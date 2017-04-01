А вы уже вступили в первое января? Торопитесь, а то скоро зима.

ВМЕСТЕ И С ПЕСНЕЙ

Вы просто не узнаете бывший Красноярск-26 к концу года!

Глава Железногорска Вадим Медведев, выступая на сессии Совета депутатов ЗАТО с отчетом, обозначил цели и задачи на текущий год. «Вся логика нашей работы выстраивается вокруг следующего алгоритма: «Вместе, здесь и сейчас». Видим вопросы, думаем над их решением и прилагаем усилия, чтобы их решить», - заявил Вадим Медведев. В целях обеспечения поступательного развития территории для органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск выступающий обозначил следующие задачи:

- Наполнение доходной части местного бюджета на уровне, превышающем инфляцию;

- Создание условий для повышения эффективности бюджетно-муниципального сектора экономики в решении актуальных вопросов жизнедеятельности городского округа. Поиск новых форм работы в социальной сфере;

- Вхождение ЗАТО Железногорск в перечень территорий опережающего социально-экономического развития;

- Расширение общественного участия населения в определении приоритетных направлений расходования бюджетных средств, а также городских мероприятий, в том числе в рамках экологической направленности 2017 года по проекту «Цветущий Железногорск»;

Сезонная болотина во дворах станет искусственными водоёмами.

- Закрепление за Железногорском роли центра в инновационном развитии территории края, запуск Промышленного парка;

- Развитие техникума до уровня межрегионального значения;

- Участие Железногорска в приоритетных проектах развития региона по здравоохранению, подготовке кадров для высокотехнологичных производств, развитию дорожной сети, Технополису «Енисей» и др;

- Обеспечение качественного ремонта многоквартирных домов;

- Сдача домов по программе строительства жилья эконом-класса;

- Организация работы над проектом комплексного развития микрорайона Первомайский.

Снесён, наконец, монумент Ленина на одноименной площади.

Что касается получения статуса ТОСЭР, то глава Железногорска сказал: «На сегодняшний день мы получили по заявке Красноярского края положительное заключение, оно поддерживается госкорпорациями Росатом и Роскосмос, есть положительное заключение Минэкономразвития и Минфина РФ. Уже подготовлен проект Постановления Правительства РФ по данному вопросу, но прежде должна пройти экспертиза Министерства юстиции».

В завершении своего выступления Вадим Медведев поблагодарил депутатов и представителей администрации за плодотворную работу в течение 2016 года. «Мы все вместе прошли этот путь. Он дал нам возможность войти в 2017-й год достаточно уверенно. И акцент, связанный с развитием городской среды, более широким вовлечением жителей в наши общие дела, станет трендом текущего года. Надеюсь, что также послужит развитию нашего города и успешному завершению 2017 года», - заключил глава.