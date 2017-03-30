Главпопадья всполошила специалистов по туберкулёзу. Это невежество и мракобесие! «Отказаться от проб Манту в профилактике и выявлении туберкулеза, - все равно, что диагностировать корь с помощью святой воды или окуривать ладаном ребенка, страдающего эпилепсией». Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается во всем мире 24 марта. В этот день 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя страшной болезни, и по сей день уносящей жизни миллионов людей, в том числе детских. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, только в прошлом году 1000000 детей столкнулись с туберкулезом и 140000 детей умерли от этого заболевания. Россия, несмотря на усилившиеся противотуберкулезные мероприятия, входит в группу стран с высокой степенью риска (89 заболеваний на 100 тысяч населения). Для сравнения, в Японии этот показатель – 18, в Великобритании -13, в Германии - 5,8, Италия 5,7, в США -3,3. - При таком неблагополучном положении по меньшей мере странно слышать заявления об отмене детских прививок, - заявил «НИ» председатель общества фтизиатров России Николай Солопенко. – Это дремучий подход. Отказаться от манту в профилактике и выявлении туберкулеза, все равно, что диагностировать корь с помощью святой воды или окуривать ладаном ребенка, страдающего эпилепсией. Вот так матушке и передайте. «Матушка» - детский омбудсмен Анна Кузнецова – расстроила докторов прозвучавшим на ТВ предложением - разрешить родителям отказаться от обязательной пробы Манту при устройстве ребенка в детский сад. Родилось предложение якобы по многочисленным просьбам граждан, поступающим в аппарат омбудсмена. Честно говоря, хотелось бы посмотреть, сколько таких отчаянных в России, у кого боязнь вакцинации пересиливает страх перед реальной угрозой заполучить туберкулез своему непривитому чаду. Не менее интересно, почему родители пишут не в минздрав, а омбудсмену по правам ребенка, еще до назначения на эту должность прославившейся в соцсетях неоднозначным предостережением: «Друзья, будьте внимательны, подставляя ручки своих малышей под прививки!!!! Уже Онищенко говорит против прививок!!!» Напомним, Анна Кузнецова, мать семерых детей, писала это в 2014 году. Позднее, получив государственную должность, она открестилась от написанного, ни разу, кстати, не ответила и на прямой вопрос журналистов – сделаны ли прививки ее собственным детям - «это личное, не хочу рекламировать тот или иной подход». Однако публичные заявления высокопоставленой чиновницы свидетельствуют об обратном: дело не личное. - Проверка на туберкулез при поступлении в детские учреждения принята во всем мире, а нас опять втягивают в совершенно ненужную дискуссию: надо ли ребенку перед поступлением в школу, детский сад, делать прививки, проходить проверку на туберкулез, - поделилась с «НИ» главный врач Тюменского ПТД Наталья Пирогова. - Мировой опыт, рекомендации ВОЗ доказывают: нет - во всяком случае, пока - иного пути предотвращения опасных болезней. Но что ты поделаешь с мамашами, которые черпают информацию неизвестно где, и на основании этого выстраивают «собственную профилактику», то есть просто не показывают ребенка фтизиатру. Сколько сил уходит на то, чтобы переубедить их. Ладно бы, деревня сопротивлялась, но она-то как раз прислушивается. А вот с «продвинутыми» родителями нелегко – на нас и жалобы пишут, и по судам таскают… В прошлом году Тюменская область потеряла сорок детей, погибших от туберкулеза. «Дискуссия» на время затихла. Ан нет! С легкой руки Анны Кузнецовой, назвавшей манту пережитком прошлого, родительская общественность снова возбудилась. Причем, не только в Тюмени. Альтернативные методы диагностики ищут по всей России. - К нам уже в субботу выстроилась очередь из недовольных родителей, - рассказывает педиатр детской поликлиники Наталья Тиханович. – Услышали по телевизору про Диаскин-тест и пришли качать права: почему, дескать, всех детей гонят на Манту, когда есть новейшие прививки? Для кого-то они, может, и новейшие, а у нас этот диаскин применялся, когда я еще на первом курсе училась. И сейчас входу наравне с манту, просто мало кто этим интересуется. Не понимаю, зачем раздувать сенсацию из ничего – обе методики абсолютно идентичны, результаты обоих тестов признаются достаточными для приема ребенка в дошкольное учреждение. Дело, я думаю, совсем в другом: проталкивается идея принимать детей в школу и детсад совсем без этих проб, - заключает Тиханович. Похоже, так и есть. Иначе с чего бы элементарное требование сделать прививку приравнивается чуть ли не к нарушению прав ребенка? Кстати, уже есть прецеденты, когда противники туберкулинодиагностики пытались через суд запретить бессмысленную, по их мнению, методику, которая «препятствует допуску детей в образовательные учреждения, вопреки Конституции, Федеральному Законодательству и просто здравому смыслу». Суд, слава Богу, оказался в здравом уме, иск не приняли, сославшись в свою очередь на довольно казуистическую норму закона: наличие или отсутствие прививок не может влиять на реализацию гарантированного Конституцией права каждого на образование. Тем не менее, законодательные казусы плодят и обиженных, и пострадавших. В Тульской области, например, уволили заведующую детским садом, которая отказалась принимать детей без справок о здоровье. Трое были из семьи с «потомственным» туберкулезом, еще одну девочку мать категорически отказывалась обследовать из боязни, что ей «что-нибудь занесут». Родительская общественность встала на сторону заведующей: нарушая права одних детей, она защищала других от риска инфекций. Увы, это не помогло, принципиальную женщину сделали "крайней". А вот в Смоленске родительский комитет в два счета перевоспитал упертых мамочек, не желавших вакцинировать своих детей – просто на три дня выставили у садика заслон и те сдались. Все теперь спят спокойно. Интересно, что бы сказали на этот «произвол» защитники прав ребенка? Между тем, Анна Кузнецова, поставившая на уши пол-страны пятничным заявлением о вреде прививок, вроде бы, пошла на попятную. В роли ее толмача выступила «Российская газета», пояснившая, что пробу Манту никто отменять не собирается. Растиражированная новость, что к этому якобы призывала уполномоченная по правам ребенка, «оказалась всего лишь манипуляцией словами». Ну что ж, бывает и такое. Главное, что вовремя погасили страсти. Точку в теме с прививками поставила Главный детский фтизиатр Минздрава РФ Валентина Аксенова: «Родителям дано право выбора. Но не дано - и не может быть дано! - право отказа от исследования на туберкулез и поступления в детский сад или школу без его проведения». Четко, ясно и так коротко, что толмач явно не понадобится – в заявлении ну не единой щелки для «манипуляции словами». newizv. *** Петербургские родители ищут вакцину от пробы Манту К детскому саду Приморского района подан иск за отказ в приеме непривитого ребенка. Одновременно против вакцинного лобби, штаб-квартира которого расположена в Петербурге, выступил Минздрав. В конце марта 2017 года под удар поставлена традиционная система вакцинации против туберкулеза. Ее столицей является Петербург. Производитель пробы Манту теряет монопольные позиции, а местные родители инициировали тяжбу с детским садом, который оперирует постановлением, являющимся последним детищем легендарного санврача Онищенко. Петербургских родителей в суд привела принципиальность детского сада № 27 Приморского района. Заведующая Алла Лахова не пускает трехлетнюю девочку из-за отсутствия прививок от полиомиелита и туберкулеза. Домашняя ссылка длится семь месяцев. Родители обратились с иском о признании действий Лаховой незаконными. В России вакцинация добровольна, и армия поборников иных методов иммунизации детей (закаливание, прогулки, спорт) разрастается. Родители оперируют правом на образование и федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 157, согласно которому отказать в образовательных услугах человеку без прививки можно только в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. Алла Лахова в своем возражении на иск Америку не открыла и, по примеру коллег из других регионов, сослалась на последнее детище Геннадия Онищенко. Накануне отставки с поста главного санврача России, 22 октября 2013 года, он подписал постановление №60 «Профилактика туберкулеза». В нем закреплено, что детям с года до совершеннолетия проводится диагностика туберкулином – препаратом, открытым больше ста лет назад. По-другому способ называется пробой Манту. Охват привитых должен составлять 95 % в год, а дети, которым туберкулинодиагностика не проводилась, «допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания». «В отсутствие справки мы не могли исключить угрозу жизни и здоровью иных воспитанников», – сказала суду Лахова. Этим же постановлением Онищенко оговорено, что за справкой надо обращаться в туберкулезный диспансер. Петербургские родители, поддерживающие иск, эмоционально отмечают, что вести здорового ребенка в «место средоточения туберкулеза» сродни самоубийству. 27-й детсад не одинок в опоре на постулаты Онищенко. В редакцию «Фонтанки» на днях прислали уведомление за подписью директора школы Выборгского района, которая до 30 марта 2017 года потребовала от родителей непривитого ребенка справку фтизиатра, пригрозив отстранением от учебы. Причем, как говорят противники прививок, в образовательных учреждениях Петербурга в качестве доказательства здоровья детей не принимаются справки из частных клиник и результаты рентгенологических исследований и квантиферонового теста – лабораторной альтернативы инъекции туберкулина. Приморский суд, выслушав доводы сторон, истребовал документы из детского сада и отложил разбирательство на 11 мая. Страсти по туберкулину и постановлению Онищенко вспыхнули и на федеральном уровне. В понедельник, 27 марта, детский омбудсмен России Анна Кузнецова сообщила, что ей поступает большое количество обращений по вопросу неправомерного недопуска детей к образовательному процессу из-за отсутствия диагностики на туберкулез. По ее словам, прошли консультации на уровне Минздрава и Генпрокуратуры. «Всероссийским обществом фтизиатров приняты рекомендации по проведению тестирования на туберкулез. Специалисты утвердили несколько возможных вариантов тестирования, включая не только пробу Манту, но и диагностики с использованием квантиферонового теста и Т-спот-теста (основан на анализе крови. – Прим. ред.), – уточнила Кузнецова. – Вариативность диагностики позволит максимально учитывать особенности здоровья ребенка, а также обеспечит реализацию гарантированного конституционного права каждого ребенка на образование. Теперь родители будут иметь альтернативу пробе Манту». Повторяется история двухлетней давности. В феврале 2015 года Минздрав уже пытался подкосить монополию туберкулина, решив, что детям от 8 до 17 лет для скрининга туберкулеза можно вводить препарат диаскинтест, который, как утверждается, показывает положительный результат только у зараженных туберкулезом, в то время как у пробы Манту довольно высок показатель ложноположительных реакций. Тогдашний приказ Минздрава вызвал информационную войну. В феврале 2015-го в СМИ поступило обращение Санкт-Петербургской ассоциации пульмонологов и фтизиатров с просьбой встать на защиту пробы Манту и не допустить внедрения диаскинтеста. Ассоциация была создана за месяц до рассылки, интересным оказался состав ее участников. Президент Любовь Зазимко – сотрудник петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Это главный разработчик туберкулина. Из шести учредителей ассоциации четверо – также сотрудники НИИ, а еще один работает в ФМБА. Ангажированность письма против диаскинтеста была настолько явной, что Российское общество фтизиатров выступило с открытым заявлением: «Сведения, которые распространяет Санкт-Петербургская ассоциация пульмонологов и фтизиатров, не имеют научного обоснования и могут формировать негативное общественное мнение о современных методах диагностики туберкулеза у детей. Появление непроверенных данных в СМИ затрудняет внедрение инновационных методов, одобренных Российским обществом фтизиатров». В 2015 году выручка НИИ составила 1,3 млрд рублей (более свежие данные в СПАРК отсутствуют), сумма госконтрактов за последние три года – около 2 млрд рублей, их объемы неуклонно сокращаются. В 2015 году глава института Виктор Трухин стал самым обеспеченным руководителем петербургских подразделений ФМБА с доходом 20,4 млн рублей. Также он задекларировал 26 земельных участков, ЛЭП, два причала, два объекта незавершенного строительства, два снегохода, моторную яхту. Пока детские образовательные учреждения все еще сохраняют верность заветам Онищенко, государство решило избавиться от производителя проб Манту. В начале 2017 года НИИ вакцин и сывороток включен в трехлетний план приватизации федерального имущества. Перестал лоббировать туберкулин и двойник института, та самая ассоциация пульмонологов и фтизиатров. Ее сайт состоит из одной страницы, на которой большими буквами выведено: «Ассоциация – это независимый коллектив ученых, целью которого стоит защита интересов общества и сохранение здоровья нации». Справка: Статистику инфекционных заболеваний ведет Роспотребнадзор. Последний опубликованный доклад по заболеваемости туберкулезом датирован 2013 годом. Согласно нему, в 2012-м в России зарегистрировано 96 тысяч 740 случаев туберкулеза, показатель заболеваемости в среднем по стране составил 67,7 на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости детей в возрасте до 14 лет в 2012 году в среднем по стране составил 16,7 случая на 100 тысяч. Среди детей до 14 лет наиболее высокий показатель заболеваемости туберкулезом продолжает регистрироваться в возрастной группе 3-6 лет – 20,3 на 100 тыс. В 2012 году показатель заболеваемости подростков составил 31,3 на 100 тыс. По данным фтизиатров, в 2016 году в Петербурге туберкулезом заболели около 140 детей и более 40 подростков. На туберкулинодиагностику соглашаются родители 96-98 % петербургских детей. Прививку от туберкулеза в роддомах получают 93 % младенцев. fontanka. *** Ученые протестируют уровень мракобесия и научных знаний у россиян Российские ученые подготовили лабораторную работу для массовой проверки уровня мракобесия и научных знаний у граждан. В рамках теста «Недетские вопросы» они предлагают ответить на ряд вопросов об устройстве жизни с точки зрения физики, химии, астрономии и биологии. «Все мы часто сталкиваемся с сомнительными сообщениями. В научно неграмотном обществе несбыточные обещания, беспочвенные страшилки, ложные взаимосвязи множатся, как вирусы. Ученые противостоят шарлатанству и мракобесию, но им не победить без вашей помощи. Поэтому будьте бдительны, мыслите критично, проверяйте себя в наших тестах», — предлагают организаторы. Задания лабораторной работы рассчитаны на детей и взрослых от 15 лет. На их выполнение отводится 45 минут. Проверка знаний состоится 22 апреля одновременно во многих городах России. Пока заявку на участие подали инициативные группы 10 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и других. Академическими партнерами всероссийской лабораторной выступили Российская академия наук, Московский государственный университет, Политехнический музей и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС. Среди «заведующих лабораторной» — астрофизик Борис Штерн, Биоинформатик Михаил Гельфанд, Академик РАН Валерий Рубаков, Нейробиолог Василий Ключарев, декан факультета физики НИУ ВШЭ Михаил Трунин и астрофизик, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев. Организаторами тестирования выступили «Рыбаков фонд» совместно с Тотальным Диктантом. openrussia.org .