Шестеро гвардейцев были убиты в чеченской станице Наурская. Ответственность за нападение на Росгвардию взяла на себя "Кавказская провинция Исламского государства" Запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за гибель шести военнослужащих Росгвардии в ночь на пятницу, 24 марта, в чеченской станице Наурская, сообщается в Twitter SITE Intel Group, занимающейся мониторингом ресурсов исламистов. На сайте уточняется, что заявление боевиков сделано от имени "Кавказской провинции Исламского государства". В сообщении говорится, что в результате погибли "по меньшей мере шесть силовиков и ранены еще трое". Отмечаются потери шести боевиков, как сообщали ранее российские информационные агентства со ссылкой на свои источники, всего нападавших было восемь. Незадолго до этого, 16 марта, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавал , что в Чечне за одну неделю января задержано более 60 участников бандподполья, связанных с ИГ. По данным местных правоохранителей, они были членами ячеек ИГ на территории Курчалоевского и Шалинского районов, в Грозном и ряде других населенных пунктов Чечни. "Кавказская провинция Исламского государства", известная также как "Вилаят Кавказ" - отделение "ИГ" на Северном Кавказе в РФ, - взяла на себя ответственность за серию атак на сотрудников силовых структур в Дагестане в марте 2016 года. О создании этой структуры под руководством одного из лидеров дагестанских террористов Абу Мухаммеда аль-Кадари (Рустам Асельдаров или Абу Мухаммед Кадарский) сообщалось летом 2015 года, затем в сентябре группировка совершила первое нападение на российскую военную базу в Южном Дагестане в селе Магарамкент. Как писала "Независимая газета" , некоторые эксперты называли "Кавказскую провинцию ИГ" новой силой террористического подполья региона наряду с "Имаратом Кавказ" - исламистской террористической организацией. Кадыров признал свою вину в нападении боевиков на военнослужащих Росгвардии Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает себя лично ответственными за то, что нападение боевиков на объект Росгвардии в республике и военнослужащих оказалось возможным, передает агентство "Интерфакс" . "В данном случае, в первую очередь это моя вина и вина всех силовых и правоохранительных структур, находящихся в Чечне. Мы расслабились, думали, что всех нейтрализовали и задержали. Но у этих шайтанов коварные замыслы. Как мы видим, они не хотят остановиться", - подчеркнул руководитель региона. Кадыров пообещал, что борьба против боевиков "будет жестокой". "Мы их найдем и уничтожим, где бы они ни находились - в Чечне, Сирии или других местах", - заверил он. По словам Кадырова, главной целью террористов являются Чечня и Россия, "потому что мы у них выиграли борьбу, тысячами уничтожили". "Выиграли у тех институтов, которые разрабатывали стратегию и тактику развала России через Чечню", - объяснил глава республики. Кадыров также выразил уверенность в том, что совершившие нападение на объект Росгвардии в Чечне - "не случайные люди". "Они подготовлены, щедро профинансированы, главари сидят в Сирии", - отметил он. "Я хочу обратиться к руководству страны с просьбой усилить борьбу с ними в Сирии, побольше направлять сотрудников правоохранительных органов и силовых структур из Чечни, потому что мы знаем их тактику, стратегию", - заявил Кадыров. Воинские части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в боевую готовность После ночного нападения на воинскую часть в станице Наурская все воинские части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в боевую готовность, сообщил журналистам заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии Николай Долонин на пресс-конференции, посвященной первым итогам и основным направлениям работы Северо-Кавказского округа войск Росгвардии в 2017 году. "Проводятся мероприятия совместно с ФСБ, МВД, направленные на недопущение подобного, усилена разведка", - отчитался Долонин (цитата по РИА "Новости" ). Как передает ТАСС, он отметил, что целью бандитов было, скорее всего, хранившееся в военном городке оружие: "Цель, наверное, была одна - захватить оружие и дальше совершать какие-то действия". "Для нас это трагедия. Там, в военном городке, живут жены, дети, там детский садик. Мы можем догадываться, что они (нападавшие) могли бы сделать", - добавил он. Эту версию высказал в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров, который считает, что террористы "намеревались совершить резонансные теракты с использованием оружия, если бы им удалось его добыть и уйти живыми". "Их личности установлены. Двое являются уроженцами Ростовской области, один Волгоградской области, трое - уроженцы Чечни", - уточнил Кадыров. В Чечню для проведения разбирательства и оперативных действий прибывает командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии генерал-полковник Евгений Зубарев. Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело. По данным ведомства, боевики были вооружены огнестрельным оружием и ножами. newsru.com . *** Активизация преступной деятельности «Исламского государства» в республиках Северного Кавказа является свидетельством успешной антитеррористической операции, которую Россия проводит в Сирии. Такого мнения придерживается зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, которое он высказал в комментарии Lenta.ru . «Около двух с половиной тысяч террористов, выходцев из России, уничтожены в Сирии. Где-то они ещё остались, идёт миграция, в том числе с бывших постсоветских республик… Они злые на нас капитально», — полагает сенатор. По словам парламентария, своими действиями экстремисты попытались создать панику и продемонстрировать свои возможности, которые в реальности крайне ограничены. Президент России Владимир Путин назвал нападение террористов на часть Росгвардии в Чечне «тяжёлым событием». ﻿ pnp.ru . *** «Китайский расстрел» в станице Наурской Новые обстоятельства «отражения» атаки на подразделение Нацгвардии в Чечне: нападавшие были задержаны живыми. И убиты выстрелом в голову. По официальной версии, подтвержденной пресс-службой Нацгвардии, в ночь с 23 на 24 марта шесть жителей станицы Наурская (личности установлены) атаковали в/ч 3761. В ходе «перестрелки» нападавшие были ликвидированы, шесть военнослужащих Нацгвардии убиты, трое получили ранения. Однако официальная версия о нападении на подразделение Нацгвардии, дислоцированное в станице Наурская, вызывает большие сомнения. В распоряжении «Новой газеты» оказались незаретушированные фотографии чеченцев, якобы погибших в ходе «боестолкновения». Эти фотографии сделаны на месте происшествия одним из членов следственно-оперативной группы. На фотографиях отчетливо видно, что все «нападавшие» убиты практически одним и тем же способом – выстрелом в голову. «Новая газета» показали эти снимки судмедэкспертам, криминалистам и баллистам. У опрошенных специалистов не возникло противоречий в суждении о характере и способе ранения. Специалисты подтвердили, что люди на фотографиях были расстреляны практически в упор, у всех убитых входное пулевое отверстие расположено в районе ушной раковины. Более категорично высказался один из бывших сотрудников правоохранительных органов, служивший в Чечне. Он прокомментировал фотографии следующим образом: «Типичный «китайский расстрел». Так обе воюющие в чеченских кампаниях стороны называли казнь военнопленных по аналогии с публичными расстрелами в Китае, для которых характерны два признака: массовость и способ убийства ­ жертва стоит на коленях, а палач стреляет в голову, чаще всего в затылок. Других пулевых ранений, кроме ранений в голову, на телах чеченцев, якобы «напавших» на в/ч 3761, нет. Эти фотографии практически дезавуируют сообщения о имевшем место в ночь с 23 на 24 марта боестолкновении и свидетельствуют, по меньшей мере, о том, что все «нападавшие» были задержаны живыми. Отдельный интерес представляет фотография убитого чеченца с муляжом самодельного взрывного устройства (тот факт, что СВУ были не настоящими, официально подтвердил Национальный антитеррористический комитет). На левой кисти убитого отчетливо виден ровный свежий кровоподтек, напоминающий по своему виду странгуляционную борозду от наручников. Также отчетливо видно, что СВУ примотано к телу погибшего ­ желтым скотчем ПОВЕРХ свежих пятен от земли, травы и крови на кофте «нападавшего». Фактически, это означает, что кто-то примотал СВУ уже к трупу «боевика». Если никакого боестолкновения не было (а фотографии убитых чеченцев тому объективное подтверждение), то возникает вопрос: при каких обстоятельствах погибли и были ранены девять военнослужащих в/ч 3761? «Новая газета» располагает данными о характере ранений четырех гвардейцев. У майора С. (все фамилии имеются в редакции) диагностирована открытая черепно-мозговая травма и рвано-ушибленные раны головы и лица. Старший лейтенант С. получил огнестрельное ранение правого бедра, рядовой И. – касательное огнестрельное ранение коленного сустава. Также известно, что по меньшей мере один из шести погибших – старший лейтенант Ермолаев – скончался от огнестрельных ранений в область грудной клетки и в живот. Однако, по данным сотрудника прокуратуры, непосредственно участвовавшего в осмотре места происшествия, «напавшие» на в/ч 3761 чеченцы были вооружены всего лишь палками и ножами. Этот факт подтверждается и сводками Нацгвардии. По официальной версии, «нападавшим» не удалось проникнуть на территорию воинской части и завладеть оружием военнослужащих. Таким образом, непонятно, при каких обстоятельствах военнослужащие получили огнестрельные ранения и кто в них стрелял на самом деле. По информации «Новой газеты» в в/ч 3761 несут службу преимущественно командированные из других регионов военнослужащие. По информации от жителей станицы Наурская, между местными чеченцами и военнослужащими в/ч 3761 возможно имел место конфликт на национальной почве. Это могло стать причиной разборки, в ходе которой чеченцы могли были задержаны. Однако эта версия все равно не проясняет обстоятельства ранения и смерти девяти гвардейцев. novayagazeta.