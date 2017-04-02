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Железногорск
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Ежедневные кошмары Печатать E-mail
Суббота, 01 Апрель 2017

В чёрном-чёрном городе ушла погулять чёрная-чёрная девочка.

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК! 

Межмуниципальным управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск разыскивается Ковальчук Виолетта Витальевна, 06.07.2000 г.р., которая 28.03.2017г. около 10:30 час. ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Приметы: на вид 18 лет, рост около 160 см, европейский тип лица, волосы прямые, светло-русые, длинные, глаза серо-зеленые. Была одета: пуховик черный с капюшоном, брюки черные, полуботинки черные.

Уважаемые горожане! Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, убедительная просьба сообщить в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина, 67а. (тел. 74-58-58 или 02).

24.мвд.рф.

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ВО ВСЕМ ЧЕРНОМ

Сотрудники полиции и волонтеры в Красноярском крае уже второй день продолжают поиски бесследно пропавшей девушки. Известно, что юная 17-летняя девушка не училась и не работала. Куда она могла направиться, близким девушки неизвестно. По словам знакомых с ситуацией, раньше девушка могла уходить из дома, но никогда не отсутствовала так долго. Последний статус на странице девушки в социальных сетях гласит: «Наполовину мертва».

megatyumen.ru.
 
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История Железногорска
01.04.1957
создание ремонтно-строительной конторы ( впоследствии РСУ "Красремстрой")

01.04.1957
создано бюро технической инвентаризации

01.04.1958
организован городской архив

01.04.1959
постановлением ЦК КПСС и СМ СССР принято решение о создании в первом полугодии 1959 года филиала ОКБ-1 (впоследствии НПО ПМ)

01.04.1960
утверждены названия улиц жилпоселка 4 района (будущий поселок Подгорный) (Мира, Рабочая, Буровая, Кирова Строительная), п. Первомайского (Шевченко, Челюскинцев, М.Садовая, Поселковый проезд), Тартат (Куйбышева, 40 лет Октября, Береговая, Вокзальная, Станционный пер., Больничный пер.)

01.04.1962
начался первый технический осмотр транспортных средств

01.04.1965
создано проектно-сметное бюро

01.04.1997
официально введено наименование города - Железногорск

01.04.2006
в кинокомплексе «Космос» состоялся первый чемпионат города по настольному футболу

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
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Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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