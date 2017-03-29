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Понаехавшие Печатать E-mail
Вторник, 28 Март 2017

Оказывается, это слово не только в Москве популярно.

«Нас, материковых, здесь не любят!»

Пермяков, уехавших на пмж в Крым, наберется уже на какой-нибудь «пермский район» или «пермский квартал»: журналисты, бизнесмены, ит-специалисты, визажисты, спортсмены…

Немного цифр. Пермский край — 2,6 млн человек. Крым — 2,3 млн человек. Пермский край покинули за 2016 год 86,5 тыс. человек. Приехали 83,3 тыс. Крым: прибывших за тот же период 6723, выбывших — 4194 человек. По данным коллег-журналистов в Крыму, официальная статистика от реальной отличается. По их информации, Крым ежегодно «прирастает» примерно на 15 тыс. человек.

«Наши» с характерами, закаленными уральскими морозами, осваиваются на берегах Ялты и Феодосии, Симферополя и Севастополя, с присущей нам, пермякам, суровой настойчивостью. Раз решили — так решили. С чем придется столкнуться тем, кто решится на переезд? Об этом Properm.ru рассказали уже обосновавшиеся на полуострове земляки.

«Тут до сих пор подавляют любое проявление личности!»

Евгения Власова, визажист, с мужем и двумя детьми (мальчик и девочка), переехали в Севастополь в 2016 году:

— Цены на жильё очень разнятся в зависимости от сезона. Зимой можно снять нормальную студию для двоих за 15 тыс. рублей. Средняя цена аренды в остальное время за однокомнатную квартиру — 20 тыс. рублей, за двухкомнатную — 30 тыс. рублей в месяц. Многие арендодатели «в сезон» поднимают цену в два раза! Этот нюанс надо сразу выяснять, чтобы не было потом неприятных сюрпризов.

Пока еще можно купить «однушку» на вторичном рынке за 2,5 млн рублей, а новую за 3 млн рублей (не в центре), но цены растут. Квартиры и дома раскупают москвичи, питерцы, ростовчане. Евгения советует искать жильё по старинке, просматривая местные форумы, газеты. На «Авито» наткнуться на собственника практически нереально, в основном объявления там размещают риэлторы.

Стоимость проезда — 15 рублей в автобусе, 17 рублей в маршрутке, 10 рублей в троллейбусе. Такси — от 130 рублей и выше. Бензин АИ-95 стоит 41–42 рублей за литр, АИ-92 и ДТ — 38–39 рублей за литр. Вопрос про детские сады и школы для семьи Власовых был особенно актуален:

— О, школы и сады!!! Тут на медицину без слез не взглянешь! К несчастью, попала в больницу, так выяснилось, что постельное белье надо было с собой брать… В детсад не попасть. Я разговаривала с тремя заведующими, группы переполнены. Даже льготники выстроены в очередь, весь Крым — дети военных и моряков. В Симферополе открывают, вроде, и садики, и школы, а в Севастополе пока нет.

Попасть в школу по месту нового жительства — тоже проблема, классы переполнены, здания школ давно требуют ремонта. Что удивительно — кормят бесплатно.

— Но и ходить строем, как во времена наших родителей, требуют! — рассказывает Евгения. Она, мама двоих детей, очень переживает по поводу устаревших и каких-то диких, на ее взгляд, подходов к образованию и воспитанию детей. — Тут до сих пор подавляют любое проявление личности. Все должно быть одинаковое, дневники у каждого класса, цвет тетрадей… это вообще для меня больная тема! Учителя злятся на приезжих, им работы прибавляется.

Еще одна больная тема — цены на продукты питания — «очень дорого». «Мы созваниваемся с родными, от таких цен у них глаза на лоб лезут! А продавцы говорят, что к лету ещё подрастёт цена. Огурцы в супермаркете стоят 250 рублей за кг, помидоры — 350 рублей за кг, кабачки и баклажаны — 300 и 400 рублей за кг. Яблоки в магазине — минимум 90 рублей. Не понимаю, почему молоко такое дорогое?! На Урале, чтобы корову содержать, нужно ей чуть ли не дом построить. А здесь тепло, таких затрат не требуется… У местных на все один ответ: «Это же Крым, детка! Море!»

Российских торговых сетей и банкоматов нет, причем рестораны, кафе и бытовые магазины часто принимают только наличные.

«Местные вообще не особо нас любят, «понаехали», «материковые», «работу отбирают», мы бы уехали обратно, но у мужа работа такая, не отпускают, — говорит Евгения. — Кроме моря ничего хорошего. Очень сложно, особенно если с детьми».

Все в процессе становления

Илья Изотов, редактор «Российской газеты в Крыму», уверен, что Евгения просто «не знает, где покупать продукты». Для своей семьи (у Ильи жена и дочь) он приобретает молоко и яблоки на рынке Симферополя «Привоз». И уверен, что в Севастополе тоже есть свои рыночки и рынки.

— Яблоки можно и за 25 рублей за кг купить, в пятнышках немного, градом побитые, в среднем от 30 до 70 рублей за кг они стоят. Молоко в полиэтилене, не в пластике, стоит 45 руб. за литр. Конечно, если предпочитать дорогие супермаркеты, то и с ценами столкнешься соответствующими.

Супермаркеты могут себе позволить быть дорогими, так как российские сети (Магнит, Пятерочка, Лента, Перекресток и т.д.) пока так и не зашли в Крым. Из продуктовых ритейлеров есть только ростовская «Ассорти». Сложности и дороговизна отчасти связаны с логистикой, сразу на 15% дорожают товары после керченской переправы.

Илья Изотов отмечает, что недвижимость скупают активно, но больше, конечно, на южном берегу. В Ялте цена квадратного метра сопоставима со столичной. Илья живет в Крыму уже три года, возвращаться не собирается, отпуск проводит в Крыму же, снимая дом у моря. По его словам, с вводом моста многое изменится, в том числе есть надежда, что снизятся цены на продукты питания, увеличатся темпы строительства жилья, улучшится качество услуг в здравоохранении.

Проблема с нехваткой мест в детских садах коснулась и его семьи. Дочке, уже коренной крымчанке, три года, пора в садик, но мест нет… В очереди уже 30 тыс. малышей. В прошлом году было сдано 10 модульных детских садов, по 150–250 мест каждый. Конечно, при такой очереди, если в год сдавать по 1500–2500 мест, заметных результатов достигнуто не будет. Выход — частное дошкольное образование, но оно не очень развито…И в этом помогают, как ни странно, пермяки, у которых богатый опыт открытия частных детских центров.

«Мы материковые. Нас не любят»

Ольга Пьянкова заключила контракт на оказание финансовых, бухгалтерских, юридических услуг крупной крымской строительной компании. В связи со сменой работы сменила и место жительства, вместе с дочерью Натальей и внуком переехали в Симферополь. Сняли дом за 50 тыс. рублей. «Да, жилье недешевое, — признает Ольга, — но даже не это является проблемой». По словам Ольги, Крым похож на падчерицу или на «брошенку».

— В первый раз я прилетела зимой, все показалось таким серым, блеклым, старым, нищим. Здания обшарпанные, дорог нет. Все потихоньку меняется к лучшему. А людям хочется, как в сказке, сразу и сейчас. Вот и ищут виноватых, а кто виноват? Конечно мы, приезжие, материковые. Нас тут так называют. И не любят. Взгляды в спину, шепотки, «понаехали», … — есть это все.

Ольга приводит конкретные примеры, кажется, что мелочи, но ведь из таких мелочей складывается жизнь: «В магазине наши, материковые девчонки, бегут сразу: «Чем помочь?» А татарочки… Что вы, что вы. Подойди, попроси, и то в ответ получишь раздраженное: «Подождите».

Внуку исполнилось три года, нужен садик, а его нет. Пьянковы сняли соседний дом (тоже за 50 тыс.), сделали в нем ремонт, организовали частный детский сад. Ольга, ставшая мамой погодков в 20 лет, говорит, что всегда мечтала о частном садике, а Наталья, дочь, по образованию психолог, так что «сам бог велел. Из Перми пригласили повара, воспитателя и нянечку. Яркий, красочный детский сад «Совушка» начал работу. Единственное, что не дает нормально развиваться крохотному бизнесу — это дороги, вернее, их отсутствие. «Дорог вообще почти нет за городом, — признает Ольга, — на машине очень сложно проехать, а без машины не добраться. Это жуть».

Но родители, особенно «свои», материковые, счастливы: отдавать детей в тесные «однушки» за 16 тыс. рублей в месяц или за эти же деньги в отдельный дом, на свежий воздух… Выбор очевиден. В «Совушке» группа разновозрастная, самому маленькому 1,2 года, самому старшему 10 лет, у него диагноз ДЦП, такой островок инклюзивного образования на полуострове…

Пьянковых не устраивают дорогие продукты и дорогие медицинские услуги. Но качество даже платных медицинских услуг оставляет желать лучшего: расчет наличными, очереди бесконечны, навстречу ни в каких просьбах не идут.

— Вот пример из последних. Беру бирочку в очереди в платной медицинской лаборатории, номер 134. А вызывает регистратор в это время номер 27! Представляете? Все дороже в два раза, чем у нас. Говорят, конкуренции нет, поэтому так. В обычной больнице просто страшно, совершенно непонятно, как там люди лежат… Это без преувеличения, поверьте, я во многих пермских больницах лежала, думала, у нас все плохо, но настоящую жуть увидела только здесь.

Не устраивают Ольгу и услуги салонов красоты, «Антисанитария какая-то, — характеризует она их. — Так еще и отношение… порежет тебе палец, и на тебя же кричит: «Ненавижу уже ваши пальцы!» Ну, нормально ли? »

— Значит, когда контракт закончится, вернетесь в Пермь, домой?

— … А дышать чем? Я приезжаю в Пермь и не понимаю, чем мы дышали, как мы жили в этом? Здесь в Симферополе воздух другой, уже в аэропорту, а у нас еще чище. А красота с весны по осень… Крым — удивительный край, в Алуште уже сейчас нарциссы, тюльпаны, зелень. Все в цвету уже. А горы?

properm.ru.
 
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