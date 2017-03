Патриоты за триста Как-то без должного подъёма в этом году отпразднован Крымнаш. «Отец у этой победы один — Владимир Путин» На третий год возвращения в «родную гавань» праздные речи посланников из Москвы стали казаться крымчанам совсем дежурными. Жители Севастополя отвечают им низкой явкой и припоминают ранее данные обещания. С каждым годом на праздник в Севастополе приходит все меньше людей. Если в марте 2015 можно было говорить о восьми тысячах участников, в марте 2016 — о трех тысячах, то 18 марта 2017 года на праздничный митинг собралось не более двух тысяч человек. И место выбрали новое: вместо центральной площади Нахимова, где три года назад проходил «народный сход», людей позвали на мыс Хрустальный к памятнику солдату и матросу. Пришедшие — преимущественно бойцы упраздненного ныне ополчения и казаки. Люди выстраиваются по периметру площади, растягивают транспаранты: «Севастополь без фашизма», «Крым с Россией расцветает, Украина с ЕС упала до Сомали». Появляются традиционные для патриотических праздников триколоры, имперские флаги и символика НОД. Митинг начали врио губернатора города Дмитрий Овсянников и спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева. Однако их речи оказались настолько дежурными, что собравшиеся начали беседовать параллельно и даже смеяться как-то несоответственно моменту. Вернуть внимание публики к микрофону смог бывший телеведущий, а ныне зампред Госдумы Петр Толстой. — Это была третья оборона Севастополя! — отчеканил он. — Крымская война, Великая Отечественная, и возвращение Севастополя в Россию. Сегодня от имени 450 депутатов Государственной думы, представляющей всю нашу страну, все население нашей страны, все политические силы, которые есть в России, я приветствую вас на этой площади. Благодаря вам Россия обрела новый этап своей истории. Этап, когда стране никто не сможет больше указывать, как ей жить. Почин Толстого поддержал председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов. — Отец у той победы был один — нынешний президент Владимир Владимирович Путин. Все остальные были солдатами, сыновьями и дочерьми, — заявил он. — Неслучайно социологи отметили, что это событие [присоединение Крыма] произвело в России такой же эффект, как полет Гагарина в космос и победа в Великой Отечественной войне. Те пять «электричек дружбы», которые пришли в Крым пустыми, стали началом нашей победы. За единую и сильную Россию! Ура! О каких пяти «электричках дружбы» вел речь Шаманов — неизвестно: ранее говорили только об одном поезде. Однако люди оказались не согласны не столько с новыми фактами в истории «крымской весны», сколько с общим торжественным пафосом официальных выступлений. — Конечно, мы должны быть в России, мы должны быть русскими. Это даже не вопрос, — поделился с «Новой газетой» севастопольский казак Анатолий Марета. — Но то, что мы ждали от России, мы этого не увидели. Сейчас в Крыму и Севастополе пошел передел собственности, начиная от киосков, ларьков, магазинчиков, участков земли под застройку, заканчивая крупными предприятиями. Собирают так называемую самооборону, говорят: «Вот автовокзал принадлежит Коломойскому, фас!» Люди захватывают, забирают, огораживают. Потом оказывается, что это принадлежит вовсе не Коломойскому, а кому-то другому, в том числе и русским патриотам. Такого беспредела здесь не было даже в последние годы украинской государственности. Пришедшая на митинг эколог Маргарита Литвиненко оказалась более категорична в оценках. — Хотелось бы, чтобы спустя три года Россия могла похвастаться не только такими массовыми мероприятиями. Чтобы бабушки, которые надеялись на высокую пенсию, получили эту высокую пенсию, чтобы сельское хозяйство в Крыму развивалось и процветало, как обещает с каждого плаката Владимир Владимирович Путин. Хотелось бы, чтобы улицы были благоустроенными, чтобы дороги были без ям. И чтобы у людей было менее воинственное настроение. Литвиненко рассказала корреспонденту «Новой» историю, которая, на ее взгляд, характеризует сегодняшнее состояние умов в городе. — В январе я ехала в автобусе в Балаклаву. Дорога была обледенелая. И на моих глазах перевернулась ехавшая нам на встречу машина. И никто из людей даже не подумал остановить автобус. Я стала кричать водителю: остановитесь, там же человек, нужно помочь! А водитель ответил, что на этом месте нет остановки, и если он затормозит, его могут наказать. Сейчас, если на весах с одной стороны страх наказания, а с другой — человеческая жизнь, то выбирают страх. novayagazeta. *** Патриотизм по 300 18 марта российские власти организовали митинг-концерт, посвященный трехлетию аннексии Крыма. Несмотря на протесты студентов, мероприятие проходило на территории МГУ. МВД отчиталось о 150 тысячах человек, в реальности же речь шла максимум о 15 тысячах, а до конца мероприятия продержалась в лучшем случае половина. Причина, по которой толпа рассосалась так быстро, очень проста — большинство из пришедших были массовкой, приведенной по разнарядке или за деньги. (Подробнее о том, как организуются массовки, см. в материале «Исповедь бригадира» ). После того как в интернете появились объявления о наборе массовки на мероприятие, корреспондент The Insider по традиции записался в качестве участника и в итоге смог немного пополнить свой бюджет… В вестибюле метро «Университет» было людно на протяжении нескольких часов, там собрались десятки организаторов с разными опознавательными знаками (флагами, воздушными шариками и т.п.), которые ждали свои группы. Полицейские (их тоже было очень много) постоянно кричали в мегафоны, чтобы люди не толпились в центре зала, а выходили на улицу. Естественно, безрезультатно. Корреспондент The Insider уточняет, «а здесь встреча на митинг?», но только после кодовой фразы («профсоюз актеров») получает ответ: «Да, все верно, вы ко мне». Мужчина с флагами — Денис К. — председатель правления в Независимом профсоюзе актеров театра и кино. Он рассказал, что помимо организации таких мероприятий часто играет эпизодические роли в кино и сериалах, например, снимался в «Бригаде». «Чего ты так волнуешься? Первый раз что ли?», — спрашивает он. Через несколько минут к Денису подходит еще один мужчина с вопросом: «А вы… на митинг…?» Денис не реагирует: пароля не было. Мужчина растерянно уходит. Минут через 10 подходит женщина: «Профсоюз актеров?» Все правильно, она с нами. Подходят и другие. Уже через 15 минут вся наша небольшая группа выходит на улицу, там надо подождать еще нескольких людей из профсоюза. Подходят в основном приятели Дениса. Один из них тяжело вздыхает: «Эх, скоро опять в Крым ехать…» — «А что там? «Бессмертный полк» опять?» — «Да нет, надо журналиста одного встретить. Организовать все», — рассказывает он. Наконец, минут через 20, можно двигаться к концертной площадке. По дороге к группе подходит «не наша» женщина, показывает фотографию воздушного шарика в виде панды — ориентир — и спрашивает, не видел ли кто? Никто не видел, и она очень расстраивается — потерялась. По пути организатор Денис показывает карту, где отмечено место для нашей группы. — «А что, мы разве не можем встать, где хотим?» — «Ха-ха, да нет, там же все четко организовано, порядок нужен», — отвечает он. На нужном месте Денис предлагает сделать общую фотографию (The Insider не уточнял, нужно ли это для отчетности или для личного архива). Никто из нашей группы не обсуждает политику. В основном все жалуются на холод и ветер. На жизнерадостные призывы ведущих концерта (Валдиса Пельша и Светланы Зейналовой) порадоваться за страну участники митинга отвечают молчанием. Только бригадир Денис с сарказмом иногда кричит «УРА! ВПЕРЕД, РОССИЯ!», — ну, это когда становится совсем скучно. Бригадир оказывает корреспонденту The Insider знаки особого внимания, приглашает повальсировать, пытается поговорить о Сартре, настойчиво зовет в Шоколадницу. Со сцены доносится: «Глядя на вас можно подумать, что это только студенческий праздник, одна молодежь здесь»! Молодежь на митинге и правда есть, тоже организованными группами (причем иногда почему-то под флагами «Партии пенсионеров»), но все же немало людей в массовке и пожилого возраста. Скучающая публика оживляется лишь во время появления на сцене Жириновского. Среди собравшихся, надо полагать, немало его избирателей. Некоторую бодрость привносит и певица Валерия. Кое-кто даже начинает танцевать, это помогает согреться. Внезапно к корреспонденту The Insider подбегает девушка: «О, я тебя знаю! Ты же училась на журфаке МГУ, точно, а я смотрю лицо знакомое, ты Аня, да?!» Участники массовки с удивлением смотрят на нас. И когда уже кажется, что миссия провалена, ситуацию внезапно спасает бригадир Денис (который уверен, что Аня из его группы закончила только школу, в МГУ никогда не была и сейчас работает менеджером в книжном магазине): «Да ты наверное ее путаешь с кем-то. Она же в кино снималась», — шутит он. Несмотря на это объяснение, девушка продолжает настаивать на своем, но через некоторое время в растерянности уходит. Позже выяснится, что она и сама корреспондент издания Meduza (тоже под видом участника), которой просто не пришло в голову что тут могут быть ее коллеги в таком же статусе. После митинга The Insider узнал, что среди участников группы была и еще одна журналистка «под прикрытием», — с конспирацией у организаторов вышло плохо. После салюта началась раздача денег. Бригадир Денис внезапно расщедрился и предложил заплатить корреспонденту The Insider не 300 рублей, а целую тысячу. Корреспондент отказался от вознаграждения, однако позже один из организаторов узнал, что кому-то недоплатили, и решил исправить ситуацию. Через несколько минут корреспондент обогатился. А о том, что по поводу аннексии Крыма и ее результатах сегодня думают сами крымчане, можно прочесть здесь. theins.ru . *** Не посетил мероприятие президент Владимир Путин, хотя в 2014 и 2015 годах он в аналогичных акциях, которые тогда проходили на Васильевском Спуске, участвовал. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также впервые с 2014 года на митинге не появился из-за того, что принял решение не «подыгрывать власти». Лидеры «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР примеру Зюганова не последовали. В праздничном мероприятии принимали участие Денис Майданов, певица Валерия, группы «Фабрика», «Любэ», «Градусы» и другие звезды российской эстрады. Лидеры трех партий — «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР — произнесли речи. Закончилось мероприятие массовым пением гимна России и салютом. Телеканал «Дождь» сообщил, что на организацию митинга московские власти потратили 22 млн руб. Подготовка массовки Организаторы массовки для митинга-концерта назначили его участникам встречу в 15:00 у станции метро «Университет». «Сбор у метро, ориентиром будет белая табличка с большой буквой «М», встречать буду лично», — сообщал всем желающим организатор Андрей в объявлении, которое появилось в открытой группе «Вконтакте» «Массовки.ру» 15 марта, за три дня до фестиваля. В объявлении сообщалось, что за три часа работы участники акции получат по 400 рублей «сразу на руки после мероприятия». Для этого нужно будет «пройти организованной колонной к месту проведения фестиваля, немного постоять и домой», отмечалось в объявлении. На момент написания материала объявление о наборе массовки было удалено (скриншот объявления есть у РБК). Будущих участников акции у метро действительно встречали организаторы с обещанной табличкой с большой буквой «М». Всех, кто изъявил желание прийти на митинг и заработать, выстраивали в отдельную колонну у вестибюля метро «Университет». Там же, у метро, толпились представители партий и движений — по подсчетам корреспондента РБК, не менее 2 тыс. человек. Здесь выстраивали свои колонны «Национально-освободительное движение» (НОД), партия «Великое Отечество», и молодежная организация ЛДПР, и Российский союз сельской молодежи, и студенты РГСУ. НОДовцы развернули огромный транспарант «За Родину! За независимость от США! За Путина!». Организаторы других колонн без опознавательных знаков — флагов и транспарантов — держали таблички с номерами. Это были номера учебных заведений: прийти на акцию обязали старшеклассников как минимум пяти московских школ, рассказали РБК пятеро школьников. К 15:30 у метро собралось не менее трехсот школьников. Шествие Митинг начинался около 15:40: к этому моменту под табличкой с буквой «М» у метро «Университет» собралось около 130 человек. Организаторы построили их в шеренги по шестеро и велели «ни в коем случае не вылезать впереди плаката» — таблички, которую нес один из них. Участники колонны «М» дошли до первого гуманитарного корпуса МГУ, где их построили в шеренгу вместе с представителями ветеранской организации «Боевое братство» депутата Госдумы («Единая Россия») и создателя патриотического движения «Антимайдан» Дмитрия Саблина. За ними расположились члены НОД, лидером которого является другой думский депутат — единоросс Евгений Федоров, а за НОД — колонна без опознавательных знаков. Участники митинга из массовки получат от организаторов от 200 до 400 рублей, причем большая часть из тех, кто за вознаграждение пришел на акцию к МГУ, делают это не в первый раз, рассказала РБК участница митинга-концерта. «Мы и на Поклонке были [акция 22 февраля на Поклонной горе, посвященная Дню защитника отечества], но там платили побольше — 450 рублей где-то», — утверждала участница мероприятия. На акции, посвященной присоединению Крыма к России, работали 10–12 организаторов массовки, рассказал один из них РБК. «У каждого 100–150 человек записались», уточнил он. Всего у МГУ, по его подсчетам, собралось от 1000 до 1800 человек, которым было обещано вознаграждение. На вопрос о том, кто спонсирует массовку и есть ли на акции организаторы из других фирм​, собеседник РБК не ответил. Концерт и оплата Колонны двинулись к главному зданию МГУ в 16:30. В конце акции был запланирован концерт с участием поп-звезд. «Уже немного осталось, проходим, немного постоим и по домам», — пытался поддержать свою колонну «М» организатор Андрей. На концерте, который начался в 17:00, участникам колонны «М» было предложено «немного потусоваться» и разойтись, как только все «окончательно замерзнут и надоест». В районе 18:00 организаторы массовки вывели участников колонны за металлические рамки и, пройдя от силы 10 м​ в сторону Университетского проспекта, начали расплачиваться с участниками. Всех проверяли по списку из 210 фамилий. После этого каждый получал по 400 рублей из толстой пачки и приглашение «приходить еще». «Мы еще соберемся, наверное, на 9 мая, не скучайте», — напутствовали участников организаторы. rbc. Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий След. > [Назад] Реклама







Ваша реклама на сайте