Директор фирмы "Енисей" проиграл суд бывшему "МДМ Банку". «КОМУ Я ДОЛЖЕН, ВСЕМ ПРОЩАЮ». СЕРИЯ №3 В городском суде всё чаще встречаются в процессах а-ля «взыскание кредитных средств» достаточно громкие фамилии. Сегодня мы читаем заочное решение судьи Черенковой по делу «ПАО «БИНБАНК» против Богородского А.М. и Амосовой Н.П.». Оно показательно тем, что в документе упоминается не только полная индифферентность должника в части возражений к предъявленному иску, но также и оспариваемая сумма, что обычно не делается у нас. Сумма не велика, в принципе, но г-н Богородский, если вдруг кто не в курсе, - это директор строительной фирмы «Енисей», более или менее успешно возводящей сейчас на Ленинградском жилые дома и постоянно по этому поводу гостящей в суде. О его войнушке с Сергеем Проскурниным мы вам рассказывали с полгода тому назад. Ну, а «МДМ Банк» мы вообще давно и трепетно любим, так что прошу к столу: «Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (далее – ПАО «БИНБАНК», Банк) обратилось в суд с иском к Богородскому А.М. и Амосовой Н.П. о взыскании задолженности по кредитному договору, мотивировав требования тем, что 11.04.2014 года между ОАО «МДМ Банк» и Богородским А.М. заключен кредитный договор на получение кредита по продукту «Кредит наличными», в соответствии с условиями которого Банк предоставил Богородскому А.М. кредит в размере 2 500 000 рублей под 19,00 % годовых, на срок 36 месяцев, под поручительство Амосовой Н.П. Поскольку заемщик надлежащим образом не исполнял обязательства по кредитному договору (неоднократно нарушались условия договора по погашению кредита, нерегулярно и не в полном размере вносились платежи), образовалась задолженность ответчика перед Банком в размере 1 192 857 руб. 21 коп., из которых: 1 067 568,16 руб. – задолженность по основному долгу, 91 366,47 руб. – задолженность по процентам на сумму непросроченного к возврату основного долга, 26 622,58 руб. – задолженность по процентам на сумму просроченного к возврату основного долга, единовременный штраф в размере 7300,00 руб. Истец просит взыскать с ответчиков солидарно указанную сумму задолженности по кредитному договору, также судебные расходы по уплате госпошлины в размере 14 164,29 рубля. В судебное заседание истец, надлежащим образом извещенный, не прибыл; представитель истца Подгородецкая Е.А. (полномочия по доверенности) заявила письменное ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя истца, также в порядке заочного производства при неявке ответчика, настаивая на иске. Ответчик Богородский А.М., будучи лично уведомленным о дате, месте и времени слушания дела в судебное заседание не явился, об отложении дела слушанием, рассмотрении дела в его отсутствие не ходатайствовал, возражений относительно заявленных исковых требований не представил. Ответчик Амосова Н.П. в судебное заседание не прибыла… направленное по месту жительства ответчика (и месту регистрации) заказное письмо с извещением о судебном заседании, не полученное ответчиком, возвратилось в суд по истечении срока хранения. Сведений о том, что ответчик не проживает по указанному в иске адресу (также по месту регистрации), у суда нет; суд расценивает неполучение заказного почтового уведомления ответчиком как отказ в принятии судебного извещения». «Заявление Богородского А.М. на получение кредита по продукту «Кредит наличными» представляет собой ничто иное, как оферту (предложение) о заключении договора о предоставлении кредитов и ведении банковских счетов. Моментом одобрения (акцепт) банком предложения о заключении договора является момент совершения им действий по открытию счета и зачислению суммы кредита на счет… В соответствии с дополнительным соглашением к кредитному договору Банк обязался оказать Заемщику услугу «Изменение даты платежа» по кредиту, которая предполагает изменение даты очередного аннуитетного платежа по кредиту, без изменения окончательного срока возврата кредита и уплаты процентов. В соответствии с п. 2 дополнительного соглашения с момента предоставления Заемщику услуги «Изменение даты платежа» по кредиту порядок погашения задолженности по кредитному договору считается измененным… В соответствии с графиком возврата кредита частями погашение кредита осуществляется 11-го числа каждого месяца в размере /…/ 92 305,00 руб., последний платеж в размере 92 283,97 руб.». «Ответчик согласился на получение кредита на условиях Банка, изложенных в Договоре, в приложении № 10 к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц ОАО «МДМ Банк» условиях кредитования по данному кредитному продукту, удостоверив своей подписью, что с указанными положениями он ознакомлен, понимает, согласен и обязуется их соблюдать. В обеспечение указанных обязательств по кредитному договору заемщик предоставил кредитору поручительство гр. Амосовой Н.П. с которой Банк заключил договор поручительства... Указанное поручительство обеспечивает исполнение всех обязательств Заемщика перед Банком по погашению суммы кредита и суммы процентов за весь срок кредитного договора, штрафных санкций, иных платежей Банку, предусмотренных кредитным договором. При этом размер ответственности поручителя ограничивается суммой в размере 3 959 952,28 руб. Кроме того, настоящее поручительство обеспечивает исполнение обязательств заемщик по кредитному договору, в том числе в случае изменения процентной ставки за пользование кредитом, сроков возврата кредита, увеличения суммы выдаваемого кредита, размер штрафных санкций на основании дополнительного соглашения к договору, либо решения Банка, изменяющего условия кредитного договора в одностороннем внесудебном порядке, в случаях, предусмотренных законодательством или кредитным договором». «Из представленных документов: Устава ОАО «МДМ Банк», свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРЮЛ от 25.12.2012г., Положения о Красноярском филиале ОАО «МДМ Банк», выписки из протокола № 7 заседания Совета директоров ОАО «МДМ Банк», Изменений № 1, № 2, № 3 в Устав Банка, согласованных 16.03.2015 года, Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 27.03.2015 года ПАО «МДМ Банк» следует, что с 16.03.2015 года изменена организационно-правовая форма ОАО «МДМ Банк» на Публичное акционерное общество «МДМ Банк» (сокращенное наименование - ПАО «МДМ Банк»). 18.11.2016 путем реорганизации ПАО «БИНБАНК» в форме присоединения к ПАО «МДМ Банк» (с полным правопреемством) и одновременное переименование ПАО «МДМ Банк» в ПАО «БИНБАНК»… Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о просрочке кредитора, истец не отказывался от принятия исполнения; отсутствуют иные обстоятельства, препятствовавшие ответчику надлежащим образом исполнять обязательство, ответчик и обязан были исполнять обязательства надлежащим образом путем ежемесячного внесения денежных средств кредитору. Однако, ни в указанный период, ни к моменту обращения Банка с иском в суд им не были предприняты действия, направленные на исполнение обязательств по возврату денежных средств… Факт неуплаты кредита и процентов за пользование кредитом, наличие задолженности по договору подтверждают представленные истцом расчеты… Данный расчет ответчиками не оспаривается». «В соответствии с положениями ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую ответчик обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. От ответчика не поступило возражений относительно размера требуемой неустойки. В данном случае, подлежащую взысканию неустойку суд полагает соразмерной последствиям нарушенного обязательства… Таким образом, с учетом установленных обстоятельств на основании фактических данных, представленных истцом и не оспоренных ответчиками, учитывая положения условий кредитного договора, предоставляющих Банку право взыскания всех причитающихся платежей с заемщика при нарушении обязательств по договору, требования истца подлежат удовлетворению в размере 1 192 857,21 руб., из которых: задолженность по основному долгу – 1 067 568,16 руб., задолженность по процентам на сумму непросроченного к возврату основного долга – 91 366,47 руб., задолженность по процентам на сумму просроченного к возврату основного долга – 26 622,58, единовременный штраф – 7300,00 рублей. Согласно ч.1 ст. 98 ГПК РФ суд взыскивает солидарно с ответчиков в пользу истца понесенные по делу судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины в размере 14 164,29 руб.». Вот так-то, граждане пайщики-застройщики. Обед обедом, а война идёт строго по расписанию. Имейте это в виду и впредь не играйте на деньги вообще ни с кем в этой стране. По крайней мере, пока не кончится нынешнее широкоформатное безумие.