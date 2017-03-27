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Железногорск
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Понедельник, 27 Март 2017
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Примерно так это и случится Печатать E-mail
Воскресенье, 26 Март 2017
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26 марта 2017 года, всероссийская акция протеста

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Москва

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Питер

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Тамбов

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Тут я запутался в фотках...

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Ижевск

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Где-то по Волге

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Казань веселится

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Чебоксы

Волга матушка река

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Воронеж

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Чебоксары

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Краснодар

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Уфа

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Оренбург

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Челябинск

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Хабаровск

Владивосток - в гости к полиции
 
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История Железногорска
26.03.2009
Сосновоборская ТЭЦ официально переименована в Красноярскую теплоэлектроцентраль №4. Советом директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» признано логичным не связывать название общего энергетического комплекса с именами собственными — Сосновоборск, Железногорск - и принято решение переименовать филиал Сосновоборская ТЭЦ в филиал Красноярская ТЭЦ-4, познее вновь переиминована, в Железногорскую

по материалам библиотеки им.Горького
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Погода в Железногорске
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Средний радиационный фон
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Пиковый за сутки: 15 мкР/ч


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Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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