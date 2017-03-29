Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. НАЛОГ НА НАИВНОСТЬ В дежурную часть МУ МВД обратилась 76-летняя пенсионерка, которой позвонил неизвестный и, представившись сотрудником страховой компании, предложил получить компенсацию 500 тысяч рублей за некачественное лекарство, которое она ранее приобрела. Мошенник сообщил, что для получения денег необходимо перевести на банковский счет 119 тысяч налога. И та, разумеется, щедро поделилась с ним своими кровными. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. А в качестве бонуса в полимилиции напоминают : «Не более 5 минут требуется для того, чтобы проверить информацию и принять взвешенное решение, поэтому никогда не стоит торопиться и перечислять деньги сразу же». ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО Уголовный розыск по подозрению в совершении кражи из садового домика задержан 26-летний безработный. Предполагается, что ранее судимый гражданин («в отношении которого ведется следствие за аналогичные преступления») проник в дом с помощью взлома и похитил электроинструмент, телевизор и набор ножей. Возбуждено уголовное дело, по тарифу за такую экскурсию полагается до пяти лет. КАРТА НА ЗАКУСКУ Довольно неожиданно закончилась пьянка 45-летнего аборигена с 20-летним знакомым. «Мужчина пояснил полицейским, что распивал спиртные напитки со своим знакомым, с ним же неоднократно приобретал алкоголь за свой счёт, рассчитываясь за покупку банковской картой. Подходя к дому, где проживает мужчина, молодой человек толкнул своего знакомого, выхватил у него банковскую карту и скрылся. Злоумышленник трижды пытался снять со счета деньги, однако довести свой преступный умысел не смог, так как забыл пин-код. Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого. Молодой человек был задержан в одном из магазинов города, где пытался рассчитаться похищенной банковской картой». За попытку (?) грабежа ему светит принудительный отдых на срок до семи лет. БЕСПОКОЙНОЕ МЕСТО НАКАТАЛИ Дознаватели МУ МВД направили в суд уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в угоне автомобиля: «Сотрудники Госавтоинспекции на маршруте патрулирования остановили автомобиль отечественного производства, водитель которого не смог предъявить документы на транспортное средство и на право управления. В ходе проверки полицейские установили, что автомобиль принадлежит жителю Железногорска. В ходе распития спиртных напитков злоумышленник похитил ключи от машины у своего знакомого и угнал автомобиль, припаркованный на стоянке». Второй задержанный бухарик ездил на своей машине, но легче ему от этого не будет. Задержанный нарядом ДПС гражданин 1978 г.р. был нетрезв и, как выяснилось, это для него обычное состояние. За аналогичные правонарушения его уже привлекали к ответственности, но то ли наказание было для ранее судимого клиента несерьёзным, то ли пофигизм у безработного зашкаливает – теперь у него есть возможность пару лет отдохнуть у хозяина по экзотической пока статье 264.1 («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ В свежей почте «Уран-Батора» довольно странное послание из Таганрога обнаружилось. Похоже, нас принимают за правоохранительные органы. Или за бандитов?))) «Я ГРИГОРЬЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 23.10.19986 ГОДА РОЖДЕНИЯ ПАСПОРТ 0414 №597585 ВЫДАН ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 28.03.2014 ГОДА КОД 240-018. ЯВЛЯЮСЬ ИНВАЛИДОМ 1 ГРУППЫ (БЕССРОЧНО) С 01.05.2014 ГОДА. НАХОДИЛСЯ НА ЛЕЧЕНИИ С 13.08.2014 ПО 06.03.2017 ГОДА В ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА РОССИИ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АМБУЛАТОРНО-СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ П.ПОДГОРНЫЙ 662991, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА, П. ПОДГОРНЫЙ, УЛ. КИРОВСКАЯ 11 ТЕЛ. 796520, 7210-29. ЗАВ. СТАЦИОНАРА ГАЛАКТИОНОВ СЕРГЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ. ОРДИНАТОРСКАЯ 79-64-78, ПОСТ ТЕЛ. 79-67-04. ВО ВРЕМЯ ПРИБЫВАНИЯ В БОЛЬНИЦЕ, Я ПРОХОДИЛ ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО ПО МЕД.ПОЛЮСУ, ПОЛУЧАЛ ПЕНСИЮ ПО ИНВАЛИДНОСТИ НА КАРТУ СБЕРБАНКА. ПОСЛЕ ТОГО КАК Я ВЫПИСАЛСЯ С БОЛЬНИЦЫ, ОБНАРУЖИЛ ПРОПАЖУ ДЕНЕГ СО СВОЕГО СЧЕТА, ПОСЛЕ ДОЛГИХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ, ДЕНЬГИ С КАРТЫ СНИМАЛИСЬ ВРАЧОМ НЕ ЧЕРЕЗ БУХГАЛТЕРИЮ БОЛЬНИЦЫ, А С РАЗНЫХ БАНКОМАТОВ И ГОРОДОВ (ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОСНОВОБОРСК, П. ПОДГОРНЫЙ) ДОВЕРЕННОСТИ И ПРОЧИЕ БУМАГИ Я НА СНЯТИЕ ДЕНЕГ НЕ ДАВАЛ И НИЧЕГО НЕ ПОДПИСЫВАЛ НА ПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В БОЛЬНИЦЕ. ДОСТУП И ПИН КОД К КАРТЕ ВРАЧ ПОЛУЧИЛ ИЗ ЛИЧНЫХ МОИХ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ХРАНИЛИСЬ В БОЛЬНИЦЕ НА ХРАНЕНИИ ДО ВЫПИСКИ. ПРОШУ РАЗОБРАТЬСЯ И ВЕРНУТЬ МНЕ СНЯТЫЕ ДЕНЬГИ, Т.К У МЕНЯ НЕТ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, ЭТИ ДЕНЬГИ Я КОПИЛ, ЧТОБ КУПИТЬ ЖИЛЬЕ В Г. ТАГАНРОГЕ, ГДЕ ПРОЖИВАЕТ МОЯ СЕСТРА И ОБЕСПЕЧИВАЕТ МНЕ УХОД , Т.К. Я САМ НЕ МОГУ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ. ПОМОГИТЕ МНЕ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ! ТЕЛ 89996950202». Мы бы и рады помочь, но как, интересно? НАНОТЕХНОЛОГИИ НА МАРШЕ Из рубрики «Мирный космос» заметка . «В производстве ГСУ СК России по Красноярскому краю находится уголовное дело, возбужденное в отношении начальника научно-исследовательского управления ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущество путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). По предварительной версии следствия, в 2013 году ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева» заключен государственный контракт с Министерством образования и науки России на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка многослойных наноструктурированных покрытий рефлекторов антенн и силовых элементов космических аппаратов». Обвиняемый, состоящий в должности начальника научно-исследовательского управления ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет им. ак. М.Ф. Решетнева», желая быстрого и стабильного обогащения преступным путем, действуя из корыстных побуждений, обратился к директору ООО «Чистая Энергия» с предложением о фиктивном заключении договора между СибГАУ и ООО «Чистая Энергия» на выполнение научно-исследовательской работы на сумму 5,6 миллионов рублей, на что последний согласился. Обвиняемый, пользуясь своим служебным положением, зная о том, что указанные работы уже выполнены научными сотрудниками возглавляемого им управления, согласовал акт выполненных работ с директором ООО «Чистая Энергия» после чего денежные средства были переведены с расчетного счета СибГАУ на расчетный счет ООО «Чистая Энергия» и в последствии обналичены. В настоящее время обвиняемый арестован, устанавливаются все обстоятельства совершенных им преступлений, расследование уголовного дела продолжается». ОХОТА НА ДОРОГАХ *** *** *** ЧТОБЫ СПАТЬ СПОКОЙНО Профилактический рейд, направленный на принудительное взыскание штрафов с неплательщиков, завершился составлением 26 административных протоколов, пятерых особо невезучих должников отправили под арест на срок до семи суток. А взыскать удалось 25 тысяч с копейками. В ходе оперативно-профилактической акции « Регистрация » милиполиция проверила сто шесть собственников, представляющих гражданам жилые помещения внаём, а также помещения, в которых «могут проживать граждане без паспорта РФ или по недействительному паспорту, либо без регистрации по месту жительства или месту пребывания, а также, у которых истек срок регистрации по месту пребывания». Выявлены 24 нарушителя, составлены административные протоколы, жизнь продолжается. Оперативно-профилактическое мероприятие « Розыск » позволило обнаружить трёх граждан, числящихся без вести пропавшими, а также четверых «утративших родственные связи». Сотрудниками отдела уголовного розыска задержан гражданин, скрывшийся в ЗАТО от следствия в Геленджике и объявленный в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. СТАРЫЙ ДА МАЛЫЙ В комнате истории МУ МВД на экскурсии побывали ветераны «Спецстроя». «Огромный интерес у них вызвали стенды о сотрудниках, которые несли службу в «горячих точках», техническом оснащении милиции прошлых лет и образцы милицейской формы. Ветераны вспоминали о тех временах, когда они были дружинниками и помогали сотрудникам осуществлять охрану общественного порядка, и какое чувство гордости они испытывали завязывая красную повязку на руке». Следующая экскурсия организована была для детского сада №13. «Посещение музея оставило у малышей яркие впечатления, ведь им была предоставлена возможность не только посмотреть экспонаты музея, но и потрогать их своими руками». ОТ ЛИЦА СЛУЖБЫ Помощник начальника горУВД полковник Сергей Ксензов вручил благодарственное письмо командиру отделения Специальной пожарной части №1, старшему сержанту внутренней службы Гук Виктору Владимировичу: «В начале текущего года Виктор Владимирович оказал помощь участковому уполномоченному полиции в задержании правонарушителя». НЕБЛИЖНИЙ СВЕТ Административное устройство России не может не поражать воображение. «Начальник МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск принял участие в сходе граждан в пункте полиции № 2 (с дислокацией в Енисейске-4 ). Михаил Кеуш довел до граждан информацию о принимаемых мерах по борьбе с преступностью, в том числе о профилактике мошенничеств и совершении краж различного имущества. Также руководитель Управления ответил на все интересующие вопросы граждан».