|Флэш ин зе найт
|Среда, 29 Март 2017
|
Не дай бог жить в доме, который делят управляющие компании...
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. МИННЫХ
Перефразируя известное китайское проклятие, я со знанием дела скажу: не дай вам бог жить в доме, который начали делить управляющие компании.
Невесть откуда взявшиеся практически в промышленных масштабах клопы и постоянно забивающаяся канализация с отчётливо детализированными запахами – это, видимо, ещё только семечки. Сколько наличествует, к примеру, в настоящее время ключей от подвала и кто там хозяйничает то и дело, можно лишь догадываться. Во всяком случае, когда Серый дом с пафосом отключал свет на площади в т.н. «Час Земли», у нас под домом никто экономить электроэнергию не собирался. Может, думаю, у кровососов вечеринка была – или бомжикам жилплощадь сдали в целях экономии? У кого теперь спрашивать-то?
|< Пред.
|След. >
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами