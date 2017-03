Железногорск

Каждому своё Миллиардеру Тимченко разрешили не платить налоги в России. МВД отказалось проверять британские банки, заподозренные в отмывании денег из РФ МВД России не будет преследовать британские банки, которые, по утверждениям СМИ , были вовлечены в незаконные схемы отмывания 740 млн долларов из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центре ведомства. "Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России информацией о противоправной деятельности банков HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays и Coutts не располагает", - сообщили в пресс-центре. Представитель министерства подчеркнул, что "мероприятия в отношении указанных кредитных организаций сотрудниками ГУЭБиПК МВД России не проводились". О том, что британские банки были вовлечены в незаконные схемы по отмыванию денег из России, сообщила 21 марта газета The Guardian. В публикации утверждалось, что в преступной схеме участвовали 17 крупнейших британских кредитных организаций, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, услугами которого пользуется королевская семья, включая Елизавету II. На долю этих банков, по данным журналистов, пришлось 738 млн долларов "отмытых денег". Средства поступали из России и, вероятнее всего, принадлежали преступникам. Власти Великобритании пообещали проверить информацию об участии ведущих банков королевства в схеме отмывания денег из РФ. Между тем немецкие и финские журналисты выяснили , что в схеме по отмыванию денег участвовали также 27 банков Германии и 28 компаний из Финляндии. В результате сомнительных платежей в немецких фирмах и у немецких частных лиц осело 66,5 млн долларов. Через финские компании из России было выведено 19 млн долларов. На днях журналисты назвали некоторых бенефициаров преступной схемы. Для вывода средств из России использовалась финансовая система Молдавии. По данным молдавской прокуратуры, к преступной схеме причастна Федеральная служба безопасности РФ. Знакомые с расследованием молдавские чиновники ранее сообщили, что ФСБ вместе с молдавским бизнесменом по имени Вячеслав Платон управляла схемой отмывания денег. При этом, по версии прокуратуры, часть выведенных средств ФСБ использовала "для продвижения государственных интересов России" в Молдавии. newsru.com . *** Совет Федерации одобрил освобождение попавших под санкции россиян от налогов Совет Федерации проголосовал за законопроект, который позволяет попавшим под санкции россиянам не декларировать доходы и не платить налоги в России в особых случаях. За документ проголосовали 132 сенатора, девять воздержались. В ходе обсуждения сенатор Виталий Шуба подтвердил, что закон будет действовать задним числом с 1 января 2014 года. Если кто-то из попавших под санкции пожелает им воспользоваться, ему будут возвращены «переплаченные» за два года (2014-й и 2015-й) налоги. «Выходит, сегодня закон защищает определенную касту. <…> Он направлен на материальную поддержку людям, которые в ней не нуждаются», — прокомментировал новую норму сенатор Вячеслав Мархаев. - СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ . Принятые Советом Федерации поправки были предложены депутатом-единоросом Андреем Макаровым. Они позволяют россиянам сохранять иностранное налоговое резидентство, даже если они из-за санкций вынуждены постоянно жить в России. Необходимость таких изменений Макаров объяснил тем, что у некоторых россиян за рубежом остались бизнес и собственность. Для кого конкретно нужна эта норма, он не сказал. «Медуза» выяснила, что такие поправки могут быть выгодны, прежде всего, миллиардеру Геннадию Тимченко, который много лет платил налоги в Швейцарии, но живет в России из-за американских санкций. meduza.io . *** Роспотребнадзор заявил о росте доли некачественных продуктов Производители продуктов питания всё реже попадаются при проверках Россельхознадзора. В соответствии со сведениями, внесенным в Единую межведомственную информационно-статистическую систему, в 2015-2016 годах инспекторы Россельхознадзора начали выявлять в 2 раза меньше нарушений в сфере качества продовольственных товаров. С 62 тыс. обнаруженных нарушений в 2014 году этот показатель сократился до 34 тыс. в прошлом году. В ведомственной пресс-службе признают, тенденция обусловлена двумя факторами. Предприятия, которых раньше штрафовали за ошибки в документах, стали готовить их более внимательно. Зато те, кто допускал более существенные нарушения, научились избегать встречи с ревизорами. Руководитель пресс-службы Россельхознадзора Юлия Мелано говорит, проверять предприятия можно только 1 раз в 3 года. При этом план ревизий на ближайший год публикуется на портале ведомства. В документе указывается точная дата визита инспекторов на то или иное предприятие. Последние, соответственно, к проверкам тщательно готовятся, вплоть до вывоза продукции сомнительного качества, либо закрытия самого юрлица. В дальнейшем фирма регистрируется под новым наименованием, и вновь насыщает рынок едой низкого качества. Мелано отмечает, запрет внезапных ревизий резко снизил число выявляемых недобросовестных производителей. В Роспотребнадзоре подтверждают, качественнее отечественное продовольствие не стали. По результатам проверок 56 тыс. предприятий пищепрома в 2016 году у 66% из них обнаружили несоблюдение санитарных требований к производственному процессу. Директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков отмечает, в разных сегментах продовольственного рынка ситуация с нарушениями отличается. Чаще всего игнорируют требования ГОСТов и технических условий малые компании, которые занимаются изготовлением круп. Они используют малые помещения и дешевую аппаратуру, стремясь минимизировать издержки и максимально быстро продать товар. wek.ru . *** Мал мала имущие Бедных у нас худо-бедно 20 миллионов, но кто их считал? У нищего всегда дело в шляпе и в газете, которую он подстилает, чтобы возле шляпы усесться. И вот интересно, что подумал бы нищий, разглядев в подстилаемой газете заголовок: «Один из депутатов Владимирской области примерил на себя роль малоимущего». Возможно, огляделся бы вокруг, не сидит ли тот депутат поблизости и не создает ли конкурентную среду. А то надо подойти и накостылять ему, несмотря на его депутатскую неприкосновенность… Я и сам зацепился за этот заголовок, как за гвоздь в табуретке, и сначала подумал, что этот депутат ради эксперимента решил пожить месяц на минимальную российскую зарплату. Ну чтобы потом, отлежавшись в больнице и пройдя санаторный курс реабилитации, набросать тезисы к встрече с избирателями. Но жизнь богаче… Не богаче какого-либо депутата, а богаче наших представлений о ней. Оказалось (я это проверил, заглянув на сайт областной прокуратуры), что некий депутат из города Гусь-Хрустального, будучи также генеральным директором крупного предприятия, прикинулся малоимущим «для получения ежемесячного пособия на детей в семье со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума». Принес в органы соцзащиты фиктивные справки и стал получать на двоих малолетних детей пособие. Пустяковое пособие — около 400 рублей на ребенка. Ладно, субсидий на оплату коммунальных услуг удалось выбить на 30 тысяч рублей, а то не стоило бы и затевать эту канитель со справками. Этот генеральный малоимущий, надо полагать, сбил с толку тех, кто у нас подсчитывает бедных. Но он лишь немного исказил статистику в одну сторону, а в другую сторону ее гораздо сильнее искажают многочисленные граждане, которых отказываются считать бедными, хотя они реально бедствуют. Так, в Волгограде женщине-инвалиду I группы чиновники отказали в пособии на ребенка. В Омске мэрия не хотела признавать малоимущей женщину с четырьмя детьми, и, пока прокуратура не внесла мэру Вячеславу Двораковскому соответствующее представление, он мог искренне утверждать, что об этой горожанке представления не имеет. Таких примеров уйма, но хочется привести положительный пример об отношении к бедности, и, желательно, из той же Владимирской области, где бедными прикидываются слуги бедных. И вот вам городок Струнино, и вот вам магазин, которым владеет предприниматель Мамуд Шавершян. Здесь уже 8 лет бесплатно выдают хлеб бедным. При этом никаких справок не просят. Считает человек себя бедным, приходит в магазин Шавершяна и получает черный или белый хлеб. Две тысячи батонов и тысяча буханок уходят ежемесячно, как говорится, мимо кассы. Шавершян прикинул, что тех, у кого не хватает денег даже на хлеб, в Струнине человек 70. Но, как и многие наши эксперты, ошибся. Не зря же вице-премьер Ольга Голодец недавно сказала, что бедных у нас больше, чем мы полагаем. Так и в Струнине бывают случаи, когда бесплатного хлеба всем не хватает. И что вы думаете? Народ принимается жаловаться на… Шавершяна. Ведь одни считают, что хлеб тут выдают по указанию президента, другие, получив батон, — пишут благодарственные письма губернатору. И если хлеб кончается, то ругают… хозяина магазина. Скандал из-за нехватки бесплатного хлеба — это зрелище. novayagazeta. 