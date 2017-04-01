Лидер Русской Весны больше власть менять не собирается. Крым, Турция или Балканы: россияне решают, где отдохнуть летом Сезон летних отпусков уже не за горами. Эксперты утверждают, что сейчас выгодней всего покупать авиабилеты на начало июня. Туроператоры наблюдают снижение спроса на отдых на российских курортах. Стоимость отпуска на том же крымском побережье по сравнению с прошлым годом выросла аж на 15%. Впрочем, если купить билет заранее, а с бронированием подождать, то путешествие дикарем обойдется примерно в 30 000 рублей. Чуть дороже - в 35 000 - обойдется Турция . Раннее бронирование позволит за эти деньги отдыхать неделю по системе «все включено» в отеле «три звезды». mir24.tv . *** «Нарушенные обещания» Бывший лидер Севастополя Алексей Чалый рассказал о несбывшихся надеждах на перемены в городе русских моряков. Один из главных архитекторов «крымской весны» спустя три года после присоединения украинского полуострова к России говорит об отсутствии качественных изменений, на которые жители Крыма возлагали большие надежды. Бывший «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый говорит, что программа развития региона в основном осталась на бумаге, а многие люди разочарованы возросшими ценами, уровнем коррупции и качеством жизни в целом. «Если говорить про изменения, связанные с качеством жизни в регионе, то здесь, надо признать, значительно не соответствует тому, что ожидалось», — сказал Чалый. Россия присоединила черноморский полуостров в марте 2014 года после революции в Киеве и бегства украинского президента Виктора Януковича. Аннексия Крыма обернулась резким ухудшением отношений России и Запада и введением санкций против Москвы. Чалый сыграл одну из ключевых ролей в событиях в Крыму при подготовке референдума, результаты которого новые киевские власти и страны Запада не признали. В феврале 2014 года на многотысячном митинге он был избран «народным мэром» Севастополя. Вскоре после референдума Чалый, одетый в темный свитер, появился на церемонии в Кремле, где вместе с Путиным подписал документ о присоединении Крыма и Севастополя к России. Сразу после перехода полуострова под крыло Москвы Чалый, исполнявший на тот момент обязанности губернатора, предложил Путину написать программу развития региона. Путин дал добро, и Чалый с соратниками на базе Агентства стратегических инициатив написали программу, которую в июле 2014 года сдали помощнику президента Андрею Белоусову. «Я понимал, что в городе нужны изменения здесь и сейчас. Белоусов листал полтора часа, вопросы задавал… А потом стратегию почему-то положили под сукно. Потому что дальше началась политика», — сказал Чалый. «Почему не получилось? Потому что исполнительная власть, которая пришла, не без моего, к сожалению, участия, оказалась неспособной и нежелающей. Люди пришли такие: «Ну мало ли, что мы написали в предвыборной программе, мало ли, чего мы наобещали, но жизнь-то она другая». Поэтому, если говорить про ожидания, то из ожиданий очень многое не случилось». После подписания указа о присоединении Крыма и Севастополя к России Чалый предложил Путину назначить главой города бывшего замкомандующего Черноморским флотом Сергея Меняйло, однако вскоре разочаровался в избраннике. «Я написал ему программную речь на губернаторство, про стратегию, все болезненные точки – он торжественно поклялся. Этих клятв хватило месяца на три», — описывает события Чалый. Меняйло не ответил на просьбу о комментарии. В июле 2016 года после почти двухлетнего противостояния с Заксобранием Севастополя, спикером которого был Чалый, Меняйло был отправлен в отставку, а исполняющим обязанности губернатора назначен замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников. Меняйло Путин назначил своим полпредом в Сибирском федеральном округе. Чалый говорит, что будет поддерживать на выборах Овсянникова, называя его лучшим вариантом по возрасту, образованию и управленческим навыкам. «Есть много людей, которые разочарованы, потому что… люди же не в Россию шли, люди в Советский союз шли в массе своей. В 1988-1989 год, когда дымились заводы, когда была куча специалистов, рабочих мест. Они не понимают, что этого не будет и быть не может», — говорит Чалый. По его словам, в начале 2014 года уровень благосостояния жителей полуострова резко вырос благодаря пересчету зарплат и пенсий, однако потом весь эффект сошел на нет за счет роста цен. «У нас 2015-2016 годы были очень тяжелые с точки зрения инфляции. Сейчас процесс стабилизировался. В целом уровень цен высокий. В Севастополе выше, чем где бы то ни было, что связано с санкциями – не заходят крупные ритейлеры – и плохой логистикой. Конечно, если сравнивать с ожиданиями людей, в этом смысле многие люди разочарованы». Крым и Севастополь получают дотации из федерального бюджета, являясь одним из самых высокодотационных регионов. Доходы республики на 65 процентов складываются из безвозмездных поступлений из федерального центра. Крупные российские компании не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции, как это произошло с кредитными организациями полуострова, в том числе с крупнейшим игроком на территории Крыма — РНКБ. «Бизнесмены привыкли ездить кататься на горных лыжах в Европу и никто не хочет подставляться. И в чиновники не идут из-за этого. Хотя на нового губернатора и его замов не наложили еще (санкции), но в любой момент же могут расширить, это все прекрасно понимают. И это такой серьезный сдерживающий фактор». Чалый не верит в скорое снятие санкций. «В Америке есть опыт введения санкций, и ранее чем через 30 лет их не снимали. А Европа, думаю, ни в жизнь не снимет санкции без согласования с Америкой. Поэтому дышите ровно, расслабьтесь и живите в условиях санкций». Чалый, который после сложения с себя полномочий спикера остается депутатом Заксобрания Севастополя, говорит, что не готов обсуждать устройство власти в Крыму и России в целом: «Для меня это как закат и рассвет — они такие, я их менять не собираюсь». "Reuters" . *** Севастополь заплатит украинскому бизнесу за национализацию Правительство самого большого города Крыма намерено возместить украинским бизнесменам стоимость их национализированных активов. Согласования для этого получены, заявил вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев. "Это прямое поручение Правительства РФ отрегулировать на уровне субъекта этот вопрос. И Республика Крым этот вопрос уже отрегулировала", - отметил он. - "Речь идет о том, что мы должны урегулировать порядок возмещения за национализированное имущество. Мы знаем, в частности, что речь идет о сети заправок, имущественном комплексе "Севморзавода". Губернатор Дмитрий Овсянников сообщил о передаче закона в Законсобрание для окончательного одобрения. Список национализированного имущества у правительства имеется. Известно, что в него должны входить "Севморзавод", принадлежащий структурам нынешнего украинского президента Петра Порошенко и "Укртелеком" Рината Ахметова. fresh.org. Р.S. Видео, где собраны эпизоды разных деловых встреч с присутствием Дональда Трампа, передвигающего предметы на столе, заставило задуматься о психике президента США — пишет «Lenta.ru» Трамп отодвигает от себя бумаги, стаканы с водой, ручки, визитки и другие предметы, попадающие в его личное пространство. Ранее Трамп признавался, что страдает гермофобией — патологической боязнью микробов. Тем не менее, пользователи соцсетей, среди которых оказались и психотерапевты, отмечают, что однообразные действия — например, отодвигание от себя посторонних предметов — не что иное, как обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Также его называют неврозом навязчивых состояний, при котором человек повторяет одни и те же действия. Стоит отметить, что подобное расстройство случается у 3 человек на 100 и, как правило, это личности с высоким интеллектом. Однако, если ОКР протекает в тяжелой форме, им сложно социализироваться. Новости Севастополя и Крыма . P.Р.S. Самолеты из Красноярска полетят в Турцию 6 раз в неделю В летнее расписание полетов из Емельяново вернулась Турция – рейсы в Анталью планируется выполнять почти каждый день. Всего в летний сезон – 2017 из Красноярска будут летать 27 авиакомпаний по 55 направлениям. «В Анталью прямые чартерные авиарейсы будут выполнять две авиакомпании, Azur Air и Pegas Fly. Общая частота выполнения рейсов из Красноярска в Анталью составит до 6 рейсов в неделю. Авиакомпания Azur Air будет выполнять рейсы 3 раза в неделю с 25 апреля, авиакомпания Pegas Fly планирует выполнять полеты в Анталью два раза в неделю с 1 мая», – рассказали подробности в пресс-службе. Среди международных направлений – Китай (Пекин раз в неделю, Санья – 4 раза). Кроме того, продолжатся полеты в Бангкок и Пхукет (Таиланд) и Нячанг (Вьетнам). «Саратовские авиалинии» повезут красноярцев в Минводы и Читу – на Ставрополье 1 раз в неделю, в Забайкалье – два раза. Рейсы в Симферополь откроет 7 июня компания Nordwind, совершаться они будут дважды в неделю. dela.ru .