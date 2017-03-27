26.03.2009 Сосновоборская ТЭЦ официально переименована в Красноярскую теплоэлектроцентраль №4. Советом директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» признано логичным не связывать название общего энергетического комплекса с именами собственными — Сосновоборск, Железногорск - и принято решение переименовать филиал Сосновоборская ТЭЦ в филиал Красноярская ТЭЦ-4, познее вновь переиминована, в Железногорскую

по материалам библиотеки им.Горького