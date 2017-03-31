Российская банковская система из кризиса не выходит. «Кто-то же должен был ответить» Ожидаемая, но тем не менее громкая отставка сотрясла банковский сектор Татарстана. Руководитель Нацбанка РТ Мидхат Шагиахметов освобожден он занимаемой должности. По информации «БИЗНЕС Online», приказ пришел из Москвы, где решили таким образом назначить виновного за «банковское домино» в Татарстане из своих рядов. Новый управляющий может оказаться варягом, но полномочий у него будет еще меньше, чем у предшественника. «Причины всегда найдутся: устал, тяжело, работа нелегкая. У председателя банка много рутинной бумажной работы. Я знаю, что многие сотрудники до 10 - 11 часов работают», — рассказал бывший председатель Нацбанка Татарстана Евгений Богачев. Он напомнил, что лично рекомендовал Шагиахметова в 2014 году, и охарактеризовал его как опытного человека, руководившего налоговой инспекцией и министерством экономики. «Он интересный человек и грамотный, и я даю ему высокую оценку. Особой его вины в чем-то нет. Сегодня кризис, по сто банков отзывают в год — триста банков с лишним за три года», — считает Богачев. По сведениям информированного источника «БИЗНЕС Online», инициатива отставки все-таки исходила из Москвы. Мотивировка — не столько какие-то профессиональные претензии к Шагиахметову, сколько информационный фон вокруг банковского кризиса в Татарстане, начавшегося с крушения империи ТФБ. «Кто-то же должен ответить», — лаконично поясняет наш собеседник. Есть за Шагиахметовым и вполне конкретный «грешок», вылезший на поверхность. Речь идет о выдаче ЦБ РФ в сентябре 2016 года кредита Татфондбанку в размере 3,1 млрд. рублей под залог кредитных обязательств первоклассного заемщика — НКНХ. Наши источники предполагают, что документы по этой сделке готовили сотрудники Нацбанка РТ, которые по какой-то причине не заметили ряда подозрительных соглашений о перемене лиц в кредитном договоре и переуступке прав требований, еще 18 июля подписанных между ТФБ, НКНХ, «Казаньоргсинтезом», «Сувар Девелопментом» и «Новой нефтехимией». Теперь ТАИФ пожимает плечами, указывая на то, что при выдаче кредита ни в НКНХ, ни в КОС никаких обязательных в таких случаях запросов не поступало. «А ГДЕ ШАГИАХМЕТОВ БЫЛ РАНЬШЕ, КУДА СМОТРЕЛ?» События последних месяцев ярко высветили последствия реформы управления структур ЦБ РФ, в 2014 году проведенной Эльвирой Набиуллиной «в целях повышения качества и скорости принятия управленческих решений, а также сокращения расходов Банка России на развитие сети территориальных учреждений». Напомним, что после 23 лет относительной самостоятельности в качестве территориального учреждения ЦБ РФ Нацбанк РТ был понижен в статусе и стал татарстанским отделением Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, расположенного в Нижнем Новгороде. В результате компромисса управляющим Нацбанка РТ был утвержден Шагиахметов, который до этого занимал пост министра экономики РТ. Горькую пилюлю подсластили и тем, что он получил статус заместителя начальника Волго-Вятского главного управления Банка России. Но уже тогда эксперты предсказывали увеличение вероятности отзыва лицензий у татарстанских банков — контроль за деятельностью татарстанских банков полностью перешел в Нижний Новгород. К сожалению, во время нового банковского кризиса Шагиахметов никак себя не проявил, фактически демонстративно самоустранившись от контактов с банкирами, что в частных беседах с «БИЗНЕС Online» было ими крайне негативно оценено. С одной стороны, беспомощная и пассивная позиция Нацбанка РТ — это следствие потери им самостоятельности. Но, с другой стороны, даже не обладая формальными полномочиями, человек с пониманием и связями способен правильно донести информацию до первых лиц, показать варианты решений, которые были еще возможны в начале-середине 2016 года. Вместо этого теперь все более громко раздаются вопросы: а где Шагиахметов был раньше, куда смотрел? business-gazeta.ru . *** Вклады в яме Кризис системы банковского страхования расширяется. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) передаст Центробанку бизнес-центр Mosfilmovsky на Воробьевых горах. Офисные помещения высокого класса площадью в 15 тыс. кв.м и стоимостью в 6 млрд рублей пойдут в счет погашения части долга АСВ. Этот случай отражает сложное положение, в котором оказалась российская система страхования вкладов. Причиной затруднений стала политика ЦБ по активному отзыву банковских лицензий, проводимая регулятором с 2013 года. Проблемы с балансом АСВ проявились два года спустя: фонд госкорпорации, ранее самодостаточный, в 2015 году стал дефицитным. Расходы на выплаты вкладчикам банков, лишившихся лицензий, превысили поступления от страховых взносов действующих банков (базовая ставка составляет 0,12% собранных вкладов). С тех пор ЦБ время от времени «печатает» деньги, чтобы финансировать деятельность АСВ на возвратной основе. Сегодня лимит кредитной линии АСВ от ЦБ составляет 820 млрд рублей, объем задолженности агентства на конец 2016 года — 549 млрд рублей. В законе о страховании вкладов предусмотрена возможность финансирования фонда напрямую из федерального бюджета, но таких прецедентов пока не было. «Возможно, это связано с размером дефицита: выделение крупных сумм требует поправок в Закон о бюджете, а это длительная процедура. Проще всего согласовать долгосрочный кредит от ЦБ», — полагает старший научный сотрудник РАНХиГС Михаил Хромов. К тому же свободных денег у государства просто нет, эмиссия в данном случае выглядит как единственный вариант. Почти 4 года мы живем в ситуации, когда 2–3 небольших или средних банка теряют лицензию каждую неделю, а раз в квартал падает один крупный банк, говорит Хромов. Нагрузка на АСВ значительно выросла: за прошлый год агентство выплатило вкладчикам 570 млрд рублей, в 5 раз больше, чем в 2013-м. За 13 лет существования системы страхования выплаты составили 1,35 трлн рублей, почти 90% из них пришлись на период с начала 2013 года. Положение усугубляется тем, что очищение банковского сектора накладывается на общий кризис финансовой системы. В результате разоряются не только очевидные кандидаты на отзыв лицензии, но и добросовестные игроки, переживающие временные трудности. «Чистить рынок надо было так, чтобы не нарушать базу для конкуренции. Но сегодня, среди прочего, мы видим исключительно рыночные банкротства, которые вызваны неравной конкурентной средой: крупные госбанки имеют защиту и ресурсы, а все остальные — только ограничения», — говорит директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Рынок ожидал, что чистка банковского сектора закончится в 2017 году, но в начале года в руководстве надзорного блока ЦБ произошли перестановки, после чего сменился и тон регулятора, говорит старший директор Fitch Александр Данилов. Теперь более вероятно, что процесс продлится еще 2–3 года при прежних темпах — около 100 отозванных лицензий в год. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина недавно заявила, что путь «оздоровления системы» пройден только наполовину. Эксперты полагают, что при сохранении жесткой политики ЦБ расплатиться со своим кредитором раньше, чем через 10–20 лет, АСВ не сможет — скорость отзыва лицензий будет значительно опережать темп накопления денег в фонде. Общая задолженность агентства вскоре может перевалить за 1 трлн рублей. Дефолт АСВ не грозит, но вернуться в нормальный режим функционирования система страхования вкладов сможет только после стабилизации количества банков на рынке — по текущим прогнозам, около 2020 года. На фоне этих проблем офис за 6 млрд рублей выглядит для ЦБ как приятный бонус, учитывая, что потери регулятор несет скорее гипотетические, чем реальные (АСВ ведь получает в качестве кредитов эмиссионные деньги). «Технически офис может быть зачтен в погашение долга, но вряд ли это связано с желанием ЦБ что-то «выжать» из АСВ: стоимость этих помещений — капля в море общей задолженности», — говорит Данилов. Зато передача недвижимости может отражать сужение функционала АСВ: агентство вскоре может лишиться своей функции по санации проблемных банков. ЦБ с прошлого года лоббирует передачу механизмов санации под свой контроль. В планах регулятора — создание Фонда консолидации банковского сектора и управляющей компании, которые будут заниматься санацией напрямую, без привлечения АСВ. Раньше проблемным банкам давали дешевые деньги, которые размещались на фондовом рынке (например, вкладывались в ОФЗ); затем из полученных процентов выплачивался долг. Сегодня этот механизм перестает работать из-за снижения «процентной маржи» — сроки накопления нужной суммы увеличиваются в разы. novayagazeta. *** "Ассоциация российских банков" (АРБ) стала причиной скандала в банковской среде. Точнее, годовой доклад к съезду ассоциации. А ещё точнее, содержание этого доклада. Процитирую самые важные и интересные (исключительно на мой взгляд) места: "Ущемление конкуренции происходит не столько в силу эволюции рынка, сколько директивными методами: ограничением доступа клиентов в банки по размеру капитала, ограничением доступа банков к ресурсной базе, многочисленными отзывами лицензий, надзорными, довольно часто, неадекватными санкциями в отношении банков. В результате подрывается доверие и к банковской системе в целом, и к рыночным отношениям, и к экономической политике, и к государственным институтам". И ещё: "Можно, конечно, исходить из того, что подавляющее большинство банкиров – это жулики. Но если исходить из таких предположений, то в число жуликов можно с не меньшим основанием зачислить и всех чиновников, правоохранителей, судей, законодателей и далее по списку…". "Ссылки на санкции, введённые Западом против России, практически не повлияли на экономику страны. Скорее, это удобное оправдание экономического застоя, нежели его объективная причина". "За последние годы численность бедного населения перевалила за отметку 20 млн человек, увеличившись с 2012 года более чем на треть". "Если по официальной статистике на конец 2016 года в России насчитывается 21,1 млн человек, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, то, так называемое число бедных "по самоощущению", по некоторым данным составляет более 30 млн человек". "Однако мир не стоит на месте, и, самое обидное, что мы от него значительно отстаём, скатившись со 108 ‐ го на 151 ‐ ое место по такому важному показателю, как продолжительность жизни". "Произошедшее с экономикой России с начала нулевых – это не некий "свой самобытный путь", а банальная "голландская болезнь". "концентрация активов наполовину в руках государства, неэффективно использующего их, наполовину в руках ограниченного круга частных лиц, в большинстве случаев весьма сомнительным образом их приобретшим, по крайней мере, в глазах большинства населения; ‐ слабая защищенность прав собственности; ‐ низкий квалификационный и культурологический уровень судов, а также низкая степень их независимости; ‐ низкий уровень культуры правотворчества, чрезмерная изменчивость, непредсказуемость, и, как следствие, неэффективность законов". "Государство стремится к полному контролю за банковской системой, абсолютно не обращая внимания ни на мнение большей части банковского сообщества, ни на мнение экспертов, ни на мнение клиентов банков относительно необходимости и важности конкуренции во всех отраслях". "К сожалению, эффективность отечественного банковского сектора намного ниже аналогичной по миру. Банковский сектор рискует превратиться в одно из наиболее слабых звеньев российской экономики". "Складывается впечатление, что таргетирование инфляции стало для ЦБ РФ сверхидеей, ради которой мы способны пожертвовать не только самой банковской системой, но и всей экономикой страны. Главная цель – 4% в 2017 году, и мы идём к этой цели так, словно нет никакой жизни ни до, ни после данной отметки". "Стоит отметить, что в документе об основных направлениях денежно ‐ кредитной политики авторы упоминают о трёх сценариях, однако, цифры приведены только для двух, базового и оптимистичного. А если ориентироваться на средние нефтяные котировки, то реальность ближе к непоказанному широкому кругу пессимистичному сценарию". "Главный аргумент о важности низкой и стабильной инфляции, а именно, лёгкость экономического планирования, которая по мнению мегарегулятора неизбежно трансформируется в устойчивый и контролируемый экономический рост. История, к сожалению, подвергает данный аргумент очень большому сомнению, поскольку в долгожданный период инфляционной стабильности (2011 ‐ 2013) экономика начала скатываться в стагнацию, и все это, ко всему прочему, происходило при трёхлетней средней цене чёрного золота на уровне 100+ долларов". "Длительный период отзывов лицензий и ухудшающаяся конкурентная среда привели к тому, что многие собственники и руководители банков не видят перспектив ведения данного вида бизнеса". "Конкуренция в некоторых случаях может быть невыгодной отдельным структурам, например, имеющим преференции или аффилированным с властью". "Отсечение" банков от государственных средств приобретает весьма странные (если не сказать циничные) формы и утрачивает всякую логику". "Как связаны между собой налоговые гарантии и докапитализация или нахождение под санкциями? Что это, как не фаворитизм?" "Глубоко вчитавшись в иезуитски сформулированный текст, можно видеть, что формально планка требований к капиталу банков не повышается, оставаясь на уровне 300 млн руб. Но, фактически, эти банки, (а в регионах значительное доля именно таких банков) будут "отсечены" от наиболее качественных ресурсов и клиентов, которые работали с ними более 20 лет, и во многих случаях благодаря им смогли выжить". "Многие решения принимаются кулуарно по подсказке узкой группы лиц, чаще всего руководствующихся преимущественно собственными, а не общественными интересами и имеющих доступ в необходимые кабинеты". "Целенаправленное сверхинтенсивное сокращение числа банков не может обеспечить устойчивость банковской системы уже хотя бы потому, что подрывает доверие к ней со стороны общества и усиливает концентрацию рисков и для банков, и для их клиентов, и для экономики в целом, и национальной валюты, в частности". Сократить 56 страниц текста до 2,5 страниц – занятие не из лёгких. Но мне, кажется, удалось найти все кусочки, к которым критиками доклада были предъявлены претензии. Таким образом, можно самостоятельно составить представление об обсуждаемом вопросе, не полагаясь на чужое мнение. Тем более, что это мнение может оказаться весьма предвзятым. А теперь посмотрим на критиков доклада. Первым возмутился "Альфа-банк". Он даже пресс-релиз посвятил этому событию, в котором выразил несогласие с основными тезисами доклада, и объявил о приостановке членства в АРБ. Релиз получился шикарным. Банк в нём предстал преисполненным благородного негодования. Эдакий джентльмен, весь в белом, возвышающийся на фоне каких-то отъявленных негодяев из ассоциации (такое впечатление может сложиться, если сначала прочитать пресс-релиз, а потом ознакомиться с докладом), замышляющих неблаговидные интриги в банковском сообществе, ставящих палки в колёса ЦБ, и вообще, и вообще. Процитирую наиболее яркие места: "Стилистика доклада, содержащая обвинения Центрального Банка РФ в цинизме, фаворитизме, работе в режиме "военных операций", умышленном сокращении числа банков, использовании иезуитских формулировок, подрыве устойчивости банковской системы, а также подавлении конкуренции, противоречит духу конструктивного взаимодействия и сотрудничества, который сложился между органом регулирования в лице Банка России и здоровой частью национальной банковской системы", "[Альфа-]Банк поддерживает усилия регулятора по очищению банковской системы", "Альфа-банк считает обоснованными предложения Центрального Банка РФ по пропорциональному регулированию кредитных организаций", "Это необходимо сделать в спокойном и взвешенном диалоге, без громких лозунгов, обвинений и ярлыков. Тем самым российская банковская система должна доказать свою зрелость и готовность к изменениям". Прелестно. Просто прелестно. Впрочем, подобное отношение с российскими властями было всегда отличительной чертой акционеров данного банка. Кто-то может назвать такое отношение фразой: "очень уважительное". Кто-то скажет: "подобострастное". Ну, а кто-то, поморщившись, кинет: "глубоко лизнул". Каждому, как говорится, своё. Но основная буча произошла на самом съезде. К критике доклада присоединился ВТБ, устами своего главы выразившего несогласие: "Получив текст основного доклада, могу сказать, что ни по форме, ни по содержанию не могу в полной мере согласиться с тем, что там написано". Интересно только, в какой конкретно мере Костин не согласен с докладом. Жаль, что он этого не пояснил. Что ж, он имеет полное право не соглашаться. Это у нас в стране пока не запрещено. Главное, чтобы Андрей Леонидович в порыве своего протеста не устраивал митинги и демонстрации. За это уже вполне можно получить двушечку. Или трёшечку. Просто за несогласие. А нам никак нельзя терять столь видного и гениального банкира. Банковская отрасль не переживёт подобную утрату. Но, вот интересно, если бы "Альфа" не подняла шум – как повёл бы себя глава ВТБ? А ещё более интересно, что, по мнению Костина, высказанному им на съезде, за последние четыре года произошло существенное улучшение уровня надзора. Улучшение! Надзора! Это после громких банкротств "Пробизнесбанка", "Внешпромбанка", "Пересвета", "Татфондбанка" (последние два банкротства случились буквально только что, всего полгода назад), в ходе которых в этих банках выявлены гигантские дыры размером в десятки и сотни миллиардов рублей, что-то говорить про мифическое улучшение мифического надзора? Коллеги, что курит этот импозантный мужчина? Где это вещество можно достать? Я тоже хочу впасть в подобную эйфорию и безмятежность, и больше не выходить из этого блаженного состояния до конца дней своих. Чтобы не замечать всех мерзостей, что переполняют нашу страну последние 17 лет. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина после такой артподготовки, проведённой союзными ей крупнейшими российскими банками, перешла в контрнаступление. Что, в общем, неудивительно после такого "наезда" на возглавляемое ею ведомство. Итак, слово Эльвире Сахипзадовне: "Не нужно напоминать, что для Банка России очищение банковской системы от недобросовестных, неустойчивых и, к сожалению, нередко криминальных игроков – ключевой приоритет. Мы отзываем лицензию, когда понимаем, что действия менеджмента, собственников банка, абсолютно не соответствуют интересам его вкладчиков и кредиторов. Что банк уже не сможет вернуться к устойчивому состоянию, потому что у него дыра в капитале. Если мы не отзовём лицензию у такого банка, то он продолжит подделывать отчётность, забирая средства вкладчиков, воровать их, выводя активы, или кредитовать неэффективные проекты часто аффилированных с банком лиц. По сути, неэффективно и злонамеренно распоряжаться деньгами". И ещё: "Если мы не будем такие банки выводить с рынка, то нормальные, честные банки всегда будут проигрывать в конкуренции. Поэтому, мне очень странно, что АРБ постоянно призывает ЦБ не отзывать лицензии. На наш взгляд, это в корне противоречит интересам добросовестных банков, которых, я уверена, большинство в ассоциации. Нас очень беспокоит, что АРБ хоть и говорит о важности развития конкуренции, тем не менее, не выражает нетерпимость к фальсификации отчётности к мошенничеству, к нарушению закона, не осуждает схемные операции, не предпринимала попытки выработать стандарты добросовестного поведения". В очередной раз я убеждаюсь, что, для того, чтобы составить объективное представление о каком-либо предмете, необходимо лично ознакомиться с первоисточниками. Если просто почитать цитаты Костина, Набиуллиной, пресс-релиз "Альфа банка", то может сложиться неправильное впечатление. Якобы, "Ассоциация российских банков" чуть ли не облила грязью весь такой белый и пушистый ЦБ. Якобы, ни в чём не виноватый. А всё плохое, что происходит с банковской отраслью в нашей стране – происходит само по себе. Обвинять в этом регулятора не только нельзя, это просто кощунственно. А вот, если сначала ознакомиться с текстом доклада, то цитаты Костина, Набиуллиной, пресс-релиз "Альфа банка", предстают уже совсем в другом свете. Они выглядят истерикой людей, которым нечего возразить по существу, но ответить что-то надо. Потому что, на самом деле, никакого наезда на ЦБ в докладе нет. Была сухая констатация фактов, и весьма дельные предложения по улучшению ситуации. Да, факты крайне неприятные. Да, многие из них являются позором для ЦБ, для его руководства, для надзора. Но, какие уж есть. Правильным ответом на критику ассоциации должна была стать совместная работа по выработке таких решений, претворение которых в жизнь постепенно привело бы к улучшению ситуации. Увы, критики ответили в стиле "Сам дурак". Например, появилась идея использовать национальные рейтинги при оценке банков для принятия решения, стоит ли размещать в этом банке государственные средства. Отличная идея. Вот только, если банкам удаётся чуть ли не годами обманывать сам центробанк, то чем смогут помочь рейтинговые агентства? Или другой пример. Про кулуарность и непрозрачность принятия решения регулятором. Давайте просто сравним судьбы "Татфондбанка", и банка "Пересвет". Почему первый был убит центробанком, а второй постепенно идёт к спасению? Не потому ли, что аппаратный вес людей, державших свои личные и/или корпоративные деньги во втором банке, оказался выше? Всё произошедшее означает, что ситуация, на самом деле, в банковской отрасли сложилась критическая. Несмотря на рост прибылей, несмотря на падение просрочки. Наверное, прибыль "бумажная" и "рисованная", как и просрочка. Удивляет и не удивляет одновременно реакция адресатов критики. Удивляет потому, что настало принимать единственно правильные решения, а не обвинять друг друга во всех смертных грехах. Но этого не происходит. Не удивляет потому, что сложившаяся в РФ система власти и должна была привести именно к такому итогу. Это означает, что никаких выводов, скорее всего, сделано не будет. Это означает, что ситуация в банковской отрасли РФ будет ухудшаться всё больше и больше. Это означает, что рано или поздно, проблемы в банковской отрасли приобретут такой масштаб, что похоронят под собой и руководство ЦБ (это само собой, даже не обсуждается), и всю российскую экономику. А что вы хотели? Деградация в стране повсеместная, и ЦБ не стал приятным исключением. Так что, готовьтесь к худшему. Как любит говорить Степан Демура: "тушёнка, золото, патроны". finnews.ru .