 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Окружающая среда arrow "Потому что это твоя Родина, сынок" (с)  
Четверг, 30 Март 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Вы читаете местные газеты? Какие?
Да, обе
Нет
ГиГ
СГ-26



результаты

Комментарии
  • Налог на наивность
    Слушайте, ну сначала надо хотя бы в ментовку заявление написать, если деньги притырены. Мы же не можем просто так истери... >>>

  • Налог на наивность
    Bes действительно насчет парня распространи информацию, здесь могут замять с беспомощным >>>

  • Примерно так это и случится
    Речь тут не о Навальном,хотя труд его в обсуждаемой теме огромен!Речь,мое мнение здесь о том,что не все в России страдаю... >>>

  • Примерно так это и случится
    Спасибо за подборку! А то я уже забеспокоился: обновлений нету, неужели нашего уважаемого Модератора таки замели на Пушк... >>>

  • Буря в мундирах
    Я что-то не понял. А был ли мальчик, т.е., большие бабки в деле Сугробова? >>>

  • Налёт, которого не было?
    Крепко замутили! Похоже на серьезные "неуставные" отношения, последствия которых пришлось прикрывать спектаклем с "ряжен... >>>

  • Понаехавшие
    Интересная картина! Еще в 2013 году Крым посетили 4 млн. (!) россиян. Для сведения: отдохнуть с (из) Украины приезжало в... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

"Потому что это твоя Родина, сынок" (с) Печатать E-mail
Среда, 29 Март 2017

Три четверти пользователей "ВК" против открытия города. Пипец.

Image

***

Image

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
29.03.1999
умер главный художник города В.А. Григорьев создавший герб города и герб края

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
14 мкР/ч
Пиковый за сутки: 15 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить