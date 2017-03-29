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Обещалочка Печатать E-mail
Вторник, 28 Март 2017

Краевое "правительство" хоспис в Подгорном не согласовало.

ПРИВЕТ ИЗ СВЕТЛОГО ПРОШЛОГО

Наглядное пособие по теме «Жизнь проходит даже быстрее, чем вы думаете».

Сегодня от Виктора Стародубцева записка пришла по поводу многострадального заколючинского хосписа: «Край отказал Пешкову и Фомаиди в поддержке варианта в Подгорном. Что так будет, мы говорили много раз. Прошло столько времени, а нужного помещения так и не нашли. А без помещения и добиваться чего-либо бесполезно. Обидно. Нашим чиновникам видимо пора на пенсию. Снова вспомнили об общественниках...»

Свыше моих сил вот это не процитировать вам ещё раз:

«Старейшие жители города задали Вадиму Медведеву около двух десятков вопросов, - говорится на сайте Серого дома. - Особое внимание на встрече было уделено проблеме создания хосписа. «Вопрос хосписа, очень серьезный для города и болезненный для людей нуждающихся в его услугах, - ответил Глава ЗАТО. - К сожалению, в этом году бюджет города меньше предыдущего на 400 миллионов. Мы были вынуждены отказаться от увеличения заработной платы бюджетникам. Начинать в таких условиях строительство ещё одного социального объекта вряд ли нам под силу и я не хочу этого обещать. Поэтому предлагаю вернуться к её обсуждению в более благоприятное время».

Угадайте, в каком году эти чудесные слова были сказаны. Ни в жизнь не угадаете! ЭТО АВГУСТ ДВЕ ТЫСЯЧИ ДЕСЯТОГО. Благоприятных времён мы так и не дождались, граждане. Всё у нас в прошлом, всё в прошлом. И неловко даже напоминать о том, что изначально любому ёжику понятно было, что это голимый трындёж...

23.03.2017

Железногорск – город передовых технологий

В администрации Железногорска состоялось обсуждение приоритетных проектов ЗАТО.

Открывая заседание, глава города Вадим Медведев заявил: «Целью всех проектов является более широкое вовлечение жителей города в нашу работу, начиная от проработки решения, сбора предложений до организации совместной деятельности по их исполнению».

24rus.ru.

 

 
 
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История Железногорска
28.03.2011
в бывшем кинотеатре «Спартак» открылся первый в истории города Молодежный центр. Директор – Ирина Мальцева

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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