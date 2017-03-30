ВЫСОКИЙ ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ

Пёстрая лента новостей виртуального Моксфорда. НАЕДИНЕ С НАРОДОМ Вадим Пешков и Сергей Медведев съездили в Красноярск. Мероприятие, которое они почтили своим присутствием, именовалось IX съездом совета муниципальных образований края и прошло при огромном (466 членов) скоплении руководящего народа. Глава ЗАТО Железногорск в своём выступлении подчеркнул , что главный резерв всех муниципалитетов – активность жителей. Но это не значит, что он собрался пускать аборигенов на колбасу. Пока нет. «Нам мало делать для людей, надо делать вместе с людьми, - подчеркнул Медведев. – Необходимо поддерживать каждую их инициативу». И пошёл строить хоспис из сэкономленных кирпичей. ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ Горно-химический комбинат приобрёл четыре масс-спектрометра. В лабораторию научно-производственного международного центра инженерных компетенций поступили две машинки «Element XR» ( США ) и две «Triton Plus» ( ФРГ ). «Новые приборы обеспечат своевременный и бесперебойный аналитический контроль не только промышленного производства, но и исследовательских работ по совершенствованию технологий замкнутого ядерного топливного цикла», - разъясняют на предприятии. А мы и сами догадались. ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ – 2 АО «ИСС» принимает гостей из Казахстана. Правительственная делегация состоит из представителей министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, республиканского центра космической связи и французско-казахстанского предприятия «Галам». В специальном релизе сообщается, что Николай Тестоедов «знакомит их с производственными возможностями Решетнёвской фирмы. Особое внимание уделяется освоению технологии проектирования и изготовления полезных нагрузок для спутников связи». Интересно, собственный ядерно-космический кластер есть у них там? ФЕМИДА НОН-СТОП В городском суде замечен человек по фамилии «Кеуш». Фамилия редкая и автоматически напоминает про начальника горУВД, только тут инициалы совсем другие «И.Е.», да и вряд ли семью целого полковника милиции наказывают за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Трудовыми спорами по-прежнему развлекались в суде АО « Буреягэсстрой », бывшее ГУССТ-9 ( два иска ), а также ООО « Домострой », ООО «Автошкола « Зебра » и некое ОО « Альянс-ТК ». А ещё два иска поступили в адрес ООО «ЧОП «Барс+». Ну, и как водится, три пенсионера с ГХК пытались улучшить своё материальное положение… ХРУСТАЛЬНАЯ ВЕСНА Три железногорца награждены на краевом фестивале. Актриса театра оперетты Зинаида Бутузова выиграла «Хрустальную маску» в номинации конкурса «Театральная весна-2017» под названием «Лучший дебют в спектакле музыкального театра» за роль Аниты в «Поцелуе Чаниты», Виктор Бояринов – за «Лучшую эпизодическую роль» (Вундервуд в этой же постановке), а Ольга Сторожева из «Золотого ключика» была отмечена 27 марта за «Лучшую актерскую работу в театре кукол» по двум спектаклям: «Морозко» и «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». ОТ «УЛЫБКИ» СВЕТЛЕЕ НЕ СТАЛО Детский сад №62 накажут за антисанитарию. Расследование причин возникновения группового заболевания острой кишечной инфекцией ротавирусной этиологии показало , что в «Улыбке» был нарушен режим дезинфекции, мытья посуды и инвентаря, а также хранения суточных проб. Решается вопрос о привлечении виновных лиц МБДОУОКН к административной ответственности, а пока в садике велено провести дополнительную дезинфекцию. ВЫСОКИЙ ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ Железногорские школьники с «Робофеста» спешили к Медведеву. На Всероссийском робототехническом фестивале победу одержали ученики 102 школы и Станции юных техников. Это позитивная новость. А теперь привычный бред в комплекте: «Глава ЗАТО отметил, что в городе особое внимание уделяется качественному воспитанию нового поколения. Более 50% бюджета направлено в сферу образования». Ну, это будто бы лично г-н Чебурашкин так федеральное и краевое финансирование распределяет. - Мы создаем комфортные условия жизни в городе с тем, чтобы сюда стремились вернуться те, в кого мы вложили столько сил и заботы, наши дети, но уже высококлассными специалистами, востребованными профессионалами, - прокомментировал Медведев. И сколько, интересно, вернулось хотя бы из Москвы, я уж не спрашивают про Европу с Америкой? ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ – 3 АО «ИСС» принимает участие в выставке «INVENTIONS GENEVA». Швейцария – страна крошечная и ни разу не героическая. Поэтому Международная тусовка изобретателей проводится там в 45 раз. Сибирская делегация снова похвастается перед буржуями герметичным контейнером для перевозки важных грузов, панелью солнечной батареи с линзовыми концентраторами светового потока и смесью для изготовления водорастворимых стержней, применяемых в литейном производстве. ЗАХОДИТЕ К НАМ НА ОГОНЁК 25 марта в академии МЧС прошёл день открытых дверей. Спасатели честно признаются: ВУЗ по такому случаю посетило «более 90 человек, главным образом абитуриенты и их родители, заинтересованные в поступлении в наш вуз. На главном входе гостей встречал духовой оркестр, и была организована выставка пожарной и аварийно-спасательной техники». И я вот тут не совсем понял: родители теперь вместе с курсантами поступают и учатся? КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, ШОФЁР Красноярские антимонопольщики про Нашгород не забывают. На 28 марта в региональном УФАС назначено было рассмотрение жалобы ООО «Азимут» на действия котировочной комиссии Межрегионального управления №51 ФМБА при проведении запроса котировок «Оказание услуг по управлению служебным автотранспортным средством ГАЗ-22177 категории «В» (г. Ангарск)». Фирма считает, что комиссия вела себя неправомерно. БАЛАНСИРУЯ НА КРАЮ Реформаторы дошкольное образование ЗАТО довели до ручки. Помните, был на заре телевизионной рекламы такой анекдот: «Первое лезвие бреет чисто, второе ещё чище, а двадцать восьмое полирует кость»? Так вот. Строго в логике этого шедевра действует Валерий Головкин, объединяя восемь детских садов в образовательные комбинаты. Потому что «иначе им просто не выжить. Или сокращаем младших воспитателей и обрекаем их на нищету. Третьего варианта найти не смогли». Это называется «Приплыли». Давайте уж сразу все муниципальные учреждения сольём в одно, чего мелочиться-то? Прогресса всё равно не ожидается. ЗНАЧКИ И СТАТУЭТКИ Работников культуры наградили за победу в «Музе вдохновения». Обладательницей золотого нагрудного знака стала директор Дворца культуры Светлана Грек, серебряных - преподаватель Детской школы искусств им. Мусоргского Зоя Колокольцева, руководитель ансамбля «Синева» Дома культуры «Старт» Сергей Павлов и сотрудник Музейно-выставочного центра Дина Сорокина. За «Лучший творческий проект» конкурсные статуэтки достались организаторам фестиваля «Качели», шоу «Соло с оркестром» и этнофестиваля «Сибирские легенды». ЭПОХА БЕСПЛАТНЫХ СОВЕТОВ Ещё 94 общественных организации – и можно справлять юбилей. «Пять Общественных советов, созданных в Железногорске под председательством главы города, скоро претерпят изменения, - встревожили публику власти на прошлой неделе. - В русле государственных решений мэр решил оставить за собой только один - Общественный при главе ЗАТО. Остальные четыре перепоручить администрации и Совету. Плюс сформировать еще один - по стратегическому развитию ЗАТО, и возглавить его». Какой-то нескончаемый бенефис бездельников на площади Ленина проистекает у нас. Ничего подобного Красноярск-26 не видел за всю свою историю. Деградация полная и всеобъемлющая. ИНЖЕНЕР ВСЕЯ РУСИ Сотрудник АО «ИСС» победил во Всероссийском конкурсе. Удача ожидала аспиранта Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ и инженера-конструктора бывшего НПО ПМ третьей категории Артёма Силантьева в номинации «Приборостроение и диагностика» конкурса «Инженер года». «Основные темы его научных работ связаны с разработкой систем оценки помехоустойчивости в навигации», - как бы поясняет enisey.tv . ВЫ, НАВЕРНОЕ, УДИВИТЕСЬ… МП «ГЖКУ» является лучшей управляющей компанией региона. Множество конкурсов в этом обзоре, но что прикажете делать? По результатам обследования, организованного Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, контора Александра Харкевича названа победителем «в области управления многоквартирными домами». На радостях ГЖКУ позволило аборигенам оплатить нынешнюю корректировку за тепло в рассрочку , без начисления пени. Но только по согласованию! ЗА БАННИКОВЫМ ПРИШЛИ? В горУВД поступили 4 заявления о задержке зарплаты в «Барсе+». По утверждению муниципальной газеты, в настоящее время правоохранители «проводят проверку по фактам, изложенным в заявлениях. Дело сложное, отметил заместитель начальника МУ МВД по Железногорску Евгений Шурпик, поскольку у заявителей нет на руках трудового договора. Провести опрос работодателя пока не представилось возможным – он находится за границей на отдыхе». Гм. Главное, что не в бегах. А то я был бы расстроен таким стремительным осуществлением наших прогнозов. АРМЯНСКОЕ НАШЕСТВИЕ ОСТАНОВЛЕНО «Енисей-ГХК» в десятый раз стал чемпионом края по мини-футболу. В игре с «Араратом» победа хозяевам досталась буквально в самом конце. «Люди сидели даже в проходах, а билеты перестали продавать за пять минут до начала игры из-за того, что идти народу оказалось попросту некуда - трибуны ломились от желающих лицезреть матч века. Несколько десятков болельщиков с флагами Армении рассредоточились по рядам, а руководителям городского спорта даже не нашлось места в зрительном зале». Вот ведь как бывает. Болельщики. Матч. Состязания… БОЛЕЕМ ПОТИХОНЬКУ Ещё пятеро железных горцев прикормили вшей. За неделю в Нашгороде было зафиксировано 36 случаев «прочих острых кишечных инфекций» (+ 63,6%), причём среди заболевших было 23 ребёнка, два хронических гепатита «С», пять случаев педикулёза (двое взрослых, трое детей) и девять человек пострадали от укусов животных (в т.ч. двое детей). Энтеробиоз, инфекционный мононуклеоз и тринадцать случаев пневмонии добавили в общую копилку ребятишки. *** За семь дней в ЗАТО Железногорск родилось четырнадцать и умерло шестнадцать человек.