 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Удивительное рядом arrow Флэш ин зе найт  
Четверг, 30 Март 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Вы ходите в театр оперетты?
Да
Нет



результаты

Комментарии
  • Налог на наивность
    Слушайте, ну сначала надо хотя бы в ментовку заявление написать, если деньги притырены. Мы же не можем просто так истери... >>>

  • Налог на наивность
    Bes действительно насчет парня распространи информацию, здесь могут замять с беспомощным >>>

  • Примерно так это и случится
    Речь тут не о Навальном,хотя труд его в обсуждаемой теме огромен!Речь,мое мнение здесь о том,что не все в России страдаю... >>>

  • Примерно так это и случится
    Спасибо за подборку! А то я уже забеспокоился: обновлений нету, неужели нашего уважаемого Модератора таки замели на Пушк... >>>

  • Буря в мундирах
    Я что-то не понял. А был ли мальчик, т.е., большие бабки в деле Сугробова? >>>

  • Налёт, которого не было?
    Крепко замутили! Похоже на серьезные "неуставные" отношения, последствия которых пришлось прикрывать спектаклем с "ряжен... >>>

  • Понаехавшие
    Интересная картина! Еще в 2013 году Крым посетили 4 млн. (!) россиян. Для сведения: отдохнуть с (из) Украины приезжало в... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Флэш ин зе найт Печатать E-mail
Среда, 29 Март 2017

Не дай бог жить в доме, который делят управляющие компании...

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. МИННЫХ

Перефразируя известное китайское проклятие, я со знанием дела скажу: не дай вам бог жить в доме, который начали делить управляющие компании.

Невесть откуда взявшиеся практически в промышленных масштабах клопы и постоянно забивающаяся канализация с отчётливо детализированными запахами – это, видимо, ещё только семечки. Сколько наличествует, к примеру, в настоящее время ключей от подвала и кто там хозяйничает то и дело, можно лишь догадываться. Во всяком случае, когда Серый дом с пафосом отключал свет на площади в т.н. «Час Земли», у нас под домом никто экономить электроэнергию не собирался. Может, думаю, у кровососов вечеринка была – или бомжикам жилплощадь сдали в целях экономии? У кого теперь спрашивать-то?

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

< Пред.   След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
29.03.1999
умер главный художник города В.А. Григорьев создавший герб города и герб края

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
14 мкР/ч
Пиковый за сутки: 15 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить