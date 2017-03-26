Местному самоуправлению приказали самоупраздниться. Почти все вычерпали бездарно. Страна движется к своему концу Нефтяная "сказка", в которой более 50 лет живет Россия, обменивая "черное золото" на валюту, технологии и потребительский стиль жизни, с угрожающей скоростью приближается к финалу. Усиленная добыча на старых, еще советских месторождениях приводит к их ускоренному истощению, а новых залежей с дешевой и легкой для извлечения нефтью обнаружить не удается. На данный момент почти все запасы нефти уже включены в добычу, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минприроды Сергей Донской. Нераспределенный фонд недр по нефти составляет, по его словам, лишь 6%. Этого настолько мало, что приходится менять формат работы министерства: вместо распределения недр остается лишь следить "за эффективностью недропользования", рассказал Донской. В 2017 году в России не будет объявлено ни одного аукциона на право пользования крупными углеводородными участками. "Ничего не осталось. Фонд открытых месторождений исчерпан", - объяснил ситуацию глава Роснедр Евгений Киселев. "Средний размер открытых месторождений за последние 2 года - 1,7 млн тонн", - говорит партнер RusEnergy Михаил Крутихин. Это крохи: в один только Китай Россия поставляет в 3,5 раза больше ежемесячно. Инвестиции в поиск и разведку были радикально урезаны после обвала цен на нефть, объясняет Крутихин: "Изменилась парадигма. (Решили) просто гнать все, что можно продать сейчас по той цене, которая есть. Выкачивать из действующих месторождений все, что можно, не обращая внимания на оптимальные схемы". Форсированная разработка позволила выйти на максимум добычи с 1987 года (11,2 млн баррелей в день), но она же существенно приближает финал нефтяного благополучия. Согласно "Стратегии развития минерально сырьевой базы РФ до 2030 года", которую подготовили Роснедра, у России есть максимум 3-4 года добычи на текущих уровнях. Проблема в том, что 70% запасов - это трудноизвлекаемая нефть, ее себестоимость от 70 долларов на суше до 150 долларов за баррель в Арктике, к тому же нужны технологии, доступ к которым перекрыт санкциями Запада, напоминает Крутихин. По его словам, пик добычи - это 2020-22 гг. Затем начнется спад со скоростью до 10% в год, а к 2035 году объемы рухнут вдвое - с 11 до 6 млн баррелей в день. В таком объеме нефть потребляет сама Россия, а значит - экспорт придется обнулить. Для российской экономики это начало обратного отсчета до коллапса, говорит директор программы "Экономическая политика" Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан. Продажа нефти, по данным ЦБ, дает 26% всей поступающей в страну валюты; в целом нефтегазовый экспорт - 60%. Федеральный бюджет обеспечен нефтью на 40% напрямую, а если учесть все косвенные эффекты (например, импорт товаров на нефтяные деньги), - то на 84,3%, подсчитал Мовчан. Весьма вероятно, говорит он, что закрывать "дыру" правительство будет включением на полную мощность печатного станка. Одновременно придется закрыть трансграниченое движение капитала, ограничить операции с валютой и ввести контроль над ценами. "Как это происходит, мы можем видеть на примере Венесуэлы, которая потеряла почти две трети возможной добычи за десять лет и уже закупает нефть за рубежом", - предупреждает Мовчан. Запас прочности у экономики, по его словам, - 6-10 лет, затем "вопрос будет стоять о необходимости срочных решительных изменений для сохранения целостности и управляемости страны". ehorussia.com . *** Поправки к закону об общих принципах организации местного самоуправления в РФ нижняя палата парламента приняла в середине марта силами одной лишь партии власти. Остальные фракции отказались голосовать за их принятие. Лидеры думской оппозиции, комментируя документ, не скупились на критику. Так, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в разговоре с «Росбалтом» назвал возможную реформу «ударом по самым основам местного самоуправления» в стране. Особо он отметил ситуацию в Подмосковье, где подобные муниципальные преобразования с подачи губернатора Андрея Воробьева происходят уже не первый год. «Мы видим, что происходит в Московской области, где буквально продавливается муниципальный передел. Если так дело пойдет по всей стране, то скоро мы совсем не увидим поселенческих образований в России. А ведь это самая низовая структура местного самоуправления, где власть ближе всего к людям, а люди ближе всего к власти и могут на нее реально и непосредственно воздействовать. Правительству и «Единой России» это явно не нравится. Они хотят, чтобы власть была дальше от людей, отгораживаясь от граждан все более высокими бюрократическими стенами. Мы с этим категорически не согласны» – высказал мнение глава СР. К слову, именно в Подмосковье местные депутаты, которых реформа касается непосредственно, оказывают крупным чиновникам наиболее активное сопротивление. Протесты жителей небольших поселений приобретают все более массовый характер. Порой люди настроены настолько решительно, что готовы перекрыть федеральные трассы, делится депутат сельского поселения Кривцовское в Солнечногорском районе Дмитрий Трунин. Осенью 2016 года он был избран в муниципальный совет Химок по списку партии «Яблока», однако отказался от кресла в пользу другого кандидата. Теперь он нацелен на избрание в Рузском городском округе. «Рузский городской округ не устоял под натиском Воробьева, и многие депутаты там даже вышли из «Единой России» под давлением. В результате из района был сформирован Городской округ. А чтобы этот процесс повернуть назад, я баллотируюсь там депутатом. Будем назад преобразовывать это в район. Таков план», – отмечает Трунин. По его словам, депутаты, которых затронула губернаторская реформа, единодушно настроены против федерального законопроекта. «Другое дело, не каждый может говорить об этом открыто. Есть люди подневольные, зависимые, которых заставляют голосовать так, как угодно губернатору», – полагает он. Андрей Малыгин, другой «яблочный» депутат из Химок, где близлежащие поселения уже давно объединены в крупный городской округ, подчеркивает, что там местные власти «не всегда отчетливо слышат, чего хотят люди в других микрорайонах». Главное препятствие здесь – величина территории: «Чем меньше территориальная единица, тем проще ей управлять именно с точки зрения людей, – говорит депутат. – Городской округ у нас довольно большой – от МКАДа до Зеленограда. И у людей абсолютно разные проблемы: в Химках, на Сходне и в Подрезково, естественно, какие-то проблемы схожи. У всех проблемы с коммунальным хозяйством, с ЖКХ, но, тем не менее, есть и другие проблемы – абсолютно разные». Более радикально относительно реформы МСУ высказываются муниципальные депутаты других районов Подмосковья, которым территориальный передел еще только угрожает. В конце февраля они собрались в столичной гостинице «Космос», чтобы вместе определить план действий. В лице Конгресса местного самоуправления они публично обратились к руководству правоохранительных органов с требованием проверить возможные факты нарушения гражданских прав властями Московской области. «По нашему мнению, ликвидация базового уровня местной власти в плановом порядке производится в целях концентрации финансовых потоков в личных интересах узкой группы лиц высшего руководства региона, отъема муниципальных бюджетов и устранения контроля за расходованием средств со стороны депутатского корпуса», – высказали точку зрения депутаты. Один из участников того собрания, депутат совета депутатов Серпуховского муниципального района и глава Гражданского форума местного самоуправления Николай Дижур называет реформу МСУ антиконституционной. По его мнению, она противоречит базовому принципу демократического государства – «избирать и быть избранным». «У нас в Конституции четко закреплена двухуровневая система местного самоуправления, – негодует Дижур. – Нам трудно понять, почему городской округ Шаховская, в котором нет ни одного города, административным центром которого является поселок Шаховская с населением 11 тыс. человек, имеет площадь – 120 тыс. км2. Закон должен быть обусловлен экономическими предпосылками. Урбанизация, развитие территории: построили десять заводов, двадцать аэропортов – численность городского населения увеличилась до 120 тысяч. Тогда, конечно, нецелесообразно называть это селом Дровнино, это нужно называть городским округом Дровнино. Но этого не происходит». По версии Дижура, местные подмосковные депутаты, выступающие против объединения поселений, часто сталкиваются с давлением региональной администрации и уголовным преследованием «по надуманным основаниям». Руководимый им Гражданский форум обратился за помощью в Общественную палату, президентский Совет по правам человека и администрацию главы государства. Кроме того, сейчас депутаты собирают подписи под заявлением о выражении недоверия губернатору Андрею Воробьеву. Кампания началась только несколько дней назад, но свое согласие уже обозначили в Серпуховском, Можайском, Чеховском и Раменском районах Подмосковья. «Решением Конституционного суда от 1 октября 2015 года записано, что нельзя регионам доверять вопросы федеративного устройства, поскольку это может привести к разрушению Федерации, – говорит Дижур. – Это отражено в решении КС, когда была законодательно закреплена возможность губернатора назначать глав городского округа. По сути люди в сельских поселениях будут лишены права избирать и быть избранными. В части исполнительной власти мы будем лишены базового принципа демократического государства». Доводы одобривших законопроект депутатов Госдумы от «Единой России» о том, что реформа необходима для экономии бюджетных средств, Николай Дижур называет необоснованными. По закону 90% сельских депутатов работают безвозмездно, отмечает он. «Органы государственной власти, согласно Конституции, отделены от органов местного самоуправления. Поэтому, говоря нам об эффективности, они забывают о принципиальной вещи: местное самоуправление – это право населения самим определять штат администрации, самим формировать бюджет и самим избирать депутатов, которые будут его контролировать. Три базовых кита местного самоуправления», – комментирует Дижур. «Я живу в селе Липицы, и мои избиратели живут рядом со мной. Я знаю их нужды и чаяния. А глава городского округа живет в сорока километрах от нас, мы его в глаза не видели никогда на своей территории. Ровно как не видим депутата областной думы, ровно как не видим депутата Государственной думы», – резюмирует он. Совет при президенте РФ по правам человека, к которому обратились подмосковные депутаты, выступал против принятия законопроекта правительства с того самого момента, как он был внесен в нижнюю палату парламента. Замглавы Совета Евгений Бобров в интервью «Росбалту» рассказывает, что парламентарии «далеки от реальности», поскольку даже не обсуждали документ со специалистами. По его словам, СПЧ намерен попросить главу государства отклонить реформу. Для этого Совет проведет в апреле специальное заседание, где будет дано общее заключение относительно закона. «То, что ситуация ухудшится, это однозначно, – предсказывает Бобров последствия принятия документа. – Администрация президента должна это понимать, и она это понимает. Мы обсуждали это с президентом, и он поручил Сергею Кириенко (глава администрации президента. – «Росбалт») проработать вопрос. Не знаю, насколько он проработан, если мои конкретные предложения не учтены. Не знаю, что может произойти в пределах России, но то, что гражданское общество начнет стремительно вымирать, особенно в регионах, это однозначно. Мы увидим это в самое ближайшее время, буквально в ближайший год. Активные люди не смогут найти себе места, и мы будем сталкиваться с увеличением и количества, и сложности проблем, которые могли бы и местные депутаты решить, и другие активные люди, которые свою позицию проявляют, могли бы прислушаться». По словам политолога Константина Калачева, главная проблема противников реформы МСУ – неосведомленность населения о последствиях, которые может повлечь ее проведение. Голоса сторонников реформы – за счет больших медийных ресуров – звучат значительно громче, чем аргументы противников. «У местного самоуправления нет своих спикеров, организаций, которые готовы были бы эффективно отражать, защищать его интересы. Права местного самоуправления защищать некому. Если говорить о населении, как о защитнике, то для того, чтобы людей направить в нужную сторону нужен передовой отряд, авангард. Люди и структуры, которые могли бы этот процесс возглавить и довести до того уровня, когда не реагировать было бы нельзя. Собственно, отсутствие защитников и привело к тому, что двухуровневая система местного самоуправления может быть разрушена в ряде регионов», – констатирует политолог. Эксперт почти не сомневается в том, что реформа будет утверждена: «это тренд, который исправить невозможно». Таким образом, с ее принятием властная вертикаль в России будет окончательно достроена «до земли». Теперь остается лишь ждать результатов, поскольку новая система потребует «проверки временем», рассуждает Калачев. «Теперь губернатор не может сказать, что у него нет контроля над главами муниципалитетов и ему надо с ними бороться. Реформа на этом поставила крест. Реформа заменила саму структуру работы муниципалитетов, лишила муниципалитеты целого ряда функций, распределила денежные потоки в направлении региона. Надо посмотреть, каким образом эта реформа приведет к повышению среды обитания, социального самочувствия и т.д. До сих пор у нас вера в возможность всем рулить из одного центра в ручном режиме, в вертикаль власти, не исчерпана. Поэтому заявления о сокращении чиновников – в пользу бедных. Реально же речь идет об управляемости», – говорит он. rosbalt.ru . *** Российские контрсанкции: держим оборону! Через два с половиной года после введения продовольственных «антисанкций» доля россиян, усматривающих в них скорее вред, чем пользу, выросла с 9 до 26%. Уровень одобрения российской контрсанкционной политики, введенной в ответ на экономические санкции ряда государств, в нашем обществе остается высоким: почти три четверти граждан (72%) выражают поддержку принятым мерам. Однако с 2014 г. по 2017 г. заметно выросла доля людей, не одобряющих запрет на ввоз продуктов питания и сельхозпродукции, - с 9% до 24%. К критикам можно отнести, в первую очередь, молодежь (53% среди 18-24-летних), сторонников непарламентских партий (41%), москвичей и петербуржцев (32%). Аналогичная тенденция наблюдается и в оценках последствий от введенных контрсанкций для нашей страны. Если в 2014 г. только 9% опрошенных говорили о том, что данные меры принесли больше вреда, чем пользы, то сегодня – уже 26%. Данные комментирует руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Динамика восприятия российских антисанкций объясняется двумя факторами. С одной стороны, неприятием санкций, введенных в отношении России западными странами. Решение руководства страны в этом контексте находится в плоскости «справедливого ответа». С другой, остротой реакции на проблемы повседневности, а именно, – рост цен в условиях сокращения импорта и снижения конкуренции товаропроизводителей. В целом, «эффект прилавка и холодильника» бесспорно вторичен, но, скорее всего, будет постепенно усиливаться. Объект негатива в этой ситуации – продавцы и товаропроизводители, которые используют ситуацию в своих корыстных интересах. Рост цен на отечественные товары всегда вызывает непонимание». wciom.ru . *** Российская экономика вошла в налоговый штопор На прошлой неделе чиновники признали еще один хронический недуг российской экономики, который объясняет мотивы налоговых реформаторов в правительстве Дмитрия Медведева. Оказывается, уже восемь лет подряд в стране растет неформальная занятость. То есть каждый год тысячи и тысячи работодателей переводят свои предприятия в серый сектор, где зарплаты начисляются без выплаты налогов. Судя по объяснениям чиновников, этот процесс расставания граждан с правительством начался еще в кризис 2008–2009 годов и с тех пор не останавливается. В Минфине напуганы «разводом» с населением. И поэтому пытаются вернуть любовь граждан обещаниями снизить налоги на фонд оплаты труда для работодателей. При этом компенсировать недоплату в казну предлагается через повышение налогов и цен на все товары. В среду замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что последние 7–8 лет наблюдается снижение доли формальной занятости в структуре занятости внебюджетного сектора с темпом около 0,7 процентных пункта ежегодно. «Если она так и будет снижаться, то это приведет к существенным выпадающим доходам бюджетной системы, в основном в части НДФЛ и страховых взносов», – сообщил замминистра. По его словам, действия властей в последнее десятилетие заводят экономику «в спираль, когда для обеспечения сбалансированности страховых систем приходится повышать налоговую нагрузку на формальный сектор, соответственно это ведет к тому, что формальный сектор чувствует себя не очень хорошо». Некоторые компании такую нагрузку не выдерживают, в результате растет доля неформального сектора: новые компании и рабочие места создаются в неформальном секторе. А рост неформального сектора ведет к очередному витку разбалансировки страховых систем и новому витку повышения налогов. Минфиновский план вывода страны из налогового штопора предполагает новое ограбление населения, или, в более мягких формулировках, – сокращение реальных доходов граждан. При этом некоторые авторитетные граждане назвали предложения Минфина неубедительными. «Сегодня обсуждаются страховые взносы – их понизить, НДС повысить, так называемая модель 22/22. Вы знаете, из всех предложений и обоснований, которые я слышал, я не услышал достаточно аргументов для такого решения», – заявил экономический стратег Алексей Кудрин в прошлый четверг. А президент Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) посоветовал не допускать утечек о предполагаемой налоговой реформе. «Вопрос не дискуссии на профессиональном уровне – она, конечно, должна быть открытая… я, например, считаю преждевременным обсуждение этого в СМИ, пока нет общего решения, в том числе выработанного вместе с вами», – заметил глава государства. «Но решение пока не принято, а мы через СМИ выносим это на широкую публику и можем порождать какие-то либо ненужные ожидания либо тревоги. А то, что вот я вчера об этом поговорил или позавчера, вы уже здесь это рассказываете. Это говорит о том, что у нас продолжаются утечки из правительства. Ну ладно, мы люди здесь свои, мы понимаем, о чем говорим», – приводит слова Путина BFM. В свою очередь, глава РСПП Александр Шохин заверил президента, что все утечки информации – от журналистов. А завершилась неделя не слишком радостной новостью об отсутствии промышленного роста в 2017 году. Вопреки оптимистичным рапортам правительства Росстат сообщил в субботу о снижении промышленного производства в РФ в январе-феврале 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Напомним, что по итогам прошлого года Росстат сообщил о росте промпроизводства на 1,1%. ng. *** В феврале 2017 года промышленное производство в России снизилось на 2,7% по сравнению с февралем 2016 года, сообщил Росстат. Как пишет «Интерфакс», годовая динамика промышленности в феврале не является показательной, так как 2016 год был високосным и в феврале было на один день больше. Тем не менее экономисты ожидали замедления годовых темпов роста лишь до 1%. Агентство отмечает, что ​ведомство второй месяц подряд публикует данные о промпроизводстве позже запланированного. Запланированную на 16 марта публикацию данных о промпроизводстве в феврале ведомство перенесло в связи с введением нового классификатора видов экономической деятельности ОКВЭД, а также из-за аварии (обрыва кабеля) на сетях компании «Ростелеком»,​ которая обеспечивает каналы связи Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации со всеми территориальными органами государственной статистики и Росстатом. rbc.ru .