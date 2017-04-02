|Ежедневные кошмары
|Суббота, 01 Апрель 2017
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В чёрном-чёрном городе ушла погулять чёрная-чёрная девочка.
ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!
Межмуниципальным управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск разыскивается Ковальчук Виолетта Витальевна, 06.07.2000 г.р., которая 28.03.2017г. около 10:30 час. ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Приметы: на вид 18 лет, рост около 160 см, европейский тип лица, волосы прямые, светло-русые, длинные, глаза серо-зеленые. Была одета: пуховик черный с капюшоном, брюки черные, полуботинки черные.
Уважаемые горожане! Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, убедительная просьба сообщить в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина, 67а. (тел. 74-58-58 или 02).
ВО ВСЕМ ЧЕРНОМ
Сотрудники полиции и волонтеры в Красноярском крае уже второй день продолжают поиски бесследно пропавшей девушки. Известно, что юная 17-летняя девушка не училась и не работала. Куда она могла направиться, близким девушки неизвестно. По словам знакомых с ситуацией, раньше девушка могла уходить из дома, но никогда не отсутствовала так долго. Последний статус на странице девушки в социальных сетях гласит: «Наполовину мертва».
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Давайте не будем сами себе злобными Буртинами