Единственное, что может спасти Россию - это акции протеста. ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЁШЬ Полная тишина возможна только на кладбище. Да и то если умерли вообще все. В порядке анекдота реплика. Известного оппозиционного деятеля Алексея Навального в момент открытия штаба в Волгограде попытались побить бюджетные хачики при вялой поддержке соплеменных «казаков». Прежде путинские обезьяны оперировали в основном зелёнкой и яйцами. В штабе резонно предположили, что резкая смена приоритетов и modus operandi вызвана назначенными на воскресенье почти в сотне российских городов акциями протеста по мотивам антикоррупционного фильма «Он вам не Димон!», посвящённого частно-коррупционной империи российского премьер-министра. Похоже, так оно и есть, братцы. Это паника . Столичная и свердловская полиции уже предупредили возможных участников акции, что за их безопасность ответственности не несут. Московские чиновники – а это именно они классически облажались, не выполнивши элементарных требований закона при согласовании шествия – бьются теперь в истерике. Красноярские сторонники Навального, получив отказ на проведение митинга на площади Революции «в целях безопасности», заявили, что обжалуют его в суде – не надеясь на иное решение, конечно же, а чисто в рекламных целях. И даже в Железногорске… Ой, а что же в Нашгороде-то? В тихом и процветающем Красноярске-26 ни одна политическая партия помитинговать против коррупции не решилась, естественно. Даже коммунисты, хотя два их товарища в Госдуме потребовали провести парламентское расследование по поводу кроссовок и дворцов Дмитрия «Никчёмного» Медведева. В народе появилась, правда, ещё в середине марта идея пропиарить акции протеста, как видите. Однако, если заглянуть на соответствующую страничку «ВКонтакте», где после 15 марта не добавилось ни одной записи, настоящих буйных маловато оказалось и здесь. Утешения ради стоит отметить, впрочем, что аналогичный ресурс в столице тоже особых опасений властям внушать никак не должен. Тем не менее, они явно пребывают в состоянии грогги , под хохот публики. Почему? *** Ларчик открывается просто, дорогие мои. Многомиллионных акций гражданского неповиновения по всей стране для разрушения оседлавшего Россию криминально-полицейского режима вовсе не требуется. Всё решится, как обычно решается в империях, в Москве и немножечко в Питере. Однако упомянутые выше сто городов, где поданы были официальные заявки на маленькую революцию, точно гвоздь в сапоге засели в мозгах кремляди. Они, похоже, и сами поверили в какой-то момент собственному вранью в зомбоящичке о поголовном идиотизме российского народа. А тут – посмотрите – куда Навальный со своей бандой ни приезжает, потенциальные активисты толпами приходят записываться в волонтёры. Толпами! Специально снятых помещений не хватает, встречи проводятся на улицах, и даже наличие платных мартышек с яйцами и полицаев с дубинками народ ничуть не расхолаживает. Наоборот. Революция вызревает в обществе, несмотря ни на что. Должная народная поддержка у неё имеется, это непреложный факт. Законы истории нельзя отменить в Государственной Думе или до полного отсутствия заболтать в телевизере. Путинский режим противоестественен и потому будет сметён рано или поздно. Просто чем раньше это произойдёт, тем меньшую цену придётся уплатить россиянам за возвращение в психически здоровое состояние. Поэтому, если завтра вы не знаете, чем заняться – съездите в краевой центр. Всё лучше, чем валяться на диване, тупо пялясь в голубой – ффу!!! – экран. Ну, или можно, конечно, снова понадеяться, что гражданами Российской Федерации за вас снова поработает кто-то другой, а грядущие беспорядки и распад государства именно вас обойдут потом стороной. Этот путь для нашей страны всегда был более предпочтителен, и пока нет серьёзных оснований (картиночки ещё раз посмотрите) надеяться, что новая революция обойдётся без резни и грабежей. Ведь там, где не получается у буржуазии, непременно выходит у люмпенов. Сто лет назад именно это у нас и случилось. Хорошо бы вынести какие-то уроки из прошлого своевременно на сей раз. Чисто для разнообразия.