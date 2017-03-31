|Закон - имя страдательное
|Четверг, 30 Март 2017
|
Свеженькой оленинки не желаете? А если из судебных приставов?
По всему ЗАТО картина одна, как видите.
А это на общем фоне - просто анекдот...
...особенно если присмотреться к практике ССП.
|< Пред.
|След. >
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами