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Железногорск
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Утонуть в зелени Печатать E-mail
Четверг, 30 Март 2017

На "бл" начинается, на "ство" кончается. Что это? Благоустройство!

Железногорск – город передовых технологий

В администрации Железногорска состоялось обсуждение приоритетных проектов ЗАТО.

Открывая заседание, глава города Вадим Медведев заявил: «Целью всех проектов является более широкое вовлечение жителей города в нашу работу, начиная от проработки решения, сбора предложений до организации совместной деятельности по их исполнению». Одним из таких проектов, которые будут реализованы в этом году, является «Цветущий Железногорск». Глава Железногорска подчеркнул, что данный проект должен затронуть каждый двор, все уголки ЗАТО: «Город должен утопать в зелени, должен пахнуть цветами».

Второй проект, который обсуждался, - «Гражданин страны Железногорск» направлен на укрепление традиций города, городского сообщества. Его реализация должна привести к укреплению уверенности в завтрашнем дне, сплотить железногорцев в решении совместных задач, подчеркнул Вадим Медведев. Ещё один проект направлен на поддержку общественных инициатив.

Амбициозной по своим масштабам является работа по реконструкции района Первомайский. «Мы с вами построим новый город, обновив старый. Проект должен поддержать тех людей, которые, получив лучшее в стране образование, выросшие в Железногорске, захотят жить и работать в нашем городе. Они должны начать жить в новых условиях, в новой современной среде. Мы обязаны развивать наш город так, чтобы он был привлекателен для тех, кто выбирает лучшее место для жизни. Ведь у нас экологично, есть интересная работа, есть возможность для самореализации, есть качественное образование, активная и яркая жизнь», - добавил глава.

«Железногорск должен быть привлекательным, удобным и современным. Надеемся на поддержку краевых коллег», - подытожил Вадим Медведев.

24rus.ru.

***

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Нынешние времена хороши тем, что писать журналисту уже практически ничего не требуется. Чтобы понимать, куда мы прикатились, любому ёжику достаточно держать открытыми глаза, уши и нос. Не у всех получается, конечно, но Серый дом над этим активно работает. И результаты есть.

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История Железногорска
30.03.1973
утверждены мероприятия по "упорядочению продажи товаров повышенного спроса"

30.03.1990
на первом заседании Горсовета 18 созыва первым председателем Горсовета избран А. Ромашов

30.03.2011
в ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» состоялось выездное заседание Президиума Сибирского отделения Российской академии наук

по материалам библиотеки им.Горького
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