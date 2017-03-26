Не умеешь пириться - иди работать. Первое правило инноватора. ЗАОЧНАЯ СТАВКА. ПОКА ЖИВУТ НА СВЕТЕ ДУРАКИ Нечасто имеем мы возможность услышать более или менее искренние слова насчёт заколючинских инноваций от тех, кто на них реально зарабатывает. Сегодня – как раз такой случай. ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ Задолго до Крымнаша и тотального нашествия идиотов, в результате которого нам пришлось прикрыть форум «Уран-Батора», тихонечко вёл там свою тему (строительство круглых деревянных домов) некий Лев Степанов. На первых порах он являл собой типичного энтузиаста, которому действительно интересно было узнать, как там всё работает, и как эти планы можно встроить в реальность. Мы даже по мере силы прикрывали его от чрезмерной активности штатных сетевых обезьян, надо признаться. Активиста скоро заметили в Сером доме – не так уж их в ЗАТО и много, если разобраться. Скамейка запасных практически отсутствует – и пригласили к столу. Нет, не к большому распилу бабла, которое ведётся на уровне краевого «правительства», разумеется. Но кое-какую поддержку Степанову пообещали. И вот тут начались чудеса. Сперва в круглых американских домиках обнаружилась «сакральная геометрия» (ну ещё бы!). Читатели также наверняка припомнят волшебный инновационный проект производства автоматов для механизированной продажи магнитиков на холодильник. Именно с этой затеей наш энтузиаст попытался войти в анналы бывшего Красноярска-26. Ну, и плюс ещё всякая сопутствующая чепуха, о которой он вдруг решил рассказать в социальных сетях в открытом доступе. Рассказать в крайне циничной форме. В ЗАТО эпохи Крымнаша процветают одни ростовщики. Работникам заколючинских средств массовой информации читать ниже приведённые строки будет немного обидно, но я рекомендую добраться до конца текста, а потом попробовать сделать кое-какие для себя технологические выводы чисто профессионального плана. Итак, Лев Степанов, «Самый медленный стартап», прошу: «По мнению Евгения Гильбо современный бизнес – это PR. Если умеешь прославлять себя и своё дело, то ты на плаву, если нет – устраивайся на работу. Последний вариант мне не подходил, поэтому было решено изучить предмет. Дело оказалось не простым, учебников по славе не нашёл, люди в теме молчали как покойники. Те, кто говорил, в основном вели около предметные разговоры, набивая цену, но не выдавая конкретику, поэтому свою первую осознанную PR-кампанию я проводил опытно-экспериментальным способом. Бюджет кампании был нулевым, а значит, требовался весомый информационный повод. Я рассудил так, журналистам надо каждый день выдавать новости, желательно значительные, а это большой дефицит для мухосрансков. У меня была такая новость, правда трёхмесячной давности – открытие хакспэйса в Железногорске. Я достал её из нафталина, сдул пыль и сделал пресс-релиз. Обозначил это событие, как глобальное и свежее. Дал короткую расшифровку названия, чтобы у журналистов сложилось нужное представление. Релизы вместе с фотографиями отправил с утра по электронной почте на два городских телеканала, в две газеты и несколько краевых интернет-СМИ. После обеда сделал контрольные звонки, рассказал некоторые подробности, договорился с телевидением о времени записи сюжетов, а журналистам газет дал интервью прямо по телефону. На следующий день сняли репортаж из хакспэйса для канала 12 и записали авторскую программу в студии Ирины Орловой, куда я был приглашён в качестве гостя. Также вышла одна статья в газете «ГиГ». Краевые интернет-СМИ мою новость проигнорировали, вероятно, глобальные события – не их масштаб. Через неделю я снова залез по горячим следам в телевизор и рассказал Юлии Третьяковой про инновационный прорыв. Ещё через неделю, после выхода в эфир записанных сюжетов, со мной стали здороваться те соседи и родители детей из детского сада, которые раньше этого не делали. Спрашивали как дела и задавали уточняющие вопросы по тематике интервью. Для этой первой пробы PR-пера я не ставил никаких особых целей, к телесъёмкам специально не готовился, разве что озадачил жену погладить футболку…» ( отсюда ). *** 08.04.14 В Железногорске открылся хакспейс. Это организация лабораторий цифрового творчества типа «HackSpace» и «FabLab». За последние 5 лет в мире открылось 1100 хакспейсов, в России - 10. В Красноярском крае всего один и он находится в Железногорске. В глобальном смысле хакспейс - это мировое сообщество исследователей сложных систем. Основная цель существования таких лабораторий – самообразование и осмысление новых возможностей в новой информационной эпохе, а также развитие технического творчества и цифровых форм искусства. Железногорский хакспейс «СТОКРАТ» открылся 5 апреля. Но на его базе уже прошли четыре образовательных семинара по гуманитарным технологиям и постиндустриальному переходу. - Можно сказать, что «СТОКРАТ» - это своеобразный клуб по интересам, - рассказал ГиГ координатор проекта в Железногорске Лев Степанов.- Сфера наших интересов включает различные направления: архитектурный и промышленный дизайн, франчайзинг, PR-технологии, доступное жилье XXI века, альтернативная энергетика, 3d-печать, автоматическое производство и торговля. У нас есть специалисты, которые готовы поделиться своими знаниями и опытом с новыми участниками. Будем всем рады. По словам Степанова, хакспейс - новый мировой тренд или материальное место для виртуальных людей. Кстати, команда железногорцев уже участвует в краевом проекте «Инновационный прорыв-2014». Материальный адрес в Железногорске: ул. Привокзальная, 31». gig26.ru . *** Поскольку единственным критерием для оценки любого прожекта является нынче его доходность, нам бы следовало здесь что-нибудь ехидное написать про железногорский обокластер и, в особенности, про т.н. промышленный парк, торжественной сданный в эксплуатацию почти два года назад, но так и не принёсший счастья никому, за исключением жуликов из «КРЭКа», да ещё, пожалуй, «дочки» Горно-химического комбината, удачно подсевшей на переоборудование только что построенного здания под какие-то пластмассовые инновации. Однако общие рассуждения прицепить к конкретному хакспейсеру Степанову было бы трудновато, а финансовых отчётов о его прорывах у нас нет, разумеется. То есть, мы примерно представляем себе, как они выглядят, но точные циферки заведомо отсутствуют, дабы не разрушать красивых инновационных легенд. И вот тут на помощь исследователю приходит сам автор инструкции по разводу богатеньких и глупеньких буратин посредством чтения лекций на тему «На дурака не нужен нож». В комментариях к рукописи одна из читательниц задаёт ему резонный вопрос (орфография и пунктуация сохранены): - ЧЕМ ТЫ ТАМ , МАТЬ ТВОЮ, ЗАНИМАЕШЬСЯ в этом ХакСпэйсе???? Можно для дебилов, не такими умными словами - Ольга , в основном занимаюсь хернёй, - честно признаётся Степанов, - но иногда ещё занимаюсь торговыми автоматами, архитектурным дизайном и гитарным хипхопом. - А вот, Лев Борисович, - далее интересуется (и, похоже, неспроста) дамочка, - есть ли что то материальное, из твоих работ, что можно сфоткать и выложить или записать и выложить? Тут мы замираем в предвкушении: если не фотографии средних размеров горы бабла на фоне волшебной магнитиковой машинки, то уж, по крайней мере, сканы десятка международных патентов инноватор должен выложить? Но нет. Степанов приглашает собеседницу пообщаться в личной переписке. И я сильно сомневаюсь, что ей там довелось увидеть упомянутые горы бабла либо контракты с «Дженерал Дайнемикс». Вы ведь помните, с чего началось это жизнеописание? «Если умеешь прославлять себя и своё дело, то ты на плаву, если нет – устраивайся на работу. Последний вариант мне не подходил». Это означает, что финансовый поток движется, как всегда, в одном направлении – из бюджетной кормушки к очередному сказочнику – и там бесследно растворяется в бесконечных разглагольствованиях о рывках и завоевании мировых рынков. «ТАБУРЕТ С МОТОРЧИКОМ, INC» Тут ещё один момент потрогать необходимо. Любезно напомнил нам о нём профессиональный инноватор ЗАТО Железногорск, депутат местного Совдепа от ЛДПР (спасибо Кулешу) Владимир Крутой. На днях его, походя, упомянули в комментариях к заметке про бордель-сауну, и куратор флагманской программы Ты - предприниматель *1 так возбудился, что потребовал снести на фиг порочащее Начальника Муниципального Штаба предположение о чисто внешнем его сходстве с держателем публичного домика. Мы ничего убирать не стали, разумеется, но зато ваш корреспондент вспомнил, что одна памятная инвестиционная дата осталась у нас без должного оформления. В начале 2016 года железным горцам и вообще галактике Млечный путь сообщали: «Фирма « Вираж » Владимира Крутого намеревается в течение года перейти к испытаниям сверхлёгкого (посмотрите комментарии, порадуйтесь – Авт.) автожира собственной конструкции. А ещё через полгода – к мелкосерийному производству». Финансировать эту странную затею, якобы, взялся на безрыбье краевой «бизнес-инкубатор». Необходимая справка от wikipedia.org : «Автожи́р — винтокрылый летательный аппарат, в полёте опирающийся на несущую поверхность свободно вращающегося в режиме авторотации несущего винта. Автожиры изобрёл испанский инженер Хуан де ла Сиерва в 1919 году. Новый этап интереса к автожирам начался в конце 1950-х. Игорь Бенсен в США активно пропагандировал гирокоптеры собственной конструкции — лёгкие одноместные простейшие автожиры, которые продавались в виде наборов для самостоятельной сборки и были доступны по цене широкому кругу желающих». Сами понимаете, пройти мимо такой инновации Нашгород никак не мог. Чем принципиальным отличается хакспейс Степанова от опенспейса Крутого, я вам в точности объяснить не берусь. Возможно, названием «Кашалот» или широко разрекламированными играми в «Мафию». Чему способен научить заколючинский молодняк предприниматель, все сведения о предыдущих бизнес-проектах которого всезнающий интернет укладывает в два упоминания - о ликвидации фирм « Вектор плюс » и « Рекреация » - нам с вами остаётся только догадываться. За 2014 год, во всяком случае, сей коммерсант*2 указал к выборам в горсовет доход по основному месту работы в 354 тысячи рублей, плюс сто шестьдесят с копейками тысяч пенсии и… железнодорожный тупик в числе объектов недвижимости. Впрочем, возможно, он не только играющий тренер? Может быть, проектные работы по железногорскому автожиру имени ядерно-космического обокластера успешно завершены, и сейчас где-нибудь в недрах промышленного парка с конвейера сходят один за другим десятки новёхоньких вертолётиков? Не исключено, конечно. Но последние новости по данной теме датированы во всемирной сети январём 2016 года. С тех пор никто больше про Владимира Крутого и его «Вираж» ничего не слышал. Даже на сайте «КРИТБИ» никакой дополнительной информации о проекте по-прежнему не содержится. А это значит что, дорогие товарищи? Как нас учит тов. Степанов, «современный бизнес – это PR. Если умеешь прославлять себя и своё дело, то ты на плаву, если нет – устраивайся на работу». Отсюда вывод: главное в работе инноватора даже не пиар или схваченные со стола пара кусочеков бюджетной колбаски, а умение вовремя трудоустроиться в какое-нибудь общество по распространению инновационных рывков при государственном корытце с хавчиком и там намертво закрепиться. И точка. Ой, нет. Не точка ещё. «Комплексный проект «Железногорск – город передовых технологий» состоит из четырех направлений. Первое: содействие градообразующим предприятиям в планах их развития. Речь идёт о компании «ИСС» им. ак. М. Ф. Решетнева и Горно-химическом комбинате. На предприятиях уже запущены или готовятся к открытию новые современные производства. Второе: содействие развитию новых высокотехнологичных бизнесов. «По этому направлению мы будем использовать все инструменты, над которыми сейчас работаем. Это ТОСЭР, промпарк, программа моногородов», - сказал глава ЗАТО, добавив, что со стороны администрации предполагается сопровождение инвесторов с тем, чтобы они не чувствовали проблем, работая в «закрытом» городе» ( отсюда ). А вот теперь и вправду точка. Что здесь ещё можно добавить? *1 Посмотрите, кстати, какие прорывные бизнес-проекты там рекламируются . *2 Главный специалист в группе сопровождения операций корпоративного бизнеса Службы экономической безопасности операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк». А куда ещё идти бывшему сотруднику Госнаркоконтроля?