раз от родственников. В Чечне до сих пор распространен древний обычай «убийства чести» — это мера, позволяющая смыть позор с семьи посредством убийства виновника этого позора. Наши источники в чеченских спецслужбах категорично связали волну задержаний, которую назвали «профилактической зачисткой», с другой волной — информационной. В начале марта на Кавказе российские ЛГБТ-активисты, участники проекта GayRussia.ru в рамках своей общероссийской судебной кампании, подали заявления о намерении провести серию гей-парадов в четырех городах Северо-Кавказского федерального округа. Так, 9 марта проживающий в Свердловской области ЛГБТ-активист Владимир Климов прислал по почте в администрацию Нальчика и областную администрацию Кабардино-Балкарии «уведомление о проведении публичного мероприятия в форме шествия». В уведомлении было указано, что шествие планируется провести по главным улицам в историческом центре Нальчика, предполагаемое количество участников мероприятия — 300 человек (в распоряжении «Новой газеты» есть скан заявления). Администрация Нальчика предсказуемо ответила отказом. Собственно, именно этого, заявители, судя по всему, и добавились. Аналогичные заявления также были поданы московскими ЛГБТ-активистами 9 и 10 марта в Черкеске, в Ставрополе и в Майкопе. Информация о намерении активистов проекта GayRussia.ru (руководитель проекта известный московский ЛГБТ-активист Николай Алексеев) провести гей-прайды в регионах Кавказа попала в СМИ. На всем Кавказе это известие вызвало массовые протесты, где выступающие демонстрировали высокий уровень агрессии. В соцсетях появились выполненные с разной степенью креативности ролики и призывы к убийству людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Именно в это время в Чечне была дана команда на «профилактическую зачистку» и дело дошло до реальных убийств. Николай Алексеев сказал «Новой газете», что посредством подачи заявок на проведение парадов в различных регионах России он борется за свои конституционные права, за свободу собраний и за отмену закона о запрете гей-пропаганды. «Мы больше не проводим несогласованных гей-парадов, — заявил он «Новой газете». — Раньше проводили, теперь — нет. Мы добиваемся от государства согласования наших акций и обеспечения безопасности для их участников. Но каждый раз, когда мы подаем заявление, мы, конечно же, готовимся к гей-параду на случай, если наша заявка будет согласована». На уточняющие вопросы «Новой газеты», почему в заявке фигурирует 300 человек и сколько именно местных ЛГБТ-активистов планировали выйти на гей-парады в Нальчике, Черкеске, Майкопе или хотя бы в Ставрополе, Алексеев не смог ответить ничего конкретного. Он пояснил, что в случае согласования акции и обеспечения безопасности московские и питерские активисты были готовы сами приехать на Кавказ и участвовать в гей-парадах. При этом ни Алексеев, ни его юристы не приехали в Нальчик ни для подачи уведомления, ни на предварительное слушание по иску об отказе в проведении гей-парада в этом кавказском городе. Алексеев заметил, что это связано не только с загруженностью, но и с соображениями личной безопасности. После того как стало известно о заявке на проведение гей-прайда в Нальчике и других городах СКФО, он получил «огромное количество угроз по всем возможным видам коммуникации». Алексеев, помимо активистской деятельности, известен своими многочисленными исками, поданными в суды в самых разных регионах страны: каждый отказ на согласование акции он обжалует в российских судах, затем жалоба направляется в Европейский суд по правам человека. В 2011 году Алексеев выиграл первую свою жалобу в Страсбурге, компенсация составила 29 тысяч евро. На данный момент ЕСПЧ коммуницировале еще две аналогичные его жалобы, компенсация за которые, по мнению координатора «Гендерной программы» фонда Белля Ирины Костериной, может составить до 100 000 евро. Кроме того, по словам Алексеева, сейчас готовится третья, «беспрецедентная по масштабам» волна жалоб, в которую, судя по всему, попали и случаи отказов в кавказских городах. По словам Алексеева, «судебные процессы по признанию отказов в проведении гей-парадов незаконными, идут в 95 городах, исками за неполный год мы охватили 78 из 89 регионов России». Алексеев подтвердил, что жалобы по всем регионам будут направлены в ЕСПЧ, но затруднился назвать затребованную сумму компенсаций за судебные издержки и за моральный вред. На вопрос «Новой газеты», известно ли ему о том, что его заявления о намерении провести гей-парады на Кавказе спровоцировали преследования местных представителей ЛГБТ, а в Чечне привели к массовым задержаниям и убийствам, Алексеев ответил, что корреспондент «Новой газеты» «спекулирует непроверенной информацией, оперирует голословными фактами, и лично ему о таких преследованиях и последствиях его действий ничего не известно». Можно понять, почему Алексеев, борец за права ЛГБТ, до сих пор не имеет тех самых «проверенных фактов». Дело в том, что как следует встряхнув патриархальный Кавказ, он никак не обеспечил своим сторонникам там хотя бы минимального прикрытия, хотя бы каких-то каналов для отступления. Совершенно не зная и не понимая местной специфики, он, видимо, просто не учел, какие последствия для людей могут быть всего от одного только уведомления о намерении, реализовывать которое никто и не собирался. Проблема в том, что на Кавказе слово еще принимают всерьез. В серьезности намерений Алексеева не сомневались те, кто объявил реальную охоту на местные ЛГБТ-сообщества. «Новой газете» известно, что другие российские ЛГБТ-организации (проект GayRussia.ru в этом не участвует) в данный момент создали горячую линию, получают сообщения о преследовании жителей Чечни и готовы эвакуировать людей. «Новая газета» готовит заявление в СКР и Генеральную прокуратуру, а также в администрацию президента Российской Федерации. Мы намерены предоставить следствию персональные данные (ФИО, место работы, место жительства) убитых и потребовать возбуждения уголовного дела, так как только в рамках уголовного дела возможно проведение эксгумации для установления точной причины смерти людей. novayagazeta.