"Недочеловеки"показали старшему поколению, что не боятся. «Вы предатели, изменники и либерало-фашисты» В Томске учитель русской классической гимназии №2 по распоряжению директора прочел школьникам лекцию. По мнению учителя, в России большинство людей хотят расправиться с либералами. Один из учеников записал лекцию на видео. «Медуза» приводит расшифровку лекции. Ранее мы публиковали выступление преподавателя Томского государственного университета, критиковавшего студентов за участие в том же митинге. Преподаватель истории и ОБЖ: Почему либерализм чрезвычайно опасен? К каким последствиям он приводит? (Неразборчиво) Итак, фашизм как идеология, он… Вы знаете ценности фашизма, да? То есть это национализм, расизм оголтелый. Самое главное в фашизме — это препятствие развитию человека как вида, то есть препятствие его развитию по эволюционному пути развития. Ученик: Кошмар. Преподаватель: Теперь смотрите дальше, где собака зарыта у либерализма. (Неразборчиво)… в плюрализме мнений. Либерализм кричит о свободе, о плюрализме мнений, о многообразии, да? Поскольку большая часть людей у нас находится на какой ступени развития? Ученик: Животной. Преподаватель: По крайней мере, в российской цивилизации, что строилась при Советском Союзе, не препятствовали развитию человека как вида. Не закрывали школы, не было разлагающих передач. Сейчас при либерализме можно все. Ученик: Вы путаете либерализм и либертарианство. Преподаватель: Не-не-не, я не путаю эти вещи. Истинные либералы говорят, что нельзя препятствовать человеку делать то-то, делать то-то. Ребенок там, я не знаю, смотрит порнуху — нельзя это запрещать, свободу угнетает. И таким образом, либералы препятствуют развитию человека как вида. Они препятствуют становлению человека. То есть они благодаря плюрализму опускают человека на животный уровень. Что сейчас произошло? Все пытаются равняться на Америку. У нас произошла за время этой так называемой либерализации страшная деградация нравов, никто этого не отрицает. Но либералы в силу идиотизма своего и в силу своей исключительности, они этого не видят, что произошла страшная деградация молодого поколения. В силу своего возраста я могу сравнить, но вы же не верите нам в силу того, что смотрите на мир сквозь либеральные очки. Вот в этом и заключается страшная разрушительная сила либерализма. Подумай, за что ты выступаешь. Ученик: Я знаю, за что я выступаю. Преподаватель: За деградацию человека как вида. Ответ будете держать, господа либералы, не перед людьми, а перед Господом. Ученик: Еще лучше. Преподаватель: Потому что, понял, да, в чем связь либерализма?.. Фашизм об этом говорит открыто, он стимулирует низменные инстинкты, агрессию. А либералы под личиной плюрализма и свободы совершили самое страшное: они способствовали деградации человека как вида. Поэтому либерализм и фашизм — два сапога пара. Поэтому либерализм — это страшный упадок человечества. И еще в чем связь фашизма и либерализма… Ученики: На «-изм» заканчиваются. Преподаватель: Либерализм, он, понятно, возник в Туманном Альбионе. И тиражируя вот эти вот взгляды, взгляды буржуазии, так скажем. (Шум на фоне; учитель бьет чем-то по столу или бросает что-то.) Ученик: Вы что там делаете? Преподаватель: Заткнись там, эмоции потом. (Ученики шумят и смеются.) Преподаватель: Вы че, совсем охренели? Я старше и по статусу повыше. Что вам, свободы дать, что ли? (Неразборчиво) Дали свободу всяким недочеловекам. Либерализм — это свобода недочеловека, который находится на животной ступени развития, когда приравняли скотину к высокодуховным людям, — вот в чем опасность либерализма. Люди не равны по своей ступени развития! И когда одновременно дают права пятилетнему, 14-летнему и 80-летнему — это преступление. (Неразборчиво) Либерализм ведет человечество в ад. Он родился для того, чтобы осуществить господство англосаксов в мире. И вы поддерживаете в силу своего скудоумия англосаксов, как фашисты объявили себя арийской расой, так и вы мните себя… Вы же холопы у англосаксов! Сами того не ведая. И устанавливаете их фашизм в глобальном масштабе — господство англосаксов на всей планете Земля. Способствуете уничтожению народов, главное — народа своей страны. Вы предатели, изменники и либерало-фашисты! Вот почему либерализм и фашизм — это два сапога пара. Поняли почему? Это сейчас не говорят открыто, но когда об этом будет знать 10 процентов населения… Навальный раскачал 10 процентов населения, и отсюда пошла буча. Люди многие думают так, как я, многие. Но в стране об этом не говорят. Ученик: А давайте скажем правду. Преподаватель: Господа либералы, вам конец. Ученик: Давайте скажем правду. Преподаватель: Процесс этот пошел не только у нас в стране. Он пошел даже в цитадели империализма, он пошел даже в Соединенных Штатах. Вы что, до сих пор не поняли, что избрание Трампа, за которого ты болел… Ученик: Я? Я за Клинтон, вообще-то, болел. Преподаватель: Ну это вообще ужас, конечно. Это означает конец либерализма в цитадели либерализма. А вы до сих пор не поняли. Вас давно обрекли на заклание. И я предупредил. Ученик: Ну, мы фашисты, чего осмысливать-то теперь. Преподаватель: Вот сейчас ты стебешься, через годик посмотрим, через два. Потому что либералы не учитывают ступень развития общества, настроения общества. В обществе настроение: вас всех закопать. Как сообщает ТВ-2, который первым обратил внимание на видеозапись, после лекции ученики пожаловались директору. Та пообещала поговорить с преподавателем. Сама она уверяет, что проводить таких лекций не просила. meduza.io . *** #ДИМОНОТВЕТИТ ГЛАЗАМИ ВЫБОРГСКОГО ШКОЛЬНИКА Абсолютным феноменом прошедших гражданских действий стало массовое участие в них молодежи - студентов и школьников. Среди тысяч задержанных были и дети. Феномен неравнодушия нового поколения явно обозначил очередной этап в жизни государства и рост чувства ответственности за судьбу страны в молодежной среде. Ярко и веско об этом сказал и кинорежиссер, народный артист России Александр Сокуров на вручении ему почетной кинематографической премии "Ника" имени Эльдара Рязанова. Стоит добавить - вручение премии "Ника" по телевидению не показали. Выборг, в лице горожан, всегда принимал участие в гражданской активности. С акции #ДимонОтветит в Санкт-Петербурге они также вели трансляции в социальных сетях. И, более того, выянилось, что в протестах принимали участие и выборгские школьники. Интервью с таким парнем 16 лет я публикую ниже. Петр (имя по его просьбе изменено) рассказывает: - Мне 16 лет, и я учусь в школе, номер которой называть не хочу, так как моя поездка на митинг может принести мне неприятности. Директор школы, если узнает о том, что я принимал участие в протестах, сделает все, для того, чтобы не дать мне перейти в следующий класс. А. К.: Почему ты решил ехать? Петр: Во ВКонтакте я посмотрел фильм Навального, и я уверен, что в нем все правда. Я, и я не один такой в классе, слежу за тем, что происходит в стране по интернету, читаю Лентач и Медузу. Я вижу, что несправедливости с каждым днем все больше и больше. Особенно хорошо я стал понимать это после митинга на Петровской площади против высоких цен на квартплату, куда ходил с родителями. А. К.: А как родители отнеслись к твоей поездке на петербургский митинг? Петр: Отец сказал: «Едь, но будь осторожен», и обещал ничего не говорить о цели поездки маме, но, я думаю (смеется) все же сказал – мама меня как на войну провожала: «Оденься потеплей. Вот пирожки – ешь там. Телефон зарядил полностью? Если что – звони сразу домой и питерским родственникам!». Я увлекаюсь музыкой, и, формально (для мамы), поехал к другу, с которым познакомился в сети, для того, чтобы обсудить нашу совместную музыкальную деятельность. А. К.: Твои родители интересуются политикой? Петр: Ну, как все. Если у бабушки пенсия меньше квартплаты, это политика? Если отец матерится за рулем каждый раз, когда едет по нашим дорогам, это политика? Если половина города, особенно самые красивые дома, превратилась в разбитки, это политика? Телевизор у нас дома смотрит только мама, отец телевизор ненавидит, а у меня в комнате телевизора вообще нет – я смотрю кино, слушаю музыку и читаю, пользуясь компьютером. А. К.: Как тебе митинг? Петр: Мой друг встретил меня на Финляндском, и мы, попив кофе, поехали на Марсово поле, где уже собирались люди. Первыми, кого я увидел, была знакомая выборгская девочка с мамой. Народа было много, но тесно не было – там большая площадь. Все были в хорошем таком настроении, незнакомые легко заговаривали друг с другом – мы с приятелем познакомились там с двумя питерскими девочками и дальше, на Дворцовую площадь, шли вместе, вместе кричали кричалки: «Выходи Димон!», «Вместе мы сила!», «Один за всех, и все за одного!». Но никакой агрессии не было, наоборот – празднично так, весело. Очень много моих ровесников и даже младше. Я вот сегодня прочитал, что нам, якобы, за участие деньги давали. Ну что они врут все время? Я там много общался с ребятами – все пришли потому, что согласны с Навальным – хватит врать и воровать. И чем больше явной лжи и явной коррупции, тем больше народа будет ходить на протесты. А. К.: Как реагировала полиция? Петр: На Марсовом их было немного, и я не видел, чтобы вообще какие-то конфликты были. Пока шли до Дворцовой менты стояли вдоль нашего пути. Я видел, что они напали на какого-то парня с плакатом на набережной, но его отбили друзья, среди которых было много девчонок. По Дворцовой все время ездил полицейский автобус, в который кто-то бросил дымовуху. Тогда, вроде бы, кого-то стали хватать, но не в центре, у колонны, где стояли мы, а вдалеке. Мы уже собирались домой к другу и пошли на Невский, к станции метро, но девочки, с которыми мы познакомились, предложили пройти дальше, до Московского вокзала, откуда нам было можно было ехать без пересадки. В ту же сторону шло много народа с Дворцовой, но значительно меньше, чем было на площади. Плакаты и резиновых уточек, высмеивающих медведевский «домик для уточки», никто не убирал. И тут, у площади Восстания, менты начали нападать на людей и тащить их в автозаки. По какому принципу они выбирали жертв, непонятно. Просто подходили втроем-вчетвером и говорили: «Пошли!». Если человек не шел сразу, хватали и тащили. Схватили и меня. Полицейский молча, ничего не объясняя (у меня никаких плакатов не было, лент, или других знаков), вцепился одной рукой в капюшон куртки, а другой сжал кисть моей руки так, что у меня лопнул ремешок часов и они упали. Свободной рукой я пытался поднять часы, но полицейский тащил меня в сторону проезжей части, где стояла их машина. Это все было очень быстро и неожиданно, мой друг с девочками даже не успели никак прореагировать. Около самой машины мент бросил меня, и кинулся помогать другому вязать какого-то парня лет двадцати. Тут мы и сбежали, а часы я успел подобрать. А. К.: Какие выводы ты сделал из происшедшего? Будешь ли участвовать в других протестных акциях? Петр: Обязательно, если согласен с темой протеста! Основной вывод, который я сделал, это то, что слова «Один за всех, и все за одного!» правильные. Чем больше народа на протестном мероприятии, тем безопасней. Пока полиция боится кидаться на людей и убивать их, если народа много. Они начинают хватать тогда, когда люди уже расходятся. Значит нужно не расходиться, пока не добьешься справедливости. А. К.: А в чем ты видишь справедливость? Петр: На самом деле все видят, как у нас в стране все устроено. С самого детского сада. Дал денег – и будет у тебя все, чего нет у других и что другим не позволено. А откуда деньги? Я по знакомым вижу – лучше всего живут те, кто при власти, при ментах или в таможне. Там, где есть возможности для коррупции. В школе последние пару лет сплошное промывание мозгов: «Ехал Путин через Путин…», православие и «кругом враги». У большинства учителей каша в голове, так как кроме телевизора они нигде информацию не получают. Или трусость. Что ты мелешь, спрашивают, хочешь, чтобы меня после твоих вопросов с работы выгнали? А через 15 минут сами жалуются: школа нищая, всего не хватает, зарплаты маленькие, а вот родители такого-то новый джип купили, потому что они жулье и бандиты. А сами с этими жульем и бандитами: «Сю-сю-сю». Да учителя первыми должны на такие митинги ходить! Я об одном жалею, что у меня телефон простой, без камеры (смартфон родители на окончание 9 класса подарить обещали), а то очень хотелось бы друзьям, здесь, в Выборге, показать, как все проходило. Но ничего – в интернете и так видео полно и друзья его смотрят. Процентов 30, наверно, в классе думают так же, как я. А будет еще больше, так как жизнь становится все несправедливей – кому-то домик для уточки, а кому-то блин на лопате. Я из России уезжать не собираюсь, как некоторые, буду за страну бороться. И мне вся эта фальшивость надоела – сил больше нет терпеть. Нам, простым людям, никто ничего не предлагает – окончил школу, и иди, ямы копай на дороге, а деньги за эти ямы на дороге тому, кому от папы дорожная фирма в наследство осталась. Вместе с коррупционными связями. Так быть не должно, и не будет. Я на #ДимонОтветит это почувствовал. Недолго им осталось. vyborg-press.ru .